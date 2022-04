42. dzień wojny w Ukrainie. Siły rosyjskie punkt rozdawania pomocy humanitarnej w Wuhłedarze w obwodzie donieckim – dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych. W Mariupolu Rosjanie uruchomili mobilne krematoria. Według rady miejskiej, okupanci pozbywają się ciał zamordowanych cywilów. Zginąć mogło nawet kilkadziesiąt tys. osób. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk twierdzi, że wojsko rosyjskie masowo bierze do niewoli cywilów ukraińskich, w tym dziennikarzy, wolontariuszy i duchownych. Z szacunków BBC wynika, że od początku wybuchu wojny zginęło aż 217 rosyjskich oficerów. Najważniejsze informacje związane z wojną w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 06.04.2022 r.

Zniszczenia w podkijowskiej Borodziance. / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Rosyjskie wojska uruchomiły w Mariupolu mobilne krematoria. Jak informuje rada miejska - okupanci pozbywają się ciał zamordowanych cywilów. Mogło zginąć nawet kilkadziesiąt tys. osób.

Rosjanie ostrzelali punkt rozdawania pomocy humanitarnej w Wuhłedarze w obwodzie donieckim. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych.

Co najmniej 167 dzieci zginęło, a 279 zostało rannych wskutek agresji Rosji w Ukrainie - informuje biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

Za trzy, cztery dni Rosjanie rozpoczną wielką ofensywę na Ługańszczyźnie - twierdzi szef miejscowej administracji Serhij Hajdaj.

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ogłosiły nowe sankcje wymierzone w Rosję.

Kolejne kraje wyrzucają Rosyjskich dyplomatów. Dziś na taki krok zdecydowały się Grecja i Norwegia.

Nie ma spodziewanej dzisiaj decyzji ambasadorów Unii Europejskiej o kolejnym pakiecie sankcji na Rosję.

18:13

Wielka Brytania nałożyła następny pakiet sankcji na Rosję obejmujący zamrożenie aktywów kolejnych dwóch banków oraz ośmiu oligarchów, zakaz inwestycji w tym kraju, zaprzestanie do końca tego roku importu węgla i ropy.



18:06

Mam nadzieję, że za dwa tygodnie przedstawimy w Sejmie pakiet rozwiązań w edukacji, które pozwolą na normalne funkcjonowanie szkół od 1 września wobec napływu dzieci z Ukrainy - podkreślił wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker.

18:00

Za obecną strategią medialną w Rosji i nawoływaniem do zniszczenia Ukrainy stoi wiceszef administracji (kancelarii) prezydenta Władimira Putina, Aleksiej Gromow - oświadczył w środę Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Podolak w komentarzu na swoim kanale na komunikatorze Telegramie ocenił, że propaganda w Rosji "weszła w fazę najbardziej toksyczną".

Telegram

17:58

Dwa dni temu byłem z prezydentem w Buczy, nie mam wątpliwości, że to było po prostu ludobójstwo - powiedział na konferencji prasowej we Lwowie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. Spotkanie, na którym obecny był także specjalny wysłannik RMF FM w Ukrainie Mateusz Chłystun, w dużej mierze poświęcone było niedawnemu wykluczeniu Rosji z Rady Europy. Było też apelem o bardziej zdecydowane reakcje Zachodu wobec Rosji.

17:45

Prokurator generalny USA Merrick Garland zapowiedział, że Stany Zjednoczone wezmą udział w zabiegach wspólnoty międzynarodowej o udokumentowanie zbrodni wojennych popełnionych przez siły rosyjskie na Ukrainie. Garland poinformował też, że wysokiej rangi prokurator z resortu sprawiedliwości USA spotkał się już w tym tygodniu ze swym francuskim odpowiednikiem w Paryżu, aby omówić współpracę w tej sprawie.

17:40

Polscy europosłowie wezwali w Parlamencie Europejskim do zwołania nadzwyczajnego szczytu UE ws. trwającej wojny na Ukrainie i wzmocnienia sankcji UE. Ukraina nie ma czasu, bo na jej terytorium toczy się wojna - mówił prof. Ryszard Legutko (PiS). Europoseł Andrzej Halicki (PO) podkreślał, że potrzebne jest pełne embargo na węgiel, ropę, ale też i gaz.

