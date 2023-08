Rosyjskie wojska nie poczyniły żadnych postępów wzdłuż linii frontu. Tereny, które kontrolują Rosjanie są mocno zaminowane, co utrudnia przemieszczanie się wojskom ukraińskim na wschodzie i południu. Siły Moskwy twierdzą też, że w trakcie ostatniej doby odparto 12 ukraińskich ataków w obwodzie donieckim - podaje Reuters. W nocy przez trzy godziny w Kijowie i okolicach trwał alarm przeciwlotniczy. Według ukraińskich sił zestrzelono wszystkie drony, które miały zaatakować ukraińską stolicę. Czwartek, 3 sierpnia to 526. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia w mieście Izmaił w obwodzie odeskim, po ataku rosyjskich dronów / IGOR TKACHENKO / PAP

05:58

Wartość bezpośrednich szkód wyrządzonych infrastrukturze Ukrainy w wyniku pełnej inwazji na Federację Rosyjską szacuje się na 150,5 mld USD, z czego 55,9 mld USD to utrata zasobów mieszkaniowych. Takie dane podaje Kijowska Szkoła Ekonomiczna.

05:37

Na podejściu do Kijowa obrona powietrzna zniszczyła w czwartek w nocy około 18. rosyjskich dronów atakujących stolicę, poinformował w Telegramie Serhij Popko, szef wojskowej administracji Kijowa.

Podczas ataku dronów na podejściu do Kijowa obrona powietrzna zniszczyła ich prawie półtora tuzina, napisał Serhij Popko, szef wojskowej administracji Kijowa.

Według wstępnych danych, dodał Popko, w stolicy nie było ofiar ani zniszczeń, nocny alarm lotniczy w Kijowie trwał dokładnie 3 godziny, był to 820. alarm lotniczy dla stolicy od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę.

05:20

Rosja prowadzi systematyczne wysiłki zmierzające do zmuszenia mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, by przyjęli rosyjskie obywatelstwo - napisało w opublikowanym w środę raporcie Obserwatorium Konfliktu na Ukrainie Uniwersytetu Yale. Według fundowanego przez Departament Stanu ośrodka jest to część programu konsolidacji władzy Rosji na tych terenach i stanowi zbrodnię wojenną.

"Rosja uruchomiła systematyczne wysiłki, by zmusić mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, by przyjęli rosyjskie obywatelstwo w ramach programu konsolidowania władzy. Mieszkańcy obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego są poddawani groźbom, zastraszaniu, ograniczeniom dotyczącym pomocy humanitarnej i podstawowych potrzeb, a także możliwym zatrzymaniom i deportacji - wszystko po to, by zmusić ich do stania się obywatelami Rosji" - napisano w raporcie, opartym na informacjach z otwartych źródeł.