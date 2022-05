Rosjanie zwożą zwłoki ludzi do jednego z supermarketów w Mariupolu - poinformował doradca mera miasta, Petro Andriuszczenko. Tysiące mieszkańców Mariupola mogą umrzeć z powodu chorób zakaźnych, takich jak czerwonka czy dżuma - alarmuje mer miasta. Wojska ukraińskie w Siewierodoniecku są w "trudnej sytuacji obronnej", a na obrzeżach miasta trwają walki - powiedział szef administracji Siewierodoniecka Ołeksandr Striuk. Niedziela jest 95. dniem inwazji Rosji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczony Mariupol / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

10:24

Dzisiaj obchodzony jest w Ukrainie Dzień Kijowa. Mer miasta Witalij Kliczko dumnie opowiada o swoim mieście.

09:50

Rosjanie zwożą zwłoki ludzi do jednego z supermarketów w Mariupolu - poinformował w niedzielę Petro Andriuszczenko, doradca mera tego okupowanego przez siły rosyjskie miasta na południowym wschodzie Ukrainy. Opublikował drastyczne zdjęcie przedstawiające ciała leżące przy sklepowych kasach.

"Rosjanie zwożą tam ciała ofiar, które zostały wymyte z grobów podczas próby przywrócenia dostaw wody (...). Po prostu zwożą (je tam) jak śmieci" - relacjonuje Andriuszczenko i publikuje zdjęcie ciał leżących na podłodze przy sklepowych kasach. "Zdjęcie jest nowe. To naoczna demonstracja barbarzyństwa i ryzyka epidemii" - podkreśla.

09:26

Siły rosyjskie minionej doby straciły 150 wojskowych - podał w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Łączne straty armii Rosji od początku inwazji na Ukrainę wynoszą orientacyjnie 30 150 osób.

Poprzedniej doby zniszczonych zostało m.in.: osiem rosyjskich czołgów, 12 transporterów opancerzonych, trzy systemy artyleryjskie, jeden bezzałogowiec. Największe straty siły rosyjskie poniosły na kierunku Bachmutu w Donbasie - przekazał Sztab w komunikacie.

09:09

Rosja jest gotowa wykorzystywać globalne bezpieczeństwo żywnościowe do własnych celów politycznych, a oferta stworzenia korytarza dla statków z żywnością w zamian za zniesienie sankcji wskazuje, że są one dotkliwe - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

"25 maja wiceminister spraw zagranicznych Rosji Andriej Rudenko powiedział, że Rosja jest gotowa zapewnić korytarz humanitarny dla statków przewożących żywność przez Morze Czarne w zamian za zniesienie sankcji. Minister zwrócił się również do Ukrainy o oczyszczenie z min terenu wokół portu w Odessie, aby umożliwić przepływ statków" - napisano w w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:46

Co najmniej dwie osoby zginęły w ciągu ostatniej doby na skutek rosyjskich ostrzałów obwodu ługańskiego - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie. "(...) w obwodzie znaleziono dwie zabite osoby, są też ranni, zniszczono około 60 budynków" - napisał Hajdaj. Zastrzegł jednak, że liczba ofiar może być większa, gdyż podczas nieustannych ostrzałów nie zawsze udaje się szybko dotrzeć do zaatakowanych miejsc, by stwierdzić, czy są zabici lub ranni.

Hajdaj ocenił sytuację w obwodzie jako "skrajnie trudną". Podkreślił, że w sobotę rosyjski pocisk trafił w Lisiczańsku w wielopiętrowy budynek, w wyniku czego na miejscu zginęła dziewczyna, a czterech mieszkańców zostało hospitalizowanych. Zniszczono kino oraz uszkodzono 22 budynki.

Trudna sytuacja panuje także w Siewierodoniecku, gdzie w sobotę zginęła kobieta podczas ataku na starszą część miasta. Szef władz obwodowych podkreślił, że mieszkańcy, którzy jeszcze nie wyjechali, chronią się w piwnicach.

Telegram

08:33

Pomnikom Lenina i spółki w ukraińskich miastach mówi się "nie".

08:11

Zdobycie Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim Ukrainy nie przyniesie Rosji żadnych istotnych korzyści wojskowych ani ekonomicznych, ale pozwoli ogłosić, że całkowicie zajęła obwód ługański - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

"Sam Siewierodonieck jest na tym etapie wojny ważny głównie dlatego, że to ostatnie znaczące skupisko ludności w obwodzie ługańskim, które nie jest kontrolowane przez Rosjan. Jego zdobycie powoli Moskwie ogłosić pełne zajęcie obwodu, ale nie da Rosji żadnych innych korzyści wojskowych czy ekonomicznych" - pisze ISW w najnowszej analizie.

