To już 119. dzień wojny na Ukrainie. Wołodymir Zełenski w swym wystąpieniu przyznał, że sytuacja w obwodzie ługańskim jest bardzo ciężka, ponieważ wojska rosyjskie nasiliły ofensywę mającą na celu wyparcie sił ukraińskich z kluczowych rejonów. "Siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji powinien być przyjęty tak szybko jak to możliwe" - podkreślił. Dziś Parlament Europejski na sesji plenarnej będzie debatował nad przyznaniem m.in. Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE. Najnowsze informacje ze 110. dnia rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji z 22.06.2022 roku.

Walki uliczne w Siewierodoniecku / PAP/EPA/OLEKSANDR RATUSHNIAK /

09:11

Na Morzu Bałtyckim co rusz są prowokacje rosyjskich myśliwców; mamy czas wojny i musimy być na to przygotowani - mówi wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Działania Putina, Kremla, Rosji w stosunku do państw bałtyckich, do Polski są bardzo agresywne w ostatnich miesiącach czy latach - dodaje.



Wiceminister zwraca uwagę, że Rosjanie bardzo długo przygotowywali się do wojny na Ukrainie, a na początku lutego w okolice Kaliningradu przypłynęły dwa gazowce, aby zabezpieczyć energetycznie tę eksklawę. Jak dodał, w związku z przygotowaniami do agresji na Ukrainę, wokół Kaliningradu "cały czas coś się działo". Oczywiście część wojska (z Obwodu Kaliningradzkiego) została przerzucona do walki na Ukrainie, ale to wciąż pozostaje bardzo mocno zmilitaryzowany teren - podkreśla. Zapewnił, że NATO "bardzo bacznie" przygląda się tej sytuacji.

08:40

Siły ukraińskie wyeliminowały minionej doby na południu Ukrainy 49 rosyjskich żołnierzy; przeprowadziły również atak na rosyjski system przeciwlotniczy na okupowanej Wyspie Węży - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.



08:33

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,238 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 23,8 tys. osób.

08:15

Rosja od 25 marca nie podała żadnych informacji o swoich stratach w czasie inwazji na Ukrainę, ale dane publikowane przez władze prorosyjskich separatystów wskazują na nadzwyczajną skalę strat w Donbasie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Trwa ciężki ostrzał, a Rosja dąży do otoczenia rejonu Siewierodoniecka przez Izium na północy i Popasną od południa. Rosja najprawdopodobniej przygotowuje się do próby wysłania do Donbasu dużej liczby jednostek rezerwowych - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Władze rosyjskie od 25 marca nie podały ogólnej liczby ofiar wojskowych na Ukrainie. Jednak samozwańcza Doniecka Republika Ludowa (DRL) publikuje dane o ofiarach wśród sił DRL. Według stanu na 16 czerwca, DRL przyznała, że od początku 2022 roku 2128 wojskowych zginęło w boju i 8897 zostało rannych. Liczba ofiar w DRL odpowiada około 55 proc. jej pierwotnych sił, co podkreśla nadzwyczajne straty, jakie ponoszą rosyjskie i prorosyjskie siły w Donbasie. Jest wysoce prawdopodobne, że siły DRL są wyposażone w przestarzałą broń i sprzęt. Po obu stronach zdolność do tworzenia i wysyłania na front jednostek rezerwowych prawdopodobnie stawać się będzie coraz bardziej kluczowa dla wyniku wojny - dodano.

07:47

Rosjanie zbliżają się do Lisiczańska, zdobywają przyczółki w okolicznych miejscowościach, miasto jest atakowane przez samoloty. W Siewierodoniecku trwają walki uliczne. Wróg ponownie ostrzelał miejscowości Syneckyj i Pawłohrad, zniszczone wcześniej mosty, a także dwukrotnie ostrzelano zakłady chemiczne Azot - poinformował na Telegramie Serhij Hajdaj, szef władz tego obwodu na wschodzie Ukrainy.