17:39

Kolejny "Mocny Konwój" dotarł z Polski na Ukrainę; przekazana została m.in. woda dla najbardziej potrzebujących miast, takich jak Mariupol, Żytomierz, Charków i Irpień - poinformował szef konwoju Marek Mocny.

17:35

"To nieprawda, że Rosja chce zabić prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z francuską telewizją. Stwierdził także, że strona rosyjska nigdy nie była zainteresowana okupacją Ukrainy.

17:20

Rosja oficjalnie potwierdziła, że w Ukrainie zginęło dotychczas tylko 1083 żołnierzy. Te dane są znacząco zaniżone, ale zwraca uwagę wysoki odsetek oficerów wśród poległych - aż 217 osób, co stanowi 20 proc. - poinformowano w raporcie opublikowanym przez rosyjskojęzyczny serwis BBC.

16:45

Zważywszy na ciągłe groźby i "propozycje" ze strony rosyjskich okupantów, byłem zmuszony opuścić miasto. Powiedzieli mi wprost - albo z nami współpracujesz, albo znajdziesz się w piwnicy - poinformował na Facebooku Ołeksandr Jakowlew, mer miasta Skadowsk w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy.

16 marca, trzy dni po zajęciu Skadowska przez rosyjskie wojska, mer i jeden z jego zastępców zostali uprowadzeni. Jeszcze w tym samym dniu Jakowlewa uwolniono.

16:44

Wojska rosyjskie dokonały w ciągu doby 118 ostrzałów lotniczych oblężonego Mariupola - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa na swoim kanale na komunikatorze Telegram.

16:32

Biały Dom ogłosił nowe sankcje przeciwko Rosji, w tym pełne restrykcje blokujące przeciwko największemu rosyjskiemu bankowi, Sbierbankowi, prywatnemu Alfa Bankowi oraz zakaz nowych inwestycji w Rosji. Do listy sankcji dodane zostaną także m.in. dorosłe córki Władimira Putina.

16:30

16:27

Nagranie z drona ukazujące zniszczenia w podkijowskiej Borodziance.

16:25

Bułgarski rząd postanowił wysłać na Ukrainę 2000 hełmów i tyleż kamizelek kuloodpornych. Rzeczniczka rządu Lena Borisławowa poinformowała, że środki ochrony będą przeznaczone dla cywilnej ludności.

16:01

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała do ewakuacji mieszkańców obwodu charkowskiego, donieckiego i ługańskiego. Jest to konieczne teraz, bo potem ludzie znajdą się pod ostrzałem i będą narażeni na ryzyko utraty życia. Nie będą mogli nic na to poradzić, a my nie będziemy mogli pomóc. Ponieważ wstrzymanie ognia będzie prawie niemożliwe. Należy się ewakuować, dopóki jest to jeszcze możliwe - zaapelowała Wereszczuk, którą cytuje portal informacyjny Ukrainska Prawda.

15:53

W marcu prawie 50 specjalnych pociągów, przygotowanych dla uchodźców wojennych z Ukrainy, przejechało przez Niemcy - poinformował federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG). Z początkiem kwietnia uruchomiono nowe specjalne połączenie kolejowe Przemyśl - Hanower.

15:40

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała, że wojsko rosyjskie masowo bierze do niewoli cywilów ukraińskich, w tym dziennikarzy, wolontariuszy, duchownych. Wereszczuk powiedziała, że ludzie są teraz zakładnikami.

15:33

Czeska Izba Poselska przyjęła rezolucję uznającą klęskę głodu na Ukrainie w latach 1932-1933 za ludobójstwo na narodzie ukraińskim. W kontekście obecnej agresji na Ukrainę posłowie uznali, że ujawnienie sprawców przestępstw, w przyszłości może zabronić podobnym tragediom.

15:25

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) zorganizował konwój autobusów i prywatnych samochodów, którym 500 osobom udało się wydostać z oblężonego przez Rosjan Mariupola i bezpiecznie dojechać do Zaporoża w południowo-wschodniej części Ukrainy.

