Tydzień temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Do tej pory w ostrzałach i walkach zginęło tysiące osób. Najostrzejsze walki są prowadzone w okolicach Kijowa, Charkowa i Mariupola. Władze ukraińskie poinformowały, że straciły kontrolę nad Chersoniem nieopodal Krymu. To pierwsze miasto, które Rosjanie podbili w tej kampanii. Najważniejsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 03.03.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdj. ilustracyjne / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

- Ponad 2000 cywilów zginęło w wyniku rosyjskich ataków na cele cywilne na Ukrainie - poinformowała ukraińska służba ds. sytuacji nadzwyczajnych.

- Trwa rosyjski ostrzał m.in. w Kijowie i Charkowie.

- Rosja poinformowała, że przejęła Chersoń na południu Ukrainy. Władze w Kijowie zaprzeczają i przekonują, że dalej kontrolują część miasta.

- Mariupol jest odcięty od prądu i ogrzewania.

- Kolejna tura rozmów między Rosją i Ukrainą ma się odbyć w czwartek. Miejsce jeszcze nie jest znane.

- Bank Światowy zakończył wszystkie programy w Rosji i na Białorusi.

- Trybunał w Hadze wszczął postępowanie ws. zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie.

- Według ukraińskiego wywiadu w piątek 4 marca Rosja ma wprowadzić stan wojenny.

RELACJA ZE ŚRODY 02.03.2022>>>

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ZE ŚRODY 02.03.2022>>>

03:30 Rosjanie przejęli Chersoń

Ukraińskie władze podały w czwartek nad ranem, że po ciężkich walkach Rosjanie przejęli kontrolę nad Chersoniem. Mer miasta Ihor Kołychajew poinformował, że w budynku miejskiej administracji rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich sił, aby poprosić, by "nie strzelano do ludzi" - relacjonuje AFP.

Szef władz obwodu chersońskiego Hennadij Łahuta wezwał na Telegramie mieszkańców Chersonia, by pozostali w domach, ponieważ "okupanci (rosyjscy) są we wszystkich dzielnicach miasta i są bardzo niebezpieczni".

02:36 Eksplozja w okolicy Chersonia

Eksplozja w okolicy Chersonia, gdzie trwają walki o miasto.

02:28 Zniszczone pojazdy w Buczy

02:08 Rosja próbuje ratować gospodarkę

Do Dumy Państwowej trafił pakiet ustaw, które mają wspomóc Rosjan i rosyjskie przedsiębiorstwa w związku z sankcjami nałożonymi po ataku na Ukrainę.

Wśród propozycji jest m.in. odwołanie do końca roku kontroli w małych i średnich przedsiębiorstwach, uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych, ograniczenia w eksporcie leków czy dodatkowa waloryzacja emerytur.

01:47 Ośmioro cywili zginęło w Izium

Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ostrzału w Izium w obwodzie charkowskim. Zastępca burmistrza Wołodymyr Macokin przekazał, że zginęło 8 osób, a miasto doznało "znacznych szkód". 6 dorosłych i 2 dzieci przebywało w domu, który został trafiony pociskiem.

01:43 Walki w Chersoniu

Trwają walki na ulicach Chersonia. Kontrolę nad częścią miasta próbuje odzyskać ukraińska obrona terytorialna.

Wcześniej Rosjanie poinformowali, że podbili miasto. Ukraińskie władze jednak temu zaprzeczają.

01:20 Eksplozje w Kijowie

Kilka eksplozji w Kijowie.

01:09 Zełenski: Prawie 9 tys. Rosjan zginęło

Prawie 9 tys. Rosjan zginęło w ciągu jednego tygodnia - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W swojej odezwie do narodu przekazał, że środa nie była "dobrym dniem dla wroga".

00:46 Duda rozmawiał z Zełenskim

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Andrzej, damy radę! Racja i sprawiedliwość są po naszej stronie. To oni mordują ludzi. My bronimy naszej Ojczyzny, naszych rodzin i naszych domów!" - powiedział przed chwilą do mnie mocnym głosem Wołodymyr Zełenski.. Bohaterscy Obrońcy Ukrainy potrzebują solidarności i wsparcia! - napisał Duda.

00:42 Wojsko poszukuje rosyjskich systemów S-300

Ukraińskie wojsko apeluje o udostępnianie informacji o lokalizacji rosyjskich przeciwlotniczych systemów rakietowych S-300 - informuje Państwowa Służba Łączności Specjalnej.

Chodzi o jednostki rozlokowane w okolicach miejscowości Irpin, Makarów i Demidów

00:40 Śmierć pracownicy OBWE

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy z Europie (OBWE) poinformowała, że członkini jej misji została zabita podczas ostrzału Charkowa.

Maryna Fenina, która pracowała dla misji OBWE monitorującej sytuację na Ukrainie, zginęła, "gdy dostarczała zapasy dla swej rodziny w mieście, które stało się strefą wojny" - podaje komunikat Organizacji.

00:31 Trybunał w Hadze wszczyna śledztwo

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze Karim Khan poinformował w środę późnym wieczorem, że MTK wszczął śledztwo ws. zbrodni wojennych, które mogły być popełnione na Ukrainie. Tydzień temu Rosja rozpoczęła tam inwazję.

00:25 Ostrzał miasta Izium

Rosjanie rozpoczęli naloty na miasto Izium w obwodzie charkowski - poinformował Wadim Macokin z Centrum Bezpieczeństwa Informacyjnego. Pociski miały uderzyć w wieżowiec i prywatny dom. Co najmniej trzy osoby zginęły.

00:23 USA dostarcza pociski Stinger

CNN donosi, że Stany Zjednoczone dostarczyły już Ukrainie 200 rakiet Stinger. Wcześniej do kraju trafiały takie pociski z Litwy, Łotwy i Estonii.

00:19 Ze Lwowa przyjechały już trzy konwoje ratujące Polaków

We współpracy z innymi instytucjami MSZ i Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie zorganizowały od początku ataku Rosji na Ukrainę trzy konwoje ratujące Polaków z terenów objętych wojną. Z pomocy skorzystało 309 osób, w tym posiadacze Karty Polaka, dwóch dziennikarzy TVN24, oraz obywatele państw trzecich (Ukraina, Francja, USA, Wielka Brytania) - napisał wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

00:15 Kolejna firma wstrzymuje interesy w Rosji

Szwedzka marka odzieżowa H&M tymczasowo wstrzymuje sprzedaż w Rosji z powodu ataku na Ukrainę.

00:10 Spotkanie w BBN

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego po raz kolejny prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami rządu, wojska oraz służb.

Narady kierownictwa państwa odbywają się w ostatnich dniach regularnie w związku z trwającą inwazją rosyjską na Ukrainę



00:04 Bank Światowy wstrzymuje programy w Rosji i na Białorusi

Bank Światowy wstrzymuje wszystkie programy w Rosji i na Białorusi z natychmiastowym skutkiem.

Na Białorusi Bank Światowy jest zaangażowany w 11 programów na kwotę 1,15 mld dolarów. W Rosji prowadzi 4 projekty na 370 mln dolarów - podała AFP za stroną internetową instytucji.