07:45

Minionej doby w Donbasie siły ukraińskie odparły siedem ataków przeciwnika, zniszczyły jeden wrogi czołg, sześć pojazdów oraz bezzałogowiec - informuje ukraiński Sztab Generalny. Rosjanie prowadzą działania ofensywne na kierunku donieckim, aktywnie wykorzystując siły i zasoby wojsk rakietowych, artylerii i walki radioelektronicznej. Wzmocnili intensywność działań lotnictwa. Siły przeciwnika próbują umocnić swoje pozycje w pobliżu miasta Łyman. W okolicy Siewierodoniecka Rosjanie prowadzili działania szturmowe przy pomocy artylerii. Walki trwają.

07:22

Na anektowanym przez Rosję Krymie cywile mają nie być przyjmowani do szpitali, by zrobić miejsce dla rannych rosyjskich żołnierzy - raportuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Okupacyjna administracja Krymu wydała rozporządzenie w sprawie wstrzymania przyjmowania na leczenie cywilów, by zwolnić miejsca dla rannych wojskowych - pisze sztab w 95. dniu rosyjskiej inwazji. Według niego na półwyspie intensywnie prowadzone są akcje krwiodawstwa. Wcześniej o sytuacji w szpitalach i "przymusowym" oddawaniu krwi na Krymie informowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

07:20

Ukraińskie siły zbrojne informują, że Aleksander Dosiagajew, dowódca batalionu rosyjskiego 104. pułku desantowego, został zlikwidowany.

07:16

Rosjanie podpalają lasy - pisze agencja Ukrinform. Zniszczonych zostało ponad 17 000 hektarów lasu, kwota szkód w środowisku to ponad 38,3 miliarda hrywien - cytuje agencja Państwową Inspekcję Ekologiczną.

06:56

Wojska ukraińskie w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim są w "trudnej sytuacji obronnej", a na obrzeżach miasta trwają walki - poinformował szef administracji Siewierodoniecka Ołeksandr Striuk w CNN.

Odgłosy walk słychać w okolicach centralnego dworca autobusowego. Nasze wojsko jest w trudnej sytuacji obronnej. Miasto jest nieustannie ostrzeliwane - przekazał Striuk. Powiedział, że sztab humanitarny w mieście jest praktycznie zablokowany i jego pracę wstrzymano, bo poruszanie się po mieście jest niebezpieczne. Według Striuka najbardziej zacięte walki toczą się wokół hotelu Mir oraz na obrzeżach miasta.

06:34

Tysiące mieszkańców Mariupola mogą umrzeć z powodu chorób zakaźnych, takich jak czerwonka czy dżuma - zaalarmował mer tego okupowanego przez siły rosyjskie miasta na południowym wschodzie Ukrainy, Wadym Bojczenko.

W Mariupolu w wyniku zbrojnych działań Rosji zginęły 22 tysiące osób; spowodowało to pospieszne pochówki - powiedział mer, cytowany w sobotę wieczorem przez portal Ukraińska Prawda. W mieście pozostaje ponad sto tysięcy mieszkańców, których nie wypuszczają okupanci - dodał przedstawiciel władz. Do tego dochodzi niedziałająca kanalizacja, niezabieranie śmieci i pogorszenie warunków pogodowych, bo jesteśmy na progu lata, temperatura będzie rosnąć - kontynuował Bojczenko.

06:25

Władze Ukrainy po raz kolejny zaprzeczyły twierdzeniom Rosji, która utrzymuje, że zachodnie sankcje wobec Moskwy są przyczyną obecnego kryzysu żywnościowego.

Sankcje wobec Rosji nie mają nic wspólnego z rozpoczynającym się światowym kryzysem żywnościowym - oświadczył w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Jedynym powodem niedoborów, wzrostu cen i zbliżającego się głodu jest fakt, że rosyjskie wojsko fizycznie zablokowało możliwość eksportu 22 milionów ton ukraińskiej żywności z naszych portów morskich - dodał ukraiński minister.

06:07

Rosyjscy okupanci mogą nielegalnie wywieźć z portu w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy nawet 28 tys. ton wyrobów metalowych, wykorzystując w tym celu sześć statków pływających pod banderami innych państw - poinformował największy ukraiński holding górniczo-metalurgiczny Metinwest.

W dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli 24 lutego, w mariupolskim porcie znajdowały się statki zarejestrowane na Malcie, Jamajce i Dominice, a także w Panamie i Liberii. Wyroby metalowe, wyprodukowane w zakładach Azowstal i Mariupolskim Kombinacie Metalurgicznym, miały trafić do Hiszpanii, Włoch, Belgii, Grecji, Portugalii i Turcji - czytamy w oświadczeniu Metinwestu.