13 cywilów zginęło w rosyjskim ostrzale Siewierdoniecka i okolic. Ukraińskie władze informują, że szturm zakończył się niepowodzeniem, a Rosjanie zostali zmuszeni do odwrotu. „The New York Times” opublikowało nagrania dokumentujące egzekucję co najmniej 8 Ukraińców w Buczy. Dziennik wskazuje, że nagranie może być dowodem na popełnienie zbrodni wojennej. Według brytyjskiego wywiadu, w Azowstalu poddało się 1700 ukraińskich żołnierzy. Dowódca pułku Azow twierdzi, że z zakładów udało się ewakuować wszystkich cywilów. Nie ma już tam też rannych żołnierzy. Najważniejsze informacje z 86. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Część mieszkańców Charkowa schroniło się w metrze / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Miasto Rubiżne podzieliło los Mariupola i zostało doszczętnie zniszczone przez rosyjskie wojska - informują lokalne władze >>>ZOBACZ WIĘCEJ .

Najnowsze nagrania opublikowane przez "The New York Times" pokazują egzekucję co najmniej ośmiu Ukraińców w Buczy >>>ZOBACZ WIĘCEJ .

12 osób zginęło w Siewierdoniecku, a jedna w innej z miejscowości ostrzelanej przez Rosjan. Przeprowadzony przez nich szturm na Siewierdonieck zakończył się jednak niepowodzeniem.

Dziś Rosjanie zaatakowali szkołę w Siewierodoniecku, gdzie ukrywali się ludzie. Zginęły co najmniej trzy osoby.

"Cywile oraz ciężko ranni wojskowi zostali już ewakuowani na tereny kontrolowane przez Kijów" - poinformował dowódca pułku Azow Denys Prokopenko.

Samozwańczy gubernator obwodu chersońskiego pierwszego spotkania z rosyjskimi kolaborantami ogłosił, że "Chersoń wkrótce stanie się częścią Rosji".

W wojskach samozwańczych, kontrolowanych przez Moskwę Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej walczą nawet inwalidzi - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,486 mln osób.

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 28,7 tys. żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby.

14:58

"Co najmniej trzy osoby zginęły w wyniku ostrzelania dziś rano szkoły w Siewierodoniecku, gdzie ukrywało się ponad 200 osób, w tym dzieci" - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj na Telegramie.

"Rano orki (tj. Rosjanie) ostrzelali z artylerii szkołę w Siewierodoniecku, gdzie ukrywali się ludzie. Ponad 200 osób, dużo dzieci. Troje dorosłych zginęło na miejscu" - napisał Hajdaj. Jak dodał, policja próbuje przeprowadzić teraz ludzi do innego ukrycia

14:40

Mamy nadzieję, że Ukraina uzyska status kandydata do Unii Europejskiej - oświadczyli w Warszawie prezydenci Polski i Słowenii Andrzej Duda i Borut Pahor. Według polskiego prezydenta będzie to znak otwarcia się Zachodu na Ukrainę i jej społeczeństwo.

14:17

21-letni sierżant Wadim Szyszymarin, pierwszy rosyjski żołnierz, który przyznał się przed sądem do zabicia nieuzbrojonego ukraińskiego cywila, wyraził skruchę i przekonywał, że nie chciał tego zrobić; grozi mu dożywocie - podała w piątek stacja Sky News.

Trwający w Kijowie proces Szyszymarina, to pierwszy proces rosyjskiego żołnierza, oskarżonego o zbrodnie wojenne na Ukrainie. Sierżant przyznał się w środę do zastrzelenia 62-letniego Ołeksandra Szelipowa, mieszkańca wsi Czupachiwka w obwodzie sumskim na północy Ukrainy.



14:07

"Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder nie będzie już zasiadać w radzie nadzorczej rosyjskiego koncernu naftowego Rosnieft" - podaje dziś dziennik "Tagesspiegel", powołując się na komunikat tego przedsiębiorstwa.

Zobacz również: Gerhard Schroeder odchodzi z rady nadzorczej Rosnieftu

13:52

Parlament Europejski twierdzi, że istniejące instrumenty budżetowe UE nie wystarczają, by złagodzić negatywne skutki wojny na Ukrainie i koszty, jakie Unia poniosła w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję. Apelują więc o wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków dla przedsiębiorstw energetycznych, zajęcie i konfiskatę aktywów rosyjskich oligarchów oraz o zwiększoną elastyczność unijnego budżetu.

