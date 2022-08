Trwa silny rosyjski ostrzał Mikołajowa na południu Ukrainy, zginęły co najmniej dwie osoby, a 11 zostało rannych. Część Rosjan może stracić swoje posiadłości w Estonii w wyniku sankcji wprowadzonych po inwazji na Ukrainę. Portal Ukrainska Prawda informuje, powołując się na zgrupowanie operacyjne "Kachowka" i źródła w siłach zbrojnych, że siły ukraińskie przerwały pierwszą linię obrony wojsk rosyjskich w obwodzie chersońskim na południu kraju. W tym tygodniu do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy ma dotrzeć misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Misja jest już w drodze - poinformował szef Agencji Rafael Grossi, który stoi na czele misji. Poniedziałek jest 187. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zbieramy dla Was najważniejsze informacje z frontów. Relacja jest aktualizowana na bieżąco.

Uszkodzony budynek po ostrzale w centrum Charkowa na Ukrainie. / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

18:05

Po ukraińskiej stronie utrzymuje się wciąż 4-dniowa kolejka tirów czekających na wjazd do Polski przez przejście w Dorohusku (Lubelskie).

Jak wyjaśniła Izba Administracji Skarbowej, powodem jest duże natężenie ruchu ciężarówek, przewożących towary podlegające obowiązkowej kontroli poszczególnych inspekcji.

17:30

"Praca z kierownikiem pod ostrzałem" - napisał na Twitterze Witalij Kim, szef władz obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy.

W dzisiejszym ostrzale Mikołajowa przez wojska rosyjskie zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych.

17:10

"Polska wraz z Finlandią i krajami bałtyckimi popiera zablokowanie wszelkich wiz dla obywateli rosyjskich z wyjątkiem wiz humanitarnych" - powiedział w poniedziałek w Paryżu premier Mateusz Morawiecki.

17:00

Dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych w poniedziałek w rosyjskim ostrzale Mikołajowa na południu Ukrainy - przekazał szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

Wcześniej lokalne władze informowały o silnych ostrzałach centrum miasta i domów mieszkalnych.

Mer Ołeksandr Sienkewycz przekazał, że rosyjskie siły trafiły też w placówki oświatowe.

16:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył w poniedziałek Rosję o terroryzm gospodarczy, polegający na uniemożliwieniu krajom europejskim gromadzenia gazu przed sezonem zimowym. Ukraiński prezydent przemawiał on-line na konferencji energetycznej w Stavanger w Norwegii.

16:40

Część Rosjan może stracić swoje posiadłości w Estonii w wyniku sankcji wprowadzonych po inwazji na Ukrainę - poinformował w poniedziałek urzędnik estońskiego MSW w rozmowie z portalem ERR.

Do obywateli Federacji Rosyjskiej należy ponad 41 tys. nieruchomości w Estonii. Większość z nich posiada prawo pobytu w kraju, ale ok. 4,5 tys. Rosjan potrzebuje wiz, których rząd estoński obecnie im nie wydaje.

16:30

"Nie wykluczamy, że Łotwa będzie mierzyć się z naciskiem ze strony Rosji, ale nie sądzimy, że wtargnie ona do naszego kraju" - oświadczył łotewski minister obrony Artis Pabriks, cytowany w poniedziałek przez agencję LETA.

"Zasadnicze stanowisko narodowych sił zbrojnych i ministerstwa obrony polega na tym, że nie możemy wykluczać napaści agresywnego kraju. Przygotowujemy się do różnego rodzaju elementów zaskoczenia, by je powstrzymywać" - powiedział minister.

"Jesteśmy gotowi i nie trzeba się tego obawiać" - zapewnił.

16:05

Albo będziemy współpracować jako Europa, albo zmienimy się w statek widmo. Postawa wobec wojny Rosji to prawdziwy test, by pokazać, że faktycznie cenimy sobie wartości demokratyczne - powiedział w poniedziałek w Paryżu premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu przebywa z wizytą w Paryżu, gdzie uczestniczył w konferencji Stowarzyszenia Francuskich Pracodawców MEDEF w Paryżu.

