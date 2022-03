Rosjanie zaatakowali lotnisko w Starokonstantynowie w obwodzie chmielnickim i zniszczyli zapasy paliwa. Rosja zaczęła wycofywać część sił spod Kijowa - podała telewizja CNN, powołując się na źródła w amerykańskim wywiadzie. Zakończyły się wtorkowe negocjacje rosyjsko-ukraińskie. "Polska mogłaby znaleźć się w gronie państw, które byłyby gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy w ramach przyszłego porozumienia z Rosją" - przekazał ukraiński negocjator Dawyd Arachamija. Holandia wyrzuca 17 agentów rosyjskiego wywiadu, a Belgia - 21 rosyjskich dyplomatów i szpiegów. Wołodymyr Zełenski powiedział dziś w parlamencie Danii, że "brutalność Rosji osiągnęła wyższy poziom niż podczas II wojny światowej". Najważniejsze wydarzenia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 29.03.2022 r.

Rosyjski wojskowy / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

"Gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy powinni być przede wszystkim stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ - między innymi Wielka Brytania i Chiny" - powiedział po rozmowach rosyjsko-ukraińskich w Stambule negocjator Dawyd Arachamija z Ukrainy. W dalszej kolejności wymienił on także Turcję, Niemcy, Kanadę, Izrael oraz Polskę. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rada Ministrów przyjęła projekt umożliwiający mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję, a także projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, który pozwoli na ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej. Rząd przyjął również zapisy ustawowe blokujące na poziomie krajowym import węgla z Rosji. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Belgia wyrzuciła 21 rosyjskich dyplomatów podejrzanych o szpiegostwo. Na podobny krok zdecydował się holenderski rząd, który zdecydował o wydaleniu 17 agentów rosyjskiego wywiadu. 4 dyplomatów wyrzucili Irlandczycy. Jeden rosyjski dyplomata otrzymał polecenie opuszczenia Czech. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rosyjski operator rurociągów Transnieft nałożył ograniczenia na pobór ropy, ponieważ jego systemy są przepełnione w związku z niskim popytem na import z Rosji spowodowanym sankcjami. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Ukraińska państwowa firma telekomunikacyjna Ukrtelecom przerwała w poniedziałek świadczenie usług internetowych na skutek "potężnego" cyberataku - poinformowali ukraińscy urzędnicy państwowi i przedstawiciele firmy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział stacji telewizyjnej PBS, że Rosja użyje broni jądrowej tylko w przypadku "zagrożenia dla istnienia państwa" - a nie w wyniku obecnego konfliktu z Ukrainą. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

20:07

"Zobaczymy, czy Rosja zrobi to, co zapowiedziała" - powiedział prezydent USA Joe Biden, komentując rosyjską zapowiedź ograniczenia działań pod Kijowem i Czernihowem. Zapowiedział, że USA będą kontynuować wspieranie Ukrainy oraz nakładanie sankcji.

20:04

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak podziękował autorowi wykorzystywanych przez Ukrainę dronów Bayraktar za "superbroń".

"Rosyjskie wozy bojowe nieskazitelnie płoną na naszych pięknych polach. I będą płonąć dalej. Bo Bayraktary idealnie wypełniają wszelkie zadania - niezauważalnie, strasznie, niszczycielsko" - napisał Podolak na Twitterze.

19:50

Rosja zablokowała konta ambasady RP w Moskwie. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Ten dzisiejszy ruch należy rozumieć jako odwet za to, że w ubiegłym tygodniu to nasz kraj zablokował konta ambasady Rosji w Polsce. Stało się tak z powodu podejrzeń, że rosyjscy dyplomaci finansują działalność terrorystyczną.

19:44

W okolicach miejscowości Izium w obwodzie charkowskim ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjski myśliwiec bombardujący i bezzałogowiec - poinformowało dowództwo sił powietrznych Wschód na Facebooku.

Wcześniej we wtorek wojsko poinformowało o zestrzeleniu, również w obwodzie charkowskim, rosyjskiego śmigłowca bojowego K-52 "Aligator". Jak informuje na Facebooku dowództwo wojsk desantowo-szturmowych Ukrainy zestrzelenia śmigłowca dokonał przy użyciu ręcznego przeciwlotniczego zestawu rakietowego żołnierz obrony przeciwlotniczej.

19:32

Specjaliści dochodzeniowi kanadyjskiej policji federalnej będą pomagać Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze (MTK) w zbieraniu dowodów zbrodni wojennych na Ukrainie - poinformował minister bezpieczeństwa publicznego Kanady Marco Mendicino.

"Kanada wysyła zespół RCMP (Royal Canadian Mounted Police) do pomocy w dochodzeniu prowadzonym przez MTK w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie. Widzimy jak rośnie liczba ofiar i powiększa się skala kryzysu humanitarnego i jest szczególnie ważne, by ci, którzy popełniają te okrucieństwa, zostali pociągnięci do odpowiedzialności" - napisał we wtorek Mendicino na Twitterze.

19:25

Liczba ofiar ataku rakietowego na budynek administracji obwodowej w Mikołajowie wzrosła do dziewięciu - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Rannych zostało 28 osób.

"Wiadomo o dziewięciu zabitych i 28 rannych. Na miejscu pracują ratownicy, śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i policja" - poinformowano w komunikacie. Wcześniej podano informację o siedmiu zabitych.

19:20

Rosjanie pod przymusem wywieźli do Rosji personel i pacjentów jednego ze szpitali położniczych w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy - podała mariupolska rada miejska.

"Okupanci kontynuują uprowadzanie mieszkańców ukraińskiego Mariupola. Ponad 70 ludzi pod przymusem wywieziono ze szpitala położniczego nr 2 (...) - personel medyczny i pacjentów" - czytamy w komunikacie.

19:17

Rosjanie wycofują część oddziałów z obwodów kijowskiego i czernihowskiego na północy kraju, a także przegrupowują siły, by skupić się na kierunku charkowskim i w Donbasie - informuje we wtorek w podsumowaniu sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Na kierunku poleskim wojska rosyjskie nie prowadziły aktywnych działań ofensywnych, lecz kontynuowały ostrzał oddziałów ukraińskich w miejscowościach na zachód i północny zachód od Kijowa. Część sił jest wycofywana na terytorium Białorusi.