13:44

"Otrzymaliśmy od dowództwa wojskowego Ukrainy rozkaz dot. zaprzestania walk w zakładach metalurgicznych Azowstal w Mariupolu w celu uratowania życia i zdrowia naszych żołnierzy. Cywile oraz ciężko ranni wojskowi zostali już ewakuowani na tereny kontrolowane przez Kijów" - oświadczył dowódca pułku Azow Denys Prokopenko.



13:38

12 nowych jednostek wojskowych utworzy rosyjska armia w Zachodnim Okręgu Wojskowym - poinformował o tym Siergiej Szojgu. Szef rosyjskiego resortu obrony przekonuje, że to odpowiedź na zagrożenia, które w ostatnim czasie narastają u zachodnich granic Rosji.

13:11

Żołnierze wojsk powietrzno-desantowych zniszczyli dwa koleje czołgi rosyjskie i opublikowali potwierdzające ten fakt nagranie - poinformował w piątek Ukrinform.

Ukrinform powołał się na wiadomość zamieszczoną w piątek na Facebooku przez dowództwo wojsk szturmowo-desantowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Żołnierze 80. specjalnej brygady desantowo-szturmowej wojsk szturmowo-desantowych Sił Zbrojnych Ukrainy nadal skutecznie niszczą czołgi rosyjskich okupantów" - czytamy we wpisie.



12:53

Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej wypłaciła Ukrainie 600 mln euro w ramach pomocy makrofinansowej.

Pierwsza część nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej w związku z agresją Rosji, również w wysokości 600 mln euro, została wypłacona w dwóch transzach w dniach 11 i 18 marca.

Środki te dostarczane są Ukrainie w formie długoterminowych pożyczek na bardzo korzystnych warunkach. Przyczyniają się do sfinansowania luki finansowej kraju, szacowanej przez międzynarodowe instytucje finansowe na ok. 15 mld dolarów na II kwartał 2022 r.

12:51

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja mogła stracić już jedną czwartą swoich czołgów typu T-72, T-80 i T-90 - uważa ekspert ds. wojskowych Leo Peria-Peigne z Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (IFRI), cytowany przez portal dziennika "Le Monde". To kolosalna strata - podkreśla.





12:46

12 nowych jednostek wojskowych utworzy rosyjska armia w Zachodnim Okręgu Wojskowym - poinformował o tym Siergiej Szojgu.

Szef rosyjskiego resortu obrony przekonuje, że to odpowiedź na zagrożenia, które w ostatnim czasie narastają u zachodnich granic Rosji.

Siergiej Szojgu wymienił między innymi wstąpienie do NATO Finlandii i Szwecji. Jednak poza nową sytuacją geopolityczną, zwracał też uwagę na konkretne działania wojsk Sojuszu.

12:36

Wejście Finlandii i Szwecji do NATO zwiększy zagrożenie militarne w pobliżu rosyjskiej granicy i podejmiemy "odpowiednie środki zaradcze" - powiedział minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, którego cytuje rosyjska agencja Interfax.

Zapowiedział on utworzenie nowych jednostek wojskowych.

12:32

Rosja poddaje Tatarów Krymskich takim samym represjom, jakim poddawano ich w czasach Związku Radzieckiego - powiedział Mustafa Dżemilew, parlamentarzysta Rady Najwyższej Ukrainy i były prezydencki komisarz zajmujący się sprawami Tatarów Krymskich.

Sowiecka administracja próbowała wymazać wszelkie ślady naszej obecności na Półwyspie Krymskim, zakazano naszego języka, burzono cmentarze; 46 proc. deportowanej ludności zmarło w ciągu kolejnych dwóch lat - przypomniał, cytowany w piątek przez turecki dziennik "Daily Sabah", Dżemilew. To było prawdziwe ludobójstwo - dodał.

Polityk zauważył, że podobnych metod zaczęła używać Rosja po aneksji półwyspu w 2014 roku.

12:26

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa poprosiła sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina o pomoc w uwolnieniu Ukraińców przymusowo wywiezionych do Rosji i podjęcie działań dyplomatycznych na rzecz ich relokacji do innych państw - poinformowała agencja Ukrinform.

