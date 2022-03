Rosjanie zrezygnowali z operacji ofensywnych w regionie miasta Sumy i próbują przegrupować się oraz skierować jednostki na inne obszary - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Sztab dodaje, że jednocześnie Rosjanie kontynuują ataki na infrastrukturę Charkowa. Rano wojska rosyjskie ponownie ostrzelały miasto Rubiżne w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, jedna została ranna. Rakieta manewrująca, która spadła na skład paliw w Łucku, została wystrzelone z terytorium Białorusi - twierdzą lokalne władze. Ukraina będzie bronić suwerenności i integralności terytorialnej podczas kolejnej rundy negocjacji pokojowych z Rosją, które mają się odbyć w Turcji - powiedział wieczorem w wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najważniejsze wydarzenia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 28.03.2022 r.

Rosjanie zrezygnowali z operacji ofensywnych w regionie miasta Sumy i próbują się przegrupować - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy; Sztab uważa też, że nadal istnieje poważne zagrożenie zaangażowaniem Białorusi w wojnę

Rano wojska rosyjskie ponownie ostrzelały miasto Rubiżne w obwodzie ługańskim , na wschodzie Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, jedna została ranna.

Rakieta manewrująca, która spadła na skład paliw w Łucku, została wystrzelone z terytorium Białorusi - twierdzą lokalne władze.

Ukraina będzie bronić suwerenności i integralności terytorialnej podczas kolejnej rundy negocjacji pokojowych z Rosją, które mają się odbyć w Turcji - powiedział wieczorem w wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

4 samoloty, helikopter, 2 drony i dwie rakiety zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza minionej doby - informuje Sztab Generalny Armii Ukrainy

Rosyjska inwazja na Ukrainę w ciągu pierwszego miesiąca wyrządziła szkody w infrastrukturze tego kraju wyceniane na ponad 63 mld dolarów - podała stacja BBC, cytując szacunki badaczy z Kijowskiej Szkoły Ekonomii

Ukraina jest gotowa zaakceptować status neutralności jako część umowy pokojowej z Rosją - powiedział prezydent tego kraju w niedzielę w wywiadzie udzielnym rosyjskim dziennikarzom niezależnym. W Stambule ma się odbyć kolejna tura rozmów na temat zażegnania konfliktu.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ogłosił, że wciąż nie może dostarczyć jakiejkolwiek pomocy do oblężonego przez siły rosyjskie Mariupola, bo nie ma gwarancji bezpiecznego przejazdu.

Strony (Ukraina i Rosja) muszą być poręczycielami i zawrzeć porozumienie, by zezwolić na bezpieczny przejazd. Muszą ogłosić trasę i zapewnić ludziom dużo czasu na wyjazd (...). Nie mamy obecnie zespołu, który miałby dostęp do Mariupola - powiedział rzecznik MKCK Matt Morris.



Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało ponad 2,3 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. W niedzielę funkcjonariusze SG odprawili ponad 27 tys. podróżnych.

Rosyjscy okupanci wtargnęli w niedzielę do biura Przedstawicielstwa Prezydenta Ukrainy na Krymie, mieszczącego się w Chersoniu. Wyłamano drzwi, zdjęto ukraińską flagę, prawdopodobnie wyniesiono sprzęt komputerowy i dokumenty - przekazało przedstawicielstwo w komunikacie cytowanym w poniedziałek przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

"Nie wykluczamy prowokacji, dlatego prosimy naszych obywateli o ostrożność. Wskazane jest wtrzymanie się od odwiedzania biura" - wskazano w komunikacie.

"Nie". Jedno krótkie słowo. Tak Joe Biden odpowiedział na pytanie dziennikarza, czy będąc w Polsce wzywał do obalenia reżimu Putina. Ten człowiek nie może pozostać przy władzy - mówił prezydent Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Ci, którzy nie są zachwyceni [tym, co powiedział Joe Biden w sobotę - przyp. red.] mają myślenie - przepraszam wszystkich - zaściankowe, że jak prezydent amerykański jest w Polsce, to musi mówić to, co Polacy chcą usłyszeć. Tymczasem on przedstawił bardzo ładną przemowę prezydenta Stanów Zjednoczonych i potencjalnego lidera świata. Przedstawił kierunki, w których powinniśmy iść - może nie błyskotliwie, ale bardzo przekonująco - komentował amerykanista prof. Zbigniew Lewicki w Porannej rozmowie w RMF FM sobotnie przemówienie Joe Bidena w Warszawie.

Jak dodał prof. Lewicki, jego zdaniem "to było naprawdę dobre, bardzo mocne przemówienie". Powiedział bardzo dużo. Ilu żołnierzy, ile czołgów, ile samolotów - to są sprawy gabinetowe - ocenił gość Roberta Mazurka.

Rano wojska rosyjskie ponownie ostrzelały miasto Rubiżne w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, jedna została ranna. Dokładna liczba ofiar jest ustalana - podał na Telegramie szef ługańskich władz obwodowych Serhij Hajdaj.

Celem ataku był budynek mieszkalny. Ranną osobę przewieziono do szpitala - przekazał Hajdaj.