Rosyjskie wojska posuwają się naprzód w kierunku Lisiczańska w Donbasie. To efekt niedawnego wzmocnienia jednostek i wzmożenia ostrzału, ale działania w celu zajęcia zachodniej części obwodu donieckiego utknęły - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Rosjanie nadal dążą do przejęcia kontroli nad Siewierodonieckiem. Opanowali dwie miejscowości: Łoskutiwkę i Raj-Aleksandriwkę i szturmują Syrotyne. Okupacyjne rosyjskie władze przeprowadzają tajną mobilizację w zrujnowanym Mariupolu. Mężczyznom proponuje się pracę w służbach ochrony, ale bez wyjaśnienia, że chodzi o "ochronę" okopów na pierwszej linii frontu. Najnowsze informacje ze 120. dnia rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Charków / PAP/EPA/ORLANDO BARRIA /

12:55

Okupacyjne rosyjskie władze przeprowadzają tajną mobilizację w zrujnowanym Mariupolu; mężczyznom proponuje się pracę w służbach ochrony, ale bez wyjaśnienia, że chodzi o "ochronę" okopów na pierwszej linii frontu - poinformował doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

W okupowanym przez rosyjskie wojska Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy panuje katastrofalna sytuacja humanitarna - pomoc zapewniana przez samozwańczą miejską administrację (dostawy żywności, wody, środków higienicznych) wystarcza tylko dla niewielkiej liczby osób, utrzymuje się także zagrożenie wybuchem epidemii chorób zakaźnych, m.in. cholery.

12:52

Na Ukrainie zaplanowano wstępną rozprawę w pierwszym procesie rosyjskiego żołnierza oskarżonego o zgwałcenie Ukrainki podczas rosyjskiej inwazji - podała agencja Reutera, podkreślając, że takich spraw będą najpewniej dziesiątki.

12:49

"Diaboliczna przemoc" - tak wojnę na Ukrainie nazwał papież Franciszek. Doszło tam do powrotu "dramatu Kaina i Abla" - mówił w czwartek podczas audiencji dla przedstawicieli katolickiej instytucji Dzieła Pomocy Kościołom Wschodnim (ROACO). Apelował, by broń ustąpiła miejsca negocjacjom.



12:33

Na Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji zniszczono lub uszkodzono 152 obiekty kultury, spośród których 70 stanowią miejsca kultu - podało UNESCO.



Wśród dotkniętych działaniami zbrojnymi obiektów znalazło się 30 budynków historycznych, 18 centrów kultury, 15 pomników, 12 muzeów i 7 bibliotek. Trzy czwarte ze 152 obiektów znajduje się w trzech ukraińskich obwodach: donieckim, charkowskim i kijowskim.

11:57

Kryzys wokół ukraińskiego zboża zablokowanego przez rosyjskie okręty musi zostać rozwiązany w ciągu najbliższego miesiąca, przed nowymi żniwami - powiedziała brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss podczas wizyty w Ankarze.

"(Prezydent Rosji Władimir) Putin wykorzystuje głód jako broń, używa bezpieczeństwa żywnościowego jako bezlitosnego narzędzia wojny. Zablokował ukraińskie porty i powstrzymuje eksport 20 milionów ton zboża na cały świat, trzymając świat w szachu. (...) Nie mamy wątpliwości, że statki handlowe muszą mieć zapewnione bezpieczne przejście, aby mogły opuścić ukraińskie porty. A ukraińskie porty powinny być chronione przed atakami rosyjskimi. Popieramy rozmowy prowadzone przez ONZ. Ale nie można pozwolić Rosji na zwłokę i lawirowanie. Konieczne jest pilne podjęcie działań w ciągu najbliższego miesiąca, przed nowymi żniwami - mówiła Truss na konferencji prasowej ze swoim tureckim odpowiednikiem Mehmutem Cavusoglu.

Podkreśliła, że Wielka Brytania i Turcja ściśle współpracują w celu złagodzenia skutków wojny Rosji z Ukrainą i nie spoczną, dopóki suwerenność Ukrainy na całym jej terytorium nie zostanie przywrócona.



11:27

W rejonie ochtyrskim (obwód sumski) samochód z policjantami najechał na minę. Jedna osoba zginęła, siedem jest rannych - poinformował szef administracji państwowej w obwodzie sumskim Dmytro Żywicki.

11:13

Odcięcie dostaw gazu przez Rosję uderzyło w 12 państw członkowskich Unii Europejskiej - powiedział nadzorujący unijną politykę klimatyczną wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.



Timmermans dodał, że dziesięć spośród nich wystosowało "wczesne ostrzeżenie" dotyczące dostaw gazu - pierwszy z trzech poziomów oceny ryzyka ujętych w unijnej strategii bezpieczeństwa energetycznego.