"Przedyskutowałam z kardynałem Parolinem zagadnienia dotyczące przymusowej deportacji do Rosji 1,3 mln Ukraińców, w tym 230 tys. dzieci. Poprosiłam watykańskiego sekretarza stanu, by - korzystając ze swojego autorytetu - skłonił władze Rosji do przekazania Ukrainie, Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża listy naszych wywiezionych obywateli" - relacjonowała Denisowa na Telegramie.

12:05

Duma Państwowa Rosji rozważy zniesienie wszelkich ograniczeń wieku dla zawodowych żołnierzy służących w rosyjskim wojsku, co oznaczałoby, że będą do niego mogli wstępować Rosjanie po 40. i obcokrajowcy po 30. roku życia - podała stacja Sky News.

“Do używania broni o dużej precyzji, obsługi broni i sprzętu wojskowego, potrzeba wysoko wykwalifikowanych specjalistów (...) Doświadczenie pokazuje, że stają się nimi w wieku 40-45 lat" - napisano na stronie internetowej niższej izby rosyjskiego parlamentu.

11:56

Szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher, składający wizytę na Ukrainie, był w piątek w Buczy, gdzie modlił się w miejscu zbiorowej mogiły ofiar masakry, dokonanej przez siły rosyjskie. Spotka się również z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Dmytrem Kułebą.

Abp Gallagher odwiedził także seminarium w Worzelu, również w obwodzie kijowskim, które było okupowane przez Rosjan i zostało zniszczone.

Szef dyplomacji Watykanu będzie rozmawiał z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytrem Kułebą. Zapowiedziano ich wspólną konferencję prasową.

11:49

W opublikowanym w piątek sondażu dla telewizji ZDF większość respondentów, 58 proc., popiera dostarczanie na Ukrainę broni ciężkiej, a 34 proc. jest temu przeciwnych. Zdecydowana większość respondentów (81 proc.) uważa, że byłoby dobrze, gdyby Finlandia i Szwecja stały się członkami NATO (przeciw jest 13 proc.).

11:37

Trzech mężczyzn w wieku od 23 do 29 lat, którzy działali w położonym na zachodzie Ukrainy obwodzie zakarpackim, opracowało system przemycania poborowych poza granicę państwową Ukrainy. Podejrzani każdorazowo pozyskiwali informacje o czasie i miejscu pełnienia służby przez straż graniczną wzdłuż rzeki Cisy rozdzielającej Ukrainę od Węgier.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat dziewięciu.

Na Ukrainie obowiązuje obecnie trzecia fala mobilizacji - powoływani zostają oficerowie rezerwy i poborowi, którzy ukończyli wydziały wojskowe uczelni.

11:25

Miasto Rubiżne w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy podzieliło los Mariupola i zostało doszczętnie zniszczone przez rosyjskie wojska; na podwórkach znajdują się groby, ocalałych budynków już nie ma, a wielu domów nie uda się odbudować - poinformował w piątek na Telegramie szef regionalnych władz Serhij Hajdaj.

Telegram

11:16

Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss jest przeciwna poszukiwaniu drogi wyjścia dla Rosji - tak we włoskim dzienniku "Corriere della Sera" odniosła się do stanowiska prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który nie chce "upokarzać Rosji" za wojnę na Ukrainie.

Nie zgadzam się z tą linią drogi wyjścia. Putin musi przegrać w Ukrainie, a my musimy zobaczyć jej przywróconą suwerenność i integralność terytorialną; w tej kwestii mówimy bardzo jasno - podkreśliła szefowa brytyjskiej dyplomacji w wywiadzie.

11:04

Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych oskarżyło Rosję o to, że używa żywności jako broni i wezwało ją do natychmiastowego zakończenia blokady ukraińskich portów.

"Kreml czyni z żywności broń w swojej nielegalnej wojnie. W wyniku tego cierpią kraje na całym świecie. Rosja musi natychmiast zakończyć blokadę ukraińskich portów, która uniemożliwia przepływ niezbędnych towarów" - napisano na profilu brytyjskiego MSZ na Twitterze. Wpis uzupełniono słowami rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który twierdził, że rosyjskie działania "w żaden sposób nie wpływały" na globalne bezpieczeństwo żywnościowe oraz szefa ONZ-owskiego Światowego Programu Żywnościowego Davida Beasleya, który wskazał, że "setki milionów ludzi na świecie polega na tych dostawach".

