W zajętej przez rosyjskie wojska części Siewierodoniecka najeźdźcy wypędzają mieszkańców z ich domów i wywożą ich do Ługańska. Pod ciągłum ostrzałem jest Lisiczańsk. Przewodniczący regionalnej administracji zaapelował do jego mieszkańców, by nie opuszczali miejsc ukrycia. Jedna osoba zginęła w wyniku ostrzału miasta Czuhujew w obwodzie charkowskim. Silne eksplozje było słychać dziś w stolicy Ukrainy. Cztery rosyjskie rakiety uderzyły tam w zakłady remontu wagonów. Najważniejsze wydarzenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziesz w naszej relacji minuta po minucie.

21:59

W wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Czuhujew w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy odnotowano zniszczenia w dzielnicy mieszkalnej; niestety jedna osoba zginęła, a jedna została ranna - poinformowała na Facebooku mer Czuhujewa Hałyna Minajewa.

21:55

Połowa miasta została opanowana przez wroga, ale nasi chłopcy powoli wypierają przeciwnika z centrum Siewierodoniecka. (...) Jeśli chodzi o szabrownictwo, to ludzie po tygodniu wracają z Ługańska (z terytorium samozwańczej, kontrolowanej przez Moskwę Ługańskiej Republiki Ludowej - PAP) do swoich mieszkań i zastają je rozgrabione - oświadczył Własenko na antenie ukraińskiej telewizji. Jego słowa zacytowała również agencja UNIAN.

Przedstawiciel lokalnych władz potwierdził, że podobne przypadki odnotowano też w okolicznych miastach Rubiżne i Popasna, zdobytych wcześniej przez rosyjskie wojska.

Zdobycie Siewierodoniecka - nieformalnej stolicy części obwodu ługańskiego kontrolowanej przez rząd w Kijowie - pozostaje najważniejszym celem inwazji Kremla na wschodzie Ukrainy. Przed rosyjską agresją miasto liczyło ponad 100 tys. mieszkańców. Obecnie przebywa tam wciąż około 12-13 tys. osób.

21:43

Prawie 60 proc. obwodu zaporoskiego, regionu na południu Ukrainy, jest pod okupacją rosyjską. Szef obwodu Ołeksandr Staruch poinformował o tym prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podczas jego wizyty w regionie - podało biuro szefa państwa.

21:40

Siedem osób zginęło w obwodach donieckim i ługańskim w ciągu ostatniej doby w wyniku ostrzałów rosyjskich - poinformował sztab Operacji Sił Połączonych, czyli sił ukraińskich w Donbasie. Wojska rosyjskie ostrzelały ponad 20 miejscowości.

21:33

Z przechwyconych rozmów wiemy, że dowództwo rosyjskiej armii otrzymało zadanie, by do 10 czerwca zdobyć Siewierodonieck i przejąć kontrolę nad ważną trasą Lisiczańsk-Bachmut; przewidujemy jeszcze cięższe ostrzały ze strony wroga - oświadczył szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.



Zdobycie Siewierodoniecka - nieformalnej stolicy części obwodu ługańskiego zarządzanej przez władze w Kijowie - pozostaje najważniejszym celem inwazji Kremla na wschodzie Ukrainy. Przed rosyjską agresją miasto liczyło ponad 100 tys. mieszkańców. Obecnie przebywa tam wciąż około 12-13 tys. osób.

20:13

W obwodzie donieckim ukraińscy żołnierze zestrzelili rosyjski śmigłowiec bojowy Ka-52 Aligator - informują ukraińskie media, powołując się na 25. Samodzielną Brygadę Powietrznodesantową.



Śmigłowiec zestrzelono przy użyciu ręcznego zestawu przeciwlotniczego Igła.

19:42

Rosyjskie okupacyjne władze grożą zarekwirowaniem majątku lub podpaleniem właścicielom sklepów w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, którzy nie chcą wprowadzić do obiegu rubli - poinformował na Facebooku doradca szefa regionalnej administracji Serhij Chłań.

19:39

Poza Donbasem wojska rosyjskie ostrzeliwują siły ukraińskie na kierunku słobożańskim, tj. głównie w obwodzie charkowskim. Używają tam artylerii lufowej, systemów rakietowych i czołgów.

Agresor odbudowuje pospiesznie infrastrukturę transportową i kolejową na terytoriach tymczasowo okupowanych, aby wesprzeć działania ofensywne. Stosuje także środki walki radioelektronicznej, by stworzyć warunki uniemożliwiające oddziałom ukraińskim używanie dronów - głosi komunikat. Ponadto wojska rosyjskie starają się utrzymać na zajętych dotąd odcinkach i obszarach przygranicznych na północ od Charkowa.

Rosjanie ostrzeliwali infrastrukturę cywilną miejscowości ukraińskich w tym rejonie.

19:30

Wojska rosyjskie koncentrują wysiłki na kontynuowaniu ofensywy w kierunku Słowiańska - ocenia sztab generalny armii Ukrainy w komunikacie.

Słowiańsk, miasto w obwodzie donieckim, uważany jest za jeden z głównych celów Rosji w Donbasie.

19:20

Cena za każdy dzień zwłoki w dostawie broni ciężkiej i czołgów jest szalona, to 100 zabitych ukraińskich żołnierzy i 500 rannych - powiedział przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłan Stefanczuk w wywiadzie opublikowanym na portalu dziennika "Welt".

Przybyłem (z wizytą do Niemiec - PAP), aby zapewnić Ukrainie wsparcie Berlina w naszych europejskich aspiracjach i w obronie naszego kraju. Jest ono dla nas bardzo ważne - podkreślił Stefanczuk, który podczas spotkania w Berlinie z kanclerzem Olafem Scholzem zaprosił go do Kijowa i wystąpienia na forum ukraińskiego parlamentu.

Jak zaznaczył, Ukrainie zależy na tym, aby także "sceptyczni politycy niemieccy jednym głosem mówili, że Ukraina musi wygrać, bo wtedy zwycięży Europa". Droga do tego zwycięstwa nie jest łatwa", a pierwszym etapem byłby powrót do granic ukraińskich z 24 lutego - dodał.

18:55

Zakopane w lesie ciało zabitego przez Rosjan cywila znaleziono w ostatnich dniach w pobliżu wsi Wyszehrad w rejonie buczańskim pod Kijowem - poinformowała policja obwodu kijowskiego. Mężczyzna został zabity strzałem w potylicę.

18:30

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko powiedział w niedzielę, że można mówić o początku epidemii w tym okupowanym przez Rosjan mieście nad Morzem Azowskim. Dodał, że na ulicach gniją odpadki, a skażenie mogą wywołać prowizoryczne groby.

18:00

Ukraińscy wojskowi opublikowali nagranie pokazujące zniszczenie rosyjskiego sprzętu w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim. Zacięte walki o kontrolę nad tym miastem trwają od ubiegłego tygodnia.

17:15

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podziękował w niedzielę Ukraińcom mieszkającym za granicą za pomoc dla armii. Reznikow spotkał się z przedstawicielami Światowego Kongresu Ukraińców i organizacji ukraińskich z USA, Kanady, Australii i Polski.



Tematem spotkania była koordynacja międzynarodowej pomocy technicznej dla armii ukraińskiej. Reznikow podkreślił, że "Ukraińcy z różnych zakątków świata zjednoczyli się w walce z rosyjskimi najeźdźcami".



Przekonywał, że nie można dopuszczać ocen głoszących, że Ukraina powinna zrezygnować z oporu i odzyskania swych terytoriów, i powinna pozwolić Rosji na zachowanie twarzy. Zapewnił, że Ukraina "nie zatrzyma się w pół drogi" bez osiągnięcia "głównego celu, czyli pokonania wroga".

16:44

Wspólnie z wolontariuszami zdołaliśmy ewakuować ponad 1200 osób z oblężonego przez rosyjskie wojska Mariupola, ale nie mogłem uratować własnej córki; najeźdźcy ją zabili - poinformował pastor Hennadij Mochnenko, prowadzący w Mariupolu centrum pomocy społecznej.