10:38

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przechwyciła rozmowę telefoniczną, z której wynika, że oddziały Zachodniego Okręgu Wojskowego zostały doszczętnie rozbite przez ukraińskie wojsko. Ocaleli jedynie ci, którzy odmówili udziału w ataku na Ukrainę - poinformowała agencja Unian.

SBU przechwyciła rozmowę żołnierza stacjonującego w obwodzie Charkowskim, który rozmawiał z żoną.

Okręgu zachodniego już nie ma, został w Rosji, to są ci, co odmawiają. Razem ze mną tylko ci ze wschodu się kręcą, tych z zachodu już prawie nie ma. Cały sprzęt zniszczony, to wieżyczka nie działa, to koła przebite, to jeszcze co innego - opowiada żonie okupant.

Zginęło wielu oficerów, brakuje kierowców, a siły piechoty wykorzystywane są jako żywe mięso. Dlatego też walczymy na ilość i faktycznie drepczemy w miejscu - dodał.

10:11

Jeden z dwóch Brytyjczyków skazanych na karę śmierci przez prorosyjskich separatystów z Doniecka został poinformowany, że egzekucja zostanie wykonana - przekazała stacji BBC jego rodzina.



Na początku czerwca 28-letni Aiden Aslin, a także inny obywatel brytyjski Shaun Pinner i Marokańczyk Saaudun Brahim zostali skazani na karę śmierci przez sąd tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) za rzekomą działalność najemniczą i próbę obalenia jej władz. Obaj Brytyjczycy z powodów osobistych są od kilku lat związani z Ukrainą i walczyli w regularnych siłach zbrojnych tego kraju, zatem jak podkreśla brytyjski rząd powinni być traktowani jako jeńcy wojenni.



Aslin powiedział rodzinie podczas rozmowy telefonicznej, że przetrzymujący go twierdzą, iż brytyjskie władze nie próbowały negocjować w jego sprawie oraz powiedzieli mu, że "czas ucieka".

09:29

Szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował, że trasa Lisiczańsk-Bachmut jest obecnie nieprzejezdna. Wcześniej była to "droga życia", którą ewakuowano mieszkańców i dowożono zaopatrzenie dla armii ukraińskiej.



W komentarzu na komunikatorze Telegram Hajdaj przyznał, że sytuacja w obwodzie ługańskim jest "nadzwyczaj trudna". "Rosjanie zebrali wszystkie rezerwy i rzucili wszystko do szturmu Siewierodoniecka i na kierunek Zołote-Toszkiwka" - napisał.



9:03

Siły ukraińskie zaatakowały minionej doby przy użyciu drona rafinerię w obwodzie rostowskim w Rosji; wojska rosyjskie wzmocniły tymczasem obronę przeciwlotniczą na wschodzie Ukrainy, ograniczając możliwości użycia dronów przez ukraińskich obrońców - podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



08:37

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już ponad 1,5 tys. czołgów i około 34 430 żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - ogłosił w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Minionej doby Rosja straciła osiem czołgów, 18 pojazdów opancerzonych, cztery systemy artylerii, wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet, śmigłowiec i sześć dronów - napisano w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

08:11

Siły ukraińskie wyeliminowały minionej doby na południu kraju 20 rosyjskich żołnierzy, kilka pojazdów i dwa składy amunicji; trwa operacja mająca na celu wypchnięcie najeźdźców z Wyspy Węży - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.



Poprzedniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły atak na pozycje ukraińskie na południu Ukrainy z użyciem śmigłowca Ka-52, ale wycofali się pod ciężkim ostrzałem Ukraińców - przekazało dowództwo w sprawozdaniu.

07:40

Rosyjskie wojska posuwają się naprzód w kierunku Lisiczańska w Donbasie, co jest efektem niedawnego wzmocnienia jednostek i wzmożenia ostrzału, ale działania w celu zajęcia zachodniej części obwodu donieckiego utknęły - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



07:07

Wojska rosyjskie próbują przejąć całkowitą kontrolę nad trasą Bachmut-Lisiczańsk, przerzuciły w tym celu dodatkową batalionową grupę taktyczną w rejon miejscowości Nowotoszkiwske - powiadomił w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Rosjanie nadal dążą do przejęcia kontroli nad Siewierodonieckiem i prowadzą ofensywę, by okrążyć siły ukraińskie w rejonie sąsiedniego Lisiczańska.



W komunikacie na Facebooku Sztab podał, że wojska rosyjskie opanowały dwie miejscowości: Łoskutiwkę i Raj-Aleksandriwkę i szturmują Syrotyne. Przeciwnik "prowadzi działania przygotowawcze w celu forsowania rzeki Doniec" - poinformował sztab.



Działania ofensywne siły rosyjskie prowadzą także w rejonie miejscowości: Zołote i Wowczojariwka.

06:33

Zakłady chemiczne Azot w Siewierodoniecku powstały w czasie zimnej wojny i - podobnie jak Azowstal w Mariupolu - były budowane tak, żeby w przypadku wojny przekształcić je w umocnione pozycje. To kolejny obiekt przemysłowy, który stał się przyczółkiem ukraińskiej obrony. Ludzie ukrywają się tam w schronach zbudowanych dla ochrony przed wyciekiem chemikaliów.



Na terenie zakładów Azot w strefie przemysłowej Siewierodoniecka skupiły się obecnie walki o kontrolę nad tym miastem. Na jego terenie ukrywa się w schronach ponad 500 cywilów - podają władze.

06:11

Rozpoczyna się dwudniowy szczyt unijnych przywódców w Brukseli. Jednym z głównych tematów rozmów będzie przyznanie Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej.



Wobec powrotu wojny do Europy podjęliśmy bezprecedensowe działania dowodzące geopolitycznej siły UE. Teraz musimy poczynić dalsze kroki, by wzmocnić bezpieczeństwo i stabilność naszego kontynentu. Będzie to główny temat naszego szczytu Rady Europejskiej 23-24 czerwca - napisał w zaproszeniu wystosowanym do szefów państw i rządów przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.



05:28

Działania rosyjskich agentów wpływu skoncentrowane są na podważaniu społecznego poparcia dla pomocy Ukrainie - pisze portal The Daily Beast, powołując się na analizy amerykańskiego wywiadu. Służby uważają też, że Rosjanie starają się wpłynąć na wynik listopadowych wyborów do Kongresu.

Portal cytuje dwa dokumenty Biura Wywiadu i Analiz ministerstwa bezpieczeństwa krajowego (DHS). Według wydanej jeszcze w maju analizie, Kreml skupia swoje operacje wpływu za pomocą swoich mediów i innych kontrolowanych podmiotów "niemal całkowicie" na temacie wojny na Ukrainie, przede wszystkim lansując tezę, że zachodnie wsparcie dla Ukrainy jest przyczyną przedłużającej się wojny.

05:24

Rosjanie ściągają rezerwy do Siewierodoniecka, a także na kierunek Toszkiwka-Zołote, gdzie trwają walki. Wojska przeciwnika próbują otoczyć zgrupowanie sił ukraińskich - poinformował szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.



05:22

Dokonując inwazji na Ukrainę na pełną skalę 24 lutego Rosja zrobiła to samo, co naziści zrobili 22 czerwca 1941 r. - powiedział Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo w środę pod koniec 119 dnia wojny, informuje Ukrinform.

05:15

Po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydent Mołdawii Maią Sandu - poinformowała Ukraińska Prawda cytując wpis prezydenta na Twitterze.

O jutrzejszym posiedzeniu Rady Europejskiej rozmawiałem z prezydent Mołdawii Maią Sandu. Czekamy na decyzję Unii Europejskiej o przyznaniu naszym państwom statusu kandydata. Uzgodniliśmy wzajemną pomoc w drodze do UE - napisał prezydent Zełenski.

Według Ukraińskiej Prawdy przygotowywana jest wizyta prezydent Mołdawii w Kijowie.

Stanowisko Kiszyniowa po rosyjskiej inwazji rozczarowało Kijów, ponieważ Mołdawia natychmiast ogłosiła, że nie nałoży na Rosję sankcji gospodarczych. Ostatecznie jednak nieformalnie wprowadziła sankcje unikając umieszczenia jej na rosyjskiej liście "nieprzyjaznych państw" - komentuje kontekst rozmowy Ukraińska Prawda. Kolejną kwestią sporną w stosunkach między obydwoma krajami była dostawa broni - przypomina portal.

05:11

W obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy siły przeciwnika kontrolują 55 proc. terytorium - powiadomił szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko. Dodał, że sytuacja wzdłuż całej linii frontu jest bardzo trudna. Wróg stosuje wszystkie rodzaje uzbrojenia, jakie posiada - zaznaczył.

Ci spośród mieszkańców, którzy pozostali na terenie objętym walkami, najczęściej mówią, że nie mają dokąd jechać lub nie mają środków na życie w innych miejscach. Ludzie ci w większości ukrywają się, lecz to również jest bardzo niebezpieczne, ponieważ Rosjanie stosują ciężką artylerię oraz lotnictwo.