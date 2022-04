Rosjanie będą atakowali Donbas jednocześnie z północy i południa - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Kijów zakazał importu towarów z Rosji i wezwał do nałożenia surowszych sankcji. Mer Kramatorska poinformował także, że wzrosła liczba ofiar piątkowego ataku na dworzec. Najważniejsze informacje z rosyjskiej inwazji w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 10.04.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia w Czernihowie / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

- Rozpoczął się pierwszy etap rosyjskiej ofensywy w Donbasie - poinformował doradca Zełenskiego.

- W Buzowej w obwodzie kijowskim odnaleziono kolejną masową mogiłę z cywilami.

- Ukraina zakazała w sobotę importu towarów z Rosji.

- NATO pracuje nad stałą obecnością wojsk na wschodniej flance.

- Do 57 wzrosła liczba ofiar piątkowego ataku rakietowego na dworzec w Kramatorsku.

09:58

12-kilometrowy konwój wojskowy na wschód od Charkowa zarejestrowano na zdjęciach satelitarnych przeanalizowanych przez Maxar Technologies - poinformowała telewizja CNN.

Na zdjęciach widać konwój przemieszczający się w sobotę przez miejscowość Wełyky Burłuk, leżącą w obwodzie charkowskim przy granicy z Rosją, nieco ponad 100 km na wschód od Charkowa.

Kolumna wojskowa nieopodal Charkowa / Maxar / PAP/EPA

/ Maxar / PAP/EPA

/ Maxar / PAP/EPA

09:53

Władze obwodu zaporoskiego poinformowały, że w Enerhodarze, który przejęli Rosjanie, utworzono radiostację "Radio Rosja", która "rozpowszechnia fałszywe informacje, wrogą propagandę i gra piosenki wychwalające Putina i Rosję".

09:42

Według stanu na dziś mamy już 57 zabitych. 38 osób zginęło od razu na peronie dworca, a 19 niestety zmarło w naszych szpitalach, z czego 5 to dzieci - poinformował mer Kramatorska Ołeksandr Honczarenko. W piątek doszło tam do ataku rakietowego na dworzec.

Dodał, że w nocy z piątku na sobotę 80 ciężko rannych pacjentów przewieziono w celu udzielenia im specjalistycznej opieki medycznej do miasta Dniepr. W szpitalach Kramatorska pozostaje wciąż 114 rannych, w tym jedna kobieta, o której życie walczą lekarze.

09:40

Uzgodniono dziewięć korytarzy humanitarnych w celu ewakuacji ludzi - poinformowała wicepremier Iryna Wereszczuk.

Własnym transportem będą mogli wyjechać mieszkańcy Mariupola z Zaporoża.

Do Zaporoża autobusami będą mogli jechać także mieszkańcy Berdiańska, Tokmaku i Enerhodaru.

Ewakuacja będzie także prowadzone w obwodzie ługańskim - m.in. z Siewierodoniecka, Lisiczańska i Popasnej do Bachmutu.

09:31

Pod koniec marca Rosjanie ogłosili, że zapłacą po 10 tys. rubli mieszkańcom ukraińskich miejscowości okupowanych przez ich wojska. Ministerstwo ds. nadzwyczajnych przekazało, że do tej pory wpłynęło ponad 4 tys. wniosków, a ponad 3,5 tys. emerytów i pracowników instytucji publicznych otrzymało wypłaty.

Ukraińskie media twierdzą z kolei, że mieszkańcy otrzymują ruble, które wymieniają na hrywny.

09:05

By podać pierwsze informacje w sprawie liczby ofiar rosyjskiej agresji w rejonie buczańskim w obwodzie kijowskim na Ukrainie, potrzeba jeszcze co najmniej dwóch tygodni - powiedział szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski, cytowany przez portal Espreso.

Trwa rozbieranie gruzów i sprawdzanie budynków w miastach i wsiach obwodu kijowskiego; spod gruzów wydobywane są ciała ofiar - przekazał minister.

Potrzeba co najmniej jeszcze dwóch tygodni, by odblokować ruiny i to będzie tylko pierwszy etap. Dopiero wtedy będziemy mogli wskazać pierwszą liczbę zabitych w tych miejscowościach - poinformował Monastyrski.

