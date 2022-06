Rosjanie przeprowadzili atak w Siewierodoniecku, wypychając ukraińskie jednostki z centrum miasta - przekazał sztab generalny. W moskiewskim metrze zatrzymano kilkadziesiąt osób, które brały udział w akcjach antywojennych. Niektórzy byli przetrzymywani na komisariatach kilka godzin. W tym tygodniu kilku europejskich przywódców: premier Włoch Mario Draghi, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron przyjadą do Kijowa. Spotkanie ma być poparciem dla kandydatury Ukrainy do Unii Europejskiej. Najnowsze informacje ze 110. dnia rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji 13.06.2022.

Mariupol / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

10:01

Decyzją rosyjskich władz okupacyjnych zniszczone budynki mieszkalne w Mariupolu mają być wyburzone do 1 września; zapowiedziano, że do połowy lipca powstaną nowe mieszkania dla 2 tys. osób, a wszyscy pozostali mają sobie radzić, jak umieją - poinformował na Telegramie doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

Samorządowiec przekazał również doniesienia, że od 1 lipca okupacyjne władze znacząco ograniczą dostawy pomocy humanitarnej, która będzie odtąd przeznaczona tylko dla określonych kategorii mieszkańców - m.in. wielodzietnych rodzin, samotnych matek, osób niepełnosprawnych, emerytów powyżej 65. roku życia i dzieci wychowujących się bez rodziców. Wszyscy pozostali - radźcie sobie, jak umiecie - skomentował Andriuszczenko na Telegramie.

Telegram

Żadnych odszkodowań za zrujnowane domy, żadnej odbudowy zniszczonych budynków. Tylko rozbiórka i częściowe wsparcie materiałami budowlanymi. Krok po kroku Rosja i okupacyjne władze zaczynają ogłaszać w Mariupolu swoje rzeczywiste plany. Nikt nie potrzebuje mieszkańców, którym przypisano rolę niewolników i "żywych tarcz" - ocenił doradca mera.

08:50

Sytuacja w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim, gdzie siły ukraińskie bronią się w dzielnicy przemysłowej, z humanitarnego punktu widzenia przypomina tę z obleganego Mariupola - oznajmił w poniedziałek doradca ministra obrony Ukrainy Jurij Sak w wywiadzie dla Deutsche Welle.

Sak powiedział, że sytuacja w mieście jest "bardzo, bardzo trudna". Siły zbrojne Ukrainy kontrolują kombinat Azot, na terenie którego chroni się kilkaset osób cywilnych - zaznaczył. Jeszcze jeden rosyjski blitzkrieg doznał fiaska dzięki wytrwałej obronie ukraińskich żołnierzy - powiedział.

Trwają walki uliczne. W niektórych miejscach armia ukraińska przypuszcza kontrataki, które mogłyby być skuteczniejsze, gdyby Ukraina jak najszybciej otrzymała ciężkie uzbrojenie - oznajmił Sak.

07:59

Rosyjskie operacje przeprawy przez rzeki będą jednym z kluczowych czynników decydujących o wyniku wojny na Ukrainie, bo wiele mostów siły ukraińskie zdołały zniszczyć przed wycofaniem się - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

Przez weekend toczyła się zaciekła bitwa wokół Siewierodoniecka. W nadchodzących miesiącach operacje przeprawy przez rzeki będą prawdopodobnie jednym z najważniejszych czynników decydujących o przebiegu wojny. Kluczowy, 90-kilometrowy centralny sektor rosyjskiego frontu w Donbasie leży na zachód od rzeki Doniec. Aby osiągnąć sukces w obecnej fazie operacyjnej ofensywy w Donbasie, Rosja będzie musiała albo przeprowadzić ambitne działania oskrzydlające, albo wykonać szturmowe przeprawy przez rzekę. Siłom ukraińskim często udawało się zburzyć mosty przed wycofaniem się, natomiast Rosja miała trudności z zapewnieniem złożonej koordynacji niezbędnej do przeprowadzenia udanych, dużych przepraw przez rzekę pod ostrzałem - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

07:51

W ostrzale Lisiczańska w obwodzie ługańskim zginęły trzy osoby, w tym 6-letnie dziecko - poinformował gubernator regionu Serhij Hajdaj.

