17:29

Już 1756 żołnierzy ukraińskich i 135 cywilów udało się zwolnić z rosyjskiej niewoli od początku wtargnięcia sił rosyjskich na Ukrainę w ubiegłym roku - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W sumie od początku wojny doszło do 38 wymian jeńców. W ich trakcie Ukrainie zwrócono też ciała 1409 obrońców Ukrainy.

Szef grupy roboczej ds. współpracy z mediami i krewnymi obrońców ojczyzny Andrij Jusow zaznaczył, że strona ukraińska nie ustaje w wysiłkach, by doprowadzić do zwolnienia wszystkich Ukraińców w rosyjskiej niewoli. Dodał, że złożono już w tej sprawie 120 pozwów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym odnośnie wszystkich dowódców broniących zakładów Azowstal w Mariupolu.

17:21

Rosyjską agresję przeciwko Ukrainie stanowczo potępili wszyscy członkowie grupy G20, za wyjątkiem Rosji i Chin - podała agencja Reutera, powołując się na władze Indii, które przewodniczyły spotkaniu szefów MSZ państw tej grupy w Delhi.

17:15

Rosyjska inwazja na Ukrainę jest nie tylko porażką militarną, ale też katastrofą wizerunkową - Rosja jest jedynym krajem, który ma gorszy wynik w globalnym rankingu soft power niż w zeszłym roku, podczas gdy Ukraina najmocniej go poprawiła. Spory awans zanotowała też Polska.

W Londynie odbyła się dziś prezentacja "Global Soft Power Index 2023", najnowszej edycji rankingu mierzącego wpływy krajów dzięki atrakcyjności ich kultury, wartości czy systemu politycznego.

Na czele rankingu tak samo jak w 2022 roku pozostają Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy, zaś na czwarte miejsce awansowała Japonia, wyprzedzając Chiny. Z pierwszej dziesiątki wypadła Rosja, która w zeszłym roku była na 9. miejscu, a teraz jest na 13. Co zwraca uwagę, jest ona jedynym ze 121 sklasyfikowanych państw, które punktowo ma gorszy łączny wynik niż rok wcześniej i jak wskazano, jest to bezpośrednim efektem wojny, którą rozpętała.

Wojna na Ukrainie pośrednio wpłynęła też na znaczący awans Polski. Sklasyfikowana w tym roku została na 33. miejscu - to wzrost o siedem pozycji w porównaniu z zeszłym rokiem i najwyższe miejsce w historii. Łączny wynik punktowy to 45,1, czyli o 6,9 pkt więcej niż rok wcześniej. Jak wskazano w omówieniu, wpłynęła na to przede wszystkim pomoc udzielana Ukrainie.

17:08

Siły rosyjskie przerzucają sprzęt wojskowy z Białorusi do Donbasu na wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie niezależny kanał Biełaruski Hajun.

Według tego źródła, z Białorusi wyruszyły w kierunku obwodu donieckiego dwa transporty ze sprzętem wojskowym i żołnierzami rosyjskimi.

Pierwszy 28 lutego skierował się na stację Matwiejew-Kurhan w rosyjskim obwodzie rostowskim, dokąd ma przybyć 7 marca. Stamtąd lokomotywami separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej skład liczący 48 wagonów ma się udać do Iłowajska w obwodzie donieckim.

Telegram

Drugi transport wyjechał 1 marca do stacji Nieklinowka w obwodzie rostowskim, gdzie dotrze 8 marca. Stamtąd - podobnie jak pierwszy - uda się do Iłowajska. Ten transport liczy 38 wagonów.

W obu transportach są tylko po dwa wagony pasażerskie, zaś w pozostałych przewożony jest sprzęt wojskowy.

17:01

Rząd Estonii zdecydował o przeznaczeniu 25,4 mln euro z budżetu na rok 2023 na pokrycie kosztów związanych z goszczeniem w kraju uchodźców z Ukrainy - poinformowała agencja BNS.

Kwota pokryje m.in. koszt lekcji języka estońskiego na poziomie A1. Na ten cel do Ministerstwa Kultury Estonii trafi 4,5 mln euro. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na wzmocnienie ochrony granicy otrzyma niemal 4 mln euro, 1,5 mln euro zostanie przeznaczonych na monitorowanie migracji. Ok. 7,5 mln euro pomoże pokryć koszty usług socjalnych związanych z uchodźcami.

Podczas przygotowywania budżetu na rok 2023 zabezpieczenie wydatków związanych z uchodźcami wojennymi z Ukrainy zostało ujęte w środkach rezerw rządowych. Dzięki temu konkretne sumy potrzebne na te cele mogą być dostosowywane do zmieniających się potrzeb i planowanych działań.

