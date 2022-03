08:20

Rano wojska rosyjskie ponownie ostrzelały miasto Rubiżne w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, jedna została ranna. Dokładna liczba ofiar jest ustalana - podał na Telegramie szef ługańskich władz obwodowych Serhij Hajdaj.

Celem ataku był budynek mieszkalny. Ranną osobę przewieziono do szpitala - przekazał Hajdaj.

div>

08:18

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w wyniku działań zbrojnych zginęło 143 dzieci, a ponad 216 zostało rannych - poinformowało w poniedziałek biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Jak przekazano w opublikowanym na Facebooku komunikacie, najwięcej dzieci zginęło bądź zostało rannych w obwodzie kijowskim - 67, donieckim - 53, charkowskim - 49 i czernihowskim - 38.

W niedzielę troje dzieci zginęło podczas rosyjskiego ostrzału wsi w okolicach miasta Izium w obwodzie charkowskim. 15-letni chłopiec zmarł w szpitalu w obwodzie chersońskim w wyniku ran odniesionych wskutek ostrzału artyleryjskiego.

07:53

Charge d’affaires Słowenii Bosztjan Lesjak przybył do Kijowa i rozpoczyna pracę - poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

Miasto jest puste, słychać w oddali sygnały alarmów i wybuchy, poza tym życie osób, które pozostały w stolicy toczy się normalnie - cytuje agencja słowa dyplomaty z tweeta słoweńskiego MSZ.

Interfax-Ukraina przypomina, że dotąd w Kijowie obecni był polski ambasador Bartosz Cichocki, a także ambasador Turcji i nuncjusz apostolski, a premier Słowenii Janez Jansa wraz z premierem RP Mateuszem Morawieckim i Czech Petrem Fialą złożyli wizytę w Kijowie 15 marca.

07:52

Większość przedsiębiorstw, które mają wolne miejsca pracy, chętnie zatrudni ukraińskich pracowników, w tym także specjalistów i menedżerów - wynika z sondażu opublikowanego w "Rzeczpospolitej". Z badania wynika, że to aż 77 proc. firm.

07:43

"Nie ma żadnych informacji na temat obecności tej osoby w Szwajcarii" - tak władze w Bernie odpowiadają na doniesienia, które od lat są tajemnicą poliszynela. W kraju tym ma przebywać domniemana kochanka Władimira Putina - 38-letnia Alina Kabajewa - oraz jego dzieci. W internecie pojawiła się petycja, by ją deportować.

07:38

W ciągu ostatniej doby nie nastąpiła żadna istotna zmiana w rozmieszczeniu sił rosyjskich na okupowanych terenach Ukrainy - oceniło rano brytyjskie ministerstwo obrony.

"Trwające braki logistyczne zostały spotęgowane przez ciągły brak impetu i niskie morale wśród rosyjskich wojskowych oraz agresywne działania ze strony Ukraińców. Rosja zdobyła większość terenów na południu w okolicach Mariupola, gdzie trwają ciężkie walki, których celem jest zdobycie portu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

07:34

Zgrupowania wojsk ukraińskich prowadzą operację obronną na kierunkach wschodnim, północno-wschodnim i południowo-wschodnim; w Donbasie odparto pięć ataków, siły rosyjskie poniosły straty - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy rano.

Trwają walki obronne w rejonach miejscowości Topolske, Kamianka, Sucha Kamianka w obwodzie charkowskim. Siły ukraińskie powstrzymują ofensywę przeciwnika w rejonach Hulajpola i Zaporoża.

Na kierunkach wołyńskim i siewierskim również prowadzone są działania obronne sił ukraińskich.

Wokół Kijowa wojska rosyjskie są powstrzymywane na północny zachód i wschód od stolicy, gdzie próbują przerwać obronę, by przejąć kontrolę nad kluczowymi drogami i miejscowościami.

Na południu kraju wysiłki wojsk ukraińskich są skupione na organizacji działań obronnych rejonie Krzywego Rogu, Zaporoża i Mikołajowa, utrzymaniu odcinków wybrzeża i ochronie obiektów infrastruktury krytycznej.

07:24

Rakiety, które spadły na skład paliw w Łucku, została wystrzelona od strony Białorusi - twierdzą lokalne władze. W wyniku pożaru nikomu nic się nie stało - wynika ze wstępnych ustaleń.

07:18

Rosyjska inwazja na Ukrainę w ciągu pierwszego miesiąca wyrządziła szkody w infrastrukturze tego kraju wyceniane na ponad 63 mld dolarów - podała stacja BBC, cytując szacunki badaczy z Kijowskiej Szkoły Ekonomii.

Według ich obliczeń od 24 lutego do 24 marca zniszczonych, uszkodzonych lub zajętych zostało co najmniej 4431 budynków mieszkalnych, 92 fabryki i 378 szkół, a także 12 lotnisk i siedem elektrowni.

