Rosyjscy dowódcy wojskowi wciąż nie znaleźli sposobu na uzupełnienie stanu osobowego jednostek po stratach poniesionych na Ukrainie - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie. Borodzianka jest jedną z najbardziej zniszczonych miejscowości w obwodzie kijowskim - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski. "To kolejny dowód na rosyjskie zbrodnie przeciwko ludzkości" - oświadczył. "To zbrodnia, która wypełnia kryteria ludobójstwa" - powiedział prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN, odnosząc się do masakry w Buczy na Ukrainie. Wydarzenia związane z 43. dniem wojny w Ukrainie możecie śledzić w naszej relacji z 07.04.2022 r.