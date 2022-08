To już 161. dzień wojny w Ukrainie. Siły rosyjskie prawdopodobnie przygotowują się do kontrnatarcia w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by zająć cały teren tego regionu – poinformowało dowództwo operacyjne Południe na Facebooku. Według niego, Rosjanie tworzą ugrupowania szturmowe na kierunku krzyworoskim. Rosja nadal wykorzystuje terytorium Białorusi do przerzucania na Ukrainę grup dywersyjno-zwiadowczych – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji z 03.08.2022 r.

Fragmenty rosyjskiej rakiety / PAP/Mykola Kalyeniak

12:46

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) ostrzegł, że sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej jest "całkowicie poza kontrolą". Jego zdaniem, zagrożenie z każdym dniem rośnie.

12:44

Kanclerz Olaf Scholz pośrednio oskarżył Rosję o wykorzystywanie pretekstów do ograniczania dostaw gazu. Turbina dla rurociągu Nord Stream 1 jest w Niemczech, może być dostarczona do Rosji w dowolnym momencie - oznajmił Scholz podczas wizyty w firmie Siemens Energy w Muelheim an der Ruhr.



12:17

Zespół inspektorów zakończył inspekcję statku, który jako pierwszy od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę transportuje ukraińską kukurydzę z portu w Odessie - poinformowało tureckie ministerstwo obrony.

12:05

Siedem rosyjskich rakiet manewrujących, zestrzelonych we wtorek przez ukraińskie siły obrony powietrznej, było wartych ponad 90 mln dolarów - przekazało ukraińskie wydanie magazynu "Forbes". Jak dodano w opracowaniu agencji UNIAN, Kreml sięgnął po jedne ze swoich najdroższych pocisków.

Rosyjskie wojska ostrzelały sąsiedni kraj rakietami typu Ch-101, których jednostkowy koszt wynosi około 13 mln dolarów. Dla porównania pociski typu Kalibr są warte 6,5 mln dolarów, Iskander - 3 mln, Oniks - 1,5 mln dolarów, Ch-22 - 1 mln dolarów, a Toczka-U - około 300 tys. dolarów - czytamy na łamach "Forbes Ukraine".

11:30

Australia przekazuje Ukrainie największe wsparcie wojskowe spośród wszystkich państw nienależących do NATO; pomóc mogą jednak również studenci, np. przeciwstawiając się rosyjskiej propagandzie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia online w Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Canberze.



Każdy, kto dzisiaj zajmuje obojętną postawę wobec wydarzeń na Ukrainie, de facto pomaga Rosji. (...) Wielu Australijczyków wspiera nas finansowo, ale pomóc można również w sali wykładowej lub np. w mediach społecznościowych, przekazując prawdę o tej wojnie. Kontaktujcie się ze swoimi znajomymi, demaskujcie propagandowe mity rozpowszechniane przez Kreml - zwrócił się Zełenski do australijskich studentów.

10:51

W okupowanym Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy rosyjscy najeźdźcy rozgrabili skrytki bankowe, w których mieszkańcy przechowywali cenne przedmioty - powiadomił na Telegramie lojalny wobec Kijowa doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

W jednym z banków w Mariupolu znajdowały się skrytki depozytowe. Nie wiadomo, co dokładnie i w jakiej ilości tam przechowywano, lecz na pewno dla mieszkańców były to najcenniejsze rzeczy. Na początku drugiej fazy wojny (inwazji Rosji na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego - PAP) skrytki zostały zamknięte. Obecnie są całkowicie wyczyszczone, do zera - napisał Andriuszczenko.

10:40

Rosyjskie wojska rano zaatakowały Charków na północnym wschodzie Ukrainy z użyciem pocisków wystrzelonych z sąsiadującego z tym krajem obwodu biełgorodzkiego w Rosji - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

Rosjanie przeprowadzili dwa ataki rakietowe - przekazał Syniehubow na Telegramie. Rakiety zostały wystrzelone z Biełgorodu, według wstępnych danych z systemów S-300 - napisał.

Według jego relacji jeden z pocisków wbił się w ziemię, zaś drugi uderzył w cywilny obiekt przemysłowy. Został on uszkodzony, jednak danych o ofiarach nie ma.

Syniehubow poinformował także o atakach na cztery rejony (powiaty) obwodu charkowskiego, gdzie uszkodzone zostały domy i inne obiekty.

