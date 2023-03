W ciągu ostatnich czterech dni siły grupy Wagnera przejęły na Ukrainie kontrolę nad większością wschodniej części donbaskiego miasta Bachmut, a w centrum miasta linię frontu wyznacza teraz rzeka Bachmutka - przekazało dziś brytyjskie ministerstwo obrony. "Obrona Bachmutu łamie plany wroga, uniemożliwiając mu posuwanie się do przodu i pozwala zyskać czas na przygotowanie rezerw do wiosennej kontrofensywy' – oświadczył dowódca ukraińskich sił lądowych gen. Ołeksandr Syrski, który przebywa na froncie w Bachmucie. Po czwartkowych atakach w większości Ukrainy przywrócono zasilanie. "Opowiadamy się za kontynuacją inicjatywy zbożowej na czas nieokreślony" - przekazał w rozmowie z mediami szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Trzy osoby zginęły, a dwie są ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału Chersonia na południu Ukrainy. Sobota to 381. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zdjęcia satelitarne pokazujące zniszczenia w Bachmucie / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / 13:15 Obrona Bachmutu łamie plany wroga, uniemożliwiając mu posuwanie się do przodu i pozwala zyskać czas na przygotowanie rezerw do wiosennej kontrofensywy - oświadczył dowódca ukraińskich sił lądowych gen. Ołeksandr Syrski, który przebywa na froncie w Bachmucie. "Prawdziwi bohaterowie teraz to obrońcy, którzy na swoich barkach trzymają front wschodni i nie żałując ani siebie, ani wroga, zadają mu maksymalne straty. Konieczne jest zyskanie czasu na zgromadzenie rezerw i rozpoczęcie wiosennej kontrofensywy, która już jest niedaleko" - cytują wypowiedź gen. Syrskiego w Telegramie ukraińskie siły lądowe. Jak podkreślono w komunikacie, "do obrony miasta zaangażowano siły i zasoby, które nie pozwalają przeciwnikowi zrealizować jego zamysłu, łamią jego plany i uniemożliwiają posuwanie się do przodu". Gen. Syrski, jak podano, przebywa "na najważniejszych odcinkach frontu razem ze swoimi pododdziałami", które dają odpór wrogowi i utrzymują miasto. 12:56 Na Telegramie pojawiły się zdjęcia pokazujące skutki rosyjskiego ataku na Chersoń Telegram 12:37 Stanowisko Ukrainy pozostaje niezmienione. I to jest jeden z punktów formuły pokojowej przedstawionej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Opowiadamy się za kontynuacją inicjatywy zbożowej na czas nieokreślony. Ukraina ze swojej strony wypełnia wszystko, co uzgodniliśmy z ONZ i Turcją - stwierdził w rozmowie z mediami Andrij Jermak. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy zaznaczył, że wszyscy partnerzy Ukrainy doskonale o tym wiedzą. Poza tym ukraińska dyplomacja rozmawia o tej sprawie z krajami afrykańskimi. 11:33 W sobotę 11 marca około południa Rosjanie ponownie ostrzelali Chersoniu, jedna osoba zginęła, a druga została ranna. 11:27 Rząd w Kijowie zbada, czy w Ukrainie wobec Rosji można używać jej historycznej nazwy Moskowia. Takie polecenie wydał prezydent Wołodymyr Zełenski, odpowiadając na petycję obywatelską w tej sprawie. Autorka petycji zaproponowała oficjalną zmianę nazwy Rosji na Moskowię, terminu "rosyjski" na "moskiewski" oraz Federacji Rosyjskiej na Federację Moskiewską. Pod wnioskiem o wprowadzenie takich zmian podpisały się 25 tys. 792 osoby, przy 25 tys. koniecznych, by urząd szefa państwa podjął się rozpatrzenia petycji. 09:24 Rano wojska rosyjskie ostrzelały artylerią granicę obwodu sumskiego. Nie ma doniesień o ofiarach. 08:31 Minionej doby na froncie w Ukrainie zginęło tysiąc rosyjskich żołnierzy - wynika z najnowszego raportu ukraińskiego sztabu generalnego. Ukraińcy mieli też zniszczyć 10 czołgów, 20 transporterów opancerzonych, 10 systemów artyleryjskich i jeden zestaw obrony przeciwlotniczej.

08:22 W ciągu ostatnich czterech dni siły Grupy Wagnera przejęły na Ukrainie kontrolę nad większością wschodniej części donbaskiego miasta Bachmut, a w centrum miasta linię frontu wyznacza teraz rzeka Bachmutka - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony. Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, siły ukraińskie zajmują zachodnią część miasta i zburzyły kluczowe mosty na rzece, która przebiega z północy na południe przez pas otwartego terenu o szerokości 200-800 metrów pomiędzy obszarami zabudowanymi. "Z uwagi na to, że jednostki ukraińskie mogą prowadzić ostrzał z ufortyfikowanych budynków na zachodzie, obszar ten stał się strefą śmierci, co może stanowić duże wyzwanie dla sił Wagnera próbujących kontynuować frontalne natarcie na zachód. Jednakże siły ukraińskie i ich linie zaopatrzenia na zachodzie pozostają narażone wskutek ciągłych rosyjskich prób oskrzydlenia obrońców z północy i południa" - oceniono. 08:03 Ukraińskie wojska zniszczyły magazyn Rosjan w miejscowości Swatowe w obwodzie ługańskim. Nagranie pokazujące wybuch w magazynie umieścił szef ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Hajdaj. 07:47 Brytyjski rząd wezwał firmy sponsorujące igrzyska do wywarcia presji na Międzynarodowy Komitet Olimpijski ws. zabronienia startu rosyjskim i białoruskim sportowcom w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. 07:17 W ciągu ostatniego dnia armia rosyjska przeprowadziła 71 ostrzałów w obwodzie chersońskim, zginęły trzy osoby, a pięć zostało rannych - poinformował szef Chersonskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Prokudin. 06:55 Podzielamy obawy USA ws. potencjalnego wysyłania broni przez Chiny do Rosji - powiedział PAP rzecznik prasowy szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Sprostował w ten sposób wcześniejszą wypowiedź przewodniczącej podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu.

06:27 Załadowane gazem LGP rosyjskie tankowce nie mogą przedostać się z Morza Azowskiego na Morze Czarne, ponieważ przepłynięcie pod zniszczonym w październiku Mostem Krymskim nie jest dla nich bezpieczne - podaje Reuters powołując się na osoby zajmujące się rynkiem gazowym. 06:10 Możemy rozważyć, czy nie podarować Ukraińcom naszych F/A-18 Hornet, które będą wycofywane z eksploatacji - oświadczyła przebywająca w piątek w Kijowie premier Sanna Marin. Jej entuzjazm szybko zgasił szef resortu obrony. Tych myśliwców potrzebujemy sami - powiedział. Nicole Makarewicz