19:13

"Łatwo mówi się 'nie lękajcie się' z Warszawy, trudniej się mówi z Kijowa, a jeszcze trudniej z Mariupola. To jest, myślę, podejście Ukraińców tutaj. To przemówienie (sobotnie - przyp. red.) prezydenta Bidena nie zostało przez Ukraińców dobrze przyjęte. Ja wiem, że media w Polsce się nim zachwycały. Oratorsko było ładnym przemówieniem. Ale jeśli chodzi o Ukrainę, to nie padły żadne konkretne propozycje pomocy" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Mateusz Lachowski, dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii.

19:11

19:10

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Rumunii dotarło z terenów objętych działaniami zbrojnymi ponad 600 dzieci-uchodźców bez opieki osób dorosłych - podała we wtorek bukareszteńska telewizja Digi24. Zaznaczono, że większość z nich opuściła już terytorium Rumunii.

19:05

"Jesteśmy gotowi już teraz działać bez surowców z Rosji" - oświadczyła w Telewizji Republika minister klimatu Anna Moskwa. Jak przypomniała, we wtorek rząd przyjął projekt ustawy zakazującej importu rosyjskiego węgla.

"Jakikolwiek węgiel rosyjski nie będzie miał prawa wjechać do Polski" - stwierdziła minister, dodając, że "ta ilość węgla, która jest sprowadzana do Polski z Rosji, nie jest duża". Zapowiedziała też, że w środę ogłoszona zostanie "druga część derusyfikacji".

19:00

Dyrektor generalny Szachtara Donieck Serhij Pałkin apeluje o wykluczenie Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej (RFS) z członkostwa w FIFA i UEFA. Jak tłumaczy, taka decyzja powinna zostać podjęta "za politykę ludobójstwa Ukraińców i krwawą wojnę".

Rosyjskie kluby i reprezentacje narodowe w różnych kategoriach wiekowych są obecnie zawieszone w rozgrywkach międzynarodowych (np. Polska wygrała walkowerem z Rosją w półfinale baraży o awans na mundial), ale tamtejsza federacja pozostaje pełnoprawnym członkiem FIFA i UEFA.

18:52

Trzy włoskie okręty udzielą wsparcia rumuńskiej marynarce wojennej w poszukiwaniu min na Morzu Czarnym, poinformował w parlamencie w Bukareszcie szef MON Vasile Dincu. Dodał, że od soboty zostały już zneutralizowane dwa takie ładunki na tureckich wodach terytorialnych i jeden na rumuńskich.

18:43

Rosja przeprowadziła na Ukrainie kilka ataków z użyciem pocisków hipersonicznych, prawdopodobnie, by przestraszyć wrogów - powiedział generał Tod Wolters, dowódca sił USA w Europie. Generał dodał też, że na Ukrainę nie dotarły jeszcze amerykańskie drony-kamikaze Switchblade.

"Myślę, że chodziło o to, by zademonstrować swoje zdolności i spróbować przestraszyć wroga. Nie sądzę, żeby im się to udało" - powiedział Wolters, pytany podczas wysłuchania w Senacie o użycie przez Rosję pocisków hipersonicznych na Ukrainie bez wyraźnej potrzeby. Dotychczas USA potwierdziły tylko jedno użycie tego typu broni, osiągającej prędkość pięciokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku.

18:25

Światowi eksperci ds. praw człowieka, między innymi żona George'a Clooneya oraz firma Microsoft pomogą w działaniach międzynarodowej grupy roboczej ds. odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na Ukrainie przez Rosjan w czasie wojny - poinformowało ukraińskie biuro prokuratora generalnego.

W grupie znajdzie się między innymi Amala Clooney, żona George'a Clooneya, która reprezentowała m.in. Julię Tymoszenko i Juliana Assange'a, czy eksperci prawni z amerykańskiej grupy Covington & Burling LLP oraz francuskiej Sygna Partners, które reprezentują już Ukrainę przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości ONZ.

18:15

Rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, urząd Roskomnadzor, przygotował dwa pozwy do sądu administracyjnego przeciw firmie Google i należącemu do niej serwisowi wideo YouTube, które oskarża o "promowanie fałszywych treści" - podaje we wtorek agencja Reutera.

Roskomnadzor zabiega o nałożenie na Google'a kary wysokości 8 mln rubli (91 533 dol.) lub równowartości 20 proc. rocznych dochodów firmy w Rosji. Urząd nazwał też YouTube jedną z głównych platform zaangażowanych w "wojnę informacyjną" przeciw Rosji.

18:10

"Rosyjskie bombardowania wokół Kijowa uległy pewnemu zmniejszeniu, głównie dlatego, że siły ukraińskie skutecznie odpierają rosyjską ofensywę w północno-zachodniej części miasta. Ale walki nadal trwają. Trwają ciężkie bombardowania Mariupola i w innych rejonach. Nie chcemy więc widzieć niczego mniej, jak tylko całkowite wycofanie sił rosyjskich z terytorium Ukrainy" - powiedział rzecznik premiera Borisa Johnsona.

Zapytany, czy Johnson postrzega rosyjską obietnicę ograniczenia operacji militarnych wokół Kijowa i na północy Ukrainy jako krok w kierunku budowania zaufania, rzecznik odparł, że "będziemy oceniać (prezydenta Rosji Władimira) Putina i jego reżim po czynach, a nie po słowach".



18:02

Rosjanie zaatakowali lotnisko w Starokonstantynowie w obwodzie chmielnickim i zniszczyli zapasy paliwa - poinformował mer tego miasta Mykoła Melnyczuk.

"Zasypywali nas rakietami od pierwszych dni wojny, ale dzisiaj, jak wielu z was widziało i słyszało, atak był bardzo poważny i spowodował duże straty. Na szczęście, ukraińska armia i - najwyraźniej Bóg - chronią nas, bo obeszło się bez ofiar śmiertelnych" - napisał Melnyczuk na Facebooku.

17:52

Czeskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało o wydaleniu jednego pracownika dyplomatycznego ambasady Federacji Rosyjskiej w Pradze. Został uznany za osobę niepożądaną i musi opuścić Czechy w ciągu 72 godzin. W komunikacie zamieszczonym na Twitterze resort spraw zagranicznych stwierdził, że Czechy wspólnie z sojusznikami ograniczają obecność wywiadu rosyjskiego w Unii Europejskiej.

