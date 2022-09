Na niektórych odcinkach frontu w obwodzie charkowskim oddziały ukraińskie dotarły do granicy z Federacją Rosyjską - poinformował w poniedziałek szef regionu Ołeh Syniehubow. Ostatniej doby Rosjanie wystrzelili nad terytorium Ukrainy 12 pocisków manewrujących, 9 z nich zestrzeliły jednostki obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku ostrzału obiektu infrastruktury technicznej w Charkowie. Władze Ukrainy i Rosji są zainteresowane propozycją utworzenia strefy ochronnej wokół okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - poinformował w poniedziałek Rafael Grossi, szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 201. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 12.09.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Kobieta z psem przechodząca obok zniszczonych budynków w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

16:08

Sztab generalny ukraińskiej armii twierdzi, że żołnierze odbili ponad 20 miast i wsi w ciągu ostatniej doby. Ludzie płaczą, są oczywiście radośni. Jakby mogli się nie radować? - powiedziała mieszkanka wyzwolonej miejscowości Złoczów znajdującej się 10 km od granicy z Rosją. 76-letnia Zoja, emerytowana nauczycielka angielskiego przyznała w rozmowie z dziennikarzami agencji Reutera, że podczas rosyjskiej okupacji spędziła miesiące w piwnicy.

15:52

W Unii Europejskiej weszła w życie decyzja, która całkowicie zawiesza umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Rosji. Skutkować to będzie podniesieniem opłaty za wniosek wizowy z 35 do 80 euro, koniecznością przedstawiania dodatkowych dokumentów uzasadniających, wydłużeniem okresu rozpatrywania wniosków oraz zaostrzeniem zasad wydawania wiz wielokrotnego wjazdu.

15:45

Kanclerz Olaf Scholz pytany o dostawę zachodnich czołgów, których domaga się rząd Ukrainy, oswiadczył w poniedziałek, że "pozostaje to stanowisko, które rząd niemiecki zajmował od początku i które będzie również naszym stanowiskiem na przyszłość, a mianowicie, że Niemcy nie mogą działać w pojedynkę". Kanclerz stwierdził, że Niemcy wspierają Ukrainę bardzo wszechstronnie i wspólnie z sojusznikami. Dostarczyliśmy również bardzo skuteczną broń, która robi różnicę w obecnej walce - powiedział Scholz, który wystąpił w Berlinie na wspólnej konferencji prasowej z szefem rządu Izraela Jairem Lapidem.

15:30

Mężczyzna, który przekazywał siłom rosyjskim informacje o rozmieszczeniu ukraińskich wojsk w obwodzie zaporoskim, został skazany za zdradę stanu na karę 15 lat więzienia i konfiskatę majątku - powiadomiła w poniedziałek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Według SBU skazany był członkiem sieci agenturalnej rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.

14:03

Mer Charkowa Ihor Terechow poinformował o kolejnych rosyjskich ostrzałach, których celem były kluczowe obiekty infrastruktury; w rezultacie ataków położone na północnym wschodzie Ukrainy miasto jest bez prądu i wody. W Charkowie nie działa metro. "Powtarza się sytuacja z wczorajszego wieczora" - napisał Terechow na komunikatorze Telegram.

13:40

W ciągu ostatnich dwóch tygodni wyzwoliliśmy spod rosyjskiej okupacji około 500 kilometrów kwadratowych terytorium w obwodzie chersońskim - poinformowała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk. Obwód chersoński znajduje się na południu Ukrainy. Większa jego część od początku inwazji Rosji była pod jej okupacją.

Wśród wyzwolonych miejscowości rzeczniczka Humeniuk wymieniła Wysokopilla, Nowowoznesenske, Biłohirkę, Suchyj Stawok i Myrolubiwkę. "Te miejscowości zostały wyzwolone i są pod całkowitą ukraińską kontrolą" - cytuje wypowiedź Humeniuk na konferencji prasowej w Kijowie agencja Interfax-Ukraina

13:16

Wzięty do niewoli żołnierz rosyjski powiedział ukraińskiemu blogerowi Wołodymyrowi Zołkinowi, że w jego oddziale były niesprawne czołgi - jedne nie jeździły, a drugie nie strzelały; nie było też specjalistów, którzy naprawiliby sprzęt. Słowa te padają podczas rozmowy Zołkina z jeńcem, przedstawionym jako Jurij Korniłow; 21-letni wojskowy pochodzi z Tatarstanu, republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej.

13:01

Katastrofa rosyjskich samolotów szturmowych Su-25 na okupowanym Krymie.

