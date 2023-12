W nocy z czwartku na piątek i rano Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na wiele celów w Ukrainie. Zginęło co najmniej 16 osób, a ponad 120 zostało rannych; są też ogromne zniszczenia. Zaatakowano m.in. Lwów, w którym słychać było eksplozje. Wybuchy słyszane były także m.in. w Kijowie, Charkowie i Dnieprze, a także w rejonie jaworowskim tuż przy polskiej granicy. Zachód potępił zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało Kreml do „zaprzestania zbrodniczych działań”. Piątek jest 674. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy w naszej relacji z 29.12.2023 r.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale Lwowa.

17:51

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził w piątek ukraińskich żołnierzy w Awdijiwce w obwodzie donieckim i odznaczył najbardziej zasłużonych nagrodami - poinformował o tym w mediach społecznościowych. Awdijiwka jest niemal całkowicie zniszczona przez nieustanne ataki wojsk rosyjskich.



17:04

W reakcji na przeprowadzone masowe rosyjskie naloty na Ukrainę zajmujący się polityką zagraniczną deputowany CDU Norbert Roettgen nalega na zwiększenie dostaw broni na Ukrainę. We wpisie na platformie X wezwał do udostępnienia niemieckich pocisków manewrujących Taurus w celu zniszczenia rosyjskich składów broni i linii zaopatrzeniowych.



16:05

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku wzrosła do 26. Ponad 120 osób zostało rannych - poinformował wiceszef Biura Prezydenta Ołeksij Kułeba na Telegramie.

15:07

Rok 2023 kończy się zmasowanym rosyjskim atakiem, który kosztował życie i zdrowie dziesiątek osób w Ukrainie; poszkodowanym i ich rodzinom okazujemy solidarność i wsparcie oraz wzywamy Kreml do zaprzestania zbrodniczych działań w tym kraju - oświadczył polski resort dyplomacji.

14:55

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell potępił najnowszy "tchórzliwy" atak sił rosyjskich na Ukrainę, w wyniku którego co najmniej 18 osób zginęło, a 132 zostały ranne. "Był to kolejny tchórzliwy i nieprzebierający w środkach atak na szkoły, stację metra i szpital(...). UE wspiera Ukrainę i będzie to robić tak długo, jak trzeba" - oznajmił Borrell.

14:30

Pojawiły się nowe ustalenia w sprawie niezidentyfikowanego obiektu, który pojawił się na polskim niebie. "Wszystko wskazuje na to, że rosyjska rakieta wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną, którą następnie opuściła. Mamy na to potwierdzenie radarowe narodowe i sojusznicze" - powiedział po naradzie w BBN szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła.

13:55

Francja potępiła "z największą ostrością" strategię terroru "mającą na celu zniszczenie ukraińskiej infrastruktury cywilnej". To reakcja na ostatnią falę zmasowanych ataków rosyjskich na Ukrainę. Francja "będzie nadal wspierać Ukrainę i dostarczać jej niezbędnej pomocy umożliwiającej konieczną obronę, w bezpośredniej koordynacji z sojusznikami" - oznajmiło francuskie MSZ w oświadczeniu.

13:26

Patrząc z perspektywy czasu oczekiwanie, że siły ukraińskie szybko odniosą w swej kontrofensywie przeciwko wojskom rosyjskim możliwie największe sukcesy militarne, było z pewnością przesadzone - powiedział generał Bundeswehry Christian Freuding w wywiadzie dla dziennika "Sueddeutsche Zeitung".

Podkreślił, że "Ukraina nadal walczy odważnie i z determinacją".

13:21

Liczba zabitych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę wzrosła z 16 do 18, zaś liczba rannych z 97 do 132 - poinformowała ukraińska policja w godzinach popołudniowych czasu lokalnego.

"O godzinie 13:00 (godz. 12:00 czasu polskiego - przyp. red.) wiadomo o śmierci 18 cywilnych osób, 132 osoby zostały ranne" - przekazano w komunikacie na Telegramie.

Policja odnotowała 51 ostrzałów, które uszkodziły budynki mieszkalne i obiekty cywilnej infrastruktury krytycznej. "Wśród nich są szkoły, cerkwie i szpital położniczy" - wyjaśniono.

13:07

Ostatnia fala zmasowanych ataków rosyjskich na Ukrainę pokazuje, że Władimir Putin "nie cofnie się przed niczym" - oświadczył premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, apelując o wspieranie Ukrainy "tak długo, jak będzie trzeba".

"Te zmasowane ataki na miasta ukraińskie pokazują, że (Władimir) Putin nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel zniszczenia wolności i demokracji. Nie pozwolimy mu wygrać" - oznajmił Rishi Sunak na X (dawniej Twitter).

"Musimy nadal wspierać Ukrainę - tak długo, jak będzie trzeba" - napisał, udostępniając post prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat dzisiejszych ataków.