Jak zaznacza, Rosjanie ostrzeliwują także okoliczne miejscowości, niszcząc kilkanaście domów mieszkalnych oraz budynki administracyjne pobliskiej kopalni.

07:04

W najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) pisze, że siły obrony terytorialnej separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej twierdzą, że zajęły miejscowość Bohorodyczne w pobliżu granicy obwodów charkowskiego i donieckiego, ok. 20 km na północny zachód od Słowiańska. Wojska rosyjskie z powodzeniem próbują też przesuwać się w stronę miejscowości między Iziumem a Słowiańskiem.

Siły rosyjskie kontynuowały w niedzielę ataki na wschód od Bachmutu w obwodzie donieckim. Według ISW będą one zapewne kontynuowały działania ofensywne w pobliżu autostrady Bachmut-Lisiczańsk, by wesprzeć próby okrążenia Lisiczańska.

Instytut podkreśla, że siły rosyjskie kontynuują ataki na Siewierodonieck w obwodzie ługańskim i wysadziły dwa mosty na rzece Doniec łączące to miasto z Lisiczańskiem, prawdopodobnie po to, by zerwać ukraińskie szlaki komunikacji naziemnej z Bachmutu i Lisiczańska do Siewierodoniecka. Wojska rosyjskie nadal jednak nie przejęły pełnej kontroli nad Siewierodonieckiem, gdzie siły ukraińskie kontrolują przemysłową dzielnicę, gdzie znajdują się zakłady chemiczne Azot.

06:55

Armia rosyjska zbombardowała miasto Zełenodolśk i wieś Wielika Kostromka w obwodzie dniepropietrowskim, zabijając jedną osobę i raniąc pięć innych - poinformował przewodniczący obwodowe administracji Walentyn Rezniczenko.

W ataku zostały użyte wyrzutnie Uragan.

06:51

W okupowanym przez Rosjan Melitopolu doszło w niedzielę do eksplozji.

Jak podają władze okupacyjne, wybuch nastąpił w pobliżu "miejskiego departamentu MSW". Stwierdzono, że za atakiem stoją "ukraińscy dywersanci". Ranne zostały dwie osoby.

06:33

Rosja przy wsparciu artylerii przeprowadziła atak w Siewierodoniecku, wypychając nasze jednostki z centrum miasta - poinformował ukraiński sztab generalny. Walki w nieformalnej stolicy obwodu ługańskiego trwają.

W podsumowaniu sytuacji po nocy, armia ukraińska przekazała, że Rosjanie koncentrują swoje wysiłki na okrążeniu Siewierodoniecka i Lisiczańska oraz blokowaniu szlaków logistycznych od strony Bachmuta.

Agresor próbuje się także posuwać w kierunku Słowiańska, jednak - jak twierdzi ukraińska armia - bezskutecznie.

06:18

Armia rosyjska użyła zakazanej amunicji kasetowej podczas ostrzeliwania Charkowa - wynika z raportu Amnesty International.

Na początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie rozpoczęły bombardowanie m.in. Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy. Ginęli liczni cywile. Według raportu, wiele ataków przeprowadzono przy użyciu zakazanej amunicji kastetowej.

W raporcie wspomina się np. sytuację z 15 kwietnia, kiedy Rosja ostrzelała okolice Alei Pokoju w dzielnicy przemysłowej Charkowa. W ataku przy użyciu amunicji kastetowej zginęło co najmniej 9 cywilów, a ponad 35 - w tym kilkoro dzieci - zostało rannych.

06:12

Rosyjski prezydent Władimir Putin planuje zagłodzić miliony osób w Afryce i Azji, by w ten sposób wygrać wojnę w Europie, jest to nowy poziom kolonializmu - ostrzegł w obszernym wywodzie na Twitterze amerykański historyk Timothy Snyder.

Przypomniał, że przed rosyjską napaścią Ukraina była czołowym eksporterem żywności, ale rosyjska blokada morska uniemożliwia jej eksport zboża i wskazał, że jeśli będzie ona kontynuowana, dziesiątki milionów ton żywności zgniją w silosach, a dziesiątki milionów ludzi w Afryce i Azji będą głodować.

Groza putinowskiego planu głodowego jest tak wielka, że trudno nam ją pojąć. Mamy też tendencję do zapominania, jak ważną rolę w polityce odgrywa żywność. Pomocne mogą być przykłady historyczne. Pomysł, że kontrolowanie ukraińskiego zboża może zmienić świat, nie jest nowy. Chcieli tego zarówno Stalin, jak i Hitler - napisał Snyder.

05:20

Już wkrótce zacznie obowiązywać system bezcłowy z Wielką Brytanią, oczekujemy też liberalizacji handlu z Australią, powiedział podczas wieczornego wystąpienia video prezydent Wołodymyr Zełenski.

Prezydent poinformował, że na rozpoczętej w niedzielę konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu przedstawiciele 57 krajów zebrali się na specjalnym wydarzeniu poświęconym solidarności z Ukrainą.

Jestem im za to wdzięczny. W wyniku tej międzyrządowej konferencji dowiemy się, kiedy zapadną decyzje o liberalizacji handlu Ukrainy ze Szwajcarią, Norwegią, Liechtensteinem, decyzja w Islandii już została podjęta - powiedział Zełenski.

05:14

W czwartek premier Włoch Mario Draghi, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron będą w Kijowie- podał w poniedziałek dziennik "La Stampa". Według włoskiej gazety ich rozmowy z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim mają być skoncentrowane na kwestii "otwarcia" wobec kandydatury tego kraju do UE.

Wcześniej niemiecki dziennik "Bild am Sonntag" informował, że do wizyty trzech przywódców dojdzie jeszcze przed szczytem grupy państw G7, planowanym na 26-28 czerwca.

"La Stampa" dodaje, że podróż odbędzie też przed szczytami UE i NATO.



05:13

Na południu kraju Rosja nadal buduje i wzmacnia linie obrony i nie prowadzi obecnie aktywnych działań ofensywnych, straty wroga to 22 żołnierzy, trzy czołgi T-62 , dwa wozy piechoty i trzy samochody, napisało w niedzielę na Facebooku Dowództwo Operacyjne "Południe", informuje Ukrinform.

Na przedmieściach Mikołajowa nieprzyjaciel kontynuuje ataki działami kalibru stu pięćdziesięciu dwóch milimetrów, niszcząc zabudowania, burząc pola. Nieprzyjaciel nadal wywiera presję na obwód mikołajowski.

Rosyjska grupa morska ponownie przegrupowała się, ale nie zmieniła swoich zadań i zagrożeń. Obecnie północno-zachodniej części Morza Czarnego są cztery rosyjskie okręty rakietowe, okręt podwodny i trzy duże okręty desantowe. W kierunku całej Ukrainy skierowanych jest 36 pocisków manewrujących.

Jak podał Ukrinform, według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, obrońcy Ukrainy od 24 lutego do 12 czerwca wyeliminowali około 32 150 rosyjskich najeźdźców, czyli o 100 osób więcej niż dzień wcześniej.

05:11

W moskiewskim metrze w niedzielę zatrzymano ponad pięćdziesiąt osób, które wcześniej brały udział w akcjach antywojennych, poinformował Ukrinform opierając się na doniesieniach Radia Swoboda.

Wśród zatrzymanych byli działacze polityczni, dziennikarze i inni obywatele, którzy wcześniej brali udział w protestach przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainie. Rosyjska policja identyfikowała i wyłapywała ich w metrze za pomocą systemu rozpoznawania twarzy, poinformowało Radio Swoboda.

Większość zatrzymanych musiała pokwitować otrzymanie od policji "ostrzeżenia o niedopuszczalności nielegalnych działań", po czym w większości zostali zwolnieni, ale niektórzy zatrzymani byli przetrzymywani na posterunkach policji przez cztery do pięciu godzin, gdzie robiono im zdjęcia i żądano zgody na pobranie odcisków palców.