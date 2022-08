Wojska rosyjskie przeprowadziły w niedzielę wieczorem cztery uderzenia rakietowe na obiekt wojskowy w Sarnach w obwodzie rówieńskim, ofiar wśród ludzi nie ma – powiadomił szef władz tego obwodu na zachodzie Ukrainy Witalij Kowal. Rosjanie ostrzeliwują dzielnice mieszkalne miasta Enerthodar, gdzie znajduje się Zaporoska Elektrownia Jądrowa. W tym tygodniu do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy ma dotrzeć misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Misja jest już w drodze - poinformował szef Agencji Rafael Grossi, który stoi na czele misji. Poniedziałek jest 187. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zbieramy dla Was najważniejsze informacje z frontów. Relacja jest aktualizowana na bieżąco,

Charków po ostrzale / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

09:43

Perfidne, powtarzające się ostrzały okupowanego przez Rosjan Enerhodaru na południu Ukrainy to celowo zorganizowany krwawy spektakl, który służy zastraszeniu mieszkańców i ukryciu "nuklearnych" zbrodni Kremla - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Barbarzyńcy nie mają nic przeciwko zabijaniu w imię obrazków na użytek propagandy" - napisał Podolak na Twitterze, dodając, że wróg zamierza oskarżyć o ostrzał stronę ukraińską.

09:18

Rosjanie w nocy ostrzelali Energodar - miasto w którym jest Zaporoska Elektrownia Jądrowa. 10 osób zostało rannych. Z ostatnich informacji wynika, że dwie z nich są w ciężkim stanie i pozostają w szpitalu. W wyniku ostrzału uszkodzonych zostało też ponad 20 samochodów, zaparkowanych koło bloku, na który spadły pociski.

Miejscowe władze łączą działania Rosjan z misja Międzynarodowej Agencji Atomowej. Ustalenia dotyczące przyjazdu misji trwają od kilku dni. Rosjanie zrealizowali swój scenariusz w przededniu przybycia misji - napisał mer Energodaru.

"Bezpośrednie zagrożenie życia mieszkańców miasta nie powstrzymuje terrorystów" - dodał Dmitrij Orłow.

08:53

Ihor Terekhov, burmistrz Charkowa, informuje, że rosyjscy najeźdźcy ostrzeliwali miasto amunicją kasetową.

08:44

Rosja stara się podłączyć największą elektrownię atomową Europy do swoich sieci elektroenergetycznych. Kijów mówi o jądrowym terroryzmie. PSE zapewnia, że sytuacja w Zaporożu nie ma wpływu na polski system elektroenergetyczny - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

08:25

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu jest obecnie odsunięty na bok, a dowódcy operacyjni bezpośrednio informują prezydenta Władimira Putina o przebiegu wojny z Ukrainą - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony, powołując się na niezależne media rosyjskie.



"Rosyjscy oficerowie i żołnierze z bezpośrednim doświadczeniem wojennym prawdopodobnie stale kpią z Szojgu z powodu jego nieskutecznego i oderwanego od rzeczywistości przywództwa w sytuacji, gdy postępy Rosji utknęły w martwym punkcie. Szojgu prawdopodobnie od dawna próbuje przełamać opinię, że brakuje mu merytorycznego doświadczenia wojskowego, gdyż większość swojej kariery spędził w sektorze budowlanym i ministerstwie ds. sytuacji nadzwyczajnych" - stwierdza brytyjski resort obrony.

08:06

07:49

Co najmniej osiem osób zginęło w niedzielę w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy. Siedmiu ludzi zostało rannych - poinformował w poniedziałek na Telegramie szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko.

Cztery osoby zginęły w Bachmucie - mieście, które od tygodni jest ostrzeliwane przez rosyjską artylerię. Pozostałe ofiary to mieszkańcy mniejszych miejscowości: Rajhorodka, Tetjaniwki i Mykołajiwki.

Kyryłenko przypomniał, że władze ukraińskie nie mają danych o ofiarach wśród cywilów w miastach obwodu donieckiego okupowanych przez wojska rosyjskie.

