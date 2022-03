Wszystko wskazuje na to, że miasto Chersoń zostało zdobyte przez oddziały rosyjskie. Rosjanie są na ulicach miasta, przejęli dworzec kolejowy oraz port.

Rosyjskie pojazdy wojskowe w Chersonie / Twitter /

Mer tego 300-tysięcznego miasta Igor Kołychajew powiedział lokalnej stacji radiowej, że rosyjscy żołnierze opanowali dworzec kolejowy oraz port.

Na nagraniach miejskich kamer przemysłowych widać sprzęt wojskowy stojący przed budynkiem regionalnej administracji.

Cytowany przez BBC mer mówi, że zginęło wiele osób, zarówno żołnierzy, jak i osób cywilnych.

Kołychajew zaapelował do ukraińskich władz centralnych oraz organizacji międzynarodowych o pomoc w zorganizowaniu korytarza do zbierania setek zwłok i umożliwienia przywożenia do Chersonia żywności i lekarstw.

Część z chersońskich ulic jest pozbawiona prądu oraz wody.

Mieszkańcy starają się nie opuszczać swoich domów. Sklepy pozostają zamknięte.

Wideo youtube

Wideo youtube

Wideo youtube

Wczoraj szef władz obwodu chersońskiego Hennadij Łahuta przekazał, że przez miasto przemieszczała się kolumna rosyjskich wojsk, która brała mieszkańców za zakładników, by - według jego twierdzeń - wykorzystać ich jako żywe tarcze.

Chersoń leży na północny zachód od okupowanego przez Rosjan Krymu. Region ten pozostaje jednym z miejsc najostrzejszych walk.