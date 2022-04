Rosyjscy snajperzy mieli ćwiczyć strzelanie, używając do tego żywych tarcz - cywilów z Hostomla - twierdzi były minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow w komunikatorze Telegram. Mariupol to nowe Termopile, nasi bohaterowie powstrzymują o wiele liczniejszego rosyjskiego wroga - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do posłów greckiego parlamentu. Wydarzenia związane z 43. dniem wojny w Ukrainie możecie śledzić w naszej relacji z 07.04.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia w Buczy / PAP/EPA

Rosyjscy snajperzy mieli ćwiczyć strzelanie, używając do tego żywych tarcz - cywilów z Hostomla - twierdzi były minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow w komunikatorze Telegram.

Mariupol to nowe Termopile, nasi bohaterowie powstrzymują o wiele liczniejszego rosyjskiego wroga - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do posłów greckiego parlamentu.

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 167 dzieci, a 297 zostało rannych - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Rosyjscy dowódcy wojskowi wciąż nie znaleźli sposobu na uzupełnienie stanu osobowego jednostek po stratach poniesionych na Ukrainie - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w ciągu ostatniej doby jeden rosyjski samolot, jednego drona i jedną rakietę manewrującą - poinformowała agencja Ukrinform, cytując komunikat sił powietrznych Ukrainy.

Ukraińscy żołnierze przejęli rosyjską wyrzutnię rakiet zdolną do miotania amunicji termobarycznej i po raz pierwszy użyli jej przeciwko wojskom najeźdźcy - podał dziennik "Times".

Austria wydala 3 rosyjskich dyplomatów.

Od 24 lutego d o Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,548 mln osób - poinformowała rano Straż Graniczna.

Hakerzy z grupy Anonymous poinformowali na Twitterze, że włamali się do monitoringu Kremla

12:52

Wzywam mieszkańców Dniepra do ewakuacji z miasta - w szczególności kobiety, dzieci, osoby starsze oraz wszystkich, którzy nie pracują w zakładach przemysłowych i obiektach infrastruktury krytycznej - zaapelował mer Dniepra na wschodniej Ukrainie Borys Fiłatow.

"Sytuacja na froncie w Donbasie staje się coraz poważniejsza. Trwa ewakuacja mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego. Wiele z tych osób przemieszcza się przez miasto Dniepr. Proszę, żeby jechali dalej, w kierunku zachodniej części Ukrainy, gdzie jest znacznie bezpieczniej" - dodał Fiłatow, cytowany przez portal Suspilne.



12:51

Ludzie z otoczenia Putina dalej żyją w oderwaniu od rzeczywistości i próbują to oderwanie narzucić reszcie społeczeństwa, i to się częściowo udaje - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Robert Pszczel, dyplomata i były szef biura informacyjnego NATO w Moskwie. Kluczowym jest, kiedy ta wojna dojdzie do zwykłych Rosjan - podkreślił gość Rocha Kowalskiego.

12:48

Hakerzy z grupy Anonymous poinformowali na Twitterze, że włamali się do monitoringu Kremla. Na potwierdzenie swoich słów opublikowali nagrania, na których - jak zasugerowano - widać wnętrze Kremla.

Atak w imieniu Anonymous przeprowadzili hakerzy z grupy The Black Rabbit, którzy twierdzą, że uzyskali dostęp do kamer monitoringu wizyjnego w siedzibie prezydenta Rosji.

12:28

Do polskich szkół i przedszkoli zapisanych jest blisko 174 tys. dzieci uchodźców z Ukrainy, a na polskich uczelniach - niespełna 3 tys. studentów, uchodźców z tego kraju - powiedział w Sejmie wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

12:27

W okolicy Buczy pod Kijowem, gdzie rosyjscy żołnierze zabijali cywilów, wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić oczyszczanie terenu z min i zapobiec kradzieżom - podała stacja CNN, cytując doradcę MSW Ukrainy Wadyma Denysenkę.