10:54

Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) poinformowało o kolejnych rosyjskich działaniach propagandowych wymierzonych w Ukrainę. W ocenie CPD ministerstwo obrony Rosji miało rozpowszechniać kłamstwa o wykorzystywaniu przez wojska Ukrainy szkół i przedszkoli w Donbasie jako składów broni.

Inne rosyjskie operacje dezinformacyjne koncentrowały się m.in. na problematyce eksportu ukraińskiego zboża i dostaw uzbrojenia. "Doniesienia (dyplomaty z Rosji - red.) o tym, że podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ państwa Zachodu nie odrzuciły porozumienia z Kijowem w sprawie wymiany ukraińskiego zboża na broń są manipulacją" - wyjaśniło CPD.

10:43

W kwietniu wartość niemieckiego eksportu do Rosji wyniosła ok. 900 mln euro, czyli o 63,1 proc. mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku, poinformował w piątek Federalny Urząd Statystyczny.

W kwietniu 2021 r. wyeksportowano towary o wartości 2,3 mld euro.

Tym samym objęta sankcjami Rosja spadła z piątego na 14. miejsce na liście najważniejszych krajów dla niemieckiego eksportu poza UE

10:26

W Enerhodarze Rosjanie użyli siły przeciwko strażakom, którzy wyszli w milczącej proteście przeciwko porwaniu szefa straży pożarnej.

10:12

Samozwańczy gubernator obwodu chersońskiego na południu Ukrainy Wołodymyr Saldo ogłosił podczas pierwszego spotkania z rosyjskimi kolaborantami, że "Chersoń wkrótce stanie się częścią Rosji" - poinformowała w piątek na Twitterze ukraińska gazeta internetowa Kyiv Independent.

"Postrzegamy Rosję jako nasz ojczysty kraj" - miał powiedzieć Saldo. Podkreślił również, że nowy plan budżetowy obwodu chersońskiego został już przyjęty w rublach.

09:57

Od największego kraju w UE oczekujemy więcej; w czasie wojny w Ukrainie Niemcy składają dużo obietnic, ale nie idą za tym działania - mówi wiceminister spraw zagranicznych RP Szymon Szynkowski vel Sęk w wywiadzie dla tygodnika "Spiegel".

09:44

W wojskach samozwańczych, kontrolowanych przez Moskwę Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej walczą nawet inwalidzi - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która opublikowała zeznania jeńca z tych terenów, zmobilizowanego mimo częściowej utraty wzroku.

"Ukraińskie wojska zadają przeciwnikowi takie straty, że w celu uzupełnienia swoich jednostek Rosjanie powołują do wojska nawet osoby niepełnosprawne. (...) Ci ‘żołnierze’ nigdy nie stanęli przed wojskową komisją lekarską, bo ‘wielkiej rosyjskiej armii’ wszystko jedno, kogo posyła na pierwszą linię frontu" - czytamy w komunikacie SBU.

09:36

Młodsza córka Władimira Putina - Katerina Tichonowa związała się z... Zełenskim. Nie chodzi jednak o prezydenta Ukrainy, ale o Igora Zełenskiego. Romans, którego owocem jest kilkuletnia dziewczynka, opisuje niemiecka prasa.

Zobacz również: Córka Putina ma dziecko z Igorem Zełenskim

09:25

Według ukraińskiego sztabu łączne straty sił rosyjskich od 24 lutego do 20 maja wynoszą: 1263 czołgi, 3090 pojazdów opancerzonych, 204 samoloty, 168 helikopterów, 596 systemów artyleryjskich, 200 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 93 systemy przeciwlotnicze, 2162 pojazdy i cysterny, 13 jednostek pływających i 460 dronów.

09:21

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 28,7 tys. żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - ogłosił w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie.

Minionej doby wojska rosyjskie straciły też samolot, śmigłowiec, 9 czołgów, 27 pojazdów opancerzonych, system artylerii, wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet oraz 5 dronów - wynika z komunikatu.

09:17

Biały Dom pracuje nad przekazaniem Ukrainie nowoczesnych rakiet przeciwokrętowych - one miałyby pomóc w przerwaniu rosyjskiej blokady morskiej Odessy - podaje portal Ukraińska Pravda, powołując się na doniesienia agencji Reutera.

Z Odessy wysyłana była w świat większość ukraińskiego zboża - teraz jest to niemożliwe. Do chwili rozpoczęcia rosyjskiej agresji Ukraina była czwartym co do wielkości eksporterem kukurydzy na świecie i piątym co do wielkości światowym eksporterem pszenicy.

