Rosyjskie władze w widoczny sposób zacieśniają środki bezpieczeństwa na Krymie, co świadczy o rosnącym zaniepokojeniu ukraińskimi uderzeniami na obszarach, które uznawano wcześniej za bezpieczne. Mieszkaniec Odessy został skazany na pięć lat więzienia za rozpowszechnianie informacji o rozmieszczeniu sił zbrojnych Ukrainy w regionie, poinformowała prokuratura generalna w Telegramie. Niemcy dostarczą Ukrainie dwieście pięćdziesiąt pięć sztuk precyzyjnej amunicji artyleryjskiej Vulcano, poinformował Ukrinform na podstawie komunikatu rządu federalnego. Pentagon ogłosił w piątek 19. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 775 mln dolarów. Sobota jest 178. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Akcja gaszenia spowodowanego rosyjskim ostrzałem pożaru jednego z zakładów przemysłowych w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

14:47

Ukraińscy hakerzy zmienili programy telewizyjne na okupowanym Krymie. Widzowie mieli okazję zobaczyć między innymi wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego.

14:26

Po piątkowej zapowiedzi Gazpromu o ponownym wyłączeniu pod koniec sierpnia dostaw gazu bałtyckim gazociągiem Nord Stream 1, Ukraina zaproponowała wykorzystanie w zamian swojego odcinka rurociągów - informuje dpa.



Jak dodał, ta propozycja wykorzystania alternatywnej drogi przesyłu gazu wynika "ze względu na chroniczne przerwy w pracy Nord Stream 1".

14:19

Pracownik Zaporoskiej Elektrowni Atomowej podkreśla, że wojskowi rosyjscy zajęli dwa schrony, które miały służyć pracownikom siłowni do schronienia się w razie niebezpieczeństwa. "Tak więc, w razie faktycznej awarii Rosjanie się tam schowają, a pozostali - niech sobie powoli umierają" - opowiada. Potwierdza też informacje mediów o pojazdach rosyjskich w turbinowni połączonej z reaktorem.

14:05

Włoska marynarka wojenna miała pod kontrolą rosyjskie okręty, które wpłynęły na Adriatyk i zareagowała na ich obecność - powiedział szef sztabu admirał Giuseppe Cavo Dragone. W wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" wyraził opinię, że w najbliższych latach Rosja będzie chciała zdestabilizować północną Afrykę.



Poinformował, że na Adriatyku nie ma już rosyjskich jednostek, które skierowały się na południe, na Morze Jońskie. "Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że obecność militarna Moskwy na Morzu Śródziemnym wzrośnie w najbliższych latach" - dodał.

13:49

Reuters donosi, że z powodu publicznej krytyki Wizzair odwołał kontrowersyjne połczenia z Moskwy do AbuDhabi.

Wizz Air wcześniej ogłosił wznowienie lotów do Moskwy z powodu "wysokiego popytu".

13:43

W ostrzale Wozniesieńska rannych zostało 9 osób w tym 4 dzieci.

13:32

W jednej ze szkół Mariupola na Ukrainie, zajętego przez wojska rosyjskie, władze okupacyjne zamontowały odnalezione popiersie wodza rewolucji bolszewickiej Włodzimierza Lenina - poinformował lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.



Andriuszczenko napisał także o organizowanym w innej dzielnicy pokazie filmu z czasów ZSRR. Skomentował to ironiczną uwagą, że władze okupacyjne powinny przywrócić Mariupolowi dawną sowiecką nazwę Żdanow, by "nie hańbić imienia bohaterskiego miasta Maripola".



13:08

Specjaliści białoruscy z zakładów w Baranowiczach wysyłani są do Rosji, by tam remontować samoloty bojowe, później używane w wojnie przeciw Ukrainie - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Jak informuje wywiad, ministerstwo obrony Białorusi i rząd Rosji podpisały kontrakty na prace z zakresu napraw i remontów sprzętu lotniczego. Te prace naprawcze odbywają się według wywiadu w Kubince pod Moskwą, na terenie bazy lotniczej.

12:59

Okupanci wystrzelili pocisk w budynek mieszkalny w Wozniesiensku, w rejonie Mikołajowa. Są ofiary.

12:43

Konsekwencje uderzenia rosyjskiej rakiety w budynek mieszkalny w Wozniesieńsku.

12:04

Ukraińcy w centrum Kijowa przygotowali "paradę zwycięstwa". Na ulicach stanęły zniszczone rosyjskie pojazdy bojowe.

11:35

Przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow poinformował, że w dach budynku sztabu rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu na anektowanym Krymie uderzył aparat bezzałogowy (dron). W rejonie słychac było wybuchy. Rosyjska administracja podaje, że nie ma ofiar śmiertelnych.

11:19

Płonący rosyjski czołg eksploduje.

10:50

Dwa okręty ze zbożem z Ukrainy wypłynęły w sobotę z portu Czornomorsk w obwodzie odeskim. Łącznie 27 jednostek z ukraińskimi ładunkami produkcji rolnej opuściło do tej pory porty nad Morzem Czarnym w ramach porozumienia o eksporcie zboża.

10:16

09:51

Rosyjski czołg zniszczony ukraińskim pociskiem.

09:44

W Donbasie, po niewielkich postępach od początku sierpnia, siły rosyjskie zbliżyły się do obrzeży miasta Bachmut, ale nie wdarły się jeszcze na teren zabudowany. Rosja nie podjęła większych wysiłków w celu posunięcia się w sektorach Zaporoża i Charkowa.