07:38

W miejscowości Zalizny Port w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy zabito kolaboranta, byłego deputowanego do parlamentu Ołeksija Kowalowa - powiadomiła gazeta internetowa Ukrainska Prawda za lojalnymi wobec Kijowa regionalnymi władzami.

Informacje (o zabiciu Kowalowa) wymagają zweryfikowania, ale interesujące jest to, że o śmierci swojego ‘ministra’ napisały nawet (rosyjskie) propagandowe media. Chwilę później te doniesienia zostały usunięte - oznajmił w niedzielę późnym wieczorem na Facebooku proukraiński wiceszef rady obwodu chersońskiego Serhij Chłań.

07:29

Na froncie siły rosyjskie przeprowadziły nieskuteczne operacje ofensywne w pobliżu Słowiańska oraz ograniczone ataki w okolicach Bachmutu i Doniecka w obwodzie donieckim, a także ograniczony atak lądowy na północ od Charkowa. Nie pojawiły się jednak doniesienia o żadnych działaniach ofensywnych Rosjan w obwodach chersońskim i zaporoskim - napisano w raporcie ISW.

Rosyjskie władze na okupowanych terenach Ukrainy kontynuowały natomiast działania w celu dostosowania systemu nauczania na tych obszarach do “rosyjskich standardów" - dodano.

07:16

Rosja zaczęła stosować metody podobne do tych używanych przez Iran, by zmanipulować wyniki misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w okupowanej przez rosyjskie wojska Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Według ukraińskich źródeł rosyjskie siły specjalne torturują pracowników elektrowni, by zmusić ich do milczenia w sprawie łamania zasad bezpieczeństwa, gdy na miejsce przybędą inspektorzy MAEA - zaznaczono w raporcie think tanku.

06:46

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) jest w drodze do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy i przybędzie na miejsce w tym tygodniu - poinformował na Twitterze szef Agencji Rafael Grossi, który stoi na czele misji.

Grossi podkreślił, że konieczna jest ochrona bezpieczeństwa "największego obiektu nuklearnego w Europie", który jest okupowany przez wojska rosyjskie.

06:37

Szef unijnej dyplomacji jest przeciwny wprowadzeniu całkowitego zakazu wydawania wiz unijnych obywatelom rosyjskim. "To nie jest dobra propozycja" - powiedział w niedzielę wieczorem Josep Borrell w wywiadzie dla austriackiej telewizji publicznej ORF.



06:01

W Enerthodarze płoną budynki i samochody.

05:33

Rosjanie ostrzeliwują miasto Enerthodar, gdzie znajduje się Zaporoska Elektrownia Jądrowa.

Burmistrz miasta Dmitrij Orłow informuje, że najeźdźcy ostrzeliwują dzielnice mieszkalne miasta.

Według wstępnych informacji jeden pocisk trafił w budynek mieszkalny.

05:15

Eksplozje w Nowej Kachowce.

05:06

Centrum Charkowa nocą.

05:00

Wojska rosyjskie przeprowadziły w niedzielę wieczorem cztery uderzenia rakietowe na obiekt wojskowy w Sarnach w obwodzie rówieńskim, ofiar wśród ludzi nie ma - powiadomił szef władz tego obwodu na zachodzie Ukrainy Witalij Kowal.

"Dzisiaj wieczorem przeciwnik czterokrotnie uderzył rakietami w obiekt infrastruktury wojskowej w Sarnach w obwodzie rówieńskim. Obeszło się bez ofiar w ludziach. Fala uderzeniowa uszkodziła ok. 30 obiektów cywilnych - to domy mieszkalne i pomieszczenie szpitala rejonowego" - przekazał Kowal w niedzielę wieczorem, uzupełniając wcześniejsze doniesienia o rosyjskim ataku.

Wcześniej media informowały, że w obwodzie słychać było wybuchy. Według tych doniesień pociski zostały wystrzelone z terytorium Białorusi.