Historię duchownego przedstawiono w niedzielę na łamach portalu tsn.ua.

16:03

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dotarła do instrukcji propagandowych rosyjskich służb na temat "prawidłowego relacjonowania operacji specjalnej (tj. wojny z Ukrainą - PAP)" - poinformował rzecznik ukraińskiej SBU Artem Dechtiarenko.

W notatce opublikowanej na stronie SBU można przeczytać m.in. o problemach w "informacyjno-propagandowej" obsłudze "operacji specjalnej na Ukrainie", a wśród nich - o niewystarczających argumentach, że "środki wojskowe były jedynym możliwym sposobem" działania.

"Od początku operacji specjalnej ludzie nie rozumieli i nadal nie rozumieją przyczyn (wywołania konfliktu) i celów, które chcemy osiągnąć" - napisano w notatce.



15:35

Pożary w Kijowie wywołane niedzielnymi rosyjskimi ostrzałami udało się zlokalizować, według wstępnych danych nie ma ofiar śmiertelnych - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wcześniej podano, że cztery pociski trafiły w zakłady remontu wagonów.

Sztab podał, że jeden z pocisków manewrujących Ch-22 został strącony przez ukraińską obronę przeciwrakietową. Pozostałe trafiły w obiekty infrastruktury na północy stolicy. Według wstępnych informacji uderzenie rakietowe przeciwnika nie spowodowało ofiar. Pożary, które wybuchły, zostały zlokalizowane, nie ma zagrożenia - głosi komunikat sztabu na Facebooku.

15:20

Znowu dokonaliśmy niemożliwego; po cichu, bez rozgłosu udało nam się przeprowadzić akcję ewakuacyjną i wywieźć z atakowanego przez rosyjskie wojska Lisiczańska 66 osób, w tym sześcioro dzieci - poinformował na Telegramie szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Przewodniczący regionalnej administracji zaapelował do cywilów, którzy zdecydowali się pozostać w Lisiczańsku, by z uwagi na "nieustanne (rosyjskie) ostrzały" nie opuszczali miejsc ukrycia.



15:00

Wojska Rosji zniszczyły bądź uszkodziły 43 obiekty religijne w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, z których większość należała do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego - poinformował szef obwodu Pawło Kyryłenko.

W komentarzu na serwisie Telegram szef obwodu napisał, że Patriarchatowi Moskiewskiemu podlegała "absolutna większość" tych obiektów. Oskarżył Rosję o "niszczenie ukraińskiego dziedzictwa kulturowego i religijnego". Zarzucił przywódcy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarsze Cyrylowi, że działania te odbywają się z jego błogosławieństwem.

14:21

Cztery rosyjskie rakiety uderzyły w zakłady remontu wagonów w Kijowie - poinformował szef zarządu ukraińskich kolei państwowych Ołeksandr Kamyszin na Telegramie.

Podkreślił, że jeden kolejarz odniósł obrażenia i została mu udzielona pomoc lekarska.

Generalnie jest to już dla nas standardowy początek dnia. Oni walą po obiektach kolejowych codziennie, my na bieżąco naprawiamy i idziemy dalej - napisał Kamyszin.

13:50

W obwodzie kijowskim 13-latka udawała martwą, by nie zabili jej rosyjscy żołnierze - pisze w niedzielę ukraińska redakcja BBC. Ojciec i macocha dziewczyny, z którymi jechała samochodem, zginęli z rąk Rosjan.



13:34

Znana ukraińska malarka Łesia Chomenko wyszła za mąż, za pośrednictwem komunikatora Skype, za żołnierza Obrony Terytorialnej. O ślubie online poinformowała 101. brygada Obrony Terytorialnej na Telegramie.

13:30

55-letni holenderski ochotnik Ron Vogelaar zginął w sobotę w walkach na Ukrainie. W maju media informowały o śmierci innego obywatela Niderlandów, który walczył po stronie ukraińskiej z Rosjanami. Według mediów w walkach ma uczestniczyć około 80 Holendrów.