10:11

Nikt nie ucierpiał w wyniku ataku rakietowego sił rosyjskich na obiekt wojskowy w obwodzie lwowskim Ukrainy w pobliżu granicy z Polską. Uszkodzony został budynek - powiedział szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki telewizji Espreso.

09:52

Wojska rosyjskie w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy nie są w stanie sforsować ukraińskich umocnień obronnych i dlatego coraz częściej używają lotnictwa - oświadczył szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj na Telegramie.

Okupanci, którzy nie zdołali sforsować umocnień obronnych sił ukraińskich, coraz częściej używają lotnictwa. Tylko 2 sierpnia przeprowadzono ataki lotnicze w pobliżu ośmiu miejscowości na granicy administracyjnej obwodów ługańskiego i donieckiego - oznajmił.

09:22

Rosyjski ostrzał w pobliżu polskiej granicy, w czasie kiedy szef MSZ Zbigniew Rau składał wizytę w Kijowie, nie był zupełnie przypadkowy; Polska prowadzi politykę wsparcia Ukrainy i mobilizowania społeczności międzynarodowej - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Rosyjskie wojska przeprowadziły wczoraj atak rakietowy na rejon (powiat) czerwonogrodzki, w pobliżu granicy z Polską - poinformował na Telegramie szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki. We wtorek oficjalną wizytę w Kijowie składał szef MSZ, przewodniczący OBWE Zbigniew Rau.



08:59

Prezydent i premier Ukrainy dziękowali polskiej dyplomacji za wsparcie przy uzyskaniu statusu kandydata do UE i aktywność przy proponowaniu kolejnych sankcji na Rosję - mówił szef MSZ Zbigniew Rau. Dodał, że Ukraina nadal potrzebuje naszej pomocy humanitarnej, gospodarczej i materialnej.



Minister Rau przebywał z oficjalną wizytą na Ukrainie, ministrowi towarzyszyła Sekretarz Generalna OBWE Helga Schmid. Szef polskiej dyplomacji odwiedził zniszczoną przez wojska rosyjskie Buczę oraz przeprowadził rozmowy z najważniejszym ukraińskimi politykami z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na czele.

08:50

Czterech cywilów zginęło, a siedem osób zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie szef władz regionalnych Pawło Kyryłenko.

Wszystkie zabite osoby zginęły w miejscowości Krasnohoriwka, nieopodal okupowanego od 2014 roku przez Rosjan i prorosyjskich separatystów Doniecka.

08:28

Trwające walki w Chersoniu i pogarszająca się tam sytuacja żywnościowa prawdopodobnie sprawią, że wzrośnie liczba cywili próbujących uciec z tego miasta, a to stworzy presję na szlaki transportowe - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



Jest bardzo mało prawdopodobne, aby w wyniku ukraińskiego uderzenia w rosyjski pociąg z amunicją w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy połączenie kolejowe łączące Chersoń z Krymem pozostało sprawne. Rosyjskie siły prawdopodobnie naprawią linię kolejową w ciągu kilku dni, ale pozostanie ona słabym punktem dla rosyjskich sił i ich logistycznego szlaku zaopatrzeniowego z Krymu do Chersonia - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:03

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,224 mln osób - przekazała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 22 tys. osób.



07:47

Pojawiły się niesprawdzone informacje, że Iran wysłał do Rosji pierwszą partię dronów na testy wraz z pilotami, którzy mają się nauczyć obsługi rosyjskich myśliwców Su-35. To sugeruje, że Rosja może przekazać Iranowi te samoloty - ocenia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Informacje o wysłaniu pierwszej partii dronów wraz z pilotami i inżynierami podał amerykański kanał zajmujący się analizą wywiadowczą na Twitterze - napisano w najnowszym raporcie ISW.



Think tank zaznacza, że nie jest w stanie zweryfikować tej wiadomości, ale ocenia, że jest ona zgodna z doniesieniami o zacieśnieniu współpracy między Moskwą a Teheranem w dziedzinie lotnictwa, by ominąć międzynarodowe sankcje nałożone na obie te stolice oraz wesprzeć rosyjską inwazję na Ukrainę.



Jeśli informacja jest prawdziwa, może to oznaczać, że Rosja zamierza przekazać Iranowi myśliwce Su-35 w zamian za drony. Może to być częścią umowy zawartej przez oba kraje 26 lipca, którą Teheran będzie się starał wykorzystać, by ułatwić sobie zakup rosyjskich samolotów bojowych - twierdzi ISW.