Od publikacji poprzedniego szacunku z 17 marca wartość strat powiększyła się o 3,5 mld dolarów - zaznaczono.

07:16

Wojska rosyjskie przeprowadziły pomiary w Sławutyczu, gdzie mieszkają pracownicy Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, a następnie opuściły miasto - ogłosił mer Jurij Fomiczew, cytowany przez agencję Reutera.

Reuters zaznacza, że nie jest w stanie zweryfikować tej informacji. Fomiczew oświadczył, że pracuje, ale nie kolaboruje z Rosjanami. Według informacji władz obwodu mer został w ubiegłym tygodniu uprowadzony przez rosyjskich żołnierzy.

Sławutycz liczy ok. 25 tys. mieszkańców i jest położony w północnej części obwodu kijowskiego, niedaleko granicy z Białorusią. Miasto zostało zbudowane po katastrofie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej dla jej pracowników; wcześniej pracownicy mieszkali w mieście Prypeć, skażonym w wyniku katastrofy.



06:33

Podczas oscarowej gali pojawił się jeden zauważalny akcent nawiązujący do wojny na Ukrainie. Ale był to bardzo delikatny gest.

Na ekranach telewizorów pojawiła się czarna plansza z informacją nawiązującą do dramatycznej sytuacji na Ukrainie. Wyświetlono apel o udzielanie pomocy ofiarom wojny. Wyświetlono kod QR, gdzie można dokonywać wpłaty.

Do wojny na Ukrainie odniósł się Francis Ford Coppola. Pojawił się na scenie w Dolby Theatre w zwiazku z 50. rocznicą premiery "Ojca Chrzestnego". Kończąc przemówienie rzucił ze sceny - "Niech żyje Ukraina".

06:31

Aktualna mapa wojny w Ukrainie.

06:25

Prokurator generalna W. Brytanii Suella Braverman poinformowała, że Howard Morrison, który przez 12 lat był sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) będzie doradzał prokurator generalnej Ukrainy Irynie Wenediktowej w sprawach dotyczących rosyjskiej inwazji.

Braverman powiedziała w Izbie Gmin, że Wielka Brytania zdecydowana jest "dowieść, że okrucieństwa popełnione dzień po dniu (na Ukrainie) nie będą zapomniane" - podaje BBC.

Urząd prokurator Wenediktowej prowadzi postępowania karnych za zbrodnie wojenne Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Dowody w sprawie rosyjskiej agresji w postaci zdjęć i nagrań wideo gromadzone są na stronie warcrimes.gov.ua /.

05:56

4 samoloty, helikopter, 2 drony i dwie rakiety zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza minionej doby - informuje Sztab Generalny Armii Ukrainy. Odparto rosyjskie ataki m.in. w okolicach Hulajpoła i Zaporoża.

W ciągu ostatniej doby, jak informują ukraińscy wojskowi, odpartych zostało 5 rosyjskich ataków w obwodach donieckim i ługańskim, zniszczono co najmniej dwa czołgi. Walki trwały w nocy w wielu miejscach, m.in. wokół Kijowa - w nocy w stolicy i kilku innych miastach słychać było syreny, choć na razie brak informacji o atakach rakietowych Rosjan.

05:49

Rosyjska inwazja w Ukrainie grozi gwałtownym zmniejszeniem dostaw zbóż do Ameryki Łacińskiej, co "skokowo" pogłębi zjawisko niedożywienia i głodu w tej części świata - ostrzega Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Eksperci FAO oceniają przed rozpoczynającą się dziś w stolicy Ekwadoru pięciodniową konferencją regionalną tej organizacji, że wojna na Ukrainie, zwanej spichlerzem świata, doprowadzi automatycznie do gwałtownego wzrostu cen zbóż. Taki będzie skutek "fali uderzeniowej", jaką wywoła na świecie rosyjska agresja - ostrzega FAO.

05:48

Witryna Bild.de nie jest już dostępna dla czytelników w Rosji. Zablokowania strony niemieckiego dziennika zażądało biuro rosyjskiego prokuratora generalnego - informuje RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"Zablokowanie Bild.de przez rosyjskich cenzorów utwierdza nas w naszej pracy dziennikarskiej na rzecz demokracji, wolności i praw człowieka - skomentował redaktor naczelny Bild Johannes Boie.

Boie doradził czytelnikom w Rosji przejście na kanał "Bild" w sieci społecznościowej Telegram.



Jak podkreśla RND, inne niemieckie media nadal dostępne są na obszarze Rosji.