15:31

Dziękuję wszystkim Polkom i Polakom za to, co robicie dla Ukrainy - mówił w poniedziałek w polskim parlamencie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Ruslan Stefanczuk po spotkaniu z marszałek Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

15:25

Francja obarczyła Rosję "całkowitą odpowiedzialnością" za piątkową blokadę przyjęcia wspólnej deklaracji ONZ w sprawie traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

"Mimo intensywnych konsultacji konferencja ONZ nie mogła doprowadzić do przyjęcia dokumentu końcowego. Całą odpowiedzialność za blokadę ponosi jedno państwo - Rosja, która nie chciała, aby sytuacja ukraińskich instalacji atomowych została wymieniona przez państwa-strony NPT" - napisał w komunikacie Pałac Elizejski.

"Ubolewa nad tym prezydent Emmanuel Macron" - dodano w komunikacie.

15:20

Trwa silny rosyjski ostrzał Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformował w poniedziałek szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. Ostrzeliwane jest centrum i domy mieszkalne. Są ofiary śmiertelne.

Kim zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w schronach.

Mer Ołeksandr Sienkewycz napisał w mediach społecznościowych, że w mieście słychać potężne eksplozje.

15:05

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się dziś w Warszawie z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. Polskie wsparcie dla walczącej Ukrainy oraz relacje między naszymi krajami były głównymi tematami rozmowy.

Nie wolno nam przyzwyczajać się do wojny na Ukrainie - zaznaczyła Elżbieta Witek.

14:55

Ukraińska armia apeluje do mieszkańców obwodu chersońskiego na południu Ukrainy o ewakuowanie się albo przebywanie w schronach w związku z "dynamicznie zmieniającą się sytuacją" - pisze w poniedziałek Ukrinform.

Bardzo prosimy ludność cywilną, aby znalazła schrony i przeczekała - jeśli nie było albo nie ma możliwości ewakuacji z miast, w których mogą być aktywne działania bojowe. Rozwój wydarzeń jest dosyć silny, sytuacja zmienia się dynamicznie - powiedziała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

Rzeczniczka tego dnia poinformowała, że siły zbrojne Ukrainy rozpoczęły ofensywę w okupowanym przez Rosjan obwodzie chersońskim.

14:40

Węgry będą kontynuować rozmowy z Rosją na temat dodatkowych dostaw gazu - powiedział w poniedziałek Peter Szijjarto, minister spraw zagranicznych Węgier. Jak oświadczył, liczy na zwiększenie importu surowca od przyszłego miesiąca.

Czy się to komuś podoba, czy nie, będziemy kontynuować rozmowy z Rosjanami na temat zwiększonych dostaw gazu na Węgry - zadeklarował Szijjarto, cytowany przez agencję Reutera.

14:25

Podczas wykładu na Uniwersytecie Karola w Pradze kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że Niemcy będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne. W wygłoszonym wykładzie dotyczącym przyszłości Europy kanclerz opowiedział się za odejściem od prawa weta i konsekwentnym przestrzeganiem zasad państwa prawa.

14:22

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oświadczyła, że ustaliła tożsamość dowódcy jednostki rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii), który miał brać udział w zabójstwie pięciu cywilów w okolicach Buczy pod Kijowem. Według SBU wojskowym tym jest Iznaur Musajew, dowódca grupy wchodzącej w skład oddziału szybkiego reagowania Achmat, ze struktur Rosgwardii w Republice Czeczenii na rosyjskim Kaukazie Północnym.

13:42

Ukraińców prawdopodobnie czeka najchłodniejsza zima od dziesięcioleci, bo wskutek niewystarczającej ilości gazu sezon grzewczy zacznie się później, a skończy wcześniej - ostrzegł prezes ukraińskiego państwowego koncernu Naftohaz Jurij Witrenko.



13:41

Siły ukraińskie przerwały pierwszą linię obrony wojsk rosyjskich w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - podał portal Ukrainska Prawda powołując się na zgrupowanie operacyjne "Kachowka" i źródła w siłach zbrojnych Ukrainy. Zgrupowanie "Kachowka" podało, że pułk należący do wojsk tzw. Donieckiej Republiki Ludowej opuścił swoje pozycje, a żołnierze rosyjskich sił powietrznodesantowych "uciekli z pola walki".

13:14

"Bitwa o Chersoń rozpoczęta" - informują lokalne władze obwodu odeskiego. Ukraińskie media informują też o przerwaniu pierwszej linii obrony Rosjan na Chersońszczyźnie - pisze Biełsat.

12:56

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja straciła między innymi 47,1 tys. żołnierzy, 1947 czołgów i 234 samoloty - informuje ukraiński sztab generalny.

12:47

Wszystkie przeprawy drogowe na rzece Dniepr w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, czyli mosty samochodowy i kolejowy pod Chersoniem oraz most w Nowej Kachowce, zostały zniszczone. Rosyjskim okupantom pozostają tylko przeprawy piesze - powiadomiło ukraińskie zgrupowanie wojsk "Kachowka".

12:29

Inspekcja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy rozpocznie się w najbliższą środę i potrwa do soboty - podał w poniedziałek amerykański dziennik "Wall Street Journal", powołując się na dokumenty ukraińskiego rządu.

Na terenie obiektu stacjonują rosyjscy wojskowi - około 500 osób - oraz pracownicy rosyjskiego koncernu Rosatom. W sierpniu rosyjskie wojska kilkakrotnie ostrzelały teren elektrowni, stwarzając ryzyko uwolnienia substancji promieniotwórczych. Moskwa każdorazowo oskarża o te incydenty Kijów.

12:24

Bezpieczeństwo atomowe nie może być osłabione przez wojnę w Ukrainie; suwerenność ukraińska również nie może być kwestionowana - oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron po powitaniu w Paryżu premiera Mateusza Morawieckiego, który rozpoczął wizytę we Francji.

Jak mówił prezydent Francji, są dwa najważniejsze tematy do omówienia z premierem Morawieckim. "Po pierwsze bezpieczeństwo atomowe, które nie może być osłabione przez tę wojnę. A więc ta misja jest znacząca, musi zachować w dobrym zdrowiu tę elektrownię. Druga rzecz - suwerenność ukraińska również nie może być kwestionowana. Broń jądrowa nie może być obiektem wojny i tu musimy również bronić suwerenności ukraińskiej w odniesieniu do tej elektrowni" - oświadczył Macron.

12:10

Płonie rosyjska baza w obwodzie chersońskim.

11:52

Ukraińcy z powodzeniem stosują niekonwencjonalne i innowacyjne metody walki obronnej, opracowane przez siły specjalne USA dla państw europejskich na wypadek ataku silniejszej militarnie Rosji - podała stacja CNN, cytując urzędników i ekspertów.

Koncepcję Operacyjną Oporu (Resistance Operating Concept - ROC) opracowano w 2013 roku, kilka lat po rosyjskiej inwazji na Gruzję. Początkowo tylko Litwa, Estonia i Polska wyrażały prawdziwy entuzjazm wobec tej doktryny, ale aneksja Krymu przez Rosję w 2014 roku zaskoczyła Zachód i zainteresowanie nową koncepcją obrony szybko wzrosło - pisze portal CNN.

Koncepcja jest planem działania dla mniejszych krajów europejskich na wypadek ataku ze strony większego agresora. Proponuje innowacyjne i niekonwencjonalne podejście do prowadzenia wojny, a w przypadku Ukrainy nie tylko wytycza działania ukraińskich sił zbrojnych, ale również zakłada udział cywilów w "obronie totalnej" przed Rosją.