09:12

W Rosji zaczęto potwierdzać straty swoich wojsk na Wyspie Węży na Morzu Czarnym - poinformował Serhij Bratczuk, rzecznik władz obwodu odeskiego leżącego na południu Ukrainy.

Rosjanie zaczęli grzebać tych, którzy polegli na Wyspie Węży, przyznając się tym samym do poniesionych tam strat. Wyspa Węży nie jest przychylna okupantom! - zapewnił Bratczuk.

09:07

09:01

Ambasador Ukrainy w RFN Andrij Melnyk skrytykował Niemcy za niedostarczanie ciężkiej broni. W kwietniu Bundestag podjął decyzję w tej sprawie, ale nic się nie dzieje. To gra na czas. Niemcy czekają, aż dojdzie do zawieszenia broni i nie trzeba będzie podejmować już żadnych odważnych decyzji - powiedział Melnyk portalowi RND.

Pytany, czy Niemcy nie chcą, czy nie mogą dostarczyć ciężkiej broni Ukrainie Melnyk odparł: Odnosimy wrażenie, że kanclerz nie chce dostarczać. Mamy tylko siedem haubic samobieżnych, ale nie mamy czołgów Gepard, ani Leopard 1 czy Marder. Wszystkie one zostały już wycofane z użycia przez Bundeswehrę i mogłyby zostać nam przekazane przez przemysł obronny bez uszczerbku dla zdolności obronnych Republiki Federalnej.

08:56

Około 3,5 tys. nauczycieli na okupowanych terytoriach Ukrainy przechodzi obecnie szkolenia, które mają ich przygotować do nauczania według "rosyjskich standardów" - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

"Okupanci kontynuują proces przymusowej integracji ukraińskich dzieci z Rosją. W tym celu narzucają naszym placówkom edukacyjnym na czasowo okupowanych terytoriach program nauczania zgodny z ‘rosyjskimi wzorcami’" - napisała Denisowa.

Rzeczniczka praw człowieka podkreśliła, że tego rodzaju działania są niezgodne z normami prawa.

08:50

3 osoby zostały ranne w wyniku ostrzału wioski Szewczenkowe w obwodzie charkowskim.

08:39

12 osób zginęło w Siewierdoniecku, a jedna w innej z miejscowości ostrzelanej przez Rosjan. Przeprowadzony przez nich szturm na Siewierdonieck zakończył się jednak niepowodzeniem, a wojska rosyjskie poniosły straty i wycofały się - napisał szef władz obwodowych Serhij Hajdaj, załączając zdjęcia zniszczonych ostrzałami budynków.

Telegram

08:21

Opublikowane przez "New York Times" nagrania ukazują egzekucję co najmniej ośmiu Ukraińców dokonaną przez rosyjskich spadochroniarzy 4 marca w podkijowskiej Buczy. To potencjalna zbrodnia wojenna - wskazuje dziennik.

Dwa filmy zostały nagrane przez kamerę bezpieczeństwa i świadka wydarzeń, który przebywał w tym czasie w pobliskim domu. Na nagraniach widać co najmniej 8 mężczyzn idących w asyście uzbrojonych rosyjskich żołnierzy. Niektórzy idą pochyleni, inni trzymają ręce nad głową. Po podejściu do ogrodzenia, Ukraińcy położyli się na ziemi, wśród nich był mężczyzna w niebieskiej bluzie. W tym miejscu kończy się nagranie - pisze "NYT".

08:11

Wojna jest najpoważniejszym testem, jaki może przytrafić się politykowi. Wołodymyr Zełenski zdaje egzamin - mówi PAP Wojciech Konończuk z warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Zełenski wkroczył do polityki ze świata showbiznesu. 20 maja 2019 roku został zaprzysiężony na prezydenta Ukrainy. W lutym br. stał się prezydentem czasu wojny.

