To już 117. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Północno-wschodnia część obwodu donieckiego oraz przylegająca do niej część obwodu ługańskiego to obecnie najtrudniejszy odcinek frontu. Trwają walki o pełną kontrolę nad miastem Siewierodonieck. Prezydent Wołodymir Zełenski ostrzega, że należy spodziewać się nasilenia wrogiej aktywności Rosji - nie tylko przeciwko Ukrainie. "Zaczyna się historyczny tydzień. Jeden z najważniejszych od 1991 roku. Tydzień, w którym usłyszymy odpowiedź Unii Europejskiej w sprawie statusu kandydata dla Ukrainy" - dodał ukraiński przywódca. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował w niemieckiej telewizji o dostawy broni z Zachodu. "Jeśli jej nie dostaniemy, to w porządku, będziemy walczyć łopatami" - zapowiedział. Najnowsze informacje z rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Siewierodonieck / PAP/EPA/OLEKSANDR RATUSHNIAK / 11:24 Blokowanie przez Rosję eksportu milionów ton ukraińskiego zboża to zbrodnia wojenna - oświadczył szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell w wypowiedzi dla dziennikarzy przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych krajów unijnych w Luksemburgu.

Zobacz również: Borrell: Blokowanie przez Rosję eksportu ukraińskiego zboża to zbrodnia wojenna 11:00 Szef władz obwodowych przekazał również, że trwa "cicha" ewakuacja cywilów z Lisiczańska. Z obszarów, na których trwają walki, są oni wywożeni przez wojskowych pojazdami opancerzonymi. 10:35 Co najmniej dwóch cywilów zginęło, a 12 zostało rannych w niedzielę w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował portal Suspilne, powołując się na dane ukraińskiej policji. Ostrzały prowadzono z dział artyleryjskich, wyrzutni rakietowych, czołgów i samolotów. Telegram Celem ataków wojsk rosyjskich były Awdijiwka, Toreck, Bachmut, Zalizne, Nju-Jork, Zajcewe, Błyżnia Dylijiwka, Szewczenko, Perwomajske i Pawliwka. Policja poinformowała, że zniszczonych jest 21 obiektów cywilnych, w tym 12 budynków mieszkalnych oraz szpital 10:23 Utraciliśmy kontrolę nad miejscowością Metiołkine, położoną na południowy wschód od atakowanego przez wojska rosyjskie Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - przekazał szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. 10:05 Rosyjskie lotnictwo odpowiada w dużej mierze za to, że Rosja nie zdołała osiągnąć założonych celów na Ukrainie, bo nie udało mu się zdobyć przewagi w powietrzu, a większy niż zakładano ciężar spadł na siły lądowe - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. 09:35 W Charkowie wzrosła intensywność rosyjskich ostrzałów, w szczególności na północnych peryferiach miasta - powiadomiły władze regionalne. Siły rosyjskie ostrzeliwują również miejscowości w obwodzie; są ranni.



W rejonie czuhujewskim ranna została jedna osoba, w okolicach Iziumu, gdzie toczą się działania bojowe, w ostrzałach ucierpiało pięć osób. Jedna osoba odniosła rany w Pierwomajsku - poinformowały władze, na które powołuje się w poniedziałek agencja Ukrinform. 09:11 Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,190 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 24,8 tys. osób. 08:58 Od początku inwazji na Ukrainę armia rosyjska straciła około 33 800 żołnierzy, w tym ok. 200 w ciągu ostatniej doby - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Minionej doby siły rosyjskie straciły ponadto dziewięć czołgów, 11 pojazdów opancerzonych, cztery systemy artylerii i trzy wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe - przekazał sztab w komunikacie na Facebooku.



Zaznaczono, że w tym czasie Rosjanie ponieśli największe straty na kierunkach Bachmutu i Zaporoża.



Jak informuje ukraiński sztab łączne straty wojsk rosyjskich od początku agresji 24 lutego wynoszą: 1477 czołgów, 3588 pojazdów opancerzonych, 749 systemów artylerii, 238 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 98 systemów przeciwlotniczych, 216 samolotów, 181 śmigłowców, 601 dronów, 2527 pojazdów i cystern i 14 jednostek pływających. 08:55 Amerykańscy analitycy prognozują również, że władze rosyjskie będą najprawdopodobniej wykorzystywać (nielegalne) procesy karne przeciwko ukraińskim jeńcom wojennym, by wzmocnić swoją fałszywą narrację dotyczącą wojny na Ukrainie. ISW wskazuje, że procesy te, przeprowadzone przez kontrolowanych przez Rosję separatystów w Donbasie, mają wesprzeć fałszywą wersję, która przedstawia niesprowokowaną rosyjską inwazję na Ukrainę jako "operację denazyfikacji" 08:47 Według ISW siły rosyjskie prawdopodobnie prowadzą na okupowanych terenach ataki artyleryjskie "pod fałszywą flagą", by nasilić nastroje antyukraińskie mieszkańców oraz wzmocnić mobilizację bojowników. Powołując się na brytyjski resort obrony, analitycy ISW wskazują również, że kwalifikowanie przez Rosję inwazji na Ukrainę jako "specjalnej operacji wojskowej" i nieogłaszanie wojny ogranicza możliwości tamtejszych władz w zakresie mobilizowania nowych sił oraz karania wojskowych, którzy odmawiają udziału w walkach. Kreml w dalszym ciągu usiłuje prowadzić dużą i wyniszczającą wojnę przy użyciu sił zgromadzonych do działań błędnie planowanych jako krótka inwazja w warunkach niewielkiego sprzeciwu ukraińskiego - ocenia ISW.

08:30 W analizie sytuacji na froncie, amerykański Instytut Studiów nad Wojną pisze, powołując się m.in. na rosyjskie źródła internetowe, że wojska rosyjskie prowadzą działania ofensywne w kierunku Słowiańska od strony południowej, przeprowadziły ataki lotnicze w rejonie Siewierodoniecka i Lisiczańska oraz wzmocniły zgrupowanie na południu w rejonie Orichowego i Toszkiwki. Przewiduje się, że Rosjanie najpewniej nasilą działania w celu odcięcia trasy Lisiczańsk-Bachmut.



Wskazano również, że Rosjanie kontynuują przygotowania do ofensywy na Słowiańsk od strony Iziumu i Łymanu.



Na południowym odcinku frontu siły rosyjskie koncentrują się na wzmocnieniu pozycji obronnych w związku z ostatnimi udanymi kontratakami Ukraińców przy granicy obwodów chersońskiego i mikołajowskiego. Z kolei w obwodzie zaporoskim skuteczne kontrataki sił ukraińskich zmuszają Rosjan do ściągania dodatkowych sił na ten odcinek frontu. 07:50 W zeszłym tygodniu Australia wysłała na Ukrainę pierwsze cztery z 14 obiecanych temu krajowi transporterów opancerzonych M113AS4 - poinformował minister obrony Richard Marles. To część pakietu pomocy wojskowej wartego ponad 285 mln dolarów australijskich (ponad 800 mln zł). Australia dostarczyła już na Ukrainę kołowe pojazdy opancerzone Bushmaster, broń przeciwpancerną, drony oraz amunicję - przypomina portal Nine News. Wśród przekazywanej Kijowowi pomocy znalazły się również haubice M777. 07:25 Według ukraińskiego Sztabu Generalnego intensywny ostrzał artyleryjski i rakietowy przeciwnik prowadził również w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim. W pobliżu Jakowliwki użył samolotów bojowych.



Północno-wschodnia część obwodu donieckiego oraz przylegająca do niej część obwodu ługańskiego, będąca pod kontrolą sił ukraińskich, to obecnie najtrudniejszy odcinek frontu na Ukrainie. Jak wskazywały wcześniej ukraińskie władze, celem wojsk rosyjskich jest zajęcie Siewierodoniecka i odcięcie trasy Lisiczańsk-Bachmut, by otoczyć siły ukraińskie zgrupowane w tym regionie. 07:20 W obwodach donieckim i ługańskim, na wschodzie Ukrainy, gdzie toczą się najcięższe walki, wojska rosyjskie intensywnie używają lotnictwa - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Główne wysiłki Rosjanie koncentrują na kierunkach siewierodonieckim i bachmuckim.



Trwają walki o pełną kontrolę nad miastem Siewierodonieck - podał sztab w komunikacie zamieszczonym na Facebooku. Siły rosyjskie prowadziły ostrzał z artylerii i wyrzutni rakietowych wzdłuż linii frontu. Rosyjskie szturmowce Su-25 atakowały Mirną Dołynę i Biłą Horę na południe od Siewierodoniecka.

06:50 Wysoka inflacja, rekordowo wysokie ceny ropy naftowej i rosnące koszty pomocy Ukrainie w obliczu przedłużającej się wojny na Ukrainie sprawiły, że coraz częściej w amerykańskim dyskursie kwestionowana jest obecna polityka USA. Według NBC News, także w samej administracji niektórzy oficjele "po cichu dyskutują, czy prezydent Wołodymyr Zełenski nie powinien złagodzić swojego twardego publicznego stanowiska, że żadne terytorium nie zostanie darowane Rosji". Mimo tych głosów, zdaniem Daniela Frieda, wieloletniego amerykańskiego dyplomaty i byłego ambasadora USA w Warszawie, Biały Dom prawdopodobnie nie zejdzie z obecnej ścieżki. Kiedykolwiek rozmawiam z wysoko postawionymi ludźmi w tej administracji, którzy zajmują się polityką zagraniczną, nie słyszę nic innego, niż twarde zobowiązanie - mówi Fried. Jednocześnie przyznaje, że sytuacja administracji jest trudna, a ludzie zajmujący się polityką wewnętrzną mogą mieć inne podejście.

06:11 Rząd Włoch rozważa możliwość ogłoszenia stanu alarmowego w związku z notowanym od kilku dni zmniejszeniem dostaw rosyjskiego gazu - podała Ansa. Zaznacza się, że sytuacja obecnie nie budzi obaw, a konsekwencje nie są odczuwalne, lecz trzeba przygotować się do zimy. Zobacz również: Włochy rozważają wprowadzenie stanu alarmowego. Mniej gazu z Rosji 05:37 "W tym tygodniu należy spodziewać się także nasilenia wrogiej aktywności Rosji. Nie tylko przeciwko Ukrainie, ale także przeciwko Europie. Przygotowujemy się i ostrzegamy partnerów" - ostrzegł w zamieszczonym na mediach społecznościowych nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 05:30 Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział w talk-show w niemieckiej telewizji publicznej, że Ukraina będzie nadal walczyć z Rosją, nawet jeśli zakończą się dostawy broni z Zachodu.



Jeśli nie dostaniemy broni, to w porządku, będziemy walczyć łopatami, ale będziemy się bronić, bo ta wojna jest wojną o naszą egzystencję - stwierdził. Zobacz również: Szef MSZ Ukrainy: Jeśli nie dostaniemy broni, to będziemy walczyć łopatami 05:10 Na krótko przed szczytem Unii Europejskiej w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej wyraziła optymizm co do perspektywy uzyskania przez Ukrainę statusu kandydata do UE. Jestem głęboko przekonana, że otrzymamy pozytywną decyzję, że otrzymamy wsparcie. Kurs został już wyznaczony - oświadczyła von der Leyen w talk-show "Anne Will" i dodała: Oczywiście, jest to historyczna decyzja, którą musi teraz podjąć Rada Europejska, ale przygotowania są dobre.