11:41

Siły ukraińskie poinformowały o kolejnym uderzeniu w rosyjską bazę w Nowej Kachowce.

11:28

Premier Szwecji Magdalena Andersson ogłosiła w poniedziałek kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 1 miliarda koron (ok. 94 mln euro), z czego 500 mln (ok. 47 mln euro) ma zostać przeznaczone na wsparcie wojskowe.

Przebywający z wizytą w Sztokholmie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba podkreślił na konferencji prasowej, że pomoc militarna "jest najlepszym sposobem na ratowanie życia cywilów". "Dopóki wojna będzie trwała, będziemy prosić o więcej broni, aby móc bronić siebie i Europę" - podkreślił Kułeba.

11:11

Około jednej trzeciej areału ziem uprawnych na Ukrainie zanieczyszczono lub zniszczono w wyniku wojny z Rosją. Rekultywacja tych obszarów może potrwać nawet kilkaset lat - ocenili eksperci ukraińskiej organizacji ekologicznej Ekodija, cytowani w poniedziałek przez portal obozrevatel.com.

W opinii ekologów największym zagrożeniem jest złom zalegający na polach, m.in. fragmenty pocisków, a także przenikające do gleby związki chemiczne. Jak oznajmili eksperci z Ekodii, na każde 100 hektarów ziemi na Ukrainie przypada obecnie ponad 50 ton metali i substancji chemicznych.

Z kolei Państwowa Inspekcja Ekologiczna Ukrainy oszacowała, że tylko w ciągu czterech pierwszych miesięcy rosyjskiej inwazji doszło do zniszczenia gruntów ornych o łącznej wartości około 80,5 mld hrywien, czyli ponad 10 mld zł.

11:04

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w okupowanej przez rosyjskie wojska Zaporoskiej Elektrowni Atomowej powinna zostać tam na stałe, ponieważ jednorazowy przyjazd nic nie zmieni - powiedział PAP pracownik tej elektrowni, który uciekł na tereny kontrolowane przez Ukrainę.

"Jeśli delegacja MAEA ma zamiar przyjechać do elektrowni i odjechać, to nie widzę w tym żadnego sensu. Jeśli delegacja pozostanie na jej terenie na dłużej, to zobaczy, co wyprawiają tam Rosjanie i przekona się, że to nie Ukraińcy lecz Rosjanie ostrzeliwują ten obiekt i stwarzają niebezpieczeństwo katastrofy" - przekazał przez telefon w poniedziałek.

10:49

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że skierowała do sądu sprawę karną przeciwko dyrektorowi propagandowego rosyjskiego kanału telewizyjnego RT Antonowi Kuzniecowowi-Krasowskiemu za wezwania do ludobójstwa wobec Ukraińców.

Według SBU rosyjski dziennikarz "wykorzystywał wszelkie dostępne platformy medialne do publicznego wzywania do ludobójstwa Ukraińców i likwidacji niepodległości Ukrainy".

Służby powołują się na publikacje Kuzniecowa-Krasowskiego na serwisie YouTube i kanałach na serwisie Telegram. Oceniają, że w swoich wypowiedziach wzywał on do "fizycznego wyniszczenia Ukraińców".

10:36

Mimo presji opinii publicznej koncern TotalEnergies pozostaje w Rosji jako jedyna francuska grupa energetyczna. Sprzedaż akcji w spółce Terneftegaz, wydobywającej gaz ze złoża Termokarstowoje, nie oznacza rezygnacji z aktywności firmy w Rosji i zysków - pisze w poniedziałek dziennik "Le Monde".

Gazeta ujawniła 24 sierpnia na podstawie śledztwa przeprowadzonego przez organizację pozarządową Global Witness i finansową bazę danych Refinitiv, że rosyjski koncern Novatek oraz grupa TotalEnergies, które eksploatują Termokarstowoje, sprzedają paliwo rosyjskim siłom powietrznym, w szczególności stacjonującym w bazach Morozowskaja i Malczewo.

Siły rosyjskie z tych baz oskarżane są przez organizacje Amnesty International i Human Rights Watch o ataki na ukraińską ludność cywilną, w tym o zbombardowanie teatru w Mariupolu 16 marca i śmierć kilkuset osób.

10:10

FSB twierdzi, że zidentyfikowało kolejnego członka grupy, który wraz z Natalią Wowk przygotował morderstwo Darii Duginy. Nieznany mężczyzna miał opuścić Federację Rosyjską dzień przed zbrodnią.

09:43

Perfidne, powtarzające się ostrzały okupowanego przez Rosjan Enerhodaru na południu Ukrainy to celowo zorganizowany krwawy spektakl, który służy zastraszeniu mieszkańców i ukryciu "nuklearnych" zbrodni Kremla - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Barbarzyńcy nie mają nic przeciwko zabijaniu w imię obrazków na użytek propagandy" - napisał Podolak na Twitterze, dodając, że wróg zamierza oskarżyć o ostrzał stronę ukraińską.

09:18

Rosjanie w nocy ostrzelali Energodar - miasto w którym jest Zaporoska Elektrownia Jądrowa. 10 osób zostało rannych. Z ostatnich informacji wynika, że dwie z nich są w ciężkim stanie i pozostają w szpitalu. W wyniku ostrzału uszkodzonych zostało też ponad 20 samochodów, zaparkowanych koło bloku, na który spadły pociski.

Miejscowe władze łączą działania Rosjan z misja Międzynarodowej Agencji Atomowej. Ustalenia dotyczące przyjazdu misji trwają od kilku dni. Rosjanie zrealizowali swój scenariusz w przededniu przybycia misji - napisał mer Energodaru.

"Bezpośrednie zagrożenie życia mieszkańców miasta nie powstrzymuje terrorystów" - dodał Dmitrij Orłow.

08:53

Ihor Terekhov, burmistrz Charkowa, informuje, że rosyjscy najeźdźcy ostrzeliwali miasto amunicją kasetową.

08:44

Rosja stara się podłączyć największą elektrownię atomową Europy do swoich sieci elektroenergetycznych. Kijów mówi o jądrowym terroryzmie. PSE zapewnia, że sytuacja w Zaporożu nie ma wpływu na polski system elektroenergetyczny - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

08:25

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu jest obecnie odsunięty na bok, a dowódcy operacyjni bezpośrednio informują prezydenta Władimira Putina o przebiegu wojny z Ukrainą - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony, powołując się na niezależne media rosyjskie.



"Rosyjscy oficerowie i żołnierze z bezpośrednim doświadczeniem wojennym prawdopodobnie stale kpią z Szojgu z powodu jego nieskutecznego i oderwanego od rzeczywistości przywództwa w sytuacji, gdy postępy Rosji utknęły w martwym punkcie. Szojgu prawdopodobnie od dawna próbuje przełamać opinię, że brakuje mu merytorycznego doświadczenia wojskowego, gdyż większość swojej kariery spędził w sektorze budowlanym i ministerstwie ds. sytuacji nadzwyczajnych" - stwierdza brytyjski resort obrony.

08:06

07:49

Co najmniej osiem osób zginęło w niedzielę w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy. Siedmiu ludzi zostało rannych - poinformował w poniedziałek na Telegramie szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko.

Cztery osoby zginęły w Bachmucie - mieście, które od tygodni jest ostrzeliwane przez rosyjską artylerię. Pozostałe ofiary to mieszkańcy mniejszych miejscowości: Rajhorodka, Tetjaniwki i Mykołajiwki.

Kyryłenko przypomniał, że władze ukraińskie nie mają danych o ofiarach wśród cywilów w miastach obwodu donieckiego okupowanych przez wojska rosyjskie.

07:38

W miejscowości Zalizny Port w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy zabito kolaboranta, byłego deputowanego do parlamentu Ołeksija Kowalowa - powiadomiła gazeta internetowa Ukrainska Prawda za lojalnymi wobec Kijowa regionalnymi władzami.

Informacje (o zabiciu Kowalowa) wymagają zweryfikowania, ale interesujące jest to, że o śmierci swojego ‘ministra’ napisały nawet (rosyjskie) propagandowe media. Chwilę później te doniesienia zostały usunięte - oznajmił w niedzielę późnym wieczorem na Facebooku proukraiński wiceszef rady obwodu chersońskiego Serhij Chłań.

07:29

Na froncie siły rosyjskie przeprowadziły nieskuteczne operacje ofensywne w pobliżu Słowiańska oraz ograniczone ataki w okolicach Bachmutu i Doniecka w obwodzie donieckim, a także ograniczony atak lądowy na północ od Charkowa. Nie pojawiły się jednak doniesienia o żadnych działaniach ofensywnych Rosjan w obwodach chersońskim i zaporoskim - napisano w raporcie ISW.

Rosyjskie władze na okupowanych terenach Ukrainy kontynuowały natomiast działania w celu dostosowania systemu nauczania na tych obszarach do “rosyjskich standardów" - dodano.

07:16

Rosja zaczęła stosować metody podobne do tych używanych przez Iran, by zmanipulować wyniki misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w okupowanej przez rosyjskie wojska Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Według ukraińskich źródeł rosyjskie siły specjalne torturują pracowników elektrowni, by zmusić ich do milczenia w sprawie łamania zasad bezpieczeństwa, gdy na miejsce przybędą inspektorzy MAEA - zaznaczono w raporcie think tanku.

06:46

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) jest w drodze do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy i przybędzie na miejsce w tym tygodniu - poinformował na Twitterze szef Agencji Rafael Grossi, który stoi na czele misji.

Grossi podkreślił, że konieczna jest ochrona bezpieczeństwa "największego obiektu nuklearnego w Europie", który jest okupowany przez wojska rosyjskie.

06:37

Szef unijnej dyplomacji jest przeciwny wprowadzeniu całkowitego zakazu wydawania wiz unijnych obywatelom rosyjskim. "To nie jest dobra propozycja" - powiedział w niedzielę wieczorem Josep Borrell w wywiadzie dla austriackiej telewizji publicznej ORF.



06:01

W Enerthodarze płoną budynki i samochody.

05:33

Rosjanie ostrzeliwują miasto Enerthodar, gdzie znajduje się Zaporoska Elektrownia Jądrowa.

Burmistrz miasta Dmitrij Orłow informuje, że najeźdźcy ostrzeliwują dzielnice mieszkalne miasta.

Według wstępnych informacji jeden pocisk trafił w budynek mieszkalny.

05:15

Eksplozje w Nowej Kachowce.

05:06

Centrum Charkowa nocą.

05:00

Wojska rosyjskie przeprowadziły w niedzielę wieczorem cztery uderzenia rakietowe na obiekt wojskowy w Sarnach w obwodzie rówieńskim, ofiar wśród ludzi nie ma - powiadomił szef władz tego obwodu na zachodzie Ukrainy Witalij Kowal.

"Dzisiaj wieczorem przeciwnik czterokrotnie uderzył rakietami w obiekt infrastruktury wojskowej w Sarnach w obwodzie rówieńskim. Obeszło się bez ofiar w ludziach. Fala uderzeniowa uszkodziła ok. 30 obiektów cywilnych - to domy mieszkalne i pomieszczenie szpitala rejonowego" - przekazał Kowal w niedzielę wieczorem, uzupełniając wcześniejsze doniesienia o rosyjskim ataku.

Wcześniej media informowały, że w obwodzie słychać było wybuchy. Według tych doniesień pociski zostały wystrzelone z terytorium Białorusi.