08:02

"Prawdopodobnie do 1700 ukraińskich żołnierzy z zakładów stalowych Azowstal w Mariupolu poddało się. Nieznana liczba ukraińskich wojsk pozostaje wewnątrz zakładów. Gdy Rosja zabezpieczy kontrolę nad Mariupolem, prawdopodobnie przerzuci swoje siły, by wzmocnić działania w Donbasie. Silny opór ukraiński w Mariupolu od początku wojny oznacza, że rosyjskie siły w tym rejonie muszą zostać ponownie wyposażone i odświeżone, zanim będą mogły zostać efektywnie rozmieszczone. Może to być długotrwały proces, jeśli miałby zostać przeprowadzony dokładnie. Rosyjscy dowódcy są jednak pod presją, by w sposób widoczny osiągnąć cele operacyjne. Oznacza to, że Rosja zapewne szybko przerzuci swoje siły bez odpowiedniego przygotowania, co grozi im dalszymi stratami" - napisano w codziennej aktualizacji brytyjskiego wywiadu.

07:47

Brytyjski wywiad w codziennym raporcie ostrzega, że po uzyskaniu pełnej kontroli nad Mariupolem, Rosjanie i separatyści skierują swe siły na atak w Donbasie.

07:41

Z każdym dniem do stolicy Ukrainy wraca coraz więcej mieszkańców, którzy kilka tygodni temu uciekli przed rosyjskimi rakietami. Czynne są już niektóre kawiarnie, restauracje, sklepy, funkcjonuje też komunikacja miejska. Wraz z ludźmi do Kijowa powraca normalność, jest to jednak nowa codzienność w cieniu wojny.

07:28

Stany Zjednoczone rozważają zniesienie na pół roku sankcji na import nawozów potasowych z Białorusi w zamaian za zgodę Mińska na tranzyt ukraińskiego zboża - pisze o tym dziennik Wall Street Journal.

Byłaby to też forma zachęty dla białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki, by był bardziej skłonny do współpracy z Zachodem. Amerykańscy urzędnicy wraz z przedstawicielami ONZ badają teraz możliwości przewozu ziarna koleją przez Białoruś do portu w litewskiej Kłajpedzie

Do rozpoczęcia rosyjskiej agresji Ukraina była czwartym co do wielkości eksporterem kukurydzy na świecie i piątym co do wielkości światpowym eksporterem pszenicy.

07:04

Przemiany w Rosji mogą nastąpić, gdy dojdzie do klęski militarnej na Ukrainie, która będzie szokiem dla Rosjan, i gdy jej gospodarka odczuje wpływ sankcji zachodnich - powiedział PAP słynny szachista Garri Kasparow, jeden z liderów opozycji antykremlowskiej.

Kasparow udzielił PAP wywiadu w kuluarach warszawskiego turnieju "Grand Chess Tour Superbet Rapid & Blitz Poland 2022".

06:56

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie operujące na terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego przypuściły 14 ataków, które zostały odparte przez Ukraińców - wynika z podsumowania sytuacji operacyjnej opublikowanej w piątek rano przez sztab generalny ukraińskiej armii na Facebooku.

W trakcie walk Ukraińcy zniszczyli 8 czołgów, 14 bojowych wozów opancerzonych, 6 pojazdów kołowych oraz zestrzelili 1 bezzałogowiec - podało ukraińskie dowództwo.

"Na kierunku Słowiańska nieprzyjaciel ostrzeliwał infrastrukturę cywilną w rejonie miejscowości Dowheńke, Wełyka Komyszuwacha i Dołyna. (...) Na kierunku donieckim nieprzyjaciel zintensyfikował operacje ofensywne i szturmowe, aby poprawić sytuację taktyczną" - czytamy w komunikacie.

06:33

Jak informuje Ukrinform, Charków był ostrzeliwany wielokrotnie w ciągu ostatniej doby. Władze potwierdziły śmierć jednej osoby, 5 zostało rannych.

06:29

Linia frontu w obwodzie donieckim jest pod silnym ostrzałem - informuje szef regionalnej administracji wojskowej Pawło Kyrylenko.

Tylko wczoraj Donbas, a właściwie osiedla mieszkalne w tym regionie były ostrzeliwane co najmniej 50 razy. Zginęło 5 osób, 6 zostało rannych.

Według Kyrylenki teraz pod ostrzałem znajdują się Awdijewka, Ocheretivska Hromada, Maryinka, Krasnohoriwka i Toretsk. Również Bachmut został trafiony rakietami. Do tego rosyjskie wojska próbowały przejąć główną drogę do Bachmuta, to miasto oddalone o 80 kilometrów na północ od Doniecka, w głąb kraju, ale im się nie udało.