17:42

Od początku agresji na Ukrainie Rosjanie porwali 11 merów i ośmiu przedstawicieli władz lokalnych - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.

"Orki (Rosjanie - red.) znowu porywają kierowników władz lokalnych. Teraz porwali mera Berysława i miejscowości Hoła Prystań. (...) Zabójstwa, porwania i tortury cywili (na zajętych terenach) - oto, co robi rosyjski agresor, który przyszedł zniszczyć Ukrainę i Ukraińców" - napisał Kliczko w Telegramie.

17:38

Według mediów 58 żołnierzy z Obwodu Kaliningradzkiego odmówiło wykonania rozkazów, obawiając się wysłania ich na wojnę przeciwko Ukrainie - odnotował na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

17:30

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), będąca agendą ONZ, podała, że zabiega o pomoc dla załóg statków unieruchomionych w ukraińskich portach od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Marynarzom brakuje już żywności, ale zaminowane przez Rosjan wody utrudniają ewakuację okrętów.

IMO poinformowała, że zabiega o utworzenie bezpiecznych korytarzy, którymi statki handlowe mogłyby wypłynąć z Morza Czarnego i Azowskiego. W portach ukraińskich utknęło około stu okrętów, na których jest blisko tysiąc marynarzy.

17:15

Straty sił zbrojnych Ukrainy nie są małe, ale do zakończenia działań bojowych podawanie konkretnej liczby jest zabronione - powiedział doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz w wywiadzie dla BBC-Ukraina. Zapewnił, że straty Ukrainy są "o wiele mniejsze niż rosyjskie".

"Te liczby są. Znam je z dokładnością niemalże co do jednego człowieka, ale nie podam ich. Do końca wojny" - powiedział Arestowycz.

17:08

"Nie widzieliśmy dotąd oznak, że Rosja poważnie traktuje negocjacje z Ukrainą" - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. Dodał, że USA będą się skupiać na tym, co Rosja robi, a nie tym, co mówi.

"Jest to, co Rosja mówi i to co Rosja robi. My skupiamy się na tym, co Rosja robi, czyli kontynuowaniu brutalizacji Ukrainy, która nadal trwa w czasie kiedy rozmawiamy" - powiedział Blinken, pytany podczas wizyty w Maroku o negocjacje między Rosją i Ukrainą w Stambule.

17:05

Ambasador Ukrainy w Delhi wysłał list do nepalskiego rządu, w którym apeluje, by ten himalajski kraj zakazał wstępu rosyjskim wspinaczom - poinformowało BBC.

Przedstawiciele Ukrainy w stolicy Indii powiedzieli BBC, że list do nepalskich władz został wysłany 21 marca. Uzasadniali w nim, że wiele międzynarodowych federacji sportowych wyrzuciło Rosjan ze swoich szeregów po tym, jak Rosja dokonała zbrojnej inwazji na Ukrainę. "Wziąwszy to pod uwagę uprzejmie prosimy szanowną nepalską stronę o zakaz wstępu dla rosyjskich zespołów alpinistycznych aż do końca inwazji rosyjskiej na Ukrainie" - napisano.

16:56

Roman Hrybow, ukraiński wojskowy, obrońca Wyspy Węży, autor legendarnych słów "rosyjski okręcie wojskowy, p... się", wrócił z rosyjskiej niewoli - poinformowały lokalne władze.

"Miałem cześć przywitania w ojczyźnie naszego - nie przesadzając - legendarnego wojskowego. Roman brał udział w obronie wyspy Węży" - napisał w serwisie Telegram Ihor Taburec, szef władz obwodu czerkaskiego.

16:50

Podejrzewam, że będziemy potrzebować więcej żołnierzy USA w Europie - powiedział w Senacie dowódca sił USA i NATO w Europie gen. Tod Wolters podczas wysłuchania w Senacie poświęconego rozmieszczeniu sił na Starym Kontynencie.

16:44

Na poligonie Hoża w obwodzie grodzieńskim, w pobliżu granicy z Polską i Litwą, rozpoczęły się we wtorek manewry taktyczne, w których uczestniczy batalion pancerny - poinformowało białoruskie ministerstwo obrony. Resort poinformował też o sztabowych ćwiczeniach logistycznych.

16:43

Koncern Johnson and Johnson poinformował o zawieszeniu dostaw środków higieny osobistej do Rosji. Leki i urządzenia medyczne dla regionu będą nadal dostarczane - podała agencja Bloomberga.

Agencja powołuje się na oświadczenie amerykańskiej firmy, zgodnie z którym Johnson and Johnson będzie nadal dostarczać na rynek rosyjski szeroką gamę produktów farmaceutycznych oraz wyrobów i urządzeń medycznych. Spółka zadeklarowała zarazem podwojenie swojej pomocy humanitarnej do 10 mln dolarów.

16:28

Irlandia wyrzuca czterech wysokich rangą pracowników rosyjskiej ambasady - poinformował premier Michael Martin.

16:21

Nowa runda amerykańskich sankcji, jakie zostaną nałożone na Rosję, będzie wymierzona w łańcuchy dostaw, "aby utrudnić Kremlowi posługiwanie się swoją machiną wojenną" - powiedział wiceminister finansów USA Wally Adeyemo, którego cytuje portal Axios.

16:17

"Węgry powinny porzucić próby przypodobania się Rosji" - oświadczył rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko, cytowany we wtorek przez portal Europejska Prawda.

"Władze Węgier w obecnej sytuacji na kontynencie powinny porzucić próby przypodobania się prezydentowi Władimirowi Putinowi i powinny zrewidować węgierską politykę w sprawie braku wsparcia obronnego dla Ukrainy" - uważa rzecznik.

16:05

To jeszcze nie koniec. Belgia wyrzuciła 21 rosyjskich dyplomatów i szpiegów.

15:54

Holandia jest kolejnym krajem, który uderza w Rosję. Holandia podjęła decyzję o wydaleniu 17 agentów rosyjskiego wywiadu.

15:42

Rzecznik polskiego rządu: Rada Ministrów przyjęła zapisy ustawowe blokujące na poziomie krajowym import węgla z Rosji; nie możemy dłużej czekać na decyzje Unii Europejskiej.