16:50

W najbliższym czasie będą bardzo ciężkie i krwawe walki wokół Bachmutu. Może też dojść do prób ograniczonych operacji ofensywnych ze strony Rosji na innych kierunkach - mówił w internetowym Radiu RMF24 analityk wojskowy Jarosław Wolski. Zdaniem rozmówcy Piotra Salaka, wojna wchodzi w gorącą i krwawą fazę.

16:37

W Borodziance w obwodzie kijowskim w Ukrainie znaleziono i ekshumowano ciała trzech kolejnych ofiar rosyjskiej agresji - poinformował szef policji tego regionu Andrij Niebytow.

"Policja obwodu kijowskiego odnalazła dzisiaj ciała trzech zabitych przez okupantów mieszkańców. Ekshumację ofiar przeprowadzono w Borodziance" - napisał Niebytow w komunikatorze Telegram.

Ekshumacja odnalezionych zwłok cywilów w Borodziance w obwodzie kijowskim na zdjęciu z 2 marca br. / Viacheslav Ratynskyi / PAP

Jak przekazał, w marcu 2022 roku podczas rosyjskiej okupacji miejscowy mieszkaniec znalazł ciała dwóch zastrzelonych przez rosyjskich żołnierzy osób i spalone szczątki trzeciej osoby. Mężczyzna pochował zabitych na miejscowym cmentarzu. Teraz wrócił z zagranicy i poinformował policję o pochówkach.

Łącznie w obwodzie kijowskim po rosyjskiej okupacji znaleziono 1373 ciała cywilów. 197 ofiar nie zidentyfikowano. 278 osób uznaje się za zaginione.

Telegram

16:26

Dziewięć osób, w tym dziecko, zostało rannych w rosyjskim ataku dronami na kolejkę ludzi czekających po pomoc humanitarną w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformowało biuro prokuratora generalnego tego kraju.

"Rosyjskie wojsko po raz kolejny złamało normy międzynarodowego prawa humanitarnego" - podkreślono.

16:12

Rosyjskie służby prowadzą aktywne działania wobec Polaków przyjeżdżających do obwodu kaliningradzkiego - alarmują polskie władze. Chodzi o szantaż i wydobywanie informacji w celach wywiadowczych i propagandowych.

16:04

Niesamowitym wyczynem może pochwalić się jeden z ukraińskich żołnierzy walczący w rejonie Marjinki w obwodzie donieckim. Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że w "ciągu jednej walki" zniszczył aż pięć rosyjskich czołgów za pomocą amerykańskiego ręcznego przeciwpancernego pocisku kierowanego Javelin.

15:51

15:37

W Mołdawii mnożą się oznaki wojny hybrydowej, przy czym Ukraina jest gotowa na zagrożenie z Naddniestrza - oświadczyła rzeczniczka sił obrony na południu Ukrainy Natalia Humeniuk na briefingu prasowym.

Śledząc sytuację wewnętrzną w Mołdawii jesteśmy świadomi, że mnożą się tam teraz wszystkie oznaki wojny hybrydowej: dochodzi do prób rozchwiania systemu społeczno-politycznego, kolportowania narracji propagandowych i zwożenia tam grup agitatorów o odpowiednim kierunku propagandowym - oznajmiła Humeniuk.

15:30

Parlament Mołdawii przyjął deklarację potępiającą rosyjską inwazję na Ukrainę.

15:22

Chiny będą utrzymywać komunikację i koordynację z Rosją na wszystkich poziomach - powiedział minister spraw zagranicznych Chin Qin Gang na spotkaniu szefów dyplomacji państw G20 w indyjskim Delhi.



Szef MSZ Chin powiedział swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi, że Chiny wspierają wszelkie wysiłki na rzecz promowania rozmów pokojowych i są gotowe do odegrania konstruktywnej roli w tym zakresie - wynika z komunikatu opublikowanego przez chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

15:15

W Rosji rozwija się ruch antyfaszystowski, pospolite ruszenie - stwierdził Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, odnosząc się do doniesień z obwodu briańskiego w Rosji.

W rosyjskich mediach pojawiły się rano doniesienia o rzekomym przeniknięciu na terytorium graniczącego z Ukrainą obwodu briańskiego ukraińskiej grupy dywersyjnej.

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji poinformowała po południu, że sytuacja w obwodzie briańskim w pobliżu granicy z Ukrainą jest "pod kontrolą" - podała agencja informacyjna RIA Nowosti.

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ocenił, że "to klasyczna rosyjska prowokacja, absolutnie celowa".

15:07

Będziemy was wspierali do końca, do ostatniego dnia tej wojny, a ten ostatni dzień to będzie dzień zwycięstwa nad brutalną rosyjską agresją - powiedział we Lwowie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA przekazał Ukraińcom siedem samochodów policyjnych. Jak powiedział, odnosząc się do podziękowań ze strony szefa ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ihora Kłymenki, że za pomoc, którą Polacy okazali sąsiadom zza wschodniej granicy, "nie trzeba dziękować".