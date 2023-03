Rada miejska Chersonia wezwała mieszkańców gminy do ewakuacji z powodu ciągłego rosyjskiego ostrzału - poinformował portal Ukraińska Prawda. Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w rosyjskich ostrzałach Chersonia na południu Ukrainy - poinformował szef chersońskiej wojskowej administracji obwodowej Ołeksandr Prokudin. Rosyjska ofensywa na Bachmut w Donbasie w znacznej mierze przystopowała - podkreśliło ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. Najważniejsze informacje dotyczące 395. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 25.03.2023 r.

14:19

Wojska rosyjskie ostrzelały w sobotę z artylerii punkt wydawania pomocy humanitarnej w Chersoniu na południu Ukrainy - poinformował szef administracji obwodowej Ołeksandr Prokudin. Podkreślił, że to kolejny atak na miejsca, gdzie cywile zwracają się po pomoc.

14:08

Surowe sankcje na Rosję to gwarant bezpieczeństwa. Trzeba objąć sankcjami podmioty, które Moskwa wykorzystuje do pozyskiwania części potrzebnych do produkcji uzbrojenia - oznajmił w sobotę Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

14:06

Węgry w żadnym wypadku nie będą wspierać transatlantyckiej i europejskiej integracji Ukrainy dopóki zagrożone będą węgierskie szkoły na Zakarpaciu - napisał na Facebooku minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

14:00

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem o przedłużonej umowie zbożowej umożliwiającej eksport zboża ukraińskiego; Erdogan podkreślił rolę negocjacji w zakończeniu wojny na Ukrainie - podała kancelaria prezydenta Turcji.

13:19

SBU pokazało, jak niszczy wrogie cele.