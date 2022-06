Rosjanie zniszczyli wszystkie mosty prowadzące do Siewierodoniecka – poinformował szef obwodowej administracji. Część miasta wciąż znajduje się pod kontrolą armii ukraińskiej, jednak jakakolwiek ewakuacja lub trasy dostaw są mocno utrudnione. Papież Franciszek w rozmowie z mediami tłumaczył, że nie jest „za Putinem”, a słowa o „szczekaniu NATO u drzwi Rosji” miał usłyszeć od jednego z przywódców państw. Najnowsze informacje ze 111. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Zdj. ilustracyjne / ZURAB KURTSIKIDZE / PAP/EPA

05:29

Rosyjskie władze okupacyjne prawdopodobnie zorganizowały zamachy terrorystyczne w Melitopolu i Berdiańsku, by oskarżyć ukraińskich partyzantów o atakowanie cywilów - twierdzi amerykański Instytut Studiów Wojskowych.

Według instytucji Wołodymyr Rohow, który kieruje obwodem zaporoskim z ramienia okupantów, początkowo oskarżył "terrorystom" o dokonanie trzech zamachów bombowych w Berdiańsku. Potem jednak wycofał tę wersję i określił sytuację jako wypadek w elektrowni.

Z kolei okupacyjny wiceszef MSW stwierdził, że w Melitopolu nieznani sprawcy podłożyli ładunek wybuchowy, by zakłócić obchody Dnia Rosji 12 czerwca.

05:22

Marokańczyk Ibrahim Saadoun, skazany na karę śmierć przez władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowe, posiada obywatelstwo ukraińskie - przekazał ojciec mężczyzny w rozmowie z agencją Reutera.

Rodzina przekonuje, że Saadoun w 2020 roku przeszedł szkolenie wojskowe w celu studiowania technologii lotniczej na Uniwersytecie Kijowskim. Po rozpoczęciu wojny walczył jako żołnierz armii ukraińskiej.

Separatyści skazali go za rzekomy udział w batalionie najemniczym.

05:12

Papież Franciszek ujawnił, że słowa, jakie wypowiedział o "szczekaniu NATO u drzwi Rosji", usłyszał na dwa miesiące przed wybuchem wojny na Ukrainie od jednego z przywódców państw. Włoski dziennik "La Stampa" opublikował we wtorek zapis rozmowy papieża z mediami jezuickimi.

Papież zapewnił w wywiadzie: "nie jestem" za Putinem. Mówił też o okrucieństwie rosyjskich wojsk i heroizmie narodu ukraińskiego.

To, co widzimy, to brutalność i okrucieństwo, z jaką ta wojna jest prowadzona przez żołnierzy, przeważnie najemników, wykorzystywanych przez Rosjan. A Rosjanie tak naprawdę wolą wysyłać Czeczenów, Syryjczyków, najemników. Lecz niebezpieczeństwo polega na tym, że widzimy tylko to, co jest potworne, a nie widzimy całego dramatu, jaki rozgrywa się w tle tej wojny, która może została w jakiś sposób albo sprowokowana, albo jej nie zapobieżono - mówił.

05:00

Rosjanie zniszczyli wszystkie mosty prowadzące do Siewierodoniecka - przekazał gubernator obwodowej administracji Serhij Hajdaj. Zaznaczył, że ukraińskie wojsko nie jest tam blokowane i wciąż kontroluje część miasta. Utrudniona jest jednak ewakuacja mieszkańców.