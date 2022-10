Rosyjskie władze okupacyjne nawołują do ewakuacji z obwodu chersońskiego, ale można sądzić, że to sami Rosjanie przygotowują się do ostrzeliwania głównego miasta obwodu, Chersonia - ocenił Witalij Kim, szef sąsiedniego obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy.. Jedna z dzielnic Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy oraz cztery okoliczne gminy zostały pozbawione prądu i wody w wyniku nocnych ostrzałów wojsk rosyjskich - przekazał gubernator obwodu Walentyn Rezniczenko. Agencja Interfaks-Ukraina informuje także o nocnym ostrzale Enerhoadru w obwodzie zaporoskim, który pozbawił część miasta dostępu do wody i prądu. Najważniejsze informacje z 238. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji ze środy 19.10.2022 r.

Budynek administracji w Charkowie zniszczony w rosyjskim ostrzale / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

12:52

Andrij Jermak, szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zaprzeczył twierdzeniom przedstawicieli władz Rosji o ukraińskich ostrzałach Chersonia i nazwał "propagandą" wypowiedzi Rosjan o ewakuacji ludności z tego okupowanego miasta i regionu na południu Ukrainy.

"Rosjanie próbują zastraszyć mieszkańców Chersonia fałszywymi komunikatami o ostrzałach miasta przez naszą armię. Urządzają propagandową ‘pokazuchę’ z ewakuacją. To dość prymitywna taktyka" - napisał Jermak w komentarzu w serwisie Telegram.

Dodał następnie: "Siły Zbrojne Ukrainy nie ostrzeliwują miast ukraińskich. To robią wyłącznie rosyjscy terroryści".

12:43

Około 50 pracowników Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy jest wciąż więzionych przez Rosjan - powiedział prezes koncernu Enerhoatom Petro Kotin. Dodał, że od marca, odkąd Rosjanie okupują obiekt, schwytano ponad 150 pracowników, cześć z nich została zwolniona, los niektórych pozostaje nieznany.

We wtorek Enerhoatom poinformował, że Rosjanie porwali szefa służby informatycznej elektrowni Ołeha Kostiukowa i doradcę dyrektora elektrowni Ołeha Oszekę. Enerhoatom przekazał, że na razie nic nie wiadomo o miejscu pobytu tych dwóch osób, ani w jakim stanie się znajdują. Zaapelowano o ich uwolnienie.

Tydzień wcześniej informowano o uprowadzeniu przez Rosjan w nieznanym kierunku zastępcy szefa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Wałerija Martyniuka.

12:38

Lider Partii Republikańskiej w USA Kevin McCarthy wyraził zamiar ograniczenia pomocy dla Ukrainy, jeśli jego partia wygra wybory śródokresowe w listopadzie, — Bloomberg.

12:35

Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono na terenie całej Ukrainy, za wyjątkiem tymczasowo okupowanego Krymu.

12:26

Od 13 września do 19 października obrona powietrzna ukraińskiego lotnictwa i inne formacje sił ukraińskich zestrzeliły 223 wystrzelone przez Rosję drony-kamikadze Shahed-136 produkcji irańskiej - przekazało dowództwo ukraińskich Sił Powietrznych.

12:00

Rosyjskie władze okupacyjne nawołują do ewakuacji z obwodu chersońskiego, ale można sądzić, że to sami Rosjanie przygotowują się do ostrzeliwania głównego miasta obwodu, Chersonia - ocenił Witalij Kim, szef sąsiedniego obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy.

Rosjanie "rozsyłają SMS-y, by się ewakuować, bo armia ukraińska będzie ostrzeliwać Chersoń. Znając rosyjską taktykę i to, że kopią umocnienia dla ciężkiej artylerii w rejonie Czapłynki, właśnie po to, by ostrzeliwać Chersoń, to mam wrażenie, że Rosjanie przygotowują się do ataków na Chersoń" - oświadczył Kim, cytowany przez agencję UNIAN.

O SMS-ach rozsyłanych mieszkańcom okupowanego obwodu chersońskiego z wezwaniami do ewakuacji informowały wcześniej prokremlowskie media rosyjskie.