06:20

Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet oświadczyła, że Ameryka Łacińska, a przede wszystkim uboższa część jej ludności najmocniej doświadczona przez pandemię, szczególnie boleśnie odczuwa obecnie kolejną klęskę - ekonomiczne skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę.



Wzrost cen importowanej żywności i energii, najwyższa od piętnastu lat inflacja - stwierdza była dwukrotna prezydent Chile - powodują nasilający się kryzys finansowy i społeczny, a to - jak podkreśla - będzie miało poważne następstwa ekonomiczne i społeczne oraz wywoła wzrost napięcia politycznego w regionie.

06:09

Dla Ukrainy obrona przed rosyjską agresją oznacza każdego miesiąca dziurę w budżecie w wysokości około 5 miliardów dolarów - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.



Jeśli mamy sprostać w tej wojnie o wolność, to potrzebujemy natychmiastowej i pełnej pomocy finansowej - stwierdził Zełenski.



Jego zdaniem zagraniczni partnerzy Ukrainy nie powinni tej pomocy traktować jako wydatku lub prezentu. To jest wasz wkład w wasze własne bezpieczeństwo. Wspólnie musimy powstrzymać rosyjską agresję - pokreślił ukraiński prezydent.

05:54

Ukraińcy unieszkodliwili rosyjski opancerzony wóz piechoty.

05:46

Wolfgang Schaeuble (CDU) w wywiadzie dla telewizji ARD przyznał, że on sam i "wszyscy pomylili się" w ocenie Rosji. Skrytykował też byłego kanclerza Gerharda Schroedera za lobbowanie na rzecz Rosji i pracę w rosyjskich spółach po zakończeniu kadencji kanclerskiej. To nikczemne. (...) Jego zachowanie jest hańbą dla Niemiec - podkreślił.

78-letni Schaeuble, wieloletni poseł i przewodniczący Bundestagu, minister w rządach Helmuta Kohla i Angeli Merkel, zdecydowanie skrytykował postawę byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera - polityka SPD, "przyjaciela Putina i lobbysty rosyjskiego gazu".

05:37

Unia Europejska szuka sposobów na wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich oligarchów do sfinansowania powojennej odbudowy Ukrainy - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen w telewizji ZDF. Zaproponowała jednocześnie, by przyszłą pomoc dla Ukrainy powiązać z reformami w tym kraju.

Zobacz również: Majątki rosyjskich oligarchów mogą pomóc w odbudowie Ukrainy

05:29

Rubiżne w obwodzie ługańskim po rosyjskiej agresji.

05:24

W Finlandii o 50 proc. więcej osób zostanie przeszkolonych do pracy w straży granicznej. Nowi funkcjonariusze zostaną skierowani głównie na granicę z Rosją oraz do straży przybrzeżnej. Obecnie rocznie kursy kończy ok. 60-70 osób. Od nowego roku kursantów będzie ok. 120.

Fiński rząd przygotowuje się na możliwe ataki hybrydowe i wykorzystanie migrantów do celów politycznych. Skierowany do konsultacji projekt nowelizacja prawa o straży granicznej oraz o stanach nadzwyczajnych zakłada przede wszystkim możliwość zamknięcia przejść granicznych w kryzysowej sytuacji.

05:21

Po prawie sześciogodzinnej debacie w czwartek czeska Izba Poselska wyraziła zgodę na przedłużenie przez rząd Petra Fiali obowiązywania stanu wyjątkowego do końca czerwca. Nadzwyczajna regulacja związana z napływem uchodźców z Ukrainy została wprowadzona 4 marca.

05:14

Rosyjskie wojska zaminowały ukraińskie pola, by uniemożliwić pracę rolnikom - poinformował kanadyjski minister rozwoju międzynarodowego Harjit Sajjan po spotkaniu ministrów rozwoju krajów G7 z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.



Dodał, że będzie rozmawiać z minister obrony Kanady Anitą Anand w sprawie wysłania na Ukrainę kanadyjskich ekspertów do pomocy w rozminowaniu pól oraz o możliwej pomocy ze strony innych krajów NATO.

05:11

Siły rosyjskie "całkowicie zniszczyły" Donbas, region na wschodzie Ukrainy - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo. Oskarżył Rosjan o prowadzenie bezsensownych bombardowań.

W Donbasie okupanci próbują wywierać jeszcze większą presję. Tam jest piekło - i to nie jest przesada - podkreślił Zełenski.

05:00