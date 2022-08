To już 165. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W nocy rosyjskie rakiety trafiły w dwie dzielnice miasta - poinformował burmistrz Charkowa Ihor Terechow. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Wojska rosyjskie zaminowały w okupowanym Chersoniu infrastrukturę dostarczającą gaz, prąd i wodę. Informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 07.08.2022 r.

Zniszczony po rosyjskim ostrzale budynek fabryki mebli w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

12:30

Siły rosyjskie w sobotę wieczorem ostrzelały teren kontrolowanej przez siebie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - poinformował ukraiński koncern Enerhoatom. Jeden pracownik obiektu został ranny.

12:00

W ciągu minionej doby straty osobowe wojsk rosyjskich na Ukrainie sięgnęły 300 osób; Rosjanie stracili też trzy czołgi i trzy systemy artyleryjskie - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Ogółem od początku inwazji na Ukrainę Rosjanie stracili ponad 42,2 tys. ludzi - podał sztab w komunikacie na Facebooku. "Największe straty przeciwnik odniósł na kierunku donieckim" - głosi komunikat.



11:11

Od początku pełnowymiarowej wojny tylko jeden obwód na Ukrainie nie został ostrzelany przez siły rosyjskie - leżący na południowym zachodzie kraju region czerniowiecki - poinformował wiceszef MSW Ukrainy Jewhen Jenin.

Jeśli mówimy o obwodach, które najbardziej cierpią z powodu rosyjskich pocisków, to jest to obwód doniecki, który ostrzelano ponad 3 tys. razy, ługański - 4 tys. razy, mikołajowski - 700 razy - powiedział Jenin, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Pozostaje jeden obwód, w który, dzięki Bogu, jeszcze nie uderzono, to obwód czerniowiecki - dodał. Region ten leży przy granicy z Rumunią i Mołdawią.

Poprzedniej doby siły rosyjskie przeprowadziły na Ukrainie 46 ostrzałów, w których zginęło 16 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

10:33

Atak na obóz w Ołeniwce to rosyjska operacja specjalna, mająca na celu wstrzymanie dostaw zachodniego uzbrojenia na Ukrainę - napisał w komunikatorze Telegram ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Rosja wszelkimi metodami próbuje przeszkodzić w dostawach zachodniej broni precyzyjnego rażenia na Ukrainę - oznajmił Andrij Jusow z ukraińskiego wywiadu wojskowego.



W nocy z 28 na 29 lipca w obozie w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) doszło do wybuchu, za którym według armii ukraińskiej stały wojska rosyjskie. Moskwa usiłowała natomiast oskarżać o ten atak Kijów, twierdząc, że użyto do niego uzyskanych od USA systemów HIMARS.

10:00

Z portów nad Morzem Czarnym, w Odessie i Czornomorsku wypłynęły w niedzielę cztery statki transportujące prawie 170 tys. ton ukraińskiej produkcji rolnej - przekazał minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.



Minister poinformował, że chodzi o cztery masowce: Mustafa Necati, Star Helena, Glory i Riva Wind. Zmierzają one do portów we Włoszech, Chinach i Turcji.



Stopniowo przejdziemy do działalności na szerszą skalę. Planujemy już w najbliższym czasie zapewnić możliwość obsługi w portach co najmniej stu statków w ciągu miesiąca - zapowiedział Kubrakow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



09:26

Według szacunków władz obwodowych od 24 lutego, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, w obwodzie donieckim zginęło 695 cywilów, a 1781 zostało rannych.

08:59

Pięć osób zginęło w ciągu minionej doby w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w wyniku ostrzałów rosyjskich, osiem osób zostało rannych - poinformował szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko.



Trzy osoby zginęły w Bachmucie, jedna w Awdijiwce, jedna w miejscowości Błahodatne - przekazał Kyryłenko w komunikacie w serwisie Telegram. W rejonie Bachmutu, miasta liczącego przed wojną 80 tysięcy mieszkańców toczą się walki; Kyryłenko mówił w sobotę, że wojska rosyjskie są "dość blisko" miasta.

08:22

Od początku napaści na Ukrainę co najmniej sześciu rosyjskich generałów zostało zdymisjonowanych z powodu niezadowalających wyników, co wraz z tym, że 10 kolejnych zginęło w walkach negatywnie wpływa na spójność dowodzenia - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

07:50

W rosyjskich mediach państwowych pojawiły się wezwania do represji i przemocy wobec ukraińskich partyzantów i cywilów, którzy odmawiają współpracy z administracją rosyjską na terenach okupowanych - zwraca uwagę amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



W najnowszym raporcie opublikowanym w niedzielę czasu polskiego think tank zwraca uwagę na wypowiedź dziennikarza Siergieja Mardana w prokremlowskiej "Komsomolskiej Prawdzie". Mardan w rozmowie z niewymienionym z nazwiska przedstawicielem władz okupacyjnych "zachęcał do przywrócenia gułagów - niesławnego sowieckiego systemu więzień i obozów pracy, konfiskowania własności prywatnej i rozstrzeliwania miejscowych nauczycieli i partyzantów za odmawianie współpracy z władzami wyznaczonymi przez Rosjan" - relacjonuje ISW. Wypowiedź, którą opisuje think tank, Mardan wygłosił w audycji radiowej "Komsomolskiej Prawdy".



07:11

Armia rosyjska rozlokowuje dodatkowe siły i środki obrony przeciwlotniczej na terytorium Białorusi - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Ukraińskie lotnictwo, siły rakietowe i artyleryjskie kontynuują ataki na skupiska siły żywej, sprzętu wojskowego oraz magazynów amunicji wojska rosyjskiego. "W wyniku strat skład osobowy wroga na niektórych odcinkach odmawia udziału w walkach i stosuje sabotaż" - czytamy.



Armia ukraińska odparła kilka prób ataku na wschodzie kraju. Trwają walki na odcinku bachmuckim.



Według sztabu w gotowości do ataku są cztery rosyjskie jednostki przenoszące pociski manewrujące odpalane z morza.

06:55

Za agresję przeciwko Ukrainie przywódcy Rosji powinni być traktowani, jak naziści. Właśnie dlatego Kijów dąży do powołania specjalnego trybunału do zbadania rosyjskich zbrodni wojennych - mówi w wywiadzie dla PAP Anton Korynewycz, ambasador specjalny ukraińskiego MSZ ds. międzynarodowego prawa karnego.

06:20

Niemiecka agencja DPA poinformowała, że opóźni się planowane przybycie do Libanu masowca Razoni, na pokładzie którego znajdują się ukraińskie produkty rolne.

Z kolei niemiecka telewizja publiczna ARD w sobotę wieczorem podała, że odwołane zostało planowane na niedzielę przybycie tego statku do Trypolisu.

06:11

"Robimy wszystko, by otrzymać jeszcze więcej skutecznej i nowoczesnej broni" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wystąpieniu opublikowanym na Telegramie podziękował wszystkim krajom, które dostarczają Ukrainie uzbrojenie.

Zapewnił, że broń dostarczana Ukrainie "jest używana maksymalnie precyzyjnie i z korzyścią dla ogólnej strategii obrony" prowadzonej przez armię.

06:06

W nocy rosyjskie rakiety trafiły w dwie dzielnice miasta - poinformował burmistrz Charkowa Ihor Terechow. Na razie nie ma informacji o ofiarach.