12:26

Rosyjski transportowy jumbo jet nie dostał pozwolenia na start z niemieckiego lotniska w Hahn (Nadrenia-Palatynat) z powodu nałożonych na Rosję sankcji. I na razie nic się w tej sprawie nie zmieni - informuje "Spiegel". Wg informacji "Spiegla", opłata za postój samolotu wynosi ok. 1200 euro dziennie.

12:25

12:16

Ihor Biełanow, laureat Złotej Piłki z 1986 roku, po rozpoczęciu wojny w Ukrainie wstąpił do obrony terytorialnej i z karabinem w ręku broni swojej ojczyzny. 61-latek spotyka się w różnych miejscach oporu z żołnierzami ukraińskimi, w tym także na froncie, gdzie podnosi ich morale.

Były piłkarz reprezentacji ZSRR, najlepszy Piłkarz Europy 1986 roku zaciągnął się do obrony terytorialnej w rodzinnej Odessie. Biełanow swoją popularność postanowił wykorzystać, aby podnieść na duchu walczących rodaków.

12:15

Wstrząsająca relacja mera Irpienia Ołeksandra Markuszyna nt. rosyjskiej agresji. Rosjanie rozstrzeliwali ludzi i rozjeżdżali zwłoki czołgami - mówi mer, cytowany przez portal informacyjny Ukrainska Prawda.

11:43

Pod gruzami zburzonych bloków w Borodziance koło Kijowa może być kilkaset ofiar. Tylko wczoraj z ruin jednego budynku wydobyto 120 ciał. Tak w rozmowie z reporterem RMF FM mówi Arseniusz Milewski, członek Związku Polaków na Ukrainie z oddziału w Borodziance.

11:41

Kolejka tirów przed polsko-białoruskim przejściem granicznym w Koroszczynie / Bartłomiej Wójtowicz / PAP

Blokada drogi do przejścia granicznego z Białorusią w Koroszczynie w Lubelskiem. Protest rozpoczęło tam kilkudziesięciu aktywistów z inicjatywy społecznej Euromaidan-Warszawa.

Aktywiści blokują drogę kilkaset metrów od przejścia granicznego. Blokowane są wszystkie ciężarówki zmierzające na wschód, z wyjątkiem pojazdów przewożących żywe zwierzęta.

Aktywiści tłumaczą, że protest związany jest z brakiem decyzji Unii Europejskiej o wstrzymaniu handlu z Rosją. Jeżeli będzie taka potrzeba, protestujący zostaną tam na dłużej. Ostatni taki protest w tym miejscu trwał trzy dni. W kolejce do granicy jest teraz ponad tysiąc ciężarówek.

11:39

Mariupol to nowe Termopile, nasi bohaterowie powstrzymują o wiele liczniejszego rosyjskiego wroga - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu, które wygłosił zdalnie, skierowanym do posłów greckiego parlamentu.

11:13

"Jest prawo do obrony", ale błędem jest wysyłanie broni na Ukrainę - stwierdził watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Jego zdaniem może to doprowadzić do eskalacji, która wyrwie się spod kontroli.

11:12

Według informacji portalu SPIEGEL Federalna Służba Wywiadu (BND) przechwyciła wiadomości radiowe rosyjskich wojskowych, w których przyznają się do zabójstwa cywilów w Buczy.

11:11

W południe Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucją wzywającą państwa Unii Europejskiej do natychmiastowego, pełnego embarga na rosyjski import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu.

Z informacji korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon wynika, że Europejska Partia Ludowa, w której największą grupą są politycy z Niemiec, ma poprzeć poprawkę o natychmiastowym zakazie importu surowców energetycznych z Rosji. Bardzo na to naciskali polscy eurodeputowani, zwłaszcza szef grupy PO-PSL Andrzej Halicki. Ale oczywiście może się wyłamać kilku posłów.