15:34

Rosja zaczęła wycofywać część sił spod Kijowa - podała we wtorek telewizja CNN, powołując się na źródła w amerykańskim wywiadzie. Waszyngton ocenia, że jest to oznaka zmiany szerszej strategii Rosji.

Jak powiedział reporter telewizji Jim Sciutto, powołując się na dwa źródła wywiadowcze, USA zaobserwowały już ruchy rosyjskich jednostek pod Kijowem. Dodał, że w ocenie wywiadu "to nie jest krótkoterminowe dostosowanie sił, by je przegrupować, ale długoterminowy ruch" świadczący o pogodzeniu się przez Rosję z porażką ofensywy na północy.

15:29

Wojna w tej czy innej fazie będzie trwać do końca lata - uważa mer Lwowa Andrij Sadowy. Jak poinformował w rozmowie z portalem Ukrainska Prawda, od 24 lutego do miasta przybyło ok. 200 tys. uchodźców.

"Jeśli chodzi o przesiedleńców, to jedni przyjeżdżają, inny wyjeżdżają, ale 200 tys. jest stale. Teraz nie da się znaleźć we Lwowie żadnego pokoju na wynajem lub pokoju w hostelu czy mieszkania" - zaznaczył mer.

15:27

Rada Ministrów przyjęła projekt umożliwiający mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję; pozwala też na wzmocnienie sankcji na poziomie krajowym. Rząd przyjął wniosek o skierowaniu do strony rosyjskiej noty dyplomatycznej informującej o wycofaniu zgody na związanie Polski umową z Rosją ws. popierania i wzajemnej ochrony inwestycji.

15:20

Biały Dom poinformował we wtorek, że prezydent USA Joe Biden będzie o godz. 15.15 czasu polskiego rozmawiał z przywódcami Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch - Emmanuelem Macronem, Borisem Johnsonem, Olafem Scholzem i Mario Draghim o sytuacji na Ukrainie.

W czwartek Biden spotkał się z tymi przywódcami w Brukseli na nadzwyczajnych szczytach NATO i UE, a także w spotkaniu państw grupy G7. Głównym tematem prowadzonych tam rozmów pozostaje wojna Rosji przeciwko Ukrainie.

15:16

"Spotkanie delegacji Ukrainy i Rosji w Stambule przyniosło najbardziej znaczący progres w dotychczasowych negocjacjach" - powiedział minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu, cytowany przez agencję Reutera.

Szef tureckiego MSZ wyraził zadowolenie z faktu, że stronom udało się "osiągnąć kompromis w niektórych kwestiach". Wskazał również, że "trudniejsze sprawy" staną się przedmiotem rozmów ministrów obu krajów. Cavusoglu powiedział, że wojna "musi się skończyć najszybciej, jak jest to możliwe".

15:02

Minister obrony Węgier Tibor Benkoe poinformował, że odwołano spotkanie szefów resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, które miało się odbyć w tym kraju. Ministrowie z Polski i Czech ogłosili wcześniej, że nie wezmą w nim udziału z powodu stosunku Węgier do rosyjskiej inwazji na Ukrainę - pisze AFP.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak potwierdził w poniedziałek wieczorem na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że nie będzie uczestniczył w środowym spotkaniu szefów resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej.

14:52

Rosjanie wywieźli do Rosji i na Białoruś 40 tys. Ukraińców - poinformowało ukraińskie MSZ. Według resortu Rosjanie porwali ok. 30 lokalnych liderów, aktywistów i dziennikarzy. "Mierząc się z całkowitym sprzeciwem, Rosja ponownie stosuje represje wykorzystywane w Donbasie i na Krymie" - napisało MSZ na Twitterze.

14:50

W wyniku rosyjskiej inwazji zniszczeniu uległo około 50 proc. zabudowy Irpienia w obwodzie kijowskim. W mieście wciąż pozostaje od 3,5 do 4 tys. osób - poinformował mer Irpienia Ołeksandr Markuszyn, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

"Zburzono przede wszystkim obiekty infrastruktury krytycznej. Dołożymy starań, by je odbudować. (...) Mieszkańcy, którzy wciąż znajdują się w Irpieniu, kategorycznie nie chcą stamtąd wyjechać. Zachęcamy ich jednak do tego, ponieważ w mieście jest niebezpiecznie i nadal trwają walki" - przekazał Markuszyn.

14:31

Pierwszy rosyjski superjacht został zatrzymany na wodach Wielkiej Brytanii w ramach sankcji nałożonych przez jej rząd na Rosję - poinformowało brytyjskie ministerstwo transportu.

Jacht o nazwie Phi, który ma długość 58,5 m, a jego wartość to 58 milionów funtów, należy do niewymienionego z nazwiska rosyjskiego oligarchy. Jest zarejestrowany na firmę mającą siedzibę w na wyspach St Kitts i Nevis na Karaibach, ale pływa pod banderą maltańską.

14:23

14:15

Według Wołodymyra Zełenskiego nawet w UE są siły, które "nie robią nic, aby przywrócić pokój w Ukrainie, a pomagają Rosji zarabiać pieniądze". "Rosja próbuje podkopać Unię od wewnątrz" - zauważył i podziękował duńskim firmom za wycofanie się z rynku rosyjskiego. "Proszę, abyście na tym nie poprzestali, abyście nadal pracowali nad ważnymi decyzjami, które są potrzebne" - zaapelował podczas przemówienia wideo w duńskim parlamencie.

Przywódca Ukrainy poprosił Duńczyków o zapalenie we wtorek wieczorem świec w oknach w hołdzie Ukraińcom, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej inwazji za "wspólny pokój i wolność". "Wiem, że w Danii świece są symbolem przytulności oraz życia domowego, a dziś wielu Ukraińcom tego właśnie brakuje" - mówił.

Przemowa Zełenskiego, która była transmitowana w gmachu parlamentu w innej sali niż plenarna, została nagrodzona gromkimi oklaskami. Parlamentarzyści wysłuchali jej na stojąco. Ze strony Zełenskiego nie padła prośba do duńskiego rządu o kolejne dostawy broni, jakiej spodziewali się wcześniej komentatorzy w duńskich mediach.

