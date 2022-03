12. dzień napaści na Ukrainę. Rosjanie kontynuują ataki rakietowe i bombowe na ukraińskie miejscowości i według Służba Bezpieczeństwa Ukrainy mają oni rozkaz strzelania do cywili. Według wicepremier Ukrainy i minister ds. reintegracji terytoriów okupowanych Iryny Wereszczuk Moskwa odmawia zabierania ciał swoich żołnierzy. W okolicach Brześcia na Białorusi odbyła się trzecia tura rozmów pokojowych między Ukrainą i Rosją. Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę kraj ten opuściło już ponad 1,7 mln osób. Do Polski przybyło już z kolei ponad milion uchodźców. Unia Europejska musi się przygotować na przyjęcie około 5 mln osób z Ukrainy.

Gaszenie pożaru w 9-piętrowym budynku mieszkalnym przy ulicy Krasnodar w Charkowie. / DSNS / PAP/EPA

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

Trzecia tura rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją [RELACJA 07.03.2022]

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE

Zakończyła się trzecia runda rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją.

W Melitopolu Rosjanie przejęli wieżę telewizyjną i maszty łączności radiowej - poinformował mer miasta Iwan Fedorow.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk przekazała, że Moskwa odmawia zabierania ciał swoich żołnierzy. Kreml stara się w ten sposób ukryć skalę strat po swej stronie.

Według wysokiego rangą przedstawiciela Pentagonu, na Ukrainę wkroczyły już niemal wszystkie rosyjskie wojska zgromadzone wcześniej wokół kraju.

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak przekazał, że ponad 900 osiedli w kraju jest całkowicie pozbawionych dostępu do prądu i wody, zniszczono lub uszkodzono 202 szkoły, 34 szpitale i ponad 1500 budynków mieszkalnych.

Już ponad 1,7 mln osób uciekło przed wojną z Ukrainy, milion z nich przyjechało do Polski, UE musi przygotować się na przyjęcie około 5 mln osób z Ukrainy.

20:05

Brytyjska królowa Elżbieta II, która zgodnie z konwencją nie powinna wyrażać stanowiska w kwestiach politycznych, w subtelny, ale zauważalny sposób przekazała w poniedziałek poparcie dla Ukrainy - poprzez wazon z niebieskimi i żółtymi kwiatami podczas audiencji dla premiera Kanady.

19:56

Unia rozpoczęła procedurę rozpatrzenia wniosków o akcesję Ukrainy, Mołdawii i Gruzji - poinformowała sprawująca obecnie prezydencję Rady UE Francja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie jego kraju do Wspólnoty 28 lutego.

19:50

Popieram utworzenie specjalnego trybunału, który miałby ukarać przywódców Federacji Rosyjskiej za agresję na Ukrainę - oświadczył minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba w komunikacie opublikowanym w serwisie Facebook.

19:44

Rosjanie otrzymali rozkaz strzelania do ludności cywilnej Ukrainy - napisała na Telegramie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Ukraińskie służby, podając informacje o rzekomych instrukcjach przekazanych Rosjanom, powołały się na zeznania pojmanego żołnierza rosyjskiej armii. "Pierwszego dnia wojny jego oddział otrzymał rozkaz okrążenia Charkowa i rozstrzelania próbujących uciec cywilów" - napisało SBU.

19:34

Wojska rosyjskie planują zintensyfikować naloty na duże miasta i infrastrukturę przemysłową; w tym celu na Białorusi są rozmieszczane kolejne jednostki lotnictwa - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie w serwisie Facebook

19:27

Na Ukrainę wkroczyły już niemal wszystkie rosyjskie wojska (ponad 150 tys.) zgromadzone wcześniej wokół kraju, a Rosja wystrzeliła ponad 625 rakiet - ocenił wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Dodał, że są wskazówki świadczące, że Rosja prowadzi rekrutację wśród Syryjczyków.

19:26

Broniący Mariupola żołnierze ukraińskiej piechoty morskiej i pułku Azow, zniszczyli kompanię rosyjskich czołgów, sześć opancerzonych wozów bojowych i 40 agresorów - poinformował w na Facebooku sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy (OOS).

19:20

Gaszenie pożaru w 9-piętrowym budynku mieszkalnym przy ulicy Krasnodar w Charkowie.

19:17

"Washington Post" informuje o tym jak Polacy odbudowują połączenie kolejowe z Ukrainą, aby pomóc uchodźcom.

19:14

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin zdecydował o wysłaniu kolejnych 500 żołnierzy z USA do Europy, w tym do Polski i Rumunii - przekazał wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Do Grecji została dodatkowo skierowana latająca cysterna KC-135.

19:12

Doradca szefa ukraińskiego MSW Antona Heraszczenki poinformował, że w walkach z Rosjanami pod Mikołajowem zginął Wiktor Dudar, ukraiński reporter wojskowy - informuje agencja Interfax-Ukraina. Dudar, który w latach 2014 - 2015 walczył jako ochotnik w Donbasie, przeszedł następnie do rezerwy i pracował dla dziennika "Express", dla którego do ostatniej chwili pisał o wojnie z rosyjskim agresorem - pisze Interfax-Ukraina. Ponadto, w pierwszym dniu inwazji Dudar zgłosił się do wojska, by bronić kraju jako żołnierz - podaje agencja.