Debata w EPL-ubyła bardzo gorąca, trwała od niedzieli. Ostatecznie wczoraj w nocy ustalono, że EPL poprze natychmiastowe i pełne embargo na ropę, węgiel, paliwo jądrowe i gaz. "Widziałam tę poprawkę. Jest ona podpisana przez EPL, Socjaldemokratów czyli S&D, liberałów z Odnowić Europę, Zielonych oraz EKR, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do których należy PiS. Niemieccy chadecy nie są obecnie w koalicji rządowej. Jest więc im łatwiej. Bo są przecieki, że pod wpływem Berlina rzeczywiste embargo na węgiel - o czym w obecnie decydują ambasadorowie krajów Unii - wejdzie w życie o miesiąc później niż planowano" - relacjonowała w Faktach RMF FM o godz. 11 Katarzyna Szymańska-Borginon.

10:50

Wołodymyr Zełenski spotka się jutro z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen - powiedział rzecznik ukraińskiego prezydenta Serhij Nikiforow, cytowany przez portal informacyjny RBK.



10:28

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły blisko 18,9 tys. żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 7 kwietnia to według ukraińskich danych: około 18,9 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 698 czołgów, 1891 bojowych pojazdów opancerzonych, 332 systemy artyleryjskie, 108 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 55 systemów obrony przeciwlotniczej, 150 samolotów, 135 śmigłowców, 1358 pojazdów kołowych, siedem jednostek pływających, 76 cystern, 111 bezzałogowców, cztery systemy rakietowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.

10:27

Zniszczenia w Siewierodoniecku.

10:27

Stanowisko władz węgierskich, które gotowe są płacić w rublach za rosyjski gaz, jest nieprzyjazne i niszczy jedność Unii Europejskiej w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę - oceniło MSZ w Kijowie. "Nigdy nie jest za późno, by przejść na właściwą stronę historii" - dodano.



10:16

Rosyjscy żołnierze kopali okopy w Czerwonym Lesie - najbardziej skażonym radioaktywnie terenie Czarnobyla. Potwierdzają to nagrania z drona opublikowane przez ukraińską armię. Widać na nich okopy i umocnienia, jakie pozostawili po sobie Rosjanie, którzy tydzień temu wyjechali z terenów elektrowni jądrowej. O tym, że rosyjscy wojskowi mogą ucierpieć w wyniku choroby popromiennej, kilka dni temu informowała agencja Reutera.

10:15

Broń hipersoniczna, amunicja fosforowa, pociski termobaryczne - w doniesieniach dotyczących wojny w Ukrainie coraz częściej pojawiają się doniesienia o użyciu takiej broni. Co dokładnie kryje się pod tymi nazwami? O to Robert Mazurek pytał dziś w Porannej rozmowie w RMF FM Jarosław Wolskiego, analityka "Nowej Techniki Wojskowej".

10:07

Cywile starający się uciekać dziś z Mariupola będą musieli korzystać z własnych samochodów - ogłosiła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, dodając, że w całym kraju zaplanowano na ten dzień otwarcie 10 korytarzy humanitarnych.

Wczoraj korytarzami humanitarnymi z obszarów zagrożonych działaniami wojennymi na Ukrainie ewakuowanych zostało łącznie blisko 4900 osób, w tym 3686 z Mariupola i okupowanego przez siły rosyjskie Berdiańska - podała Wereszczuk.

10:06

W ramach naszej szczególnej odpowiedzialności jako Niemców ewakuowaliśmy (z Ukrainy) i przyjęliśmy 47 żydowskich ocalałych z Holokaustu, którzy potrzebowali opieki - powiedziała minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser gazetom grupy medialnej Funke.

To, co dzieje się na Ukrainie, jest straszne. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych zadań jako Republiki Federalnej Niemiec jest uczynienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej - podkreśliła minister w rozmowie.

10:04

Rząd australijski zdecydował o objęciu sankcjami kolejnych 67 oligarchów i przedstawicieli rosyjskich elit - poinformowała minister spraw zagranicznych Australii Marise Payne.

