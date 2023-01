Rosjanie przerzucili żołnierzy stosunkowo elitarnych sił powietrznodesantowych do wzmocnienia linii frontu w Kreminnej po tym, jak oceniono, że sektor ten jest znacznie zagrożony - podaje brytyjski wywiad wojskowy. Pentagon nie potwierdza informacji, że siły rosyjskie zdobyły Sołedar. Od początku inwazji zginęło już 113 990 Rosjan. W rosyjskim dowództwie doszło też do zmian. Resort obrony twierdzi, że Walerij Gierasimow, który będzie zarządzał wojskami na Ukrainie, ma poprawić komunikację między oddziałami i skuteczność struktury dowodzenia. Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Raphael Grossi planuje odwiedzić Ukrainę i Rosję. Celem jego wizyty mają być negocjacje ws. utworzenia strefy bezpieczeństwa wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Najważniejsze wydarzenia związane z 323. dniem wojny zbieraliśmy dla Was w naszej relacji z 12.01.2023 r.

Zdjęcie satelitarne pokazujące zniszczenia w Sołedarze / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA - Twórca Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn ogłosił, że Rosjanie zdobyli Sołedar. Tych informacji nie potwierdził Pentagon. Z kolei Wołodymyr Zełenski powiedział, że walki w mieście trwają. - Szef MAEA planuje kolejną wizytę w Ukrainie i Rosję. Chce negocjować ws. ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. - Dowódcą sił rosyjskich w Ukrainie został Walerij Gierasimow, który zastąpił na stanowisku Siergieja Surowkina. Według jednego z rosyjskich blogerów Surowkin w ten sposób został ukarany m.in. za udany atak Ukraińców w Makiejewce. - "W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili cztery ataki rakietowe na Łyman, miasto Czasiw Jar i Doniec oraz 23 ataki lotnicze. Przeprowadzono także 69 ataków z systemów rakietowych w innych lokalizacjach" - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. - "Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard" - oświadczył w środę we Lwowie prezydent Andrzej Duda. - Od początku inwazji zginęło 113 990 rosyjskich żołnierzy, w tym 430 osób tylko w ciągu ostatniej doby - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 08:17 "Od początku stycznia 2023 r. Rosja niemal na pewno skierowała elementy 76. Gwardyjskiej Dywizji Desantowej WDW (sił powietrznodesantowych) do wzmocnienia linii frontu w Kreminnej po tym, jak oceniła, że sektor ten jest znacznie zagrożony. Do listopada 2022 r. Rosja zaangażowała prawie wszystkie możliwe do rozmieszczenia siły WDW jako oddziały długoterminowo utrzymujące teren wzdłuż linii frontu w rejonie Chersonia. Obecnie, przesuwając je do Donbasu i południowej Ukrainy, dowódcy prawdopodobnie próbują wykorzystać WDW bardziej zgodnie z ich zakładaną doktrynalną rolą jako stosunkowo elitarnych sił szybkiego reagowania" - przekazał rosyjski wywiad. 07:46 Stany Zjednoczone i ich sojusznicy przygotowują kolejny pakiet sankcji wobec rosyjskiego sektora naftowego, których celem jest nałożenie limitów cenowych na sprzedaż rafinowanych produktów ropopochodnych eksportowanych z Rosji. Ma być to rozszerzenie kar, jakie Zachód już wcześniej nałożył na eksport rosyjskiej ropy - poinformował dziennik "The Wall Street Journal". 07:39 Według danych przestawionych przez ukraińską armię, od początku inwazji zginęło już 113 390 rosyjskich żołnierzy. Ukraińcy twierdzą też, że zniszczyli 3094 czołgi i 17 okrętów. 07:29 "Rejon Nikopola został ponownie ostrzelany. Rosjanie ponownie uderzyli w nocny ciężką artylerią. Społeczność Margańca znalazła się pod ostrzałem. Na terytorium miasta wleciało kilkanaście pocisków wroga" - napisał na Telegramie szef administracji obwodu dniepropetrowskiego Walentyn Rezniczenko. 07:16 W Brukseli przyspieszają prace nad 10. pakietem sankcji wobec Rosji. Nowe unijne restrykcje mają objąć też Białoruś. Według informacji PAP członkowskie chcą przyjąć nowy pakiet przed zaplanowanym na początek lutego szczytem UE-Ukraina w Kijowie. Hamulcowym znów mogą być Węgry. Zobacz również: Dziesiąty pakiet sankcji. W Brukseli przyspieszają prace 06:38 "W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili cztery ataki rakietowe na Łymań, miasto Czasiw Jar i Doniec oraz 23 ataki lotnicze. Przeprowadzono także 69 ataków z systemów rakietowych w innych lokalizacjach" - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 06:30 Ukraińska armia podaje, że na Krymie ogłoszono nabór najemników. Zachęcano do zgłaszania się przede wszystkich byłych żołnierzy i innych mundurowych. Aby wzbudzić zainteresowanie, potencjalnym kandydatom obiecano wysokie uposażenie, a także, że nie będą uczestniczyli w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w codziennej aktualizacji informacji z frontu. 05:53 Odnosząc się do współpracy USA i Japonii w sprawie pomocy Ukrainie, szef Pentagonu Lloyd Austin zapewnił, że będzie ona nadal kontynuowana "tak długo, jak trzeba". Stwierdził też, że wbrew twierdzeniom Kremla, nie może potwierdzić informacji o zajęciu przez Rosjan Sołedaru w Donbasie. 05:10 Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Raphael Grossi zamierza ponownie odwiedzić Ukrainę i Rosję, aby przeprowadzić negocjacje w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - podała w środę telewizja RAI. Grossi na Ukrainie ma zamiar spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, premierem Denysem Szmyhalem i ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą. Jest także nadzieja na wizytę w Moskwie. Rzeczywistością jest, że ukraińska elektrownia znajduje się pod rosyjską kontrolą, dlatego muszę współpracować z obiema stronami - powiedział szef MAEA.