10:11

Francuskie ministerstwo spraw zagranicznych odmówiło wydania dokumentów podróży 23-letniemu rosyjskiemu oficerowi wojsk pancernych Farkhadowi Ziganshinowi w celu uzyskania azylu politycznego w kraju.

10:00

Ukraińskie siły powietrzne twierdziły, że podczas masowego nalotu na Ukrainę, do którego doszło w sobotę wieczorem, niektóre rosyjskie pociski zostały wystrzelone z terytorium Białorusi.

Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ihnat wyjaśnił, że siły rosyjskie wystrzeliły rakiety Kindżał z Rosji, ale zanim wleciały nad terytorium Ukrainy, prawdopodobnie przeleciały przez Białoruś.

09:51

Najemnicy Grupy Wagnera podejmowali próby infiltracji terytorium Polski - powiedział w piątek w rozmowie z CNN wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dyplomata zaznaczył, że zagrożenie ze strony Białorusi jest "bardzo realne".

09:44

86-letnia kobieta zginęła w wyniku ostrzału Doniecka przez siły ukraińskie w sobotę wieczorem - poinformował szef okupacyjnych władz miasta Aleksiej Kuliemzin.

09:36

Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku lotniczego na centrum krwiodawstwa w rejonie Kupiańska w obwodzie charkowskim w sobotę wieczorem - poinformował Ołeh Syniehubow, szef władz obwodowych.

09:28

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa skomentowała umieszczenie trójzębu, jednego z symboli państwowych Ukrainy, na pomniku "Matki Ojczyzny w Kijowie".

"To jest cała esencja reżimu kijowskiego i kierowanych przez niego cyborgów. Nie można zmienić imienia matki. Ona jest jedna. I jedyne, co możesz zrobić, to ją kochać. Oni nie wiedzą jak" - stwierdziła na Telegramie.

09:19

Powtarzające się ukraińskie ataki na rosyjskie okręty na Morzu Czarnym to prawdopodobnie część celowej kampanii, której zadaniem jest stworzenie korzystnych warunków do większej operacji kontrofensywnej - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW)

Poprzednie działania Ukraińców w zakłócaniu i niszczeniu logistyki oraz zaplecza wroga koncentrowały się głównie na rosyjskich celach militarnych na lądzie, ale wydaje się, że wojska ukraińskie rozszerzają teraz tę operację na cele morskie - pisze ISW w najnowszej analizie.

"Ukraińscy urzędnicy wielokrotnie podkreślali zaangażowanie w operacje wymierzone w rosyjskie cele wojskowe z zamiarem zniszczenia logistyki i infrastruktury obronnej, by stworzyć korzystne warunki dla przyszłej ukraińskiej kontrofensywy" - zaznacza amerykański think tank.

Jak dodaje ISW, jest to taktyka, którą Kijów wykorzystał już podczas operacji odbicia okupowanych terenów obwodów charkowskiego i chersońskiego w 2022 r., ale obecnie wstępne ataki sięgają głębiej za linie wroga i obejmują też cele na morzu.

Ukraińskie służby morskie wydały w piątek ostrzeżenie o "trwającym do odwołania zagrożeniu militarnym" w pobliżu rosyjskich portów nad Morzem Czarnym. To proporcjonalna odpowiedź na trwające od 17 lipca (dnia wycofania się Rosji z umowy umożliwiającej bezpieczny eksport ukraińskiego zboża drogą morską - przyp. red.) ciągłe ataki Rosjan na ukraińską infrastrukturę portową - ocenia ISW. Zastrzega, że ukraińskie ostrzeżenie może zniechęcić statki handlowe do rejsów do i z rosyjskich portów.

Wojska ukraińskie nadal przyciągają siły rosyjskie w okolice Bachmutu i wiążą je tam w walce, chociaż tempo ukraińskich operacji ofensywnych na tym odcinku zwolniło - dodaje ISW.

09:10

Strategią Ukraińców jest powolne ścieranie i zmiękczanie rosyjskiej obrony i mimo niewielkich dotąd postępów, może ona ostatecznie pozwolić na przełamanie rosyjskich linii - mówi PAP Matt Shoemaker, były analityk wywiadu wojskowego USA (DIA). Ekspert ocenia jednak, że Rosjanie pokazują, iż znacznie lepiej radzą sobie w defensywie niż w ataku.

Niemal dwa miesiące po oficjalnym rozpoczęciu długo wyczekiwanej ukraińskiej ofensywy na południu i wschodzie kraju postępy ukraińskich sił zbrojnych mierzone są w skali kilku-, kilkunastu kilometrów i pojedynczych wyzwolonych wsi. Jak dotąd nie zmieniło tego dołączenie do walki dodatkowych brygad szkolonych przez państwa zachodnie. Amerykańscy oficjele nieodmiennie opisują walki jako "ciężką harówkę".

Mimo to, zdaniem Matta Shoemaker ukraińskiej kontrofensywy nie należy jeszcze spisywać na straty.

09:03

160 cudzoziemców próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski - podała straż graniczna. Poinformowała, że nie ustają ataki na polskie służby, migranci rzucają m.in. kamieniami.