Ogłaszam dzisiaj kolejne 67 sankcji na rosyjskie elity oraz oligarchów, osoby bliskie Putinowi, które popierają i ułatwiają mu jego skandaliczne działania - powiedziała Payne.

10:03

Rosyjskie siły używają na Ukrainie nowego rodzaju min POM-3 z czujnikami, które wykrywają osoby przechodzące w pobliżu, co może znacznie utrudnić oczyszczanie kraju z niebezpiecznych materiałów wybuchowych - podał dziennik "New York Times".

Miny starego typu zwykle wybuchają, gdy ktoś na nie nastąpi lub poruszy przymocowany do nich drut. Czujnik wstrząsów w POM-3 wykrywa natomiast kroki zbliżających się osób i potrafi skutecznie odróżniać je od kroków zwierząt.

10:02

Rosyjscy snajperzy mieli ćwiczyć strzelanie, używając do tego żywych tarcz - cywilów z Hostomla - twierdzi były minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow w komunikatorze Telegram. "Policja ujawniła 11 zwłok cywilów w jednym z garaży (...) w Hostomlu, niedaleko Buczy. Miejscowi mówią, że strzelanie do cywilów, to był trening dla rosyjskich snajperów, którzy następnie wciągali zwłoki do garażu" - napisał Awakow.

08:57

Najmniejszym celem Rosjan, który sobie postawili, było wybicie korytarza z Krymu do Rostowa nad Donem i ten cel już osiągnęli - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jarosław Wolski, analityk "Nowej Techniki Wojskowej". Gość Roberta Mazurka opowiadał też o używanej przez Rosjan na wojnie w Ukrainie broni hipersonicznej, termobarycznej, czy fosforowej.

08:54

Najwcześniej w przyszłym tygodniu mieszkańcy Irpienia będa mogli zacząć wracać do swego miasta - mówi Ołeksandr Markuszyn. Do tej pory udało się uprzątnąć 20 procent ulic, trwa rozminowywanie - dziś saperzy mają oczyścić z min miejskie parki. Służby komunalne będą też ekshumować ciała mieszkańców pochowane w przypadkowych miejscach i przenosić je na cmentarze.



08:53

Dworzec w Mikołajowie na południu Ukrainy nie działa po tym, jak zbombardowali go Rosjanie - poinformował mer miasta Ołeksandr Senkewycz, cytowany przez portal informacyjny RBK-Ukraina. Jak podkreślił Senkewycz, uszkodzenia stacji są "znaczne". Nie uściślił, kiedy dokładnie doszło do zniszczeń.

08:43

Ukraińscy żołnierze przejęli rosyjską wyrzutnię rakiet zdolną do miotania amunicji termobarycznej i po raz pierwszy użyli jej przeciwko wojskom najeźdźcy - podał dziennik "Times", cytując rzecznika władz obwodu odeskiego Serhija Bratczuka.

Według niego wyrzutnia TOS-1A Sołncepiok, jakie widziano wcześniej w rosyjskich konwojach biorących udział w nieudanym ataku na Kijów, została wykorzystana w walce przeciwko rosyjskim wojskom w pobliżu Iziumu na wschodzie Ukrainy.

Sołncepiok to ciężkie miotacze ognia wystrzeliwujące pociski termobaryczne, nazywane również bombami próżniowymi. Podczas detonacji wsysają one powietrze, wywołując zabójcze dla ludzi gwałtowne zmiany ciśnienia. Według agencji Ukrinform Rosjanie używali ich podczas walk o miejscowość Mała Rohań na obrzeżach Charkowa.

08:42

Amerykański senat wczoraj jednogłośnie reaktywował ustawę Lend Lease z czasów II wojny światowej, która pozwalała na szybkie zaopatrywanie aliantów w walce z Niemcami - podał portal Politico.