14:07

"Polska mogłaby znaleźć się w gronie państw, które byłyby gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy w ramach przyszłego porozumienia z Rosją" - przekazał na briefingu po wtorkowych rozmowach w Stambule ukraiński negocjator Dawyd Arachamija.

Wśród gwarantów widzimy stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (USA, Wielką Brytanię, Chiny, Francję, Rosję) oraz Turcję, Niemcy, Kanadę, Włochy, Polskę i Izrael - powiedział Arachamija, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

14:04

Ewakuacja cywilów z miast ukraińskich znajdujących się pod silnym ostrzałem wojsk rosyjskich jest prowadzona mimo braku formalnych uzgodnień w sprawie korytarzy humanitarnych - ogłosił szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj, cytowany przez CNN.

13:57

Wprowadzenie rosyjskiego rubla do obiegu na tymczasowo okupowanych przez Rosję obszarach Ukrainy byłoby rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego - oświadczył Narodowy Bank Ukrainy.

"Działania władz Federacji Rosyjskiej i banku centralnego tego kraju, zmierzające do wycofania z obiegu gotówkowego i bezgotówkowego ukraińskiej hrywny na terenach tymczasowo zajętych przez Rosję lub zagrożonych okupacją (w tym w obwodzie chersońskim i zaporoskim), są niedopuszczalne. (...) Jedynym konstytucyjnym środkiem płatniczym Ukrainy jest hrywna" - poinformowano na stronie internetowej ukraińskiego banku centralnego.

13:42

Co najmniej siedem osób zginęło, a 22 zostały ranne we wtorek w wyniku rosyjskiego ostrzału gmachu administracji obwodowej w Mikołajowie na południu Ukrainy - przekazała na Facebooku Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Wcześniej informowano o trzech ofiarach śmiertelnych ataku.

13:35

"Polska chce odciąć się od rosyjskiego gazu, ropy i węgla jako jeden z pierwszych krajów w Europie" - wynika z wtorkowej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego po spotkaniu z prezesem Alphabetu Sundarem Pichaiem.

13:34

Sieć odzieżowo-sportowa Decathlon poinformowała we wtorek, że zawiesza swoją działalność w Rosji. Decathlon podał w komunikacie, że "warunki dostaw nie są już spełniane, aby kontynuować działalność w Rosji. Firma jednak nadal zamierza wspierać pracowników w Rosji. Chodzi o 2500 osób.

13:31

"Naszą szczerą modlitwą i wezwaniem do was jest to, abyście nigdy nie zapomnieli twarzy, łez i udręki braci i sióstr z Ukrainy. Wasza solidarność z nimi, prawdziwy dar niebios jest jedyną rzeczą, która może pokonać zło i ciemność na świecie" - podkreślił prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I na UKSW w Warszawie. Przekazał, że wspólnie z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupem Stanisławem Gądeckim spotkał się z osobami z Ukrainy.

13:23

Rosja wydaliła we wtorek dziesięciu dyplomatów z państw bałtyckich w odpowiedzi na uznanie wcześniej w marcu za osoby niepożądane przez Litwę, Łotwę i Estonię rosyjskich przedstawicieli w tych krajach - informuje agencja Reutera za oświadczeniem rosyjskiego MSZ. Według tego komunikatu z Rosji wydalono trzech dyplomatów estońskich, trzech łotewskich oraz czterech litewskich.

13:21

Resort obrony USA chce, aby firmy zbrojeniowe przyspieszyły produkcję pocisków przeciwlotniczych Stinger i przeciwpancernych Javelin; takie uzbrojenie wciąż przekazywane jest broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainie - podała stacja CNN.

Ukraina poprosiła USA o dzienne dostawy 500 pocisków do systemu Javelin i 500 do systemu Stinger - przekazała amerykańska stacja, powołując się na niedawny dokument, w którym strona ukraińska wyraziła takie zapotrzebowanie.



13:10

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał dziś w parlamencie Danii. "Brutalność Rosji osiągnęła wyższy poziom niż podczas II wojny światowej" - powiedział.

"Tysiące śmiercionośnych pocisków jest codziennie wystrzeliwanych w naszym kierunku od strony rosyjskiej. Już 1370 pocisków zostało użytych w ciągu miesiąca w tej wielkiej inwazji na Ukrainę" - podkreślił Zełenski.

Przywódca Ukrainy poinformował, że we wtorek rano Rosjanie zaatakowali Mikołajów na południu kraju. "Miasto, które marzy tylko o jednym, o przywróceniu świetności przemysłu stoczniowego nad Morzem Czarnym" - relacjonował.

13:07

"Putin jest w stanie wojny z NATO i USA, jest o tym przekonany, próbując odbudować rosyjskie imperium pod koniec swojego życia" - mówi były szef Jukosu i miliarder, opozycjonista Michaił Chodorkowski w dzienniku "Le Figaro".

"Kiedy Macron czy Scholz starają się podkreślić, że nie są w stanie wojny z Rosją, to sprawia, że Putin wzrusza ramionami i myśli, że jest dokładnie odwrotnie". "Dla niego Francja nie jest krajem demokratycznym, a Macron reprezentuje tylko mniejszości. On, Putin natomiast reprezentuje większość, a Rosja to prawdziwa demokracja. To rosyjska wersja faszyzmu" - mówi Chodorkowski.

13:02

12:57

Dotychczas pomogliśmy 900 tys. ukraińskich uchodźców, jednak strony konfliktu muszą zapewnić bezpieczeństwo korytarzy humanitarnych, abyśmy mogli zrobić więcej dla osób zagrożonych przez rosyjskie wojska na Ukrainie - przekazał we wtorek Jens Laerke, rzecznik Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA).



Laerke uznał, że do tej pory ONZ udało się dokonać wiele w kontekście zapewnienia pomocy humanitarnej dla Ukraińców, jednak te działania są "wciąż niewystarczające".

12:50

Analizujemy informacje dotyczące traktowania rosyjskich jeńców przez ukraińskich żołnierzy, podejmiemy adekwatne kroki prawne w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości - przekazał w poniedziałek zastępca szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Kyryłenko.

