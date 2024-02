Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o zestrzeleniu kolejnego rosyjskiego samolotu, myśliwsko-bombowego Su-34, który został strącony na wschodzie kraju. Zbiegłego w 2023 r. kapitana Maksima Kuzminowa, pilota rosyjskiego śmigłowca Mi-8, który uciekł na Ukrainę, a następnie wyjechał do Hiszpanii, zabili 13 lutego wynajęci przez Kreml dwaj Czeczeńcy - ustalił w oparciu o prowadzone śledztwo madrycki dziennik "El Mundo". Ukraina powinna móc uderzyć w Rosję, także na jej terytorium. Zachód popełnił błąd nakładając ograniczenia na wykorzystanie przekazanej broni do obszaru Ukrainy – powiedział w wywiadzie dla fińskiego nadawcy Yle generał Andrus Merilo, który od kwietnia będzie dowódcą estońskich sił zbrojnych. Czwartek, 29 lutego 2024 r. jest 736. dniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Poniżej znajdziecie zapis naszej relacji dnia.

Su-34 (zdjęcie ilustracyjne) / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o zestrzeleniu kolejnego rosyjskiego samolotu, myśliwsko-bombowego Su-34, który został strącony na wschodzie kraju. Jest to już 11. maszyna, którą wojska okupanta straciły w lutym.

"Dziś 29 lutego, data, która przypada raz na cztery lata, ale to zwykły dla Rosjan dzień, kiedy stracili kolejny samolot. Minus Su-34 na kierunku wschodnim! Dziękujemy za robotę!" - powiadomił dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk w czwartek rano na Telegramie.

ISW pisze, że Moskwa może też nie podjąć żadnych natychmiastowych działań w związku ze środowym apelem, chcąc utrzymać status quo między Tyraspolem i Kiszyniowem. Kreml może również zwiększyć presję dyplomatyczną na Mołdawię, która zniosła ulgi celne dla Naddniestrza.

Kolejny zaprezentowany przez analityków scenariusz zakłada wysłanie przez Rosję dodatkowego wsparcia militarnego do Naddniestrza. Jednak - jak zaznaczają eksperci - nie wiadomo, w jaki sposób sprzęt czy personel miałyby zostać tam przetransportowane. Rosja musiałaby wykorzystać przestrzeń powietrzną Ukrainy czy Rumunii albo podjąć próbę dużej operacji lądowej w obwodzie odeskim na południu Ukrainy. Ten ostatni wariant ISW ocenia jako mało prawdopodobny, ponieważ wiązałby się z odciągnięciem sił rosyjskich ze wschodu Ukrainy.

Istnieje kilka scenariuszy rozwoju wydarzeń w związku z apelem Naddniestrza o pomoc wysłanym do Rosji. Najbardziej prawdopodobne wydaje się wykorzystanie przez Moskwę tego wezwania do wzmocnienia działań hybrydowych - uważa amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Celem rosyjskich operacji hybrydowych jest destabilizacja i dalsza polaryzacja Mołdawii przed tegorocznymi rozmowami akcesyjnymi UE-Mołdawia i wyborami prezydenckimi w Mołdawii - podkreślają eksperci think tanku.

Za najbardziej niebezpieczny scenariusz rozwoju wydarzeń ISW uznaje możliwe podjęcie przez Kreml decyzji o formalnej aneksji Naddniestrza, by usprawiedliwić wojskową interwencję przeciwko Mołdawii w perspektywie długoterminowej.

Były dowódca GROM gen. Roman Polko, odnosząc się do słów prezydenta Francji o możliwym wysłaniu wojsk lądowych na Ukrainę, ocenił, że jeżeli dostawy broni nie wystarczą, aby wesprzeć Kijów, to musimy być gotowi do użycia naszych sił. "Chciałbym uspokoić wszystkich, bo to są czarne scenariusze, ale armia zawsze musi być przygotowana na najgorsze" - dodał.

W ostatnich dwóch latach do Rosji trafiło blisko 700 karabinów fińskiej produkcji, w tym snajperskich, a także kilka milionów sztuk amunicji do nich pochodzącej z fińskich zakładów - ujawnił dziennik "Helsingin Sanom

Zbiegłego w 2023 r. kapitana Maksima Kuzminowa, pilota rosyjskiego śmigłowca Mi-8, który uciekł na Ukrainę, a następnie wyjechał do Hiszpanii, zabili 13 lutego wynajęci przez Kreml dwaj Czeczeńcy - ustalił w oparciu o prowadzone śledztwo madrycki dziennik "El Mundo".

Ukraina powinna móc uderzyć w Rosję, także na jej terytorium. Zachód popełnił błąd nakładając ograniczenia na wykorzystanie przekazanej broni do obszaru Ukrainy - powiedział w wywiadzie dla fińskiego nadawcy Yle generał Andrus Merilo, który od kwietnia będzie dowódcą estońskich sił zbrojnych.

Holandia zamówiła dziewięć samobieżnych haubic DITA w czeskiej firmie zbrojeniowej Excalibur Army - poinformował ambasador Holandii w Czechach Daan Huisinga. Haubice są częścią dużego holenderskiego zamówienia dla ukraińskiej armii w dwóch czeskich firmach.