12:52

29 osób odniosło obrażenia w sobotę w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie Mikołajowa i obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy; są też ofiary śmiertelne - poinformowała w niedzielę szefowa władz obwodowych Hanna Zamaziejewa na Telegramie.

12:47

Bojownicy tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) pojmali trzech cudzoziemców - obywateli Wielkiej Brytanii i Maroka - i będą ich sądzić - podaje w niedzielę portal Ukrainska Prawda, powołując się na tamtejszą tzw. prokuraturę generalną. Obcokrajowcom może grozić kara śmierci.

12:44

Rosyjscy żołnierze za wszelką cenę usiłują uniknąć bezpośredniego spotkania z siłami ukraińskimi na polu walki - oświadczył w niedzielę na Telegramie ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

12:24

Tu było prawdziwe piekło, zlikwidowaliśmy 22 orków (Rosjan), a dwóch wzięliśmy do niewoli - opowiada PAP dowódca ukraińskich wojsk specjalnych z Charkowa o pseudonimie "Gucci", który w pierwszych dniach wojny dowodził natarciem na rosyjskie pododdziały.

12:10

Ukraina nauczy Rosję zasady o nieuchronności kary za popełniane zbrodnie - oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Facebooku, zamieszczając zdjęcia przedstawiające życie zwykłych ludzi podczas wojny, zniszczenia oraz walkę żołnierzy ukraińskich.

11:54

Pies-saper Patron (ukr. Nabój), który zdobył sławę jako uczestnik rozminowywania Ukrainy, stał się bohaterem filmu animowanego dla dzieci, przygotowanego przez Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu rówieńskiego i psychologów ukraińskich.



11:45

Rosyjska armia próbuje atakować i utrzymywać zajęte terytorium w obwodzie charkowskim - poinformował w niedzielę szef władz tego regionu na północnym wschodzie Ukrainy Ołeh Syniehubow. Minionej doby w rosyjskich ostrzałach rannych zostało w obwodzie charkowskim sześć osób.

11:42

Ukraińskie służby ochrony prawa praktycznie codziennie znajdują na wyzwolonych terenach nowe ciała, przy czym są to przeważnie cywile, którzy nie stanowili żadnego zagrożenia - oznajmił w niedzielę wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Jewhenij Jenin.

11:38

Rosyjskie wojska zniszczyły w Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy sztab humanitarny, ostrzeliwując go około 30 razy - poinformował w niedzielę szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

11:32

Podczas gdy ktoś prosi, by nie upokarzać Rosji, ta atakuje - oznajmił w niedzielę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak na Twitterze, odnosząc się do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona i porannego rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.



10:52

10:51

Armia rosyjska buduje głęboką linię obrony w obwodzie chersońskim - poinformował w niedzielę na forum GLOBSEC-2022 w Bratysławie minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, cytowany przez ukraińską redakcję BBC.

10:50

W Kijowie i w obwodzie kijowskim znowu zaktywizowali się rosyjscy dywersanci, ale skutki ich działań są minimalne - oświadczył w niedzielę doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko.

10:10

Co najmniej cztery osoby zginęły, a 13 odniosło obrażenia w ciągu ostatniej doby w Donbasie w wyniku rosyjskich ostrzałów - poinformował w niedzielę sztab Operacji Sił Połączonych, czyli ukraińskich jednostek działających na wschodzie kraju.

09:54

Rosjanie wystrzelili w niedzielę rano pociski rakietowe w stronę Kijowa z bombowców strategicznych Tu-95 znad Morza Kaspijskiego - poinformowało dowództwo sił powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.



09:35

W ciągu ostatniej doby w walkach z wojskami ukraińskimi zginęło około 100 żołnierzy rosyjskich i w związku z tym łączne straty osobowe armii rosyjskiej wzrosły do około 31 150 - poinformował na Facebooku w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



09:33

Areszt, w którym są trzymani obrońcy Azowstalu, jest przepełniony, trzeba polepszyć ich warunki żywieniowe - mówi Kateryna Prokopenko, żona dowódcy pułku Azow podpułkownika Denysa Prokopenki, wywiezionego przez Rosjan z kombinatu Azowstal w Mariupolu.

