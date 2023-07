W tym tygodniu Ukraina ma rozpocząć rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie gwarancji bezpieczeństwa do czasu wstąpienia Kijowa do NATO. Andrij Jermak przekazał, że urzędnicy z wielu krajów przygotowują się do spotkania w Arabii Saudyjskiej, w czasie którego przedyskutowany ma zostać plan pokojowy Zełenskiego. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar przekazała, że siły rosyjskie próbowały wypędzić Ukraińców z odbitych pozycji w północno-wschodniej części kraju. W nocy Rosjanie zaatakowali Charków rakietami S-300. Poniedziałek 31 lipca 2023 r. jest 523. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. O najważniejszych informacjach dotyczących wojny piszemy w naszej relacji.

05:38 W poniedziałek w nocy Rosjanie uderzyli w Charków rakietami S-300 z terytorium obwodu biełgorodzkiego, jeden mężczyzna został ranny, zniszczeniu uległ magazyn handlowy, poinformował Dmytro Czubenko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Charkowie. Tuż po północy rosyjscy okupanci wystrzelili na nasz region pociski S-300 z terytorium obwodu biełgorodzkiego - powiedział portalowi Ukraińska Prawda Czubenko. Celem ataku, dodał, był magazyn jednego z przedsiębiorstw handlowych. W wyniku ataku został ranny mężczyzna, który znajdował się niedaleko epicentrum wybuchu i doszło do pożaru na obszarze 200 metrów kwadratowych. Druga rakieta skierowana na Charków uderzyła w terytorium prywatnego gospodarstwa rolnego we wsi Wielki Burłuk. Według Czubenki nie było ofiar ani rannych. 05:36 Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar przekazała, że siły rosyjskie próbowały wypędzić Ukraińców z odbitych pozycji w północno-wschodniej części kraju. Jej zdaniem celem Rosjan było odwrócić uwagę Ukraińców od Bachmutu, gdzie "ofensywa jest udana". 05:27 Wysoki rangą ukraiński urzędnik poinformował, że w północno-wschodniej części Ukrainy trwają intensywne walki. Rosyjskie wojsko podało, że zatrzymały Ukraińców na północnym wschodzie. W nocy Rosjanie zaatakowali Charków. Nie ma informacji o rannych. 05:20 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielnym wystąpieniu przekazał, że spodziewa się rosyjskich ataków na ukraiński system energetyczny, gdy zacznie się znów robić zimno. Zełenski zaznaczył, że trzeba zrobić wszystko, co możliwe, by chronić ukraińską energetykę.