Ciężko na kierunku miasta Popasna. Wróg wkroczył do Toszkiwki, co pozwoliło mu nasilić ogień na inne miejscowości. Okupanci umacniają się już w Ustyniwce, Pidlisnem i Myrnej Dołynie, atakują Biłą Horę. Naszym żołnierzom nie jest łatwo utrzymać obronę w rejonie Hirskego - dodał gubernator obwodu.

07:21

Na kierunku Charkowa Rosjanie prowadzą działania rozpoznawcze z powietrza w celu lokalizacji wojsk ukraińskich i prowadzą "intensywny ostrzał artyleryjski pozycji ukraińskich".



Na kierunku Słowiańska okupanci prowadzą systematyczny ostrzał, aby stworzyć warunki do wznowienia ofensywy na to miasto. Przeprowadzają operacje szturmowe. (...) Na kierunku donieckim nieprzyjaciel nadal koncentruje swoje wysiłki na miastach Siewierodonieck i Bachmut, aby dotrzeć do granic administracyjnych obwodu ługańskiego. Wróg próbuje przejąć pełną kontrolę nad miastem Siewierodonieck - podkreślił ukraiński Sztab Generalny.

07:00

Wojska rosyjskie kontynuują ataki rakietowe na infrastrukturę wojskową i cywilną Ukrainy; nadal blokują żeglugę morską - podał w komunikacie opublikowanym na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W akwenie Morza Czarnego w gotowości pozostaje sześć rosyjskich okrętów przenoszących pociski manewrujących typu Kalibr - napisano w podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

Oprócz tego, według danych Sztabu Generalnego, na północnym wschodzie w graniczących z Ukrainą rosyjskich obwodach kurskim i briańskim "nieprzyjaciel, aby zademonstrować swoją obecność, utrzymuje do trzech batalionowych grup taktycznych oraz pododdziały wojsk powietrznodesantowych".

6:27

Mieczysław Bieniek, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, jeden z najbardziej doświadczonych polskich dowódców będzie w środowy poranek gościem Bogdana Zalewskiego w rozmowie "7 pytań o 7:07" w radiu RMF24. Głównym tematem rozmowy będzie Obwód Kaliningradzki.

06:00

W schronach zakładów chemicznych Azot w Siewierodoniecku przebywa 568 osób, w tym 38 dzieci - informuje szef władz obwodu ługańskiego.

05:33

Parlament Europejski na sesji plenarnej będzie debatował nad przyznaniem statusu państwa kandydującego do UE dla Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, a następnie nad stosowną rezolucją, która zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.

05:28

Nie obawiam się rozłamów w zachodnim sojuszu co do postawy wobec Rosji, ale będzie to gra na przeczekanie między Europą i Rosją - ocenił prezydent USA Joe Biden.

Prezydent odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarki, czy obawia się rozłamów w jedności Zachodu w obliczu zmęczenia zachodnich społeczeństw wojną na Ukrainie.

Nie, nie obawiam się tego. Ale myślę, że w pewnym momencie będzie to pewnego rodzaju gra na przeczekanie - co będzie w stanie wytrzymać Rosja i co jest gotowa wytrzymać Europa. Myślę, że to będzie jedna z rzeczy, o której będziemy rozmawiać w Hiszpanii - powiedział Biden, odnosząc się do szczytu NATO w Madrycie w dniach 28-30 czerwca.

05:20

Siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji powinien być przyjęty tak szybko jak to możliwe - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym nagraniu wideo. Jak informuje agencja Ukrinform Zełenski powiedział też, że sytuacja w obwodzie ługańskim jest bardzo ciężka.

We wszystkich negocjacjach z zagranicznymi partnerami stale podkreślam, że siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji jest potrzebny tak szybko jak to możliwe. Rosja musi odczuwać narastający nacisk z powodu wojny i jej agresywnej antyeuropejskiej polityki - powiedział Zełenski.