09:30

Wojska ukraińskie i rosyjskie kontrolują obecnie po połowie ważne miasto Siewierodonieck w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - powiedział w niedzielę portalowi Suspilne szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Dodał, że trwają walki pozycyjne.

08:52

Długi język, krótki rozum - tak skomentował w niedzielę zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Sybiha słowa przewodniczącego parlamentu Węgier Laszlo Koevera krytykujące ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

08:47

W okupowanym przez Rosjan Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, trzeba się zapisywać do kolejki po wodę pitną; czas oczekiwania to co najmniej dwa dni - informuje w niedzielę doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko.



08:02

Nocne ostrzały regionu donieckiego.

07:55

Rosyjski pocisk rakietowy w niedzielę rano przeleciał nisko nad Południowoukraińską Elektrownią Atomową w obwodzie mikołajowskim - poinformował państwowy ukraiński koncern Enerhoatom.

07:54

Co najmniej jedna osoba poniosła śmierć, a jeszcze jedna została ranna ostatniej nocy w wyniku rosyjskiego ataku rakietowo-bombowego na miejscowość Drużkiwka w obwodzie donieckim - poinformował w niedzielę rano na Facebooku szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko.

07:53

Sytuacja w obwodzie ługańskim pozostaje skrajnie trudna - informuje w niedzielę szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Wskutek rosyjskich ostrzałów zginęła kobieta, a dwóch innych cywilów zostało rannych. Trwa szturm rosyjskich wojsk na Siewierodonieck.

07:52

Poranny alarm lotniczy nad Kijowem.

07:50

Dym nad Kijowem.

07:48

Poranne eksplozje w Kijowie.

07:16

Jedna osoba została ranna wskutek niedzielnych ataków rakietowych na Kijów; nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych - przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Podkreślił, że Rosjanie przeprowadzili ostrzał rakietowy obiektów infrastruktury.

07:14

Rosyjskie wojska mogą zająć Siewierodonieck i Lisiczańsk w obwodzie ługańskim, ale ukraińska obrona na tym kluczowym kierunku na wschodzie kraju jest mocna - ocenił amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

07:00

Rosyjska armia użyła amunicji fosforowej w okolicach miejscowości Czerkaski Tyszky w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - raportuje w niedzielę rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. To 102. dzień rosyjskiej inwazji na ten kraj.

06:43

Charków to drugie co do wielkości miasto na Ukrainie. Od początku rosyjskiej inwazji nieustannie jest celem ataków rosyjskiej armii, skutki bombardowań widać na każdym kroku. Po ponad 100 dniach od rozpoczęcia wojny, Charków jest opustoszały. Choć od niedawna znów działa metro, a mieszkańcy mogą korzystać z niego za darmo, na stacjach praktycznie nie ma pasażerów. Otwarte są niektóre sklepy.

06:40

"Wiele eksplozji w stolicy w dzielnicach Darnycki i Dniprowski" - napisał mer KIjowa Witalij Kliczko w komunikatorze Telegram.

06:20

We wczesnych godzinach rannych w niedzielę doszło do wielu eksplozji w stolicy Ukrainy, Kijowie, poinformowała agencja Reutera, cytując mera miasta Witalija Kliczki.

"Wiele eksplozji w dzielnicach Darnycki i Dniprowski w stolicy" - napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.

06:15

Wczesnym rankiem w niedzielę w stolicy Ukrainy, Kijowie, słychać było silne eksplozje - poinformowała agencja Reutera, cytując naocznego świadka.

Po eksplozjach w mieście widoczny był dym.



06:11

Podczas sobotniej wizyty w Borodziance w obwodzie kijowskim, która była oblężona w początkowej fazie rosyjskiej inwazji, ambasador USA w Ukrainie Bridget Brink powiedziała, że Stany Zjednoczone będą popierać międzynarodowe dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych.

06:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę wieczorem w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych oskarżył Rosję o bezprecedensowe niszczenie ukraińskich zabytków kultury.