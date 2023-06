Po godzinie 1:30 ogłoszono alarm przeciwlotniczy w południowych regionach Ukrainy. O godzinie 2:46 ogłoszono alarm w Kijowie, następnie w pozostałych regionach Ukrainy z wyjątkiem regionów zachodnich. W czasie ataku Rosjanie trafili w wielopiętrowy budynek mieszkalny w Krzywym Rogu. Burmistrz Charkowa Igor Terekchow poinformował Ukrinform o ataku na Charków wrogich dronów "Shaheed" i uderzeniu w przedsiębiorstwo przemysłowe. Do ataku na Kijów wróg użył we wtorek w nocy pocisków manewrujących Kh-101/555, ukraińska obrona powietrzna zniszczyła wszystkie cele powietrzne – twierdzi kijowska administracja wojskowa. "3 osoby nie żyją, 25 jest rannych, a nieznana liczba osób znajduje się pod gruzami" - przekazał Mychajło Podolak. Wtorek, 13 czerwca to 475. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Rosjanie uderzyli w wielopiętrowy budynek w Krzywym Rogu / Telegram/dnipropetrovskaODA / 07:20 "3 osoby nie żyją, 25 jest rannych, a nieznana liczba osób znajduje się pod gruzami" - napisał o ataku w Krzywym Rogu doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak. "Takie coś wydarza się każdego dnia. Rosja rażąco niszczy Ukrainę" - dodał. 07:17 "Kolejne rakiety terrorystów. Rosyjscy zabójcy kontynuują wojnę ze zwykłymi ludźmi, miastami i budynkami mieszkalnymi. Niestety są zabici i ranni. Akcja ratunkowa w Krzywym Rogu trwa. Moje kondolencje dla wszystkich, którzy stracili swoich bliskich. Terrorystom nigdy nie zostanie to wybaczone. Zostaną pociągnięcie do odpowiedzialności za każdy wystrzelony pocisk" - napisał o ataku w Krzywym Rogu Wołodymyr Zełenski. Telegram 07:09 W dotkniętej powodzią miejscowości Hoła Prystań w obwodzie chersońskim grabią z domów meble i sprzęt AGD; ładując je na ciężarówki, które oznaczone są jako transport humanitarny - informuje we wtorek Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy. W porannym komunikacie na Facebooku o aktualnej sytuacji na froncie sztab podał, że w obwodzie chersońskim Rosjanie "aktywnie wywożą zrabowane mienie z zalanych powodzią miejscowości". 07:07 AP dotarła do działającego na zajętym przez Rosjan Krymie oddziału partyzanckiego, który przedstawia się jako Krymskie Mewy Bojowe. "Lokalnie paliliśmy samochody i pojazdy wojskowe z raszystowskimi (rosyjskimi) symbolami wojennymi. Były również eksplozje na dużą skalę: Sewastopol, Armiańsk, Jałta, Dżankoj, Symferopol, Eupatoria, Bałakława, Belbek. W większości są to składy wojskowe, lotniska, składy paliw, porty morskie i lokalizacje sprzętu wojskowego rosyjskich sił zbrojnych" - mówią Mewy. Twierdzą, że jest ich prawie tysiąc i nie są jedyną formacją ukraińskiego podziemia na Półwyspie. W ich szeregach znajdują się Ukraińcy i krymscy Tatarzy. Skontaktowaliśmy się z nimi za pośrednictwem zaufanego i sprawdzonego źródła, związanego z Siłami Zbrojnymi Ukrainy. 06:52 Nie ulega wątpliwości, że uszkodzony w ubiegłym roku Most Krymski, który łączy Półwysep z Rosją, będzie atakowany przez ukraińskie rakiety - ocenił w rozmowie z PAP Andrij Kłymenko analityk Instytutu Czarnomorskich Badań Strategicznych i redaktor naczelny portalu BlackSeaNews. Most Krymski ma ogromne znaczenie dla zgrupowania wojsk rosyjskich nie tylko na Krymie, ale i na okupowanych przez Rosję terenach obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Będzie celem uderzeń z użyciem broni, które dają nam zachodni sojusznicy - powiedział. Położony nad Cieśniną Kerczeńską most prowadzi z Krymu na Półwysep Tamański w Rosji. W październiku doszło do wybuchu, w wyniku którego uszkodzona została część samochodowa tej trasy. O ten akt dywersji Rosja oskarżyła ukraińskie służby specjalne. 06:15 Po rosyjskim ataku są zabici i ranni - przekazał Serhij Lisak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego, w którym znajduje się Krzywy Róg. 05:46 Deklaracja ze szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 o przyszłym członkostwie Ukrainy w Sojuszu nie uległa zmianie, podobnie jak nasze poparcie dla polityki otwartych drzwi - powiedział w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Zapowiedział też, że USA wkrótce ogłoszą kolejny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy. 05:37 Burmistrz Charkowa Igor Terekchow poinformował Ukrinform o ataku na Charków wrogich dronów "Shaheed" i uderzeniu w przedsiębiorstwo przemysłowe. 05:35 Do ataku na Kijów wróg użył we wtorek w nocy pocisków manewrujących Kh-101/555, ukraińska obrona powietrzna zniszczyła wszystkie cele powietrzne, poinformowała w Telegramie kijowska administracja wojskowa, donosi Ukrinform. "Do ataku na Kijów wróg użył pocisków manewrujących Kh-101/555, tradycyjnie wystrzeliwanych przez bombowce strategiczne Tu-95MS z regionu Morza Kaspijskiego. Wszystkie cele wroga w przestrzeni powietrznej wokół Kijowa zostały wykryte i pomyślnie zniszczone przez siły obrony powietrznej" - czytamy w komunikacie administracji wojskowej stolicy Ukrainy. Nie otrzymano jeszcze żadnych informacji o ofiarach ani zniszczeniach. 05:15 Rosyjscy najeźdźcy trafili precyzyjnym pociskiem w dom w Krzywym Rogu, są ofiary. Prawdopodobnie pod gruzami wciąż są ludzie, poinformował w Telegramie Ołeksandr Wiłkuł szef administracji wojskowej w Krzywym Rogu, poinformował Ukrinform. "Krzywy Róg. Potwory uderzyły w kilka absolutnie pokojowych obiektów w różnych częściach miasta, w tym w pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Wszystkie służby ratunkowe działają, akcja gaśnicza zakończona, ekipy pogotowia ratunkowego udzielają pomocy, są ofiary w stanie ciężkim, prawdopodobnie pod gruzami są ludzie. Pełna informacja będzie dostępna po zakończeniu akcji ratowniczej" - napisał w Telegramie Ołeksandr Wiłkuł. 05:08 W nocy z poniedziałku na wtorek ogłoszono "alarm lotniczy na dużą skalę", poinformował portal Ukraińska Prawda. Alarm przeciwlotniczy został ogłoszony po godzinie 1:30 czasu lokalnego w południowych regionach Ukrainy. O godzinie 2:46 ogłoszono alarm w Kijowie, następnie w pozostałych regionach Ukrainy z wyjątkiem regionów zachodnich. Podczas alarmu przeciwlotniczego zaleca się ewakuację do schronów przeciwlotniczych, informuje Ukraińska Prawda. Nicole Makarewicz