12:56

Słup dymu dan Awdijiwką.

12:53

Przywódca ChRL Xi Jinping złoży w tym tygodniu wizytę w Kazachstanie i Uzbekistanie - potwierdziło w poniedziałek chińskie MSZ. Będzie to pierwsza podróż Xi za granicę od początku pandemii Covid-19. Spodziewane jest jego spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Władze Kazachstanu i Rosji informowały, że Xi spotka się w Samarkandzie z Putinem - podała agencja Reutera. Będzie to pierwsze spotkanie obu przywódców od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego.

12:44

"Jeżeli spojrzymy na ostatnie 100 dni, to Ukraińcy więcej terytoriów wyzwolili, niż Rosjanom udało się zająć. Pod tym względem mamy do czynienia z dość dużą nieudolnością armii rosyjskiej, a Ukraińcy złapali wiatr w żagle przede wszystkim w wymiarze medialnym i wizerunkowym" - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM dr Adam Eberhardt, ekspert od polityki wschodniej, wiceprezes fundacji Warsaw Enterprise Institute, do niedawna szef Ośrodka Studiów Wschodnich, komentując najnowsze doniesienia z frontu.

12:31

Efekt wczorajszego ostrzału Charkowa.

12:21

Siły Zbrojne Ukrainy miały wkroczyć do osady Bohorodychne w obwodzie donieckim.

12:13

Wojna, która toczy się obecnie w Ukrainie, to przede wszystkim wojna wartości. To wojna o przyszłość Europy - powiedział w Warszawie minister obrony Danii Morten Bodskov.



Europa obecnie musi stawić czoła wojnie, która toczy się na Ukrainie, ale warto wspomnieć, że jest to przede wszystkim wojna wartości. Jest to wojna o przyszłość Europy, dlatego też wspólnie wspieramy Ukraińców w ich walce o wolność - podkreślił Bodskov.





12:07

Ambasador USA w Niemczech Amy Gutmann wezwała rząd niemiecki do większego wsparcia dla walki obronnej Ukrainy z Rosją. Gutmann powiedziała w telewizji ZDF, że z zadowoleniem i podziwem przyjmuje to, co Niemcy robią dla Ukrainy. "Mimo to moje oczekiwania wobec Niemiec są jeszcze większe".



Niemcy zdaniem Gutmann już wnoszą duży wkład. Ambasador zakłada, że "będą odgrywać większą rolę przywódczą" i "będą ją wypełniać".



Kanclerz Scholz przyznał, że "będzie po stronie Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne", zauważyła ambasador. Trzeba zrobić wszystko, aby "Ukraina wygrała". "Odwaga i determinacja" Ukraińców w walce jest "tak imponująca" - mówiła Gutmann w ZDF.

11:59

Na niektórych odcinkach frontu w obwodzie charkowskim oddziały ukraińskie dotarły do granicy z Federacją Rosyjską - poinformował w poniedziałek szef regionu Ołeh Syniehubow.



Nasi żołnierze kontynuują operację wyzwalania Charkowszczyzny z rąk okupantów rosyjskich. (...) Wczoraj (niedziela- red.) Rosjanie opuścili miejscowości Wełykyj Burłuk i Dworiczna w rejonie (odpowiednik powiatu- red.) kupiańskim. Na niektórych odcinkach frontu nasi obrońcy doszli do granicy państwowej z Federacją Rosyjską - napisał Syniehubow na serwisie Telegram. Wełykyj Burłuk leży kilkanaście kilometrów od granicy ukraińsko-rosyjskiej.





11:40

Dla Polski i Danii bezpieczeństwo w basenie Morza Bałtyckiego stanowi najważniejszą sprawę - mówił wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu z ministrem obrony Danii Mortenem Bodskovem. Jak dodał, bardzo ważne jest też to, aby efektywnie wspierać Ukrainę.

Wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się w poniedziałek w Warszawie z ministrem obrony Danii Mortenem Bodskovem.

Po spotkaniu, na wspólnej konferencji prasowej, wicepremier poinformował, że tematem ich rozmowy było bezpieczeństwo w obszarze Morza Bałtyckiego, kontynuacja pomocy i wsparcia dla Ukrainy oraz wzmocnienie współpracy wojskowej obu państw.

11:31

Zdaniem świadków, miało dojść do eksplozji w okolicach mostu Antonowskiego w Chersoniu.

11:10

Szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy, Serhij Hajdaj, poinformował w poniedziałek, że z różnych miejscowości regionu wyjeżdżają Rosjanie i miejscowi kolaboranci. Hajdaj określił wyjazdy jako "masowe".

Na swoim profilu na serwisie Telegram urzędnik opublikował nagrania pokazujące kolejki aut na punktach kontrolnych. Kolejka utworzyła się w Stanicy Ługańskiej i miejscowości Szczastia. Z okolic Starobielska Rosjanie jadą w stronę Ługańska - relacjonował Hajdaj.

"Pustoszeją też miasta okupowane od 2014 roku. Okupanci aktywnie wyjeżdżają z Ługańska i Ałczewska" - dodał Hajdaj.

Telegram

10:54

W poniedziałek rano rozpoczęły się prace mające na celu usunięcie kolejnego sowieckiego pomnika, tym razem w parku Raadi w Tartu, drugim co do wielkości mieście kraju - poinformował estoński portal ERR.

Przeniesione zostaną również szczątki osób pochowanych przy pomniku, które będą złożone na cmentarzu. Prace archeologów z Estońskiego Muzeum Wojny rozpoczną się we wtorek i mają potrwać do końca tygodnia. Dokładny czas i miejsce przeniesienia szczątków mają być podane po zakończeniu prac.

10:47

Od środy Ukraina odzyskała w obwodzie charkowskim terytorium co najmniej dwukrotnie większe od Wielkiego Londynu, a na południu Rosja ma problemy z przerzuceniem rezerw na linię frontu przez Dniepr - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Szybkie sukcesy ukraińskie mają istotne implikacje dla ogólnego kształtu rosyjskiej operacji. Najprawdopodobniej większość sił na Ukrainie jest zmuszona do priorytetowego potraktowania awaryjnych działań obronnych. I tak już ograniczone zaufanie żołnierzy do wyższego dowództwa wojskowego Rosji prawdopodobnie ulegnie dalszemu pogorszeniu" - dodano.

10:41

O ofiarach śmiertelnych i rannych w innych częściach regionu Kramatorska poinformował natomiast szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko. "11 września Rosjanie zabili troje cywilów w obwodzie donieckim: w Wełykiej Nowosiłce, Romaniwce i Bachmucie. Kolejnych osiem osób zostało rannych" - napisał.

Kyryłenko ogłosił wcześniej, że od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę z obwodu donieckiego ewakuowano ponad 1,2 mln mieszkańców, a w niedzielę w regionie wciąż pozostawało około 340-350 tys. ludzi - przypomina Ukrinform.

Telegram

10:36

Rosyjskie rakiety spadły w nocy z niedzieli na poniedziałek na ośrodek opieki perinatalnej w Kramatorsku. W tym ataku nie było ofiar, ale łącznie w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło troje cywilów, a ośmioro zostało rannych - podał Ukrinform.

"W nocy Kramatorsk znów znalazł się pod ostrzałem. Rosjanie uderzyli rakietami w sektor prywatny i centrum perinatalne. Według wstępnych informacji nie było ofiar - napisał na Facebooku mer miasta Ołeksandr Honczarenko, załączając zdjęcia zniszczeń.

10:24

Tereny obwodu charkowskiego wyzwolone spod rosyjskiej okupacji.

10:08

Dostawy prądu i wody w obwodzie charkowskim zostały przywrócone w 80 proc. - podała agencja Ukrinform, cytując wiceszefa biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenkę. Awarię spowodowały w niedzielę wieczorem rosyjskie ostrzały rakietowe.

Dostęp do energii elektrycznej w obwodzie charkowskim i donieckim oraz kilku innych regionach Ukrainy zakłóciły "celowe i cyniczne" ataki rakietowe Rosji na ważne obiekty infrastruktury cywilnej - poinformował w niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski.

10:00

Prezydent Ukrainy ocenił, że możliwe jest zawarcie traktatu z Rosją po wyzwoleniu zagarniętych przez nią terytoriów ukraińskich. "I tak będziemy mieli wspólną granicę z Rosją, i tak będzie ona naszym sąsiadem, krajem o wielkiej liczbie ludności. Tak więc, po deokupacji naszego kraju będziemy musieli żyć, mając ich obok jako sąsiadów" - powiedział Zełenski.

Tłumaczył, że Ukraina nie może pozwolić Rosji na prowadzenie takiej samej strategii, jaką Moskwa rozpoczęła w 2014 roku. "Zagarniają stopniowo (terytorium), potem robią przerwę i zamrażają konflikt, prowadzą rozmowy i podpisują jakieś umowy. Mija czas, oni wzmacniają siły, a potem idą dalej naprzód, wysuwając ultimatum" - tłumaczył.

"To jest zjadanie po kawałku (...) Ja w taką grę nie chcę grać" - oświadczył.

09:49

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie jest obecnie gotów rozmawiać z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem i nie widzi ze strony rosyjskiej chęci do zajęcia konstruktywnej postawy.

"Nie jest dla mnie ważne, kto stawia ultimatum - on (Putin- red.), czy jeszcze ktoś inny. Mam taką zasadę, że nie rozmawiam z tymi, którzy stawiają ultimatum" - powiedział Zełenski. Wypowiedzi prezydenta przekazały media ukraińskie: telewizja Espreso i portal ZN.UA.

09:33

W przeprowadzonym przez Rosjan ostrzale Charkowa zginęły 3 osoby.

09:26

Od wybuchu wojny w Ukrainie Rosja straciła: 52,9 tys. żołnierzy, 4 640 wozów bojowych, 2 168 czołgów i 243 samoloty.

09:09

Siły ukraińskie odniosły ważne operacyjne zwycięstwo i odbiły prawie cały obwód charkowski. Wyzwolenie Iziumu pogrzebało ogłoszone przez Rosję plany zajęcia całego Donbasu. Nie zakończy to wojny, ale przechyliło szalę na korzyść Ukrainy - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:55

Niemcy wraz z innymi państwami muszą natychmiast zwiększyć pomoc zbrojeniową dla Ukrainy, by pomóc jej w utrzymaniu wyzwolonych terenów, w tym dostarczyć czołgi Leopard 2 - wzywają deputowani SPD Michael Roth i FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann.



"W tej nowej fazie wojny Ukraina potrzebuje broni, która pozwoli jej wyzwolić okupowane przez Rosję terytoria i na stałe utrzymać je pod swoją kontrolą (...) Zachód, w szczególności USA, Niemcy, Francja i Polska powinny tutaj szybko współpracować i dostosować swoje dostawy do tej nowej sytuacji" - zaznaczył w rozmowie z grupą medialną Funke kierujący komisją spraw zagranicznych Bundestagu Michael Roth. Polityk jest członkiem SPD, partii kanclerza Olafa Scholza.



08:36

08:14

Ukraińskie Siły Zbrojne zniszczyły kolejny rosyjski skład amunicji w Nowej Kachowce - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:00

Armia ukraińska wyparła wojska rosyjskie z ponad 20 miejscowości w ciągu ostatniej doby. Trwa przejmowanie całkowitej kontroli nad tymi obszarami i prowadzone są działania na rzecz ustabilizowania sytuacji - poinformował w poniedziałek ukraiński Sztab Generalny.

W porannym komunikacie sztab podał, że "trwa wyzwalanie z rąk rosyjskich najeźdźców miejscowości w obwodach charkowskim i donieckim". Zapewnił, że oddziały rosyjskie "pospiesznie opuszczają pozycje" i uciekają w głąb zajętych terytoriów bądź do Rosji. Sztab podał m.in., że w obwodzie ługańskim Rosjanie opuścili miasto Swatowe i na miejscu pozostali "tylko wojskowi z tzw. milicji ludowych", są to miejscowi mieszkańcy.

07:43

W miarę jak ukraińska kontrofensywa trwa, Rosja zmieniła kierownictwo Zachodniego Okręgu Wojskowego swojej armii, mówi Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

07:22

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow ostrzegł w wywiadzie dla dziennika "Financial Times", że Rosja może znów podjąć kontratak po sukcesach ukraińskiej kontrofensywy na wschodzie kraju i że należy teraz zapewnić bezpieczeństwo wyzwolonych terenów.

06:57

Ukraina zadała poważną cios operacyjny Rosji, obijając prawie cały obwód charkowski w szybkiej kontrofensywie. Ukraina odwróciła bieg wydarzeń na swoją korzyść, ale obecna kontrofensywa nie zakończy wojny.

06:33

Kolejne trofeum ukraińskich rolników.

06:18

Agencja Ukrinform informuje o nocnych eksplozjach w Charkowie i Chersoniu.

05:57

Po miażdżących klęskach Rosjan i kontrofensywie Ukraińców ponownie zmieniono dowództwo zachodniej grupy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - donosi ukraiński wywiad.

Zgrupowaniem będzie kierował dowódca grupy wojsk "Centrum" generał Aleksandr Łapin wraz ze swoim sztabem. Co stanie się z odwołanym generałem Romanem Berdnikowem - na razie nie wiadomo.

Bernikow wytrwał na stanowisku zaledwie nieco ponad dwa tygodnie - zastąpił generała Andreja Syczewoja. Ten według nieoficjalnych informacji z Kijowa miał się niedawno dostać się do ukraińskiej niewoli.

