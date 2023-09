Siły rosyjskie przeprowadziły nad ranem atak powietrzny na Kijów. W stolicy Ukrainy działały systemy obrony powietrznej - poinformowała agencja Reutera. Wcześniej w całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Niemiecki rząd poinformował we wtorek o nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obejmuje on m.in. ponad 10 000 sztuk pocisków do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, a także most pancerny Beaver. Środa jest 560. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 06.09.2023 r.

05:20 Rada Najwyższa Ukrainy, jednoizbowy ukraiński parlament, ma dziś zatwierdzić kandydaturę Rustema Umerowa na stanowisko ministra obrony. Zastąpi on odwołanego Ołeksija Reznikowa. 05:17 Siły rosyjskie przeprowadziły nad ranem atak powietrzny na Kijów. W stolicy Ukrainy działały systemy obrony powietrznej - poinformowała agencja Reutera. Wcześniej w całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. 05:13 Rosyjska śpiewaczka Anna Netrebko złożyła poprawkę do pozwu, wytoczonego przeciwko Metropolitan Opera i jej dyrektorowi generalnemu Peterowi Gelbowi, za rozwiązanie z nią umowy o ustalonych występach. Śpiewaczka odżegnuje się od powiązań z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. "Netrebko odpiera wielokrotne stwierdzenia Gelba, jakoby była blisko związana z Putinem, czy jego bliskimi sojusznikami. Jak twierdzi, 'nie pokazała czynami ani ideologią, że jest nierozerwalnie związana z Putinem' - podał we wtorek magazyn "OperaWire". "Nie jest polityczną ani ideologiczną zwolenniczką Putina, nie jest jego wielką zwolenniczką i nie pokazała, że jest politycznym akolitą Putina, ani że jest z Putinem w politycznym lub ideologicznym związku" - wyszczególnia fragmenty poprawki do pozwu "OperaWire". 05:08 Niemiecki rząd poinformował we wtorek o nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obejmuje on m.in. ponad 10 000 sztuk pocisków do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, a także most pancerny Beaver. Ponadto Niemcy przekazują Ukrainie cztery pojazdy straży granicznej, 20 000 okularów ochronnych, 32 ciężarówki Zetros, cztery ciągniki 8x8 HX81 i cztery naczepy. Nowy pakiet zawiera także ponad osiem milionów sztuk amunicji. 30 sierpnia niemiecki rząd poinformował o przekazaniu Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej, obejmującego czołgi Leopard 1A5 i system radarowy dozorowania powietrznego TRML-4D.