19:00

Na Białorusi zakończyła się trzecia runda rozmów Ukrainy z Rosją - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Zakończyła się trzecia runda rozmów. Jeśli chodzi o poprawę logistyki korytarzy humanitarnych są drobne, pozytywne zmian. Co do podstawowego bloku tematów politycznych obejmujących zawieszenie broni i gwarancji bezpieczeństwa będą kontynuowane intensywne konsultacje, na razie nie udało się osiągnąć rezultatów, ale jeszcze raz podkreślę, rozmowy będą kontynuowane - przekazał Podoljak.

18:52

Dostarczanie pomocy Ukrainie może być coraz trudniejsze w nadchodzących dniach, ale będziemy musieli znaleźć sposób, żeby to kontynuować - powiedziała wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman podczas wizyty w Hiszpanii.

To kluczowe, byśmy wysyłali to, o co prosi Zełenski. On wie, czego potrzebuje jego wojsko - powiedziała Sherman podczas briefingu w Madrycie, cytowana przez agencję Reutera.

18:50

Według federalnego ministra zdrowia Karla Lauterbacha Niemcy chcą odgrywać "centralną rolę" w zapewnianiu opieki zdrowotnej dla osób z Ukrainy. Niemcy przygotowują się do przyjęcia osób ciężko rannych i ciężko chorych, np. ukraińskich pacjentów cierpiących na raka - pisze portal tygodnika "Zeit".

18:49

Deloitte nie będzie już prowadzić działalności w Rosji i na Białorusi - poinformował dyrektor generalny spółki Punit Renjen. To międzynarodowa sieć spółek świadczących usługi doradcze i audytorskie. Należy do tzw. wielkiej czwórki (Deloitte, Ernst & Young, KPMG i PricewaterhouseCoopers) firm zajmujących się audytem finansowym.

18:47

Ukraina walczy dziś nie tylko we własnym imieniu, lecz za całą Europę. Apeluję do wszystkich przywódców i obywateli Unii Europejskiej: to nasza wspólna sprawa i wspólna odpowiedzialność - musimy pomóc uchodźcom, zatrzymajmy wojnę i ratujmy bezbronnych - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

18:40

Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (IHF) zawiesiła Rosję i Białoruś w rozgrywkach pod jej egidą, w odpowiedzi na atak zbrojny na Ukrainę. Już w miniony piątek podobną decyzję podjęła europejska federacja (EHF) w tej dyscyplinie.

18:34

Oblężony od ośmiu dni Mariupol jest bez wody, prądu, ogrzewania i łączności - przekazała agencja Ukrinform, cytując komunikat służb prasowych Gwardii Narodowej Ukrainy, zamieszczony na komunikatorze Telegram.

"Już od trzech dni Mariupol czeka na <<zielony korytarz>>, jednak okupanci od razu wykorzystują go do własnych celów: rozpoczynają ostrzał, a potem przegrupowują swoje wojska, by zająć korzystniejsze pozycje" - głosi komunikat.

18:33

W mieście Enerhodar odbyła się ceremonia pożegnania żołnierzy, którzy zginęli w obronie elektrowni jądrowej.

18:21

Lejek utworzony po zrzuceniu bomby przez Rosjan na terytorium Ukrainy ma rozmiar domu.

18:13

Zakład pancerny w Charkowie został ostrzelany z rosyjskiego MLRS - informuje Ukrinform.

18:07

NEXTA opublikowała grafikę, na której można zobaczyć ile szacunkowo uchodźców ucieknie z Ukrainy do sąsiednich krajów.

18:05

Wicepremier Ukrainy i minister ds. reintegracji terytoriów okupowanych Iryna Wereszczuk powiedziała, że Moskwa odmawia zabierania ciał rosyjskich żołnierzy i oceniła, że Kreml stara się w ten sposób ukryć skalę strat po swej stronie - relacjonuje Interfax-Ukraina.

"Rosjanie nie chcą nawet negocjować na ten temat. Widocznie sądzą, że ciała ich personelu wojskowego nie są tego warte, by wrócić do ojczyzny i być po ludzku pochowane" - dodała Wereszczuk.

18:00

Gościem Bianki Mikołajewskiej w Popołudniowej rozmowie w RMF FM jest Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce.

Wideo youtube

17:58

Siły ukraińskie zdobyły rosyjski system przeciwlotniczy Pancyr-S1 - poinformował szef administracji położonego na południu kraju obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. Dodał, że to trzeci taki zestaw zdobyty od początku rosyjskiej inwazji, a uzbrojenie zostanie zniszczone. Na filmie opublikowanym na Telegramie widać unieruchomiony pojazd.

17:49

W Melitopolu, na południowym wschodzie Ukrainy, wojska rosyjskie przejęły wieżę telewizyjną i maszty łączności radiowej - poinformował mer miasta Iwan Fedorow w nagraniu na Facebooku. Przekazał, że władze miejskie i władze centralne nie mogą kontrolować treści rozpowszechnianych za pośrednictwem wieży i masztów. Następnie nagranie z udziałem Fedorowa na Facebooku urwało się.

17:35

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego zniszczono budynek firmy zbrojeniowej w Charkowie. Jedna osoba została ranna - poinformowała w poniedziałek na policja obwodu charkowskiego. Do ataku doszło o godz. 9:50 czasu polskiego. Ratownicy wraz z policją natychmiast przybyli na miejsce zdarzenia.

17:26