Według Politico prezydent USA Joe Biden będzie miał teraz większe możliwości skutecznego zaopatrywania Ukrainy w broń i inne materiały niezbędne do odparcia rosyjskiej inwazji.

08:40

Austriackie ministerstwo spraw zagranicznych poinformował, że z kraju zostają wydaleni trzej rosyjscy dyplomaci z ambasady w Wiedniu i jeden z konsulatu generalnego w Salzburgu.

Przedstawiciele Rosji mają opuścić Austrię do wtorku 12 kwietnia. Wedle ministerstwa rosyjscy urzędnicy zachowywali się w sposób, który był niezgodny z ich statusem dyplomatycznym.

08:34

Woda w stawie w pobliżu ambasady Rosji w Wilnie została zabarwiona na czerwono w proteście przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformowała w środę po południu litewska publiczna stacja LRT. Pływaczka olimpijska Ruta Meilutyte przepłynęła przez staw, a nagranie zamieściła na Twitterze.

08:33

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 167 dzieci, a 297 zostało rannych - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa na swoim kanale w Telegramie.

Jak informuje agencja Interfax-Ukraina za prokuraturą generalną, wczoraj odnaleziono spalone ciało 12-letniej dziewczynki w samochodzie na autostradzie w pobliżu wsi Jahidne w obwodzie czernihowskim.

08:32

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,548 mln osób - poinformowała rano Straż Graniczna. W środę funkcjonariusze odprawili 24,3 tys. podróżnych, a w czwartek do godziny 7 rano - 5 tys. osób.



08:29

"Powiedzieliśmy, że nie mamy broni, nie stanowimy niebezpieczeństwa. Tata obrócił głowę w moją stronę, wtedy Rosjanin do niego strzelił. Dwa razy, w okolice serca. Upadł" - tak 14-letni Jurij z Buczy opowiada w rozmowie z BBC o momencie śmierci swojego ojca. 49-letni prawnik Rusłan Neczyporenko zginął na oczach syna. 17 marca zastrzelił go rosyjski żołnierz.

08:20

W obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy noc minęła bez alarmów przeciwlotniczych - informuje specjalny wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun. to pierwsza od kilku dni spokojnie przespana noc w tej części Ukrainy.



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj relacji Mateusza Chłystuna z Faktów o godz. 8:00

08:19

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly poinformowała na Twitterze, że poleciła swemu zastępcy, by wezwał do MSZ w Ottawie ambasadora Rosji Olega Stiepanowa w celu przedstawienia mu zdjęć i szczegółowych opisów ataków w Buczy i Irpieniu na Ukrainie.

W tym, co zobaczyliśmy w Buczy, jest pewien stopień bestialstwa - powiedziała Joly dziennikarzom w środę w siedzibie NATO w Brukseli.

08:18

Spodziewamy się kolejnej fali uchodźców, kiedy wojska agresora ponownie uderzą na wschód - mówi w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem na Ukrainę Mateuszem Chłystunem koordynatorka jednego z centrów pomocy humanitarnej we Lwowie. Choć dzienny napływ uciekających przed wojną jest w mieście nieco mniejszy niż jeszcze przed dwoma tygodniami, potrzeby pomocowe nadal są ogromne.

07:55

Rosyjscy dowódcy wojskowi wciąż nie znaleźli sposobu na uzupełnienie stanu osobowego jednostek po stratach poniesionych na Ukrainie - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie.



"Rosyjskie komisariaty wojskowe zintensyfikowały współpracę z poborowymi, którzy zostali zwolnieni ze służby wojskowej po 2012 r. i mają specjalizacje kierowca, mechanik-kierowca, zwiadowca oraz z młodszymi dowódcami" - czytamy we wpisie.

"Oficjalnym powodem wzywania do wojskowych komend uzupełnień jest odbycie przez okres trzech miesięcy szkolenia związanego z określoną specjalizacją wojskową. Również na terenie tzw. Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej prowadzone są akcje agitacyjne wobec ludności posiadającej obywatelstwo rosyjskie" - podkreśliło ukraińskie dowództwo.

