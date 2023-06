Przedstawiciele ukraińskiej administracji przekazali, że w nocy Rosjanie ostrzelali Odessę. Jedna z rakiet trafiła w centrum handlowe. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły dwie rakiety nad miastem. „Zbieramy informację na temat skali zniszczeń i ofiar” – poinformowali urzędnicy z obwodu odeskiego. "Pracujemy nad tym, by nie dopuścić do żadnych incydentów w okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Dopóki są tam okupanci, istnieje ryzyko dla całego świata i jest to ewidentne" - podkreślił szef ukraińskiego państwa” – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu. Wczoraj Zełenski spotkał się z dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafaelem Grossim. Środa, 14 czerwca to 476. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainie.

Ukraińscy żołnierze podczas szkoleń / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA 06:17 W wyniku walki powietrznej i fali uderzeniowej w Odessie uszkodzone zostało centrum biznesowe, placówka edukacyjna, kompleks mieszkalny, lokale gastronomiczne i sklepy w centrum miasta. Uderzenie rakiety w magazyn jednej z sieci handlowych spowodowało zniszczenie 1000 metrów kwadratowych i pożar na powierzchni 400 metrów kwadratowych. Zginęło trzech pracowników magazynu, siedmiu zostało rannych. 06:00 Atak rakietowy na Krzywy Róg po raz kolejny przypomniał całemu światu o potrzebie dalszego wspierania zdolności obronnych Ukrainy - napisał we wtorek na Twitterze premier Kanady Justin Trudeau. "Kanada zdecydowanie potępia ataki Rosji na cele cywilne na Ukrainie. Ostatni atak na budynki mieszkalne w Krzywym Rogu jest absolutnie nie do przyjęcia. To kolejne przypomnienie przerażającej brutalności rosyjskiego reżimu, a także potrzeby dalszego wsparcia dla Ukrainy" - oświadczył Trudeau. Przypomniał, że podczas swojej wizyty w Kijowie w ubiegły weekend "potwierdził zaangażowanie Kanady na rzecz Ukraińców". "Jak powiedziałem prezydentowi Zełenskiemu, nasze poparcie jest niezachwiane" - zaznaczył szef kanadyjskiego rządu. 05:56 Tylko całkowita deokupacja Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i przywrócenie nad nią kontroli Ukrainy mogą zagwarantować bezpieczeństwo. I zrobimy wszystko, by tak się stało - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wyraził zadowolenie z powodu planu wysłania na Ukrainę przez MAEA misji mającej zbadać skutki zniszczenia przez Rosjan tamy i innych obiektów hydroelektrowni w Nowej Kachowce.

Świat powinien ze szczegółami dowiedzieć się o tym, co się dzieje, jaką zbrodnię przeciwko przyrodzie i ludziom popełniła Rosja - oświadczył Zełenski. Dodał, że ma nadzieję, iż eksperci MAEA rozpoczną swoją pracę w najbliższym czasie. 05:30 Przedstawiciele ukraińskiej administracji przekazali, że w nocy Rosjanie ostrzelali Odessę. Jedna z rakiet trafiła w magazyn centrum handlowego. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły dwie rakiety nad miastem. "Zbieramy informację na temat skali zniszczeń i ofiar" - poinformowali urzędnicy z obwodu odeskiego. Nie wiadomo jak wiele rakiet zostało wystrzelonych w kierunku miasta.