15:23

Cytat Wkraczamy w krytyczną fazę wojny, Rosja wysyła wszystkie siły na wschód. Musimy przygotować się na długotrwały konflikt na Ukrainie. W strategii NATO musimy uwzględnić skutki rosyjskiej agresji i nową rolę Chin. powiedział Jens Stoltenberg, szef NATO

15:10

W Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych odbędzie się w czwartek głosowanie w sprawie zawieszenia Rosji w Radzie Praw Człowieka NZ - podaje Reuters, powołując się na źródła dyplomatyczne.

14:49

Ukraiński rząd wzywa mieszkańców najbardziej zapalnych punktów na ukraińskim froncie do ewakuowania się. "Jeśli jest taka możliwość - wyjeżdżajcie" - mówi wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

14:38

Rząd Holandii wezwał firmy do "maksymalnego" ograniczenia zakupu rosyjskiego węgla i ropy. Minister energii i klimatu Rob Jetten powiedział, że import tych surowców z Rosji już spada.

14:37

Pożar dziesięciu wielopiętrowych budynków mieszkalnych w Siewierodoniecku - informuje szef ługańskiej administracji obwodowej. Serhij Hajdaj donosi o rosyjskim ostrzale dzielnic mieszkalnych w tym mieście. Płomienie objęły dziesięć wielopiętrowych bloków, centrum handlowe, garaże - i żadnego obiektu strategicznego, wojskowego - podkreślił. Na razie trwa ustalanie czy w ataku są zabici i ranni.

14:17

Za trzy, cztery dni Rosjanie rozpoczną wielką ofensywę na Ługańszczyźnie - twierdzi szef miejscowej administracji Serhij Hajdaj. Jak dodał, od kilku dni wojska wroga ściągają w rejon walk dodatkowe siły i sprzęt. Prowadzą też działania mające na celu zabezpieczenie rezerw. Jednocześnie gubernator oświadczył, że ukraińskie siły są gotowe - jak to ujął - na spotkanie nieproszonych gości w obwodzie ługańskim.

14:09

Wstrzymanie zakupów ropy, gazu i węgla z Rosji zapobiegnie kolejnym "Buczom" - przekonywał we wpisie opublikowanym w serwisie Twitter minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

14:08

Brytyjski premier Boris Johnson potępił działania rosyjskich sił w ukraińskiej Buczy, choć nie nazwał ich wprost ludobójstwem, lecz powiedział, że "nie są od niego dalekie" .

14:00

W Kijowie od początku rosyjskiej inwazji zginęło 89 cywilów, ok. 400 zostało rannych - poinformowały w środę władze ukraińskiej stolicy. Wśród zabitych jest czworo dzieci.

Telegram

13:40

Nie ma spodziewanej dzisiaj decyzji ambasadorów Unii Europejskiej o sankcjach - dowiedziała się nasza dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Ambasadorowie wrócą do tematu sankcji jutro. Pierwotnie zapowiadano, że dzisiaj UE przyjmie kolejny, piąty pakiet sankcji, który obejmie między innymi embargo na węgiel.

13:25

Zmarł lider nacjonalistycznej, prokremlowskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski. Taką informację przekazał przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin.

13:21

Norwegia to kolejny kraj, który wyrzuca rosyjskich dyplomatów. Władze w Oslo poinformowały, że uznają za persona non gratach trzech Rosjan.

12:56

Fragmenty rosyjskiej rakiety zestrzelonej przez siły ukraińskie uszkodziły wieczorem skład nawozów w Krzemieńcu w obwodzie tarnopolskim Ukrainy - przekazała agencja Interfax-Ukraina. Dodano, że wskutek wycieku amoniaku, woda w studniach jest zanieczyszczona i niezdatna do picia.

12:51

Rosyjskie wojska uruchomiły w Mariupolu mobilne krematoria. Jak informuje rada miejska Mariupola - okupanci pozbywają się ciał zamordowanych cywilów. Robią to, bo ich ludobójstwo w Buczy odbiło się wielkim echem na całym świecie.

Rada miejska dodaje, że wstępne szacunki ofiar wśród cywilnej ludności Mariupola mówiły o 5 tysiącach zabitych. Ta liczba może być jednak o wiele wyższa, a ofiarami najeźdźców - jak podano w komunikacie - może być nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

12:50

Ma pseudonim Ugoliok, czyli "Węgielek". Ta ukraińska snajperka jest postrachem Rosjan. "Musimy wybić tych orków" - miała powiedzieć.