12:42

Wojsko rosyjskie ma poważny problem z rotacją i uzupełnianiem stanu osobowego swoich oddziałów - poinformował we wtorek na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Oprócz tego, w ocenie ukraińskiego dowództwa Rosjanie dotychczas nie osiągnęli celu wojny. "Odnotowuje się wycofanie niektórych jednostek Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej z terytorium obwodów kijowskiego i czernihowskiego. Jednocześnie istnieje duże ryzyko ataku rosyjskich okupantów na infrastrukturę wojskową i cywilną" - podkreślił Sztab Generalny.

12:35

Ukraińska armia poinformowała o odkopaniu rosyjskich czołgów, które Rosjanie porzucili.

12:26

"I chcę osobno podkreślić, że dzisiaj mamy jeszcze jeden problem: to eskalacja wojny, nienawiści, pogwałcenie obyczajów i zasad prowadzenia wojny nie tylko na polach bitew. Obie strony wzywają do zniszczenia się nawzajem, a to wszystko prowadzi do konfliktów. Pojawiło się nagranie wideo z naruszeniem konwencji genewskich w odniesieniu do jeńców wojennych" - mówił dziennikarzom Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po spotkaniu z rosyjską delegacją w Stambule. Cały czas trwają w Turcji rozmowy - teraz już w mniejszym gronie.

12:19

Szef rosyjskiej delegacji Władimir Medyński podczas negocjacji z Ukrainą myślał, że na stole jest wódka. W pojemniku jednak był środek do dezynfekcji.

12:07

Co najmniej trzy osoby zginęły we wtorek na skutek rosyjskiego ostrzału administracji obwodowej w Mikołajowie na południu Ukrainy - podała na Telegramie Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Poinformowano o 22 rannych, spośród których 18 wydobyto spod gruzów budynku.



Wciąż trwają prace poszukiwawczo-ratunkowe na miejscu ataku - przekazano w komunikacje służby, opublikowanym o godz. 11 czasu polskiego.

12:00

Dopiero w poniedziałkowy poranek udało się ugasić pożar, który wybuchł po tym, jak ostrzelany został magazyn paliwo w Łucku.

Wideo youtube

11:48

Rozmowy Ukraina-Rosja w Stambule rozpoczęły się o 9. Po dwóch godzinach do dziennikarzy wyszedł doradca szefa gabinetu ukraińskiego prezydenta - Michaił Podoliak. Poinformował, że w tej chwili trwa spotkanie w cztery oczy szefów obu delegacji.

Najważniejsze są teraz przede wszystkim międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jedynie wynegocjowanie tej sprawy pozwoli na zakończenie wojny - podkreślał Podoliak. Druga sprawa to zawieszenie broni po to, by dało się rozwiązać potężne problemy humanitarne.

Przed rozpoczęciem rozmów delegacje przywitał prezydent Turcji / TURKISH PRESIDENTAL PRESS OFFICE / HANDOUT / PAP/EPA

11:41

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Mariano Grossi przybył na Ukrainę, gdzie ma rozmawiać z władzami na temat pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa instalacji nuklearnych w tym kraju, zagrożonych przez wojnę - poinformowała we wtorek MAEA.



"Konflikt militarny sprowadza bezprecedensowe zagrożenie na elektrownie nuklearne i inne instalacje z materiałami promieniotwórczymi na Ukrainie. Musimy podjąć pilne działania, by upewnić się, że mogą one w dalszym ciągu pracować bezpiecznie, oraz zmniejszyć ryzyko katastrofy nuklearnej, która mogłaby mieć poważne konsekwencje zdrowotne i środowiskowe zarówno na Ukrainie, jak i poza nią" - powiedział Grossi.

11:32

Obwód kijowski, charkowski, ługański i Czernihów są ostrzeliwane przez wojska rosyjskie; w obwodzie donieckim trwają walki - wynika z danych operacyjnych podanych przez władze obwodowe we wtorek, których zestawienie opracował portal Ukrainska Prawda.

11:20

Dwa pociski typu X wystrzelono w poniedziałek z terytorium Białorusi w kierunku Lwowa na zachodzie Ukrainy; w odległości ok. 30 km od miasta zostały one unieszkodliwione przez Siły Powietrzne Ukrainy - podało we wtorek na Facebooku Dowództwo Powietrzne "Zachód" Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

11:16

W Czernihowie z rąk rosyjskich żołnierzy zginęło już około 350 osób, ale nie są to ostateczne dane. Wydaje mi się, że liczba ofiar może sięgać nawet 400 - przekazał we wtorek mer Czernihowa Władysław Atroszenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



"W dwóch miejskich szpitalach przebywa ponad 400 rannych osób. Każdego dnia ich liczba wzrasta o około 40 w wyniku kolejnych ostrzałów. Większość poszkodowanych to cywile" - dodał Atroszenko. "Znałem osobiście połowę spośród mieszkańców, którzy do tej pory zginęli. Bardzo mocno to przeżywam" - przyznał mer Czernihowa.

11:11

W Charkowie trwa sprzątanie zniszczeń spowodowanych przez rosyjski ostrzał.

11:08

10:58

Czterech cywilów zginęło podczas ostrzału w Światopietrowsku pod Kijowem.

10:55

W ciągu ostatnich 24 godzin armia rosyjska kilkakrotnie strzelała do osiedli w północnej części Czernihowa. Według wstępnych danych Rosjanie używali także min - pisze Ukrinform.

10:52

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zapowiedział przygotowanie środków ograniczających możliwość wjazdu obywateli z krajów prowadzących "nieprzyjazne działania" wobec Rosji. Na liście jest m.in. Polska. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

10:45

"Wrogie samoloty wyleciały z Krymu w stronę Mikołajowa. Ich liczba nie jest znana. Będą pracować na bardzo niskiej wysokości. Wszyscy do schronów!" - napisał na Telegramie gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim, wzywając mieszkańców, by udali się do schronów.

10:39

Rosja nie dostarczy gazu ziemnego do Europy, jeśli Unia Europejska odmówi zapłaty w rublach - zasugerował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wczoraj państwa G7 odrzuciły żądania Władimira Putina, by płatności za surowce rozliczać w rosyjskiej walucie.

10:35

Wzywam wszystkie kraje świata do uznania za niezgodny z prawem symbol "Z", za pomocą którego wyrażane jest wsparcie dla rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie - napisał we wtorek na Twitterze ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.



