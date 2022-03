Siły rosyjskie rano ostrzelały budynki mieszkalne w Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy. Na razie nie wiadomo, ile jest ofiar. Od początku inwazji na Ukrainę rosyjskie wojska straciły 17,3 tys. żołnierzy, a także 605 czołgów, 305 systemów artyleryjskich, 131 samolotów i 131 śmigłowców - podał w środę w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W celu uzupełnienia swoich sił na Ukrainie Rosja przerzuciła wojska z okupowanych terenów Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej - poinformował rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Minionej doby Rosjanie 39 razy ostrzelali miasta znajdujące się w położonym na północnym wschodzie Ukrainy obwodzie charkowskim. Najważniejsze wydarzenia związane z 35. dniem wojny w Ukrainie śledzimy dla Was w relacji z 30.03.2022 r.

Zniszczony rosyjski pojazd w odbitym przez Ukraińców Trościańcu / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Siły rosyjskie rano ostrzelały budynki mieszkalne w Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy; są ofiary

Od początku inwazji na Ukrainę rosyjskie wojska straciły 17,3 tys. żołnierzy, a także 605 czołgów, 305 systemów artyleryjskich, 131 samolotów i 131 śmigłowców - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W celu uzupełnienia swoich sił na Ukrainie Rosja przerzuciła wojska z okupowanych terenów Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej - poinformował rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Minionej doby Rosjanie 39 razy ostrzelali miasta znajdujące się w położonym na północnym wschodzie Ukrainy obwodzie charkowskim.

Są pewne oznaki wskazujące, że wojska rosyjskie przegrupowują się w celu skoncentrowania działań w kierunku wschodnim - napisano w nocy w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy

"Nikt nie powinien dać się nabrać na stwierdzenia Kremla, że wycofa siły spod Kijowa" - powiedział wieczorem rzecznik Pentagonu John Kirby

Deputowany rady miejskiej Iziumu wprowadził żołnierzy rosyjskich do obleganego miasta niebronioną drogą . Deputowany należy do zawieszonej prorosyjskiej partii

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało prawie 2,37 mln osób - poinformowała Straż Graniczna

W ciągu miesiąca Ukrainę opuściło łącznie 3,9 mln ludzi a 6,5 mln musiało przemieścić się wewnątrz tego kraju - poinformowała zastępczyni sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Joyce Msuya

09:49

Ukraina domaga się od Rady Bezpieczeństwa ONZ niezwłocznego podjęcia działań w celu demilitaryzacji okolic Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej ze względu na ryzyko wybuchu znajdującej się tam amunicji - oświadczyła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk na briefingu.

09:47

Od początku inwazji na Ukrainę rosyjskie wojska straciły 17,3 tys. żołnierzy, a także 605 czołgów, 305 systemów artyleryjskich, 131 samolotów i 131 śmigłowców - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Od 29 lutego do 30 marca Rosja straciła również 1723 pojazdy opancerzone, 96 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy przeciwlotnicze, 1184 samochody, siedem okrętów, 75 cystern z paliwem, 81 bezzałogowców i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu - napisano w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

09:35

Rosyjskie wojska wystrzeliły trzy pociski rakietowe w obiekty przemysłowe w obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy - poinformował mer miasta Chmielnicki Ołeksandr Symczyszyn.

W wyniku ataków wybuchły pożary. Zostały ugaszone rano. Informacje o ofiarach są obecnie weryfikowane.



09:34

Pomimo obietnic ze strony Rosji dotyczących złagodzenia operacji militarnej w okolicach Czernihowa na północy Ukrainy nie odnotowaliśmy dotąd jej osłabnięcia - poinformował gubernator obwodu czernihowskiego Wiaczesław Czaus, cytowany przez agencję Reutera.

Czy wierzymy w te zapewnienia? Oczywiście, że nie - zaznaczył. Obietnicom tym zaprzecza ostrzał Nieżyna oraz trwające całą noc ataki na Czernihów - dodał.

09:33

Rosyjscy żołnierze służby zasadniczej z jednej z formacji pancernych, wysłani na wojnę z Ukrainą, poprosili swoje dowództwo o możliwość powrotu do miejsca stałej dyslokacji w Rosji - przekazał na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Żołnierze z 26. pułku czołgów 47. dywizji pancernej podpisali kontrakty w czasie wojny na Ukrainie. (...) Następnie zaczęli składać raporty z prośbą o rozwiązanie tych umów i odesłanie do miejsca stałego stacjonowania" - podano w porannym komunikacie Sztabu Generalnego.

09:30

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie kontynuowały ostrzał osiedli mieszkaniowych w Charkowie i okolicach; w pobliżu położonego na południe od stolicy obwodu Iziumu trwają walki - powiedział szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Minionej doby Rosjanie 39 razy ostrzelali miasta znajdujące się w położonym na północnym wschodzie Ukrainy obwodzie charkowskim. "Użyto artylerii, pocisków moździerzowych oraz wyrzutni rakiet MLRS" - poinformował na Telegramie Syniehubow.



Syniehubow dodał, że w pobliżu Iziumu nadal toczą się walki, podczas których we wtorek siły ukraińskie zestrzeliły jednego wrogiego myśliwca i jednego drona.

09:17

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało prawie 2,37 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Wczoraj funkcjonariusze SG odprawili 22,4 tys. podróżnych, czyli o 6,6 proc. więcej niż w poniedziałek.

09:15

Deputowany rady miejskiej Iziumu w obwodzie charkowskim wprowadził żołnierzy rosyjskich do obleganego miasta niebronioną drogą - poinformował szef wydziału rady ds. młodzieży Maksym Strelnyk na Facebooku. Deputowany należy do zawieszonej prorosyjskiej partii.

"W sobotę 26 marca zaczęły się pojawiać doniesienia, że do Iziumu zaczęli wchodzić rosyjscy okupanci. Jak się okazało, nie weszli oni do miasta tak po prostu, tylko poprowadził ich i pokazał niechronioną drogę zdrajca Anatolij Fomyczewski" - napisał Strelnyk.

Dodał, że miasto się nie poddaje i nadal zdecydowanie walczy z wojskami rosyjskimi.

Fomyczewski jest deputowanym partii Opozycyjna Platforma - Za Życie - ugrupowania powiązanego z Rosją. Partia została zawieszona 20 marca przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

08:40

Jesteśmy partnerem poważnym handlowym Rosji i wiele naszych towarów idzie do Rosji, albo my kupujemy z Rosji i niestety te pieniądze idą na finansowanie uzbrojenia. Marszałek Grodzki nie powiedział niczego, co nie jest prawdą - tak o słowach marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który przepraszał Ukraińców za "finansowanie zbrodniczego reżimu" mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa-Błońska. Z drugiej strony mamy pana premiera, panów ministrów, którzy wychodzą na mównicę i słyszę w Sejmie od rana do wieczora zdania, słowa, które nie są prawda. Jedni dostają awanse, że od rana do wieczora mówią nieprawdę, a marszałek Grodzki powiedział bardzo bolesną prawdę - mówiła wicemarszałek Sejmu.

08:25

Nagranie ukraińskiego operatora Jurija Hruzinowa z opustoszałego Irpienia pod Kijowem, niemal całkowicie zniszczonego przez rosyjski ostrzał i walki, opublikowała agencja UNIAN. Porównała he do "apokaliptycznej pustyni".

Na nagraniu widać ciała zabitych leżące na ulicach, zniszczone domy, mosty, tory kolejowe, spalone i rozerwane na strzępy samochody.



08:20

Nawet tysiące cywilów mogły zginąć w Mariupolu na południu Ukrainy, w mieście, które od czterech tygodni jest nieustannie bombardowane. Takie dane są w pierwszym oficjalnym komunikacie misji ONZ na rzecz praw człowieka.

08:04

Rosyjska marynarka wojenna blokuje w rejonie Morza Czarnego ponad 90 statków zaopatrujących świat w żywność - poinformowała zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman. 30 proc. światowego eksportu pszenicy i 75 proc. oleju słonecznikowego pochodzi z tego regionu, objętego obecnie działaniami wojennymi - przypomniała.

08:02

Ukraina stworzyła strategiczne zapasy żywności na kilka lat - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na słowa premiera Denysa Szmyhala na posiedzeniu rządu.

Szmyhal dodał, że rząd zaczął realizować program bezpłatnego rozdawania kluczowych artykułów spożywczych w miastach przyfrontowych. Państwo kupuje ponad 10 takich artykułów i rozdaje ludziom. Jest to także wsparcie dla ukraińskich producentów, wsparcie naszej produkcji żywności - powiedział.

08:01

Co najmniej 145 dzieci zginęło dotychczas na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Ponad 220 dzieci zostało rannych.

W bombardowaniach i ostrzałach rakietowych zniszczono 790 placówek oświatowych, 75 zostało całkowicie zniszczonych.

"Liczby te nie są kompletne, ponieważ nie ma możliwości zbadania sytuacji w miejscach, w których toczą się działania bojowe, i na terenach czasowo okupowanych przez Rosję" - podano.

08:00

Szef czeczeńskiej republiki Ramzan Kadyrow nie jest zadowolony z rozmów pokojowych Rosji z Ukrainą. Podczas przemówienia w Groznym powiedział, że trzeba "jechać do Kijowa i odbić Kijów".

07:44

Rosja ma trudności z reorganizacją swoich oddziałów na Ukrainie - oceniło rano brytyjskie ministerstwo obrony.

"Jednostki rosyjskie, które poniosły ciężkie straty, zostały zmuszone do powrotu na Białoruś i do Rosji w celu reorganizacji i uzupełnienia zapasów. Działania te dodatkowo obciążają i tak już napiętą logistykę rosyjską i pokazują trudności, jakie Rosja ma z reorganizacją swoich jednostek w wysuniętych rejonach na Ukrainie. Rosja prawdopodobnie będzie nadal kompensować swoje ograniczone możliwości manewrowania na polu walki zmasowanymi atakami artyleryjskimi i rakietowymi. Deklarowane przez Rosję skupienie się na ofensywie w Doniecku i Ługańsku jest prawdopodobnie milczącym przyznaniem, że ma ona trudności z utrzymaniem więcej niż jednej znaczącej osi natarcia" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

07:38

Na razie nie można mówić o tym, że Rosja zmniejszyła intensywność działań zbrojnych w obwodzie kijowskim i czernihowskim na północy Ukrainy - oświadczył doradca szefa MSW Wadym Denysenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Denysenko podkreślił, że w nocy alarmy przeciwlotnicze ogłaszane były praktycznie w całym kraju, Rosjanie ostrzeliwali Czernihów, obwód chmielnicki, a nad Kijowem obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjskie rakiety.

W okolicach Irpienia, na północny zachód od Kijowa, przez całą noc słychać było działania bojowe.

Można powiedzieć, że niektóre jednostki i sprzęt wycofują się na Białoruś. To wygląda bardziej na rotację i lizanie ran niż na realne wstrzymanie działań bojowych - zaznaczył Denysenko.

07:36

Pilot zestrzelonego rosyjskiego samolotu Aleksander Krasnojarcew ukrył się w stodole. Nakrył go w niej właściciel - Rosjanin bez skrupułów zabił nieuzbrojonego cywila. Został pojmany i podczas przesłuchania zeznał, jak zrzucał bomby na Czernihów. Teraz burmistrz tego miasta apeluje do prezydenta Zełenskiego, by rosyjskiego pilota potraktować jak więźnia, a nie jeńca wojennego, który mógłby podlegać wymianie.

07:34

W celu uzupełnienia swoich sił na Ukrainie Rosja przerzuciła wojska z okupowanych terenów Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej - poinformował rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Z informacji strony ukraińskiej wynika, że z oddziałów 4. bazy sformowano trzy batalionowe grupy taktyczne (do 1200 osób), zaś z wojsk stacjonujących w Abchazji - dwie batalionowe grupy taktyczne (800 osób).

06:49

Tereny mieszkalne w Lisiczańsku w obwodzie ługańskim znalazły się pod ostrzałem artyleryjskim - poinformowały tamtejsze władze.

Jak poinformował na Telegramie szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj do ostrzału doszło ok. godz. 06:30 czasu lokalnego (05:30 w Polsce).

"Doszło do znacznego zniszczenia wieżowców, informacje na temat liczby ofiar nie są jeszcze znane; trwa akcja ratunkowa" - dodał Hajdaj.

06:40

Do 12 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału budynku administracji obwodowej w Mikołajewie na południu kraju. 34 osoby są ranne.

Wczoraj rano rakieta całkowicie zniszczyła 8-piętrowy budynek władz obwodu. Ratownicy wciąż pracują na gruzowisku.

06:35

Zniszczenia w Nieżynie i Czernichowie po wczorajszym bombardowaniu.

06:32

Prezydent Rosji Władimir Putin rozmyślnie używa żywności jako broni przeciwko narodowi ukraińskiemu - oświadczył na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ stały przedstawiciel Ukrainy w ONZ Serhij Kislica.

Putin nie jest pierwszym dyktatorem, który używa żywności jako broni przeciwko narodowi ukraińskiemu. Ideologiczny apostoł Moskwy Stalin zabił 90 lat temu miliony Ukraińców podczas sztucznie wywołanego Wielkiego Głodu. Nie jest czymś zaskakującym, że Putin, który honoruje Stalina jako swego przodka, stosuje taką samą praktykę - powiedział Kislica na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconemu sytuacji humanitarnej na Ukrainie.

05:23

Jeszcze w tym tygodniu niektóre ukraińskie zakłady metalurgiczne zaczną częściowo wznawiać produkcję i przywracać zdolności eksportowe - oświadczył agencji Ukrinform minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.

Jak dodał, są pewne problemy logistyczne - nie działają porty.

Ale odbudowujemy logistykę aby umożliwić im działalność. To jest ważne dla wielu miast, w których głównie takie zakłady tworzą miejsca pracy - podkreślił minister.

05:10

Naszą relację z 35. dnia wojny zaczynamy od podsumowania najważniejszych z nocy:

- Są pewne oznaki wskazujące, że wojska rosyjskie przegrupowują się w celu skoncentrowania działań w kierunku wschodnim - napisano w opublikowanym w nocy komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według stanu na godz. 00:00 30 marca 2020 r. rosyjscy najeźdźcy nie zdołali osiągnąć administracyjnych granic Regionu Donieckiego i Ługańskiego, okrążyć i uzyskać kontroli nad lewobrzeżną częścią Ukrainy.

W obecnym momencie pojedyncze jednostki sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej kontynuują wycofywanie się z rejonu Kijowa i Czernihowa.

Według Sztabu Generalnego tzw. "wycofywanie żołnierzy" może być również wymianą niektórych jednostek mającą na celu wprowadzenie w błąd dowództwa sił zbrojnych Ukrainy i stworzenie błędnego wrażenia, że Rosja zrezygnowała z okrążenia Kijowa.

- Nikt nie powinien dać się nabrać na stwierdzenia Kremla, że wycofa siły spod Kijowa - powiedział wieczorem rzecznik Pentagonu John Kirby. Jak dodał, jedynie niewielkie siły rosyjskie zostały wycofane spod stolicy, a zagrożenie dla miasta nie ustało.

Z pewnością nie są to znaczące części wielu batalionowych grup taktycznych, które Rosja rozmieściła przeciwko Kijowowi - powiedział rzecznik. Ocenił, że ogłoszone wczoraj przez rosyjskiego wiceministra obrony Aleksandra Fomina "drastyczne ograniczenie działań wojennych" pod Kijowem i Czernihowem jest próbą przykrycia faktu, że rosyjska ofensywa została powstrzymana.



- Jest niemal pewne, że Rosja nie osiągnęła celu, jakim było okrążenie Kijowa i wydaje się, że się z tym pogodziła, ale teraz zapewne będzie przekierowywała wojska do obwodów donieckiego i ługańskiego - oceniło wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

- Wieczorem ukraińskie media podały, powołując się na gubernatora obwodu biełgorodzkiego Wiaczesława Gładkowa, że w pobliżu rosyjskiego Biełgorodu, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą, doszło do eksplozji.

Do wybuchu miało dojść we wsi Krasnyj Oktiabr.

Według informacji mediów rosyjskich w wyniku wybuchu nikt nie zginął, cywile nie ucierpieli, a rannych zostało czterech rosyjskich wojskowych.



- W ciągu miesiąca Ukrainę opuściło łącznie 3,9 mln ludzi a 6,5 mln musiało przemieścić się wewnątrz tego kraju - poinformowała zastępczyni sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Joyce Msuya. Stały przedstawiciel Ukrainy w ONZ Serhij Kislica oświadczył, że spowodowanie humanitarnej katastrofy na Ukrainie jest elementem rosyjskiej strategii.