12:49

Posłowie Lewicy Maciej Kopiec i Marek Rutka zapowiedzieli złożenie poprawki do rządowego projektu ustawy ws. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Chodzi o zakaz używania w przestrzeni publicznej symbolu "Z".

12:46

Putin będzie dążył do opanowania Ukrainy, ale nie opanuje społeczeństwa. Zapewne nie pogodzi się z tym, aby Ukraina była krajem niezależnym - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM gen. rezerwy Janusz Bronowicz, były Inspektor Wojsk Lądowych.

12:34

Rosyjscy żołnierze zmusili męża, by klęknął, a następnie zabili go strzałem w głowę - powiedziała stacji BBC mieszkanka Buczy. Jak dziś poinformował mer tego miasta Rosjanie zabili tam ok. 320 mieszkańców. Anatolij Fedoruk dodał, że żołnierze specjalnie "polowali" na miejscowych polityków.

12:10

Dziś mówi się o aktywności wojsk rosyjskich w Naddniestrzu na lotnisku w Tyraspolu. Czy Rosja planuje z tej strony zaatakować Odessę? I jak wygląda sytuacja w okolicach Chersonia na południu Ukrainy? O to Tomasz Weryński pytał w Radiu RMF24 niezależnego analityka ds. wojskowości Rosji i Białorusi, Konrada Muzykę z firmy Rochan Consulting.

Chersoń pozwala kontrolować prawobrzeżną część Dniepru i sądzę, że Rosjanie będą starali się za wszelką cenę utrzymać tę miejscowość po to, żeby móc potem utrzymać oczywiście most lądowy pomiędzy Krymem a Rosją. Kilka dni temu pojawiły się zdjęcia - co prawda niepotwierdzone - ale mimo wszystko pokazujące najprawdopodobniej rosyjskie próby minowania mostów, które przechodzą przez Dniepr w okolicach Chersonia. Sądzę, że Rosjanie będą bardzo mocno bronili tego miasta - mówił Muzyka.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Rosjanie będą starali się za wszelką cenę utrzymać Chersoń” Konrad Muzyka o sytuacji na froncie w 42. dniu wojny

11:57

11:52

Czechy przekazały Ukrainie kilkadziesiąt czołgów T-72 oraz bojowych wozów piechoty (BWP) jeszcze produkcji sowieckiej - podały czeskie media.

Kilkadziesiąt starszych czołgów T-72 i BWP pochodzących z magazynów wysłano w poniedziałek pociągiem z Czech na Ukrainę. Zdjęcia ciężkiego uzbrojenia na platformach kolejowych pokazała czeska telewizja publiczna.

11:48

Rosjanie ostrzelali punkt rozdawania pomocy humanitarnej w Wuhłedarze w obwodzie donieckim. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

11:47

Na Ukrainę dotarł sprzęt wojskowy, w tym systemy przeciwpancerne i haubice z Estonii; łączna wartość pomocy tego państwa dla Ukrainy to 220 milionów euro - informuje estoński portal ERR News, powołując się na dane estońskiej ambasady na Ukrainie.

11:44

Nie ma osób poszkodowanych w rosyjskim ataku rakietowym na bazę paliwową w obwodzie dniepropietrowskim - poinformował szef miejscowej administracji Walention Razniczenko. Gubernator dodał, że magazyny paliwa w Nowomoskowsku zostały całkowicie zniszczone. Spłonęło 6 wielkich zbiorników z mazutem.

11:23

Tajne mapy, rosyjskie plany wojskowe i spisy osobowe rosyjskich jednostek przejęła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Te dokumenty wpadły w ręce służb specjalnych po rozbiciu jednego z rosyjskich oddziałów w okolicach Doniecka.

11:18

Władze Grecji uznały 12 akredytowanych w tym kraju rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane - podało greckie ministerstwo spraw zagranicznych. Zaznaczyło, że o decyzji najpierw poinformowano ambasadora Rosji.

Grecja jest kolejnym państwem europejskim, które zdecydowało się na wydalenie rosyjskich dyplomatów w reakcji na rozpętaną przez Rosję wojnę z Ukrainą.