"’Z’ oznacza rosyjskie zbrodnie wojenne, nasze zbombardowane miasta, tysiące zamordowanych Ukraińców. Publiczne popieranie tego barbarzyństwa musi być zakazane" - dodał Kułeba.

10:32

Siły ukraińskie zatrzymały, a następnie odrzuciły wojska rosyjskie na odległość 40-60 km od miasta Krzywy Róg; linia frontu nie przebiega już w obwodzie dniepropietrowskim, lecz w chersońskim - przekazał w poniedziałek wieczorem na Facebooku szef administracji wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł.

10:25

Siły ukraińskie przeprowadzają lokalne kontrataki na północny zachód od Kijowa, odbijając niektóre pozycje rosyjskie, jednak Rosja nadal stanowi poważne zagrożenie dla miasta - oceniło we wtorek rano brytyjskie ministerstwo obrony.

10:02

W Mikołajewie wojska rosyjskie uderzyły w gmach administracji regionalnej - informują lokalne władze, cytowane przez Hromadske. Portal ukraiński publikuje zdjęcie zniszczeń.

09:49

Delegacje zostały powitane przez prezydenta Turcji osobiście - informuje Nexta, publikując zdjęcie.

09:47

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało prawie 2,35 mln osób - poinformowała we wtorek Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze SG odprawili 21 tys. podróżnych, czyli o ponad 22 proc. mniej niż w dniu poprzednim.

09:30

W Stambule rozpoczęła się kolejna runda rozmów ukraińsko-rosyjskich.

09:20

Rozmowy Ukrainy z Rosją przynoszą nadzieję na pokojowe rozwiązanie konfliktu. Kontynuowanie działań zbrojnych nie przyniesie nikomu korzyści, dlatego ich zakończenie powinno być w interesie obu stron - stwierdził prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przed wtorkowymi rozmowami w Stambule.



"Mam nadzieję, że dzisiejsze negocjacje będą owocne dla Ukrainy i Rosji. Wzywam do jak najszybszego zawieszenia broni i zatrzymania tej tragedii" - dodał turecki przywódca, cytowany przez agencję Reutera.

09:06

W ciągu miesiąca wojny siły rosyjskie zniszczyły ponad 60 świątyń na Ukrainie - poinformował we wtorek ukraiński sztab generalny.



"Od początku rosyjskiej wojny z Ukrainą ponad 60 miejsc kultu religijnego zostało poważnie uszkodzonych w co najmniej ośmiu obwodach Ukrainy: kijowskim, donieckim, żytomierskim, zaporoskim, ługańskim, sumskim, charkowskim i czernihowskim. Większość z nich to cerkwie. Zniszczenia dotknęły także meczety, synagogi, świątynie protestanckie, religijne instytucje edukacyjne i ważne budynki administracyjne organizacji religijnych" - czytamy w komunikacie.

09:00

Wojska rosyjskie we wtorek rano ostrzelały Mikołajów, pociski trafiły w budynek mieszkalny; trwa akcja ratunkowa - poinformował w zamieszczonym na Telegramie komunikacie szef władz obwodu mikołajowskiego, na południu Ukrainy, Witalij Kim.



"Czekali, aż ludzie wyjdą do pracy i wtedy uderzyli" - oświadczył Kim. Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach.

08:50

Dzisiejsze rozmowy odbędą się w Pałacu Dolmabahce w Stambule - informuje Nexta, publikując zdjęcie gmachu. Na filmie natomiast widać, jak w pobliże przyjeżdża kolumna samochodów, według informacji Nexty tuż przed rozpoczęciem negocjacji na miejsce przybył także prezydent Turcji.

08:47

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 17,2 tys. żołnierzy, a także 597 czołgów, 303 systemy artyleryjskie, 127 samolotów i 129 śmigłowców - poinformował we wtorek w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Od 24 lutego do 29 marca Rosja straciła również 1710 pojazdów opancerzonych, 96 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy przeciwlotnicze, 1178 samochodów, siedem okrętów i innych jednostek morskich, 73 cysterny z paliwem, 71 bezzałogowych statków powietrznych i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu - podał sztab w bilansie opublikowanym na Facebooku.

08:34

08:30

Co najmniej 144 dzieci zginęło, a ponad 220 zostało rannych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - podało we wtorek biuro ukraińskiego prokuratora generalnego w komunikatorze Telegram.



Najwięcej dzieci ucierpiało w obwodzie kijowskim - 68, donieckim - 54, charkowskim - 49, czernihowskim - 38, mikołajowskim - 30, ługańskim - 28, chersońskim - 25, zaporoskim - 22, żytomierskim - 15, sumskim - 15. Statystyki nie uwzględniają ofiar z Mariupola, których w tym momencie nie da się oszacować.

08:20

To, co prezydent Władimir Putin myśli na temat Ukrainy, nie ma większego znaczenia - stwierdził we wtorek na antenie ukraińskiej telewizji szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. On ma swoje plany, a my swoje. Nasz plan to zwycięstwo i wyzwolenie terenów okupowanych przez Rosjan - dodał ukraiński minister.



Kułeba zareagował w ten sposób na doniesienia brytyjskiej gazety "The Times", według których oligarcha Roman Abramowicz miał osobiście przekazać Putinowi stanowisko Kijowa w rozmowach pokojowych z Moskwą. "Ja ich zniszczę" - miał powiedział Putin w odpowiedzi na postulaty nakreślone przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

08:12

"Od początku ofensywy ponad 200 tys. Ukraińców użyło chatbota eWoroh, by zgłosić położenie rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Te zgłoszenia w czasie rzeczywistym pomogły ukraińskim obrońcom unicestwić dużą liczbę okupantów" - napisano w komunikacie przytaczanym przez Ukrinform.

08:08

O godzinie 9:00 w pałacu Dolmabahce w Stambule rozpocznie się kolejna tura ukraińsko-rosyjskich negocjacji pokojowych. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba ostrzegł uczestników rozmów: nic nie jedzcie, nie pijcie i niczego nie dotykajcie.

Ma to związek z doniesieniami dziennika "Wall Street Journal", że dwóch ukraińskich uczestników negocjacji z Rosją oraz rosyjski oligarcha Roman Abramowicz doświadczyli objawów otrucia. Portal śledczy Bellingcat podał, że objawy wskazują na użycie broni chemicznej.