05:46

Zniszczenie przez wojska ukraińskie rosyjskiego okrętu desantowego "Saratow" prawdopodobnie podważy pewność rosyjskiej marynarki wojennej w kwestii prowadzenia operacji w pobliżu wybrzeży Ukrainy - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Rosja utrzymuje odległą blokadę ukraińskiego wybrzeża Morza Czarnego, skutecznie odcinając Ukrainę od międzynarodowego handlu morskiego. Rosyjskie siły morskie kontynuują także sporadyczne ataki rakietowe na cele na terenie Ukrainy. Zniszczenie okrętu desantowego "Saratow" w Berdiańsku prawdopodobnie podważy pewność rosyjskiej marynarki wojennej w kwestii prowadzenia w przyszłości operacji w pobliżu wybrzeży Ukrainy" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

O zniszczeniu należącego do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej okrętu desantowego "Saratow" ukraiński sztab generalny poinformował w czwartek.

05:10

Rozpoczynamy naszą relację z najważniejszych wydarzeń 33. dnia wojny w Ukrainie. Poniżej zamieszczamy streszczenie najważniejszych wydarzeń z nocy:

Rosjanie zrezygnowali z ofensywy w regionie Sum

Rosjanie zrezygnowali z operacji ofensywnych w regionie miasta Sumy i próbują przegrupować się oraz skierować jednostki na inne obszary - poinformował wieczorem na Faceboooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"W kierunku Słobożańskiego wróg zrezygnował z działań ofensywnych w pobliżu miasta Sumy, próbując przegrupować i wycofać jednostki na inne kierunki" - napisano w komunikacie.

Sztab dodaje, że jednocześnie Rosjanie kontynuują ataki na infrastrukturę Charkowa. Także w kierunku miasta Izium próbują prowadzić operacje ofensywne.

Ukraiński sztab: Nadal istnieje poważne zagrożenie zaangażowaniem Białorusi w wojnę

Nadal istnieje poważne zagrożenie zaangażowaniem Białorusi w wojnę, obserwujemy transporty rakiet drogami w kierunku białoruskiego miasta Kalinkowicze - przekazał w nocy Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, cytowany przez poartal Euromaidan PR.

Sztab poinformował też, że siły wroga kontynuują rekonesans lotniczy w rejonie kowelskim w obwodzie wołyńskim, w okolicach miast Warasz i Sarny w obwodzie rówieńskim.

Wcześniej Sztab Generalny podał w komunikacie, że jednostki rosyjskie są przenoszone na terytorium Białorusi, co ma umożliwić rotację wojsk, które doznały znacznych strat, i wzmocnienie istniejących oddziałów, uzupełnienie zapasów jedzenia, paliwa i amunicji oraz ewakuację rannych i chorych.

Ciała rosyjskich żołnierzy wywiezione z Ukrainy

W ciągu ostatnich pięciu dni do obwodu Niżnego Nowogrodu w Rosji przewieziono ponad 600 ciał rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli na Ukrainie - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii.

"Według dostępnych informacji w ciągu ostatnich pięciu dni do garnizonów wojskowych obwodu Niżnego Nowogrodu przewieziono około 600 ciał żołnierzy, poległych na Ukrainie, z których większość służyła w 47. Dywizji Pancernej." - podał sztab w komunikacie.



Zełenski: Nasze priorytety są znane

Ukraina będzie bronić suwerenności i integralności terytorialnej podczas kolejnej rundy negocjacji pokojowych z Rosją, które mają się odbyć w Turcji - powiedział wieczorem w wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nasze priorytety w negocjacjach są znane: suwerenność, integralność terytorialna Ukrainy są niekwestionowalne - powiedział Zełensk.i Skuteczne gwarancje bezpieczeństwa to podstawa. Oczywiście naszym celem jest pokój i jak najszybszy powrót do normalnego życia w naszym kraju - dodał.



W wywiadzie dla "Economist", który ukazał się w internetowym wydaniu tygodnika w niedzielę, prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją, ale zwycięstwo oznacza dla niego uratowanie tak wielu ludzi, jak to możliwe.

Apel Oleny Zełenskiej

Żona prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - Olena - zwróciła się na Facebooku do społeczności międzynarodowej, aby "nie przyzwyczajała się do wojny na Ukrainie. "W XXI wieku Europa nie może przyzwyczaić się do wojny, do tego, że dzieci zasypiają przy odgłosie pocisków i nie wiedzą, czy jutro będą żyły" - napisała.

Wywiad Olafa Scholza

Kanclerz Olaf Scholz powiedział w wywiadzie dla publicznego nadawcy ARD powiedział, że Niemcy "robią wszystko, co w ich mocy i co możliwe (...), aby pomóc Ukrainie, włącznie z dostarczaniem broni". Dodał, że Berlin zakłada, iż w wojnie zginęło ponad 10 tys. rosyjskich żołnierzy.

Kanclerz potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów o tym, że Niemcy rozważają zakup tarczy antyrakietowej. Pod uwagę brany jest izraelski system obronny przeciwrakietowej Arrow 3. Według "Bild am Sonnntag" tarcza ta mogłaby objąć także Polskę.

Szef rządu zapewnił, że zmiana władzy w Rosji "nie jest celem ani NATO, ani amerykańskiego prezydenta".