07:11

Mały kot uratowany w Borodziance.

07:10

Włoscy strażacy badają sprawę pożaru, który wybuchł wczoraj nad jeziorem Como w willi należącej do rosyjskiego dziennikarza Władimira Sołowjowa, jednego z czołowych propagandystów Kremla.

07:09

Cywile w miastach na wschodzie Ukrainy są kolejnym celem rzeźników z Buczy. O rosyjskiej próbie rozpoczęcia nowej krwawej ofensywy w Donbasie mówił w nocy prezydent Wołodymyr Zełenski.

07:07

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w ciągu ostatniej doby jeden rosyjski samolot, jednego drona i jedną rakietę manewrującą - poinformowała agencja Ukrinform, cytując komunikat sił powietrznych Ukrainy.

"6 kwietnia siły rakietowej obrony przeciwlotniczej zniszczyły trzy cele powietrzne: rakietę manewrującą, bezzałogowy statek powietrzny i samolot. Według wstępnych danych był to myśliwiec bombardujący Su-34" - napisano w komunikacie.



06:04

Epidemia koronawirusa przestała być dla nas jakimkolwiek problemem. Natomiast spór rządu z Brukselą w sprawie praworządności traktujemy równie poważnie co kwestię wojny na wschodzie - tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Z badania dowiadujemy się też, że Polacy domagają się dodatkowych działań rządu w sprawie wysokiej inflacji.

06:03

Brytyjscy dowódcy wojskowi opracowują plany wysłania na Ukrainę pojazdów opancerzonych - pisze "The Times".

Według dziennika szefowie brytyjskiej armii uważają, że najbliższe trzy tygodnie będą miały decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia wojny na Ukrainie.

Rozważane w brytyjskim ministerstwie obrony opcje obejmują wysłanie transporterów opancerzonych, takich jak Mastiff lub opancerzonych pojazdów patrolowych Szakal. Miałyby one wspomagać ukraińskie wojska w kolejnych natarciach na siły rosyjskie.



05:59

"Federacja Rosyjska kontynuuje pełną agresję zbrojną na nasze państwo. Główne wysiłki okupantów skupiają się na przygotowaniu do agresywnej operacji na wschodzie Ukrainy, której celem jest ustanowienie pełnej kontroli nad terytorium obwodu donieckiego i Ługańskiego" - napisał rano ukraiński sztab generalny.

05:36

W Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych odbędzie się dziś głosowanie w sprawie zawieszenia Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ.

05:18

Kilka tysięcy osób utworzyło "dywan z ludzi" w Berlinie koło Reichstagu, by uczcić ofiary zamordowane przez Rosjan w podkijowskiej Buczy. Protestujący położyli się na ziemi z zawiązanymi oczami lub z rękami za plecami, jakby byli skrępowani.

05:07

Naszą relację z 43. dnia wojny zaczynamy od przeglądu najważniejszych wydarzeń z nocy:

- Miasteczko Borodzianka jest jedną z najbardziej zniszczonych miejscowości w obwodzie kijowskim - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski. To kolejny dowód na rosyjskie zbrodnie przeciwko ludzkości - oświadczył.

- To zbrodnia, która wypełnia kryteria ludobójstwa - powiedział prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN, odnosząc się do masakry w Buczy na Ukrainie. Jak dodał, celem rosyjskiej inwazji jest likwidacja narodu ukraińskiego.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w filmie na Facebooku, że nowe sankcje wobec Rosji nie wystarczą, by Moskwa zaczęła poważnie myśleć o pokoju z Ukrainą. Zełenski wzywa do embarga na dostawy rosyjskiej ropy.

- Kanadyjska armia analizuje możliwości pomocy Polsce w sprawie uchodźców z Ukrainy. Jedną z rozważanych możliwości jest wysłanie do Polski kanadyjskich oddziałów - podał publiczny nadawca CBC.