07:33

Lotnictwo ukraińskie przeprowadziło trzy ataki na rosyjskie punkty oporu i jeden na skupisko sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Pododdziały rakietowo-artyleryjskie zaatakowały z kolei punkt stacjonowania wojsk rosyjskich w Czornobajiwce, zadając przeciwnikowi straty.

07:17

Siły rosyjskie prawdopodobnie przygotowują się do kontrnatarcia w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by zająć cały teren tego regionu - poinformowało dowództwo operacyjne Południe na Facebooku.

Według dowództwa Rosjanie tworzą ugrupowania szturmowe na kierunku krzyworoskim.

Rzecznik dowództwa Władysław Nazarow podał, że siły rosyjskie próbowały prowadzić rozpoznanie bojem na linii Suchy Stawok-Biłohoriwka, ale poniosły straty i wycofały się. Potem przeprowadziły dwa ataki lotnicze na pozycje wojsk ukraińskich.

(Wojska rosyjskie) przeprowadziły ataki z okupowanych terenów obwodów chersońskiego i mikołajowskiego wzdłuż linii styczności, z użyciem śmigłowców i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - oznajmił Nazarow.



07:00

Chociaż z portu w Odessie na południu Ukrainy po raz pierwszy od rosyjskiej inwazji udało się wywieźć zboże, zagrożenie globalną klęską głodu pozostaje na alarmująco wysokim poziomie - ostrzega Bank Światowy.



Inwazja Rosji na Ukrainę oraz pandemia koronawirusa spowodowały kryzys łańcuchów dostaw, który "doprowadzi kolejne miliony osób do stanu ekstremalnego ubóstwa i głodu, niszcząc wcześniejsze sukcesy walki prowadzącej do rozwoju najbardziej narażonych społeczeństw" - podaje Bank Światowy.



W swojej wtorkowej analizie eksperci BŚ zwrócili uwagę na siedem najbardziej zagrożonych państw: Afganistan, Erytreę, Mauretanię, Somalię, Sudan, Tadżykistan i Jemen, które - w związku z wojną na Ukrainie - mogą mierzyć się z podwójnym kryzysem: żywnościowych oraz zadłużeniowym.



Dla biedniejszych krajów, które zależą od importu żywności z Rosji i Ukrainy - wiele z nich to państwa afrykańskie - znalezienie alternatywnych źródeł żywności w krótkim terminie jest trudne ze względu na brak regionalnych producentów i słabo rozwiniętą infrastrukturę - zaznacza BŚ.

06:13

Hiszpania nie przekaże czołgów Leopard Ukrainie. Powodem jest ich stan techniczny - informuje Nexta.



05:40

Rzecznik Pentagonu zaprzeczył doniesieniom Kremla, jakoby armia rosyjska miała zniszczyć sześć wyprodukowanych w USA systemów rakietowych typu HIMARS - poinformowała agencja Reutera.

Rosyjska agencja Interfax cytowała wczoraj wypowiedź ministra obrony Federacji Rosyjskiej Siergieja Szojgu, który poinformował o zniszczeniu HIMARSów na Ukrainie.

Jesteśmy świadomi tych najnowszych twierdzeń ministra Szojgu i są one ponownie ewidentnie fałszywe - powiedział rzecznik Pentagonu Todda Breasseale i dodał: To, co ma miejsce, to fakt, że Ukraińcy stosują z druzgocącą dokładnością i skutecznością, każdy z precyzyjnych systemów rakietowych, które USA, nasi sojusznicy i partnerzy zapewnili im (Ukraińcom -PAP) do obrony przed brutalną, zbrodniczą inwazją Rosji.

05:30

W nocy doszło do wybuchów w Mikołajowie na południu Ukrainy. W mieście wybuchł pożar. Są problemy w dostawach prądu. Całkowicie został zniszczony m.in. jeden z supermarketów:

05:20

Rosjanie ostrzelali w nocy Charków. W mieście było słychać wycie syren i eksplozje:

05:11

Słowo "HIMARS" stało się dla Ukrainy niemal synonimem słowa "sprawiedliwość", ale siły ukraińskie nie są jeszcze w stanie zniwelować przewagi artyleryjskiej wroga - oświadczył wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Facebooku.



Podkreślił, że armia rosyjska wciąż ma przewagę w artylerii i "sile żywej", co "jest bardzo odczuwalne podczas walk, szczególnie na Donbasie", m.in. w Piskach i Awdijiwce w obwodzie donieckim. Tam jest po prostu piekło. Nie da się tego opisać słowami - zaznaczył prezydent.