07:42

"Zniszczyliście cały Charków" - krzyczą na filmie ukraińscy żołnierze, którzy biją i kopią jeńców wojennych. Potem strzelają trzem mężczyznom w kolana. Jeśli film jest prawdziwy, dokumentuje zbrodnię wojenną. Przedstawiciele Ukrainy twierdzą, że został sfabrykowany przez Rosjan. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

07:26

Ukrinform publikuje zdjęcia, na których widać kolejne zniszczenia. W obwodzie ługańskim 20 domów zostało zniszczonych przez rosyjski ostrzał, las płonie w pobliżu Siewierodoniecka - pisze agencja.

07:12

Illia Ponomarenko, dziennikarz "The Kyiv Independent" przekazał, że po wyzwoleniu Irpina siły ukraińskie dokonały postępów na zachód od Kijowa. Rosjanie zostali zepchnięci z autostrady E40/M-06 Żytomierz.

07:08

Minionej nocy alarmy rozległy się na terenie niemal całej Ukrainy. Alarm przeciwlotniczy nie obowiązywał tylko na terenie okupowanego przez Rosjan Donbasu.

Syreny zabrzmiały także w Tarnopolu, gdzie są specjalni wysłannicy RMF FM do Ukrainy: Maciej Sztykiel i Roch Kowalski.

07:00

"Rosyjska propaganda opublikowała wideo z wnętrza naszego Teatru Dramatycznego. Na nagraniu, chodząc dosłownie po zwłokach cywilów, mieszkańców Mariupola, opowiada o "wybuchu ze środka kwatery głównej Azowa" - pisze doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie.

"Zaskakujące, że zmarli nie mają mundurów, hełmów ani kamizelek kuloodpornych" - dodaje.

06:43

"Rosyjski wróg kontynuuje podstępne ataki rakietowe i bombardowania, próbując całkowicie zniszczyć infrastrukturę osiedli mieszkaniowych ukraińskich miast. Koncentruje się na magazynach paliw, aby skomplikować logistykę i stworzyć warunki do zaistnienia kryzysu humanitarnego" - oceniło ukraińskie dowództwo w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

"Wbrew wymogom międzynarodowego prawa humanitarnego w niektórych tymczasowo okupowanych miejscowościach obwodu kijowskiego, zaporoskiego, czernihowskiego, chersońskiego i charkowskiego rosyjscy okupanci nadal terroryzują miejscową ludność. Ostrzeliwują budynki mieszkalne, rabują i porywają cywilów na zakładników" - dodał sztab.

06:26

W ciągu ostatnich 24 godzin korytarzami humanitarnymi ewakuowano 1099 osób - powiedział wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Kyrylo Tymoszenko, cytowany przez ukraiński portal Hromandske.

06:24

Amnesty International oskarża Rosję o popełnienie zbrodni wojennych w ukraińskim mieście Mariupol. Organizacja praw człowieka wkrótce opublikuje szczegółowy raport na temat zniszczeń spowodowanych rosyjskim atakiem na miasto nad Morzem Azowskim - przekazała sekretarz generalna Amnesty Agnes Callamard na konferencji prasowej w Johannesburgu.

Cytat Oblężenie Mariupola, odmowa humanitarnej ewakuacji i humanitarnej ucieczki ludności oraz atakowanie ludności cywilnej, według śledztwa Amnesty International, to zbrodnie wojenne. powiedziała Callamard.

Działaczka na rzecz praw człowieka dodała, że "kryzys na Ukrainie w tej chwili, inwazja... nie jest zwykłym pogwałceniem prawa międzynarodowego".

06:16

Pomnik architektoniczny rejonu Charkowskiego, budynek dawnej straży pożarnej z 1887 roku, został zniszczony podczas ostrzału Charkowa.

06:11

Od początku inwazji rosyjskiej funkcjonariusze SBU zlikwidowali pięć farm internetowych botów. Łącznie chodzi o ponad 100 tysięcy fałszywych kont, które szerzyły rosyjską narrację na temat sytuacji w Ukrainie.

06:00

Irpeiń został odbity przez siły ukraińskie. Wojsko publikuje nagrania z miasta.

05:36

Japonia wprowadza od 5 kwietnia zakaz eksportu do Rosji dóbr luksusowych, w tym samochodów premium i biżuterii - poinformował we wtorek japoński rząd.

Jest to kolejna decyzja o rozszerzeniu sankcji ekonomicznych za inwazję na Ukrainę. Poinformował o tym we wtorek na konferencji prasowej w Tokio japoński Minister Gospodarki, Handlu i Przemysłu Koichi Hagiuda.

05:25

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba we wtorek w wywiadzie dla Radia Swoboda, powiedział że delegacja ukraińska przed rozmowami z Rosją w Turcji nakreśliła sobie "maksymalny i minimalny program". WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

05:18

Siły Powietrzne Ukrainy uderzyły w 17 wrogich celów powietrznych w ciągu ostatnich 24 godzin, zestrzeliwując osiem samolotów i trzy śmigłowce - poinformowało we wtorek dowództwo sił zbrojnych Ukrainy, cytowanym przez Ukrinform.

05:15

Nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej - poinformowała Państwowa Agencja Atomistyki we wpisie na Twitterze zamieszczonym w nocy z poniedziałku na wtorek.

05:12

05:10

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział stacji telewizyjnej PBS, że Rosja użyje broni jądrowej tylko w przypadku "zagrożenia dla istnienia państwa" - a nie w wyniku obecnego konfliktu z Ukrainą. WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

05:06

Obecnie trwa odpieranie rosyjskiego natarcia na miasto Słowiańsk w obwodzie donieckim na południowym wschodzie kraju, a także na miasteczko Barwinkowe w obwodzie charkowskim - poinformował w mediach społecznościowych w nocy z poniedziałku na wtorek ukraiński Sztab Generalny

05:02

Ukraińska państwowa firma telekomunikacyjna Ukrtelecom przerwała w poniedziałek świadczenie usług internetowych na skutek "potężnego" cyberataku - poinformowali ukraińscy urzędnicy państwowi i przedstawiciele firmy cytowani przez agencje Reutera krótko po północy we wtorek. WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

05:00