11:16

Rosja celowo wywołuje na Ukrainie kryzys żywnościowy, bo dla Rosji głodzenie ludzi również jest środkiem prowadzenia wojny - powiedział zwracając się do parlamentu Irlandii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Niszczą naszą infrastrukturę i celowo prowokują kryzys żywnościowy. Pół miliona mieszkańców jest oblężonych. Blokują transporty humanitarne i nie przepuszczają niczego, ani wody, ani lekarstw - mówił Zełenski w przemówieniu transmitowanym za pośrednictwem łączy wideo z Kijowa.

11:07

Dziś w Ukrainie działać będzie 11 korytarzy humanitarnych - ogłosiła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Mieszkańcy będą mogli ewakuować się prywatnymi samochodami do Zaporoża z Mariupola w obwodzie donieckim oraz z Berdiańska, Tokmaku, Enerhodaru, Hulajpoła i Melitopola w obwodzie zaporoskim w południowo wschodniej Ukrainie - poinformowała Wereszczuk.

11:06

Były mer miasta Rubiżne w obwodzie ługańskim Serhij Hortiw nie tylko przeszedł na stronę Rosjan, ale też przekazuje im informacje o osobach o proukraińskich poglądach - powiedział szef władz tego regionu Serhij Hajdaj, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Po prostu ich wydaje. Taki 100-procentowy zdrajca, który wydaje okupantom ludzi o proukraińskich poglądach - przekazał Hajdaj.

11:05

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel, aby na własne oczy zobaczyła okrucieństwa w Buczy. Ale Merkel podróżuje obecnie w zupełnie innym kierunku. Teraz cieszy się wiosennym słońcem we Florencji; od soboty przebywa prywatnie w Toskanii - pisze dziennik "Bild".

11:04

"Dziś ważą się losy bezpieczeństwa Ukrainy i całego wolnego świata" - stwierdził w opublikowanych w mediach społecznościowych nagraniu premier Mateusz Morawiecki. "Nie może zabraknąć nam odwagi. Mierzymy się z bestialstwem, którego Europa nie widziała od zbrodni Hitlera i Stalina. Jeżeli nie zaczniemy działać teraz - masakra w Buczy będzie tylko prologiem. Jeżeli nie zaczniemy działać teraz - Europa spłynie krwią niewinnych ofiar" - ostrzegł.

10:29

Musimy ponownie zwiększyć presję na Putina i rząd rosyjski, dlatego proponujemy jeszcze bardziej zaostrzyć nasze sankcje, które ograniczają polityczne i ekonomiczne opcje Kremla - powiedziała w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że "sankcje wpływają na Rosję znacznie mocniej niż na nas" i nie będą to ostatnie sankcje UE.

10:28

Rosyjski atak rakietowy na terytorium obwodu winnickiego na zachodzie Ukrainy. Miejscowe władze nie informują, gdzie konkretnie spadły pociski i co było ich celem. Gubernator Sierhij Borzow podał jedynie, że na miejscu pracują ekipy ratunkowe. Nie ma na razie doniesień o poszkodowanych.

10:19

Tragiczny finał poszukiwań 4-letniego Saszy z okolic Kijowa. Chłopiec zaginął w połowie marca. Łódź, którą uciekał razem z bliskimi przed Rosjanami, przewróciła się na Dnieprze. Teraz jego matka poinformowała o znalezieniu ciała syna.

10:14

Podczas audiencji w Auli Pawła VI w Watykanie papież pokazał flagę ukraińską przywiezioną z miejsca masakry cywilów w Buczy i ją ucałował. Mówił, że na Ukrainie dochodzi do coraz większych okrucieństw. Na audiencji były ukraińskie dzieci, które dostały prezenty od Franciszka.

Papież Franciszek po raz kolejny wyraził uznanie dla Polaków za - jak to ujął - "niezwykłą i przykładną życzliwość dla naszych braci Ukraińców".

10:13

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 18,6 tys. żołnierzy, a także 684 czołgi, 332 systemy artyleryjskie, 150 samolotów i 135 śmigłowców - ogłosił w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Od 24 lutego do 6 kwietnia Rosja straciła również 1861 pojazdów opancerzonych, 107 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 55 systemów przeciwlotniczych, 1324 samochody, siedem jednostek pływających, 76 cystern z paliwem, 96 bezzałogowych statków powietrznych i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu - poinformował sztab.

10:12

Podczas okupacji okolic Iwankowa w obwodzie kijowskim rosyjscy żołnierze zgwałcili dwie siostry w wieku 15-16 lat; miejski szpital jest pełen rannych, a bomba kasetowa zabiła 12-letniego chłopca - podała stacja ITV, powołując się na mieszkańców wyzwolonego po 35 dniach rosyjskiej okupacji miasta.

10:11

96 procent osób, które się zarejestrowały jako uchodźcy w rejestrze PESEL to kobiety z dziećmi - zauważył w rozmowie z TVP Info wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, mówiąc o uchodźcach z Ukrainy, którzy dotarli do Polski. Jak zaznaczył, na pierwszym etapie udzielania pomoc dla Ukraińców była spontanicznym ruchem serca, a "dziś państwo polskie musi te sprawy usystematyzować".

10:10

Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó poinformował, że wezwał do resortu ambasador Ukrainy w Budapeszcie. "Czas, aby ukraińscy przywódcy przestali obrażać Węgry i uwzględnili wolę węgierskiego ludu" - stwierdził szef węgierskiej dyplomacji. W niedzielę koalicja rządząca Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 2/3 głosów w wyborach do węgierskiego parlamentu.

09:13

Zabawkowy samochód, karton z sokiem - to wszystko może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Tego właśnie uczą się kilkuletnie dzieci, które ukrywają się w jednym ze schronów w Charkowie. W tych z pozoru niewinnych przedmiotach Rosjanie mogli bowiem ukryć ładunki wybuchowe.

09:09

W Mariupolu w południowo-wschodniej Ukrainie trwają ciężkie walki, a sytuacja humanitarna się pogarsza - poinformowało rano brytyjskie ministerstwo obrony.

"Większość z 160 tys. mieszkańców nie ma światła, łączności, lekarstw, ogrzewania ani wody. Siły rosyjskie uniemożliwiły dostarczenie pomocy humanitarnej, prawdopodobnie w celu wywarcia presji na obrońców, aby się poddali" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

09:05

Eksplozje słyszane wczoraj wieczorem w okolicach Radziechowa w zachodniej Ukrainie, blisko polskiej granicy, były efektem zestrzelenia dwóch rosyjskich rakiet. Poinformowały o tym władze obwodu lwowskiego. Odłamki zestrzelonych rakiet spadły na cywilny obiekt w okolicach Radziechowa, w wyniku czego budynek stanął w płomieniach. Konieczna była interwencja straży pożarnej. Jak wynika z krótkiego komunikatu administracji obwodu - na szczęście nikt nie ucierpiał.

09:03

Co najmniej 167 dzieci zginęło, a 279 zostało rannych wskutek agresji Rosji na Ukrainie - podało biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

Te szacunki nie są ostateczne - trwa uściślanie danych w miejscach aktywnych działań bojowych. Biuro prokuratora generalnego podkreśla, że najwięcej dzieci ucierpiało w wyniku rosyjskiej agresji w obwodzie kijowskim, donieckim i charkowskim.

Trwa przymusowe wywożenie dzieci z Ukrainy do Rosji - zaalarmowano w komunikacie. Z jednej z placówek medycznych w Mariupolu rosyjscy żołnierze przymusowo wywieźli 12 dzieci, które były tam leczone. Do Sarańska w Rosji z Mariupola na siłę wywieziono matkę z domu zastępczego wraz z ośmiorgiem dzieci będącymi pod jej opieką, trojgiem własnych dzieci i trojgiem dzieci zaadoptowanych.

09:02

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,5 mln osób - poinformowała rano Straż Graniczna. We wtorek funkcjonariusze odprawili 21 tys. podróżnych, a w środę do godziny 7 rano - 4,7 tys osób.

09:01

Rosja zrezygnowała z próby zdobycia Kijowa i przemieszcza wojska, by wzmocnić atak na południu i wschodzie Ukrainy; jej głównym celem jest zajęcie obwodów ługańskiego i donieckiego, w tym Mariupola, gdzie Ukraińcy wciąż stawiają opór - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:40

Ceny żywności rosną, czy za chleb będziemy płacić 10 zł? Trudno przewidzieć, czy będzie kosztował 10 czy 7 zł, ale na pewno nie będzie tańszy - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Henryk Kowalczyk, wicepremier oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Susza, pandemia, a teraz wojna w Ukrainie spowodowały ogromny wzrost cen żywności. Nie musimy obawiać się, że żywności w Polsce zabraknie, ale ceny wciąż rosną. Możemy się czuć bezpiecznie, że u nas zboża nie zabraknie, natomiast to wcale nie znaczy, że cena zbóż nie wzrośnie, bo tutaj jednak ceną rządzą światowe rynki. To nie jest tak, że my możemy się wyizolować i zrobić sobie jakąś swoją cenę - mówił Kowalczyk.

08:22

W Borodziance w obwodzie kijowskim żołnierze rosyjscy strzelali do ludzi, chcących ratować sąsiadów spod gruzów ostrzelanych budynków - poinformował Heorhij Jerko z lokalnych władz. W wyniku ostrzałów bloków mieszkalnych ludzie zostali żywcem pogrzebani w piwnicach - dodał.

08:12

Katerina Tichonowa i Maria Woroncowa mają znaleźć się na liście osób objętych sankcjami, jaką dziś ma ogłosić Unia Europejska w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Sankcjami, oprócz córek Putina, mają zostać objęci kolejni oligarchowie i politycy.

07:54

Samochód osobowy wbił się w ogrodzenie rosyjskiej ambasady w Bukareszcie. Pojazd stanął w ogniu. Kierowcy nie udało się uratować. Trwa wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia, a według lokalnych mediów to mógł nie być zwykły wypadek komunikacyjny. Dziennikarze donoszą, że kierowca krzyczał coś do ochrony placówki dyplomatycznej, zanim uderzył w ogrodzenie.

Telegram

07:33

Rosyjskie wojska, które wycofały się z północnej Ukrainy na Białoruś, w części pozostają i pozostaną przy granicy. Nie będą przerzucane na front na Donbasie - informuje sztab generalny ukraińskiej armii. Według dowództwa, te oddziały mają sprawić, że Ukraina nie przegrupuje z swojego wojska z tych regionów na wschód i południe kraju. Kolejnym cele - jak dodaje sztab jest pomoc Białorusinom w zabezpieczeniu ich granicy.

07:28

Rosyjscy żołnierze chodzili od drzwi do drzwi konfiskując mieszkańcom broń myśliwską, telefony komórkowe, a czasem nawet zajmując domy i szukali "ubranych na czarno nazistów" - tak mieszkańcy wsi w obwodzie mikołajowskim, na południu Ukrainy, opisują dziennikarzom "Washington Post", jak byli terroryzowani przez wojska okupanta.

06:53

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych podczas rosyjskiego ostrzału Rubiżnego w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformowałszef władz tego regionu Serhij Hajdaj.

Gubernator przekazał, że wczoraj wskutek rosyjskich ostrzałów zostało zniszczonych 11 budynków w obwodzie ługańskim: dwa bloki mieszkalne i dziewięć domów jednorodzinnych.

Ostrzeliwano osiedla mieszkaniowe w miastach: Rubiżne, Lisiczańsk, Popasna, Siewierodonieck i w miejscowości Toszkiwka.

W Rubiżnem wskutek ostrzału zapaliła się cysterna z kwasem azotowym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt nie został poszkodowany.

Telegram

06:51

Rosjanie przygotowują samozwańczą Mołdawską Republikę Naddniestrza do tego, by była bazą wsparcia ofensywy na Ukrainę - informuje w najnowszym komunikacie sztab generalny ukraińskiej armii. Z komunikatu wynika też, że wciąż głównym celem Rosjan jest wielka ofensywa na Donbasie.

06:48

Rosyjski atak z powietrza na skład paliw w obwodzie dniepropietrowskim. Lokalne władze informują, że pociski całkowicie zniszczyły bazę paliwową. Dodatkowo zaatakowany został jeden z zakładów przemysłowych - tam trwa pożar. Na razie nie ma potwierdzonych danych o osobach poszkodowanych.

06:39

Co trzeci rosyjski wojskowy z tak zwanej brygady "katów Buczy" walczył wcześniej w Syrii po stronie reżimu Baszara Assada - informują ukraińskie media. Ukraiński wywiad poinformował wcześniej, że rosyjscy żołnierze, którzy mieli się dopuścić zbrodni na ludności cywilnej w Buczy, po wycofaniu na Białoruś wracają na front na Ukrainie.

06:00

Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Rafał Trzaskowski - to trójka polityków najczęściej wymieniana, jako ci, którzy najbardziej sprawdzili się w sytuacji ataku Rosji na Ukrainie. Ankietowani byli o to pytani w sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

05:58

Rosyjscy żołnierze wysyłają z Białorusi ogromne paczki - pisze niezależny portal Meduza, podsumowując dostępne informacje na temat grabieży, dokonywanych przez rosyjskich wojskowych na Ukrainie. Meduza powołuje się m.in. na doniesienia profilu Biełaruski Hajun w Telegramie. To projekt białoruskich opozycyjnych blogerów, którzy monitorują ruchy i działania rosyjskich wojsk na terytorium Białorusi.

05:30

Brytyjski premier Boris Johnson zwrócił się bezpośrednio do Rosjan, mówiąc im, że zasługują na to, by znać prawdę o toczonej na Ukrainie wojnie. Fragmenty zamieszczonego na Twitterze nagrania wideo wypowiedział po rosyjsku.

Okrucieństwa popełnione przez wojska rosyjskie w Buczy, Irpieniu i w innych miejscach na Ukrainie przeraziły świat. Cywile masakrowani - rozstrzeliwani ze związanymi rękami. Kobiety gwałcone na oczach swoich małych dzieci. Ciała ordynarnie palone, wrzucane do masowych grobów lub po prostu pozostawiane na ulicy. Doniesienia są tak wstrząsające i obrzydliwe, że nic dziwnego, iż rząd stara się je przed wami ukryć - opisywał Johnson.

05:29

Jak informuje agencja Reuters, amerykański gigant technologiczny Intel zawiesza wszystkie operacje biznesowe w Rosji ze skutkiem natychmiastowym. Intel poinformował, że wdrożył środki zapewniające ciągłość biznesową w celu zminimalizowania zakłóceń w działalności globalnej.

05:26

Po 35 dniach rosyjskiej okupacji kijowskiego przedmieścia Hostomel nadal nie odnaleziono około 400 mieszkańców - oświadczył szef miejscowej administracji wojskowej Taras Dumenko w lokalnej stacji radiowej. Władze obecnie sprawdzają piwnice w mieście. Wiemy o ludziach, że zostali zabici, mamy potwierdzenia, zdjęcia i nagrania wideo, ale wciąż nie możemy ich znaleźć - oświadczył Dumenko.

05:07

Naszą relację z 42. wojny w Ukrainie rozpoczynamy od podsumowania najważniejszych wydarzeń z nocy:

- Portal "Ukraińska prawda" poinformował o eksplozjach w rejonie Lwowa i w Dniepropietrowsku na południowym wschodzie kraju. Szef lwowskiej administracji wojskowej, Maksym Kozycki potwierdził eksplozje w pobliżu miasta Radaczów, na północny wschód od Lwowa. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Również w obwodzie dniepropietrowskim naoczni świadkowie donoszą o eksplozjach w przemysłowym mieście Nowomoskowsk.



- W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie siły powietrzne zniszczyły osiem pocisków rakietowych typu cruise, poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy na portalu Telegram. Według ukraińskich wojskowych nieprzyjaciel zmienił taktykę walki w powietrzu. Obecnie rosyjskie siły starają się nie wchodzić w obszar oddziaływania ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej i unikać bezpośredniego kontaktu z myśliwcami.



- Sankcje wobec Federacji Rosyjskiej muszą być współmierne do wagi zbrodni wojennych popełnionych przez wojska rosyjskie na Ukrainie - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu na Facebooku . Przygotowujemy nowy pakiet potężnych sankcji przeciwko Rosji za wszystko, co zrobiła naszym obywatelom - oświadczył prezydent Ukrainy.



- W ramach nowych sankcji wobec Moskwy rząd USA wprowadził zakaz "wszelkich nowych inwestycji" w Rosji - oświadczyła rzeczniczka prezydenta USA Białego Domu Jen Psaki. Ponadto zaostrzone zostaną istniejące sankcje przeciwko rosyjskim bankom i spółkom państwowym, a także objęci nimi zostaną kolejni członkowie rosyjskich elit i ich rodziny.



- Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dodatkowe 100 milionów dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa - poinformował sekretarz stanu USA Antony Blinkena. Pomoc będzie obejmowała również systemy przeciwpancerne.

