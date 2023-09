Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział, że w historycznej dzielnicy Podił jedna osoba została ranna, a w pobliżu jednego z miejskich parków wybuchł pożar.



ONZ nie do końca rozumie, jaki rodzaj wojny toczy się W Ukrainie i do czego może doprowadzić chęć pójścia na ustępstwa wobec Rosji w zamian za kontynuację porozumienia zbożowego - powiedział w telewizji doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

ONZ tak naprawdę nie do końca rozumie, co to za wojna. Nie rozumie, do czego może prowadzić takie stanowisko (zniesienie sankcji na Rosję w zamian za przywrócenie porozumienia zbożowego - przyp. red.) ONZ. Stanowisko, które bezwzględnie zachęca Rosję do kontynuacji wojny, do zwiększenia skali wojny, do nasilenia ataków na infrastrukturę cywilną, itp. - podkreślił.

Jego zdaniem, ONZ chce skonfrontować się z Rosją kosztem Ukrainy, która celowo narusza dokumenty statutowe ONZ i zasady prawa międzynarodowego. Musimy zrozumieć, że ONZ naprawdę toleruje stanowisko Rosji i robi to regularnie - powiedział doradca ukraińskiego prezydenta Ukrainy.

W lipcu agencja Reuters informowała, że sekretarz generalny ONZ António Guterres zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi przedłużenie umowy zbożowej w zamian za przyłączenie spółki zależnej Rosyjskiego Banku Rolnego do międzynarodowego systemu płatności SWIFT.

Kontrofensywa sił ukraińskich będzie kontynuowana po nadejściu chłodów - poinformowali w sobotę przedstawiciele ukraińskiego wywiadu wojskowego, dodając, że Rosja rozmieściła już na terenach okupowanych Ukrainy ponad 420 tys. żołnierzy.

Państwa Zachodu dostarczyły Ukrainie sprzęt wojskowy wart miliardy dolarów i wyszkoliły tysiące ukraińskich żołnierzy, ale postępy kontrofensywy są powolne i budzą obawy ze strony sojuszników Kijowa.

Za kluczowy element kontrofensywy uważane są działania bojowe w obwodzie zaporoskim na południu kraju, które obecnie koncentrują się wokół miejscowości Robotyne i Werbowe. Ich celem ma być odcięcie szlaku transportowego sił rosyjskich na południu, ale do jego realizacji jest jeszcze daleko.

Nasza kontrofensywa trwa na kilku kierunkach - podkreślił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego gen. Kyryło Budanow, przyznając, ze postępy są powolniejsze, niż by sobie tego życzył. Jako przyczyny tego stanu rzeczy wskazał na ogromną koncentrację rosyjskich min oraz używanie przez wroga bardzo dużej liczby dronów-kamikadze.