08:49

Kilka miejsc w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy zostało ostrzelanych w ciągu ostatniej doby - poinformował szef władz tego regionu Wałentyn Rezniczenko na Telegramie.

Dla naszego obwodu to była doba antyrekordów. Syreny wyły praktycznie co godzinę. I niestety były “trafienia" w różnych rejonach - napisał Rezniczenko.

W mieście Dniepr zniszczony został obiekt infrastruktury, na skutek czego wybuchł pożar. Był on gaszony przez kilka godzin. Jedna osoba została ranna.

08:38

W kontekście wojny na Ukrainie kanclerz Niemiec Olaf Scholz i jego rząd są postrzegani na arenie międzynarodowej jako hamulcowi w kwestii wywierania presji na Rosję - pisze tygodnik "Der Spiegel" i stawia pytanie: Jak długo Berlin może utrzymać niepewny kurs?

Tygodnik przypomina, że przemówienie kanclerza o "punkcie zwrotnym" obiegło cały świat. Ta zmiana kursu wzbudziła nadzieje wśród sojuszników. Dostawy broni na Ukrainę i masowy program dozbrojenia Bundeswehry - wydawało się, że Niemcy wreszcie chcą odgrywać wiodącą rolę w polityce bezpieczeństwa w Europie - pisze "Spiegel".



08:08

W odpowiedzi na rosnące straty, rosyjskie siły zbrojne próbują zrekrutować personel wycofany ze służby wojskowej w ostatnich latach - informuje ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii.

Rosjanie próbują także zaciągnąć do armii osoby z Naddniestrza, nieuznawanego quasi-państwa leżącego w Mołdawii.

08:03

W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 176 dzieci, a ponad 336 zostało rannych.

Ponadto w wyniku bombardowań uszkodzonych zostało 938 placówek oświatowych, z czego 87 zostało całkowicie zniszczonych.

07:58

Portal społecznościowy VKontakte uruchomił usługę, która umożliwia przeniesienie całego kanału z YouTube na rosyjską platformę "w ciągu kilku minut".

Dyrekcja portalu podkreśla, że można w ten sposób "zabezpieczyć" swoje treści w przypadku, gdyby YouTube zablokował kanał w związku z sankcjami.

Wczoraj YouTube zablokował profil Dumy Państwowej w swoim serwisie.

07:35

W obwodzie kijowskim znaleziono kolejny masowy grób z cywilami - poinformował przedstawiciel lokalnych władz Taras Didycz.

Wracamy teraz do życia, ale mieliśmy podczas okupacji swoje “gorące" punkty, zginęło wielu cywilów - przekazał Didycz, szef władz dmytriwskiej hromady (gminy).

To trasa Kijów-Żytomierz, w szczególności między wsią Myłe i Mrija, gdzie ostrzelano ok. dziesięciu samochodów z ludźmi. Również obok stacji paliw w Buzowej znaleźliśmy dziś w dole (...) cywilów - przekazał.

07:21

Rosyjskie wojsko ostrzelało Siewierodonieck w obwodzie ługańskim, uszkadzając dwa budynki mieszkalne i szkołę.

07:20

W Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy Rosjanie drukują materiały agitacyjne, by przeprowadzić tzw. referendum w sprawie utworzenia "Chersońskiej Republiki Ludowej" - podał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w podsumowaniu sytuacji w kraju.

Rosjanie próbują przerwać obronę ukraińskich sił pod miastem Izium w obwodzie charkowskim oraz próbują przejąć pełną kontrolę nad Mariupolem, prowadząc działania szturmowe i ostrzały. Próbują przejąć centrum miasta. Kontynuują też częściową blokadę i ostrzały Charkowa.

Według sztabu Rosjanie utworzyli szpitale polowe i warsztaty sprzętu wojskowego na tymczasowo zajętych terytoriach obwodów charkowskiego, zaporoskiego i chersońskiego. W związku ze stałym napływem rannych rosyjskich żołnierzy w szpitalach nie wystarcza wykwalifikowanego personelu medycznego. Rosjanie mają problemy z zapasami środków medycznych.

06:47

Rosjanie zostawiali ładunki wybuchowe w budynkach, gdzie mieszkali, nawet w pralkach - oświadczył minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski w telewizji.

