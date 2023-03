07:42

Wszyscy zgadzamy się, że transformacja energetyczna jest konieczna i musi nastąpić jej przyspieszenie. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że gaz, energia, a nawet żywność mogą być użyte jako broń - powiedziała PAP wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) prof. Teresa Czerwińska.

Grupa EBI i Komisja Europejska powołały w 2022 r. inicjatywę REPowerEU, która ma na celu uniezależnienie Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych i skierowanie unijnego sektora energetycznego w stronę energii odnawialnej. Wiceprezes EBI mówiła o ogromnej potrzebie przyspieszenia transformacji energetycznej także w Polsce.

07:35

Na północnym odcinku frontu wojska przeciwnika atakowały w rejonie miejscowości Kreminna i Biłohoriwka w obwodzie ługańskim oraz w okolicach miejscowości Spirne w obwodzie donieckim.

Na kierunku bachmuckim przeciwnik kontynuuje ataki, szturmując Bachmut w obwodzie donieckim. Wojska ukraińskie odparły szturmy w rejonie Orichowo-Wasiliwki, Dubowo-Wasiliwki, Bachmutu i Iwaniwskego.

07:27

Wojska rosyjskie w dalszym ciągu koncentrują się na atakach na pięciu kierunkach na wschodzie Ukrainy, w obwodach ługańskim i donieckim - powiadomił sztab generalny ukraińskiej armii. W ciągu doby armia Ukrainy odparła 170 ataków.

"Główne wysiłki przeciwnik koncentruje na kierunkach kupiańskim, łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i szachtarskim" - powiadomił sztab w porannym komunikacie.

07:14

Rosyjska opinia publiczna jest bardzo podatna na propagandę, wskutek czego łatwo poparła wojnę na Ukrainie, ale to zarazem oznacza, że zaakceptowałaby jej zakończenie niezależnie od wyniku - mówi David Satter, amerykański dziennikarz i historyk zajmujący się Rosją.

Przypomina on, że Rosja po raz pierwszy zakwestionowała granice Ukrainy, zanim jeszcze doszło do rozpadu Związku Sowieckiego - w 1991 r. Borys Jelcyn chciał, aby Ukraina była częścią nowego państwa, które byłoby zdominowane przez Rosję i nawet rozważał użycie taktycznego ładunku nuklearnego. "Zatem to nie jest tak, że to rozszerzenie NATO spowodowało wojnę, jak niektórzy twierdzą, bo mówimy o czasach, kiedy jeszcze nie było takiej kwestii" - podkreśla Satter.

Tym niemniej, jak wskazuje, przez następne niemal ćwierćwiecze, do ok. 2014 r. Rosja traktowała Ukrainę, przynajmniej w oficjalnych kontaktach jako odrębne państwo, a stosunek Rosjan do Ukraińców był względnie przyjacielski, co było związane z tym, że wielu Rosjan ma ukraińskich członków rodziny lub znajomych, wielu Rosjan studiowało na Ukrainie lub tam mieszkało, z kolei wielu Ukraińców spędzało czas w Moskwie.

06:56

Zaprawieni w bojach żołnierze, fortyfikacje polowe oraz zaminowane mosty i leśne drogi - tak wyglądają linie obrony na północy Ukrainy przy granicy z Rosją i Białorusią. "Ruscy tędy nie przejdą" - zapewniają ukraińscy wojskowi, którzy pełnią tam wartę.

"Przez te umocnienia nikt się nie przeciśnie. Żeby zaatakować z tego kierunku trzeba być głupcem - ostrzega kapitan Andrij, dowódca kompanii inżynieryjnej, która buduje tu stanowiska ogniowe.

06:38

Podczas negocjowania nowych sankcji Unii Europejskiej wobec Białorusi uzgodniliśmy już 90 proc. spornych, technicznych kwestii. Jestem optymistą i myślę, że pakiet zostanie przyjęty w ciągu najbliższych dni - mówi PAP Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

"Polska chce szybkiego przyjęcia nowych sankcji wobec Białorusi. Prace w Brukseli idą w dobrym tempie. Pracujemy z państwami południa Europy, które domagają się derogacji dotyczących kwestii humanitarnych. Z drugiej strony wspieramy Litwę, która sprzeciwia się jakiemukolwiek rozluźnianiu reżimu sankcyjnego wobec Mińska. W ciągu ostatnich kilku dni udało się uzgodnić 90 proc. spornych kwestii technicznych" - powiedział polski dyplomata.

Jak wyjaśnił, uzgodniono m.in., że sankcje nie zostaną rozluźnione jeśli chodzi o eksport potasu i odmrażanie aktywów oligarchów.

06:19

Rosja może wykorzystać eskalację wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej do zatrzymania ukraińskiej kontrofensywy - ISW.