11:44

Alarmy przeciwlotnicze w obwodach chersońskim i mikołajowskim.

11:22

Dowódcy w rosyjskich oddziałach biorą łapówki za wysłanie na tyły żołnierzy, którzy nie chcą walczyć na pierwszej linii frontu i w ten sposób "robią biznes na ‘operacji specjalnej’" - oświadczyło Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy.



"Jeśli żołnierz nie chce być na pierwszej linii frontu, to powinien zapłacić i będzie odwieziony na tyły. Taki wojenny biznes jest najbardziej rozpowszechniony na najbardziej zapalnych odcinkach frontu, gdzie oddziały armii rosyskiej ponoszą straty" - oświadczyło Centrum.



Na przykład w rejonie Bachmutu, w obwodzie donieckim, "za taką usługę oficerowie rosyjscy chcą 5 tys. rubli za dobę" pobytu na tyłach (równowartość prawie 400 złotych) - głosi komentarz Centrum Komunikacji Strategicznej w serwisie Telegram.

11:06

Wjazd dla ludności cywilnej do obwodu chersońskiego jest wstrzymany na 7 dni. Takie informacje przekazał gubernator Saldo.



10:55

Armia ukraińska może osiągnąć zimą znaczne postępy w wyzwalaniu terytoriów kraju spod okupacji rosyjskiej - ocenił były dyrektor CIA i emerytowany amerykański generał David Petraeus podczas obrad Kijowskiego Forum Bezpieczeństwa.



Petraeus podkreślał w wystąpieniu, że "Ukraińcy są na swojej ziemi", "wiedzą, za co się biją" i nawet jeśli potrzebują odpoczynku w czasie walk, to "mogą zwrócić się do swoich". Tak więc - dodał - "zima będzie różna dla Ukraińców i dla Rosjan". Wyraził oczekiwanie, że armia ukraińska przeprowadzi skuteczne ofensywy i będzie wyzwalać swoje terytoria.

10:36

Rosja może odbudować swoją armię do poziomu sprzed wojny na Ukrainie w dwa do czterech lat. Konieczne jest ciągłe utrzymywanie presji - ostrzegł, cytowany przez agencję BNS, minister obrony Estonii Hanno Pevkur.

Przebywający w Waszyngtonie Pevkur podkreślił we wtorek, że wojna na Ukrainie może potrwać jeszcze długo i konieczne jest nieustające wsparcie Zachodu, które pozwoli Ukrainie - w "imieniu wolnego świata" - zwyciężyć.

Podczas spotkania z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem ostrzegł, że Rosja nadal zdolna jest do nowych ataków, również na państwa NATO - w tym na Estonię.

10:29

Ukraińscy specjaliści badają przechwycony irański dron "Mohajer-6", który pozostał nienaruszony.

10:20

Grupa ukraińskich programistów stworzyła aplikację ePPO, która ma pomóc w obronie powietrznej kraju. W stworzonym w konsultacjach z ukraińskim wojskiem programie można zgłosić wrogie obiekty latające, by przyspieszyć ich namierzenie i zestrzelenie.



09:52

HIMARS w akcji.

09:31

Doszło do ataku na obiekt infrastruktury w rosyjskim Biełgorodzie, powiedział gubernator regionu Gładkow. "Zniszczenia są nieznaczne, nie wpłyną na zasilanie miasta. Wszystkie służby operacyjne udały się na miejsce" - dodał.

09:13

Unia Europejska potwierdza swoje stanowcze zobowiązanie do pociągnięcia Rosji oraz wszystkich sprawców i wspólników do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne w Ukrainie - czytamy w projekcie konkluzji szczytu unijnych przywódców, który rozpocznie się w czwartek. PAP miała możliwość wglądu do szkicu dokumentu.

09:04

"Sytuację związaną ze 'specjalną operacją wojskową' można określić jako napiętą, Ukraińcy nie odpuszczają prób ataków na pozycje rosyjskie" - przyznał w rozmowie z rosyjską publiczną stacją informacyjną Rossija 24 Siergiej Surowikin, nowy dowódca wojsk rosyjskich w Ukrainie. Jak podkreślił, szczególnie trudna sytuacja ma miejsce w obwodzie chersońskim.

09:01

08:40

Enerhodar po rosyjskim ostrzale.

08:25

Rosyjskie dowództwo wojskowe staje się coraz bardziej dysfunkcyjne, brakuje zarówno ciągłości dowodzenia na najwyższych szczeblach, co jest skutkiem kolejnych dymisji, jak i zdolnych młodszych oficerów - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.



Dodano, że słabe przywództwo na niższych szczeblach prawdopodobnie pogarsza niskie morale i słabą spójność jednostek w wielu częściach rosyjskich sił zbrojnych. Wskazano, że według zeznań naocznych świadków, zastrzelenie 11 rosyjskich żołnierzy w pobliżu Biełgorodu przez kolegę z poboru, co miało miejsce 15 października, nastąpiło po obraźliwych komentarzach oficera pod adresem rekrutów z mniejszości etnicznych.





08:09

Cztery osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów miejscowości w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, 12 osób jest rannych - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.



"18 października Rosjanie zabili czterech cywilów, mieszkańców obwodu donieckiego" - poinformował Kyryłenko na serwisie Telegram. Jak dodał, zginęli mieszkańcy miejscowości: Kurachowe, Bachmut, Kurdiumiwka i Siwersk.



Podkreślił, że władze ukraińskie nie mają danych o ofiarach z okupowanych miast obwodu donieckiego: Mariupola i Wołnowachy.





07:51

Okolice Nikopola były przez całą noc ostrzeliwane rakietami systemów Grad i Uragan oraz ciężką artylerią. Uszkodzono budynki mieszkalne, nie ma doniesień o ofiarach.

W nocy wojska rosyjskie ostrzelały też Enerhodar w obwodzie zaporoskim - przekazała agencja Interfaks-Ukraina, powołując się na lojalnego wobec Kijowa mera miasta, Dmytro Orłowa.

"W nocy Enerhodar został ponownie ostrzelany. Miasto częściowo pozbawione jest prądu i wody. Ostrzał strefy przemysłowej, a później i samego miasta rozpoczął się koło północy i nie ustał do rana" - napisał Orłow na Telegramie. Docierają do nas informacje o uszkodzeniu infrastruktury energetycznej i jednego z budynków władz miejskich, nie ma doniesień o ofiarach - uzupełnił.

07:48

W nocy siły rosyjskie ostrzelały okolice Krzywego Rogu i Nikopola w obwodzie dniepropietrowskim na południu Ukrainy. W atakach na Krzywy Róg poważnie uszkodzono infrastrukturę energetyczną - jedna z dzielnic miasta i miejscowości w czterech okolicznych gminach są pozbawione elektryczności, a z powodu awarii stacji wodociągowej występują tam również przerwy w dostawach wody.

07:44

Nierównomierna mobilizacja w Rosji powoduje rozłamy w społeczeństwie - chronieni są etniczni Rosjanie i bogatsi obywatele, a główne brzemię ponoszą grupy biedniejsze i mniejszości etniczne - ocenia w nowym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

07:38

Najważniejsze wydarzenia wieczoru: Mieszkańcy zgłosili wybuchy w Zaporożu, obwodzie zaporoskim i Krzywym Rogu. Szef Administracji Wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkul potwierdził nocne wybuchy.

07:24

Ogłoszenie mobilizacji przez Władimira Putina, to krok desperacki. Uruchamia on mechanizmy, których nawet bardzo autorytarny system nie jest w stanie w pełni kontrolować - mówi w rozmowie z PAP Robert Pszczel, były szef biura informacji NATO w Moskwie, a obecnie ekspert Fundacji im Kazimierza Pułaskiego.



"Władimir Putin został prawdopodobnie zmuszony do podjęcia decyzji o mobilizacji przez wojskowych, którzy nakreślili mu obraz sytuacji, który do niego dotarł. Ukraina odnosi bardzo duże sukcesy, a jedną z głównych bolączek oddziałów rosyjskich jest po prostu brak ludzi. Przyparty do muru Putin zdecydował się na krok, którego chciał za wszelką cenę uniknąć. Jest to desperacja. Działanie to uruchamia mechanizmy, których nawet ten bardzo autorytarny system nie jest w stanie w pełni kontrolować" - podkreśla Pszczel.

06:59

Ze zburzonej kamienicy w Kijowie we wtorek wydobyto zwłoki 59-letniej kobiety. Dom, poważnie uszkodzony w poniedziałkowym ataku dronów kamikadze, nie nadaje się do odbudowy, a uratowani mieszkańcy usiłują wywieźć z niego rzeczy. W pobliskich budynkach brak prądu i wody.



Wokół zburzonej kamienicy unosi się zapach spalenizny. Mimo sporej liczby ludzi, którzy się tam zebrali, jest stosunkowo cicho. Ulica, przy której stał dom, jest nieprzejezdna. Trwają prace rozbiórkowe.

06:51

Cierpień i traum, jakie przyniosła mieszkańcom Charkowa wszczęta przez Rosję wojna, nie da się opisać - mówił PAP doktor Michał Hampel z polskiego Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, który z ramienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działał na wschodzie Ukrainy.

"Chcieliśmy pomóc przede wszystkim w organizacji podstawowej opieki medycznej, której tu bardzo brakuje. Obserwowaliśmy także ogromną traumę. Na kilkunastu pacjentów, których przyjęliśmy w małej miejscowości pod Charkowem, kilka osób płakało, bardzo mocno przeżywając to, co się dzieje i widać, że problemem nie jest tylko kwestia leczenia ciała, ale także problemy psychologiczne i obciążenie, z jakim borykają się ci ludzie na co dzień" - powiedział.

06:35

Sztab Generalny: Rosjanie podejmują działania w celu tajnego rozmieszczenia sprzętu i personelu wojskowego. W tym celu w osadach Tawriisk i Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim Rosjanie blokują operatorów komórkowych i internetowych.

06:32

W związku z problemami energetycznymi w Ukrainie, do Polski zimą może przyjechać kolejna fala uchodźców - ocenia agencja pracy Gremi Personal. Podkreśla, że wiązać się to będzie z koniecznością udzielenia im pomocy m.in. zapewnienia lokum i pracy.

Gremi Personal zwraca uwagę, że Rosja od ponad tygodnia atakuje krytyczną infrastrukturę Ukrainy, w tym tę energetyczną, co skutkuje odcinaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz ciepłej wody w wielu miastach. To z kolei powoduje, że zakłady produkcyjne na niektórych obszarach muszą być tymczasowo zamykane. Według szacunków ok. 1,5 mln osób na Ukrainie jest obecnie bez prądu.

05:59

Konsekwencje detonacji ładunku UR-77 "Meteoryt". Dron, który zrzucił minę, został zniszczony przez falę uderzeniową.

05:42

Ołeksandr Wilkul, szef administracji wojskowej Krzywego Rogu, potwierdził, że obiekt infrastruktury energetycznej został zniszczony w obwodzie krzyworoskim w wyniku ostrzału rosyjskiego podczas ostatniego nalotu. Wiele osiedli w Krzywym Rogu jest pozbawionych elektryczności.

05:29

Okupanci uderzyli w obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie krzyworoskim.

05:21

W nocy alarmy przeciwlotnicze usłyszeli mieszkańcy obwodów donieckiego, czernichowskiego i sumskiego.

05:01

Premier kanadyjskiej prowincji Alberta Danielle Smith, którą od kilku dni opozycja wzywała do przeprosin za komentarze, iż Ukraina powinna być neutralna, wycofała się z tych wypowiedzi i przeprosiła za nie.

Smith jest premierem Alberty od tygodnia, a media przypomniały w ub. weekend jej wypowiedzi, że mieszkańcy niektórych części Ukrainy lepiej się czują w Rosji, a Ukraina powinna być neutralna.