Monastyrski podkreślił, że żołnierze rosyjscy zostawiali ładunki wybuchowe także w samochodach. Jak poinformował, jeden człowiek zginął, otwierając bagażnik swojego samochodu.

06:34

Na terenach czasowo okupowanych obywatele Ukrainy są mobilizowani do działań wojennych po stronie państwa-agresora, poinformowała rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmiła Denisowa.

Wróg rozpoczął przymusową mobilizację w szeregi przestępczej "milicji ludowej" na niektórych tymczasowo okupowanych terytoriach. Mężczyźni są okresowo przetrzymywani w punkcie kontrolnym w Wasylówce w obwodzie zaporoskim. Dysponujemy listą przetrzymywanych - powiedziała Denisowa.

Przy wjeździe do Melitopola na przejściach granicznych rosyjscy okupanci zmuszają mężczyzn do wstąpienia do armii rosyjskiej. Podobne "propozycje" wysuwają wojska rosyjskie w Heniczsku w obwodzie chersońskim.

Ponadto w Melitopolu kolaboranci dostarczają rosyjskim bojownikom wykazy mieszkań, w których mieszkają mężczyźni.

06:21

Już rozpoczął się pierwszy etap rosyjskiej ofensywy w Donbasie - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz. Jak dodał, przeciwnik będzie próbował atakować jednocześnie z północy i południa.

W Donbasie już rozpoczął się pierwszy etap ataku rosyjskich wojsk, oczekiwane jest przybycie wzmocnienia dla rozpoczęcia drugiego etapu - powiedział Arestowycz, cytowany przez agencję Unian.

Teraz wszyscy czekają na drugi eszelon. A drugi eszelon to: 10 batalionowych grup taktycznych, które dojeżdżają z Dalekiego Wschodu, (...) 5 armia, i ci, których wywieźli z północy u nas - od Kijowa, Czernihowa, do Sum - przekazał doradca Zełenskiego.

06:20

Ukraina zakazała w sobotę importu towarów z Rosji, jednego ze swoich kluczowych partnerów handlowych przed wojną, z rocznym importem o wartości około 6 miliardów dolarów, i wezwała inne kraje do nałożenia surowszych sankcji gospodarczych na Moskwę.

Dzisiaj oficjalnie ogłosiliśmy całkowite zakończenie handlu towarami z państwem agresorem - napisała w sobotę minister gospodarki Julia Swirydenko na swoim profilu na Facebooku. Od teraz żadne produkty Federacji Rosyjskiej nie będą mogły być importowane na terytorium naszego państwa - dodała.

06:17

NATO jest "w samym środku bardzo fundamentalnej transformacji", która będzie odzwierciedlać "długoterminowe konsekwencje" działań rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, powiedział Stoltenberg w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla gazety “The Telegraph".

NATO pracuje nad planami stałej obecności wojskowej na swojej granicy w celu zwalczania przyszłej rosyjskiej agresji, donosi “The Telegraph", powołując się na sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

To, co teraz widzimy, to nowa rzeczywistość, nowa normalność dla europejskiego bezpieczeństwa. Dlatego poprosiliśmy teraz naszych dowódców wojskowych o zapewnienie opcji dla tego, co nazywamy resetem, długoterminową adaptacją NATO - cytuje Stoltenberga.

06:16

Ukraińska Rada Ministrów wypowiedziała trzy umowy między rządami Ukrainy i Białorusi w dziedzinie oświaty i nauki, napisał na swoim koncie w Telegramie Taras Melnyczuk, przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej.

Wygasły umowy między Radą Ministrów Ukrainy a Rządem Republiki Białoruś w sprawie wzajemnego uznawania i równoważności dokumentów dotyczących stopni naukowych i akademickich oraz współpracy w zakresie certyfikacji pracowników naukowo-dydaktycznych o najwyższych kwalifikacjach. Ponadto Rada Ministrów rozwiązała umowę między rządem Ukrainy a rządem Republiki Białorusi o współpracy naukowo-technicznej - napisał Taras Melnyczuk.

06:00

Siły obrony powietrznej Ukrainy zniszczyły 13 wrogich celów, w tym trzy samoloty, śmigłowiec i cztery pociski manewrujące - informuje dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy.