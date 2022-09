Od wczesnego rana w czwartek siły rosyjskie ostrzeliwują Enerhodar na południu Ukrainy, są ranni - poinformował Dmytro Orłow, mer tego miasta. W Enerhodarze znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa, do której tego dnia ma przybyć misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). W ciągu najbliższych dni Stany Zjednoczone ogłoszą kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Unijni ministrowie spraw zagranicznych podjęli decyzję o pełnym zawieszeniu umowy z Rosją o ułatwieniach wizowych z 2007 roku. Prezydent Czech Milosz Zeman ratyfikował w środę rozszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję. Czwartek to 190. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje z przebiegu wojny znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Znieszczenia w Irpieniu / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

07:43

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ostatniej doby uderzenia na pozycje, punkty dowodzenia i trasy logistyczne wroga na południu Ukrainy. Zniszczono 12 rosyjskich czołgów - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

"Sytuacja na naszym obszarze operacyjnym pozostaje trudna, ale jest pod kontrolą (ukraińskich) sił obronnych. Siły wroga w dalszym ciągu prowadzą działania wojenne bez znacznych zmian w składzie i pozycji ich jednostek. By chronić się przed działaniami naszych jednostek, zdalnie minują trasy prowadzące do ich pozycji" - napisano w komunikacie dowództwa.

07:27

Medevac Hub, który powstał w Jasionce k. Rzeszowa, będzie wykorzystywany do szybkiej relokacji ukraińskich pacjentów do krajów Unii Europejskiej, stąd jego lokalizacja przy lotnisku - wskazał w wypowiedzi dla PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

"Medevac Hub Jasionka będzie służył wsparciu unijnego mechanizmu ochrony ludności, który obecnie jest wykorzystywany do relokacji pacjentów z Ukrainy. Polska od początku rosyjskiej agresji wspiera Ukrainę, także w aspekcie medycznym" - powiedział rzecznik MZ.

07:14

Od wczesnego rana w czwartek siły rosyjskie ostrzeliwują Enerhodar na południu Ukrainy, są ranni - poinformował Dmytro Orłow, mer tego miasta. W Enerhodarze znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa, do której tego dnia ma przybyć misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

"Enerhodar. Od piątej rano nie ustają moździerzowe ostrzały miasta. Słychać wystrzały z automatów" - napisał lojalny wobec władz w Kijowie mer w komunikatorze Telegram. Jak dodał, trafiono w kilka obiektów cywilnych. Ustalana jest liczba poszkodowanych osób. Orłow zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w domach.

Telegram

06:50

Handel kwitnie mimo wojny za wschodnią granicą, a polscy przedsiębiorcy garną się do odbudowy. Urzędnicy obiecują znoszenie barier. A jest ich sporo - ocenia czwartkowy "Puls Biznesu".

"Gdy w czerwcu Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło rejestrację do programu współpracy na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy, nie spodziewało się takiego odzewu" - czytamy.

06:33

Od początku wojny do Polski przez granicę zewnętrzną wjechało 74 tys. obywateli Rosji; w tym samym czasie wyjechało 97,7 tys. - poinformowała PAP rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Dodała, że w takim samym okresie 2019 roku, czyli przed pandemią do Polski wjechało 807 tys. Rosjan.



06:28

Sankcje wobec Rosji nie zostaną zniesione, nawet jeśli protesty rozpoczną się zimą z powodu wysokich cen energii, powiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec. W takim przypadku konieczne będzie zapewnienie ludziom pomocy społecznej, a nie znoszenie sankcji - powiedziała Annalena Baerbock.

06:09

Prezydent Andrzej Duda na Westerplatte: Obserwujemy dzisiaj, że Rosja wraca do swoich imperialistycznych pragnień, by górować nad innymi narodami, trzymać je "za gardło", a jeśli nie chcą się poddać - by je zniszczyć, jesteśmy tego świadkami w stosunku do Ukrainy.

05:55

Szwecja przeznaczy 500 mln koron na pomoc wojskową dla Ukrainy. Szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde powiedziała, że przygotowywany jest 7. pakiet wojskowy dla Ukrainy. Przede wszystkim zapewnia amunicję artyleryjską.



05:44

Rosyjska armia rozpoczyna na poligonach Wschodniego Okręgu Wojskowego manewry Wostok-2022, w których weźmie udział ponad 50 tys. żołnierzy i ok. 5 tys. sztuk sprzętu (140 samolotów, 60 okrętów, łodzi i jednostek wsparcia - podaje BBC News. Manewry armii Putina potrwają tydzień.

05:14

W sierpniu miesiąca Rosja zwiększyła obszar kontrolowanych przez siebie gruntów na Ukrainie o około 460 km². Odpowiada to okupacji ok. 19,48 proc. terytorium Ukrainy. ~0,08 proc. więcej niż na koniec lipca.

05:09

Irpień w obwodzie kijowskim zniszczony w rosyjskich ostrzałach. / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

05:05

Pierwszy most w obwodzie sumskim otwarty po wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji.