Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że tydzień po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą na tereny okupowane przybywają oddziały złożone ze zmobilizowanych. Ludzie ci nie przeszli żadnych przygotowań - ocenia sztab. "Ta farsa na terytoriach okupowanych nie może być nawet nazwana imitacją referendum" - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wieczornym wystąpieniu zapewnił, że te ziemie powrócą do Ukrainy. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 217. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 28.09.2022 roku.

13:52 W okupowanym Mariupolu w obwodzie donieckim, na południowym wschodzie Ukrainy, Rosjanie mogą rozpocząć 10 października mobilizację. Zaczęli już zbieranie danych - powiedział w środę Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola. 13:11 Zobacz również: Prorosyjskie władze podały wyniki pseudoreferendów w Ukrainie. "Głosów więcej niż mieszkańców" 12:56 Obywatele Stanów Zjednoczonych nie powinni podróżować do Rosji, a przebywający już w Rosji powinni natychmiast opuścić ten kraj, gdy pozostają jeszcze ograniczone możliwości wyjazdu - przekazała ambasada USA w Moskwie w ostrzeżeniu dotyczącym stanu bezpieczeństwa. 12:47 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że ustaliła tożsamość pięciu rosyjskich wojskowych odpowiedzialnych za ostrzelanie w lutym kolumny aut ewakuujących mieszkańców Hostomla w obwodzie kijowskim. Zginęło wówczas pięć osób. Jak podała SBU w oficjalnym komunikacie, zbrodni tych dopuścili się członkowie pododdziałów rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) z Kemerowa i Nowokuzniecka i oddziału specjalnego policji OMON w Kraju Krasnojarskim. W oficjalnym komunikacie, opublikowanym w serwisie Telegram, SBU nie podała ich nazwisk, ale opublikowała ich fotografie. Telegram 12:45 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w środę, że ustaliła tożsamość pięciu rosyjskich wojskowych odpowiedzialnych za ostrzelanie w lutym kolumny aut ewakuujących mieszkańców Hostomla w obwodzie kijowskim. Zginęło wówczas pięć osób. 12:42 Chcielibyśmy kiedyś ułożyć relacje z Rosją, ale nie z Rosją imperialną, popełniającą zbrodnie - mówił w środę podczas odbywającego się we Wrocławiu VIII Kongresu Energetycznego wiceminister MSZ Paweł Jabłoński. 12:34 "Ruscy jeździli po domach i zmuszali do głosowania. Podpisałeś za - dawali rosyjski dowód, a mężczyzn zabierali do wojska. Podpisałeś przeciw, potrafili zabrać do filtracyjnego obozu. I nie ma wyboru, że nie chcesz głosować. Musisz" - tak o pseudoreferendum ws. przyłączenia do Rosji opowiedziała PAP 30-letnia mieszkanka Chersonia.

11:15 W ciągu siedmiu dni od ogłoszenia przez Władimira Putina mobilizacji na wojnę z Ukrainą, przybyło do Finlandii przez jej wschodnią granicę ponad 46 tys. obywateli Rosji - informuje fińska straż graniczna. Hotele w Karelii są pełne Rosjan, ale obecnie zdecydowana większość - 80 proc. - udaje się w dalszą podróż do innych krajów. 11:00 Wyniki rosyjskiego pseudoreferendum w okupowanym obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy są rozbieżne z liczbą ludności w tym regionie - powiedział w środę szef administracji obwodowej Serhij Hajdaj. 10:14 Tak teraz wygląda przejście graniczne rosyjsko-gruzińskie Upper-Lars. 10:10 O poranku rosyjskie rakiety spadły na miasto Hulajpołe w obwodzie zaporoskim. 09:51 Rosyjskie pseudoreferenda aneksyjne na ziemiach okupowanych nie mają mocy prawnej - oświadczyło w środę ukraińskie MSZ. Zaapelowano do krajów Unii Europejskiej i NATO o zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy dla odparcia rosyjskiej inwazji. 09:32 Ukraina w ostatnich dniach wzmogła swoje działania ofensywne na północnym wschodzie kraju, ale Rosja prowadzi bardziej zdecydowaną obronę niż wcześniej i sama też próbuje posuwać się w kierunku Bachmutu w obwodzie donieckim - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony. 09:06 Niektórzy rosyjscy żołnierze tuż po mobilizacji są wysyłani na front. W sieci pojawił się film na którym rosyjski jeniec mówi, że poddał się Ukraińcom 3 dni od mobilizacji. 08:52 W rosyjskich ostrzałach miejscowości w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zginęło minionej doby pięciu cywilnych mieszkańców, a dziesięciu zostało rannych - poinformował w środę Pawło Kyryłenko, szef władz tego regionu. 08:08 Według informacji ukraińskich sił zbrojnych, Rosjanie na wojnie stracili już ponad 58 tysięcy żołnierzy. 07:30 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje w środę, tydzień po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą, że na tereny okupowane przybywają oddziały złożone ze zmobilizowanych. Ludzie ci nie przechodzili żadnych przygotowań - ocenia sztab. 07:02 Władze rosyjskie mogą podjąć próbę przeformułowania na "operację antyterrorystyczną" inwazji i okupacji terytoriów ukraińskich, które Moskwa zamierza wkrótce anektować - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). 06:30 Stany Zjednoczone przygotowują kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 1,1 mld dolarów - podała we wtorek agencja Reutera. Waszyngton ma to ogłosić wkrótce po zaznajomieniu się z wynikami pseudoreferendów na okupowanych obszarach tego kraju. 05:49 Ukraińcy wyzwalają kolejne regiony. 05:29 "Nie zaakceptujemy wyników pseudoreferendów na okupowanych przez Rosjan obszarach Ukrainy i nadal będziemy wspierać ten kraj z niesłabnącą mocą" - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wywiadzie dla dziennika "Neue Osnabruecker Zeitung" 05:22 Władimir Putin został zapędzony do narożnika, dlatego z dnia na dzień coraz bardziej prawdopodobne staje się użycie przez niego taktycznej broni jądrowej - uważa były agent CIA Robert Baer.

05:18 "Ta farsa na terytoriach okupowanych nie może być nawet nazwana imitacją referendum" - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wieczornym wystąpieniu zapewnił, że te ziemie powrócą do Ukrainy. 05:10 NATO powinno odpowiedzieć na ewentualny rosyjski atak jądrowy na Ukrainie w sposób konwencjonalny, ale dewastujący - powiedział we wtorek szef MSZ Zbigniew Rau w wywiadzie dla telewizji NBC News. Ocenił też, że rosyjska mobilizacja nie zmieni biegu wojny, ale może osłabić wsparcie Rosjan dla działań władz.