05:53

Rosyjski czołg zniszczony w obwodzie charkowskim.

05:37

Nocny ostrzał w Zaporożu.

05:35

W obwodzie lwowskim oficjalnie mieszka teraz 250 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych: 75 tys. dzieci, 32 tys. emerytów, 8 tys. osób niepełnosprawnych, 121 tys. z nich jest w wieku produkcyjnym - napisał w poniedziałek w Telegramie szef lwowskiej administracji Maksim Kozicki.



Kozicki przypomniał, że w szczytowym okresie przesiedleń w obwodzie lwowskim mieszkało ponad 630 tys. przymusowych przesiedleńców. Większość z nich pochodzi z obwodów donieckiego, charkowskiego, ługańskiego i dniepropietrowskiego.





05:21

Stany Zjednoczone potępiają ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną - takie oświadczenie w nocy czasu polskiego wydał Departament Stanu.

Rzecznik amerykańskiego resortu dyplomacji Ned Price podkreślił, że Stany Zjednoczone potępiają ataki, które pozostawiły tysiące cywilów bez prądu oraz czystej wody. Podkreślił też, że USA stoją razem z Ukrainą przeciwko rosyjskiej agresji.

05:14

Pożar po ostrzale infrastruktury w obwodzie charkowskim.

05:11

W niedzielę Rosjanie wystrzelili nad terytorium Ukrainy 12 pocisków manewrujących, z których 9 zestrzeliły jednostki obrony przeciwlotniczej Ukrainy, poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy, donosi Ukrinform.



Rosyjskie siły okupacyjne wystrzeliły z okrętów na Morzu Czarnym sześć pocisków manewrujących Kalibr i sześć pocisków manewrujących Kh-101 z samolotów z obszaru Morza Kaspijskiego.



Nad regionem dniepropietrowskim zestrzelono 7 pocisków manewrujących: pięć - Ch-101 i dwa Kalibr. Dwie kolejne rakiety zostały zniszczone przez jednostki Sił Powietrznych w rejonie Połtawy. W sumie pociski przeciwlotnicze Sił Powietrznych Ukrainy zestrzeliły 9 z 12 pocisków okupantów, poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.



05:05

W wystąpieniu wideo po 200 dniach wojny prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że świat podziwia postawę ukraińskiej armii podczas, gdy wróg pogrąża się w panice, informuje Ukrinform.



Prezydent Zełenski zwrócił się do żołnierzy: "Dzisiaj wasze działania na północy, południu i wschodzie Ukrainy są widziane i podziwiane przez wszystkich. Świat jest wami zachwycony, wróg panikuje. Ukraina jest z was dumna, wierzy w Was, modli się za Was, czeka na Was."



Droga do zwycięstwa jest trudna, powiedział prezydent, ale jesteśmy pewni: Wy to zrobicie, dojdziecie do naszej granicy, na wszystkie jej odcinki. Zobaczycie nasze rubieże i plecy wroga. Zobaczycie szczęśliwe oczy rodaków i pięty okupantów.



Zełenski podkreślił, że dla Ukraińców ich armia jest zdecydowanie pierwszą armią na świecie.

05:03

Zastępca szefa Państwowego Pogotowia Ratunkowego obwodu charkowskiego Anatolij Torjanik powiedział portalowi Suspilne: "Według informacji sztabu, w pomieszczeniu, w które uderzyła rakieta, dyżurowało dwóch funkcjonariuszy. Jednego znaleziono martwego. Drugiego nadal szukamy.



W różnych dzielnicach Charkowa i regionu nie ma prądu z powodu ataku okupantów na obiekty infrastrukturalne. Problemy z dostawami energii elektrycznej zaobserwowano również w obwodach: Sumy, Połtawa i Dniepropietrowsk. W ostatnich trzech już przywrócono zasilanie, w obwodzie charkowskim trwają na tym prace, informuje Suspilne.

05:00

Minister obrony Ołeksij Reznikow napisał na Twitterze, że dzięki australijskim transporterom opancerzonym Bushmaster siły zbrojne Ukrainy dotarły do rzeki Oskil i kontynuują wyzwalanie obwodu charkowskiego, informuje Ukrinform.



Minister podziękował za wsparcie Australijczykom, ministrowi obrony Australii Richardowi Marlesowi i ambasadorowi Ukrainy w Australii Wasylowi Miroszniczenko.



Rzeka Oskil przepływa przez miasto Kupiańsk, które zostało wyzwolone w sobotę podczas ofensywy wojsk ukraińskich w obwodzie charkowskim.