Na południowym zachodzie ani siły ukraińskie, ani rosyjskie nie poczyniły postępów na linii frontu w Chersoniu. Jednak coraz częstsze eksplozje za liniami rosyjskimi prawdopodobnie wywierają presję na rosyjską logistykę i bazy lotnicze na południu.



09:40

W ostatnim tygodniu miały miejsce jedynie minimalne zmiany w kontroli terytoriów wzdłuż linii frontu między Rosją a Ukrainą. Jest mało prawdopodobne, by w najbliższym sytuacja uległa istotnej zmianie - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

09:16

Siedmiu mieszkańców obwodu donieckiego zginęło w ciągu minionej doby na skutek ostrzałów rosyjskich - poinformował szef administracji regionu, Pawło Kyryłenko. Rannych zostało 13 osób.



Cztery osoby zginęły w wyniku ostrzału miasta Bachmut, a w miejscowościach: Drużba, Konstantyniwka i Piwniczne ostrzały spowodowały po jednej ofierze śmiertelnej - napisał Kyryłenko w komunikacie na serwisie Telegram.

Telegram

08:55

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 5,645 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 3,798 mln osób - poinformowała w sobotę Straż Graniczna. Tylko w piątek z Ukrainy przyjechało 26 tys. osób, a na Ukrainę wyjechało 25,3 tys. osób.

08:53

Rosyjskie władze na okupowanych terenach Ukrainy zacieśniają kontrolę nad infrastrukturą oświatową, przygotowując się do nowego roku szkolnego. Mogą też wysyłać ukraińskie dzieci do Rosji w ramach szerszej "kampanii repopulacji" - dodano w raporcie.

08:45

Działania NATO będą adekwatne do działań podejmowanych przez Federację Rosyjską w obwodzie kaliningradzkim. Gdyby nastąpiło jakiekolwiek zagrożenie to art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest możliwy do zrealizowania - powiedział PAP wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

08:36

Na froncie siły rosyjskie przeprowadziły ograniczone ataki lądowe na północ od Charkowa, na południowy zachód i południowy wschód od Iziumu, na wschód od Siewierska oraz na południe i wschód od Bachmutu. Bezskutecznie atakowały też miejscowości na froncie południowym. W Rosji wciąż tworzone są regionalne "jednostki ochotnicze", które najpewniej zostaną wysłane na południe Ukrainy - podsumowuje ISW.



08:29

Ukraiński wywiad wojskowy ogłosił, że rosyjskie władze planują pokazowe procesy ukraińskich jeńców, obrońców Azowstalu w Mariupolu, w okolicach Dnia Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia. Procesy miałyby się odbyć w ocalałych z rosyjskich bombardowań pomieszczeniach filharmonii kameralnej w Mariupolu - napisano w raporcie.



08:18

Ukraiński dron uderzył w dach kwatery głównej Floty Czarnomorskiej w okupowanym Sewastopolu na Krymie.

"Niestety nie został zestrzelony. Nie ma ofiar" - powiedział "gubernator" miasta.

08:13

ISW zwraca uwagę, że sytuacja w okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze pozostała w piątek zasadniczo bez zmian. Rosyjskie władze twierdziły wcześniej, że istniało tego dnia ryzyko "ukraińskich prowokacji", co według władz Ukrainy wskazywało na możliwość dokonania operacji pod fałszywą flagą przez Rosjan.



Szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch informował, że sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej jest napięta, ale pozostaje pod kontrolą - zaznacza ISW.



07:52

Rosyjskie władze w widoczny sposób zacieśniają środki bezpieczeństwa na Krymie, co świadczy o rosnącym zaniepokojeniu ukraińskimi uderzeniami na obszarach, które uznawano wcześniej za bezpieczne. W Sewastopolu Rosjanie stworzyli punkty kontrolne, by przeszukiwać ukraińskie samochody w obawie przed sabotażem - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

07:35

Rosjanie wzmacniają środki bezpieczeństwa na zaanektowanym Krymie.

07:23

Mieszkaniec Odessy został skazany na pięć lat więzienia za rozpowszechnianie informacji o rozmieszczeniu sił zbrojnych Ukrainy w regionie, poinformowała prokuratura generalna w Telegramie.



Mężczyzna został skazany za rozpowszechnianie informacji o przemieszczaniu się i rozmieszczeniu personelu wojskowego i sprzętu sił zbrojnych, a także za nielegalne przechowywanie amunicji (część 2 artykułu 114-2, część 1 artykułu 263 kodeksu karnego).

07:19

"W trwającej już prawie sześć miesięcy niesprowokowanej i brutalnej wojnie Rosji z Ukrainą na pełną skalę, siły zbrojne prezydenta Putina kontynuują ofensywę, zadając poważne straty ludności cywilnej i powodując masowe zniszczenia infrastruktury cywilnej" - zauważył sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Według niego prezydent Biden "pokazał jasno", że Stany Zjednoczone będą nadal "wspierać naród ukraiński w obronie ich kraju przed rosyjską agresją tak długo, jak będzie to konieczne".

07:00

Niemcy dostarczą Ukrainie dwieście pięćdziesiąt pięć sztuk precyzyjnej amunicji artyleryjskiej Vulcano, poinformował Ukrinform na podstawie komunikatu rządu federalnego.

Agencja zwraca uwagę, że pociski Vulcano mogą trafiać cele w odległości do 80 km. Są dwojakiego rodzaju: z modułem naprowadzania i bez niego.

Ze względów bezpieczeństwa Niemcy nie ogłosiły jeszcze, który z tych dwóch typów pocisków przekażą Ukrainie i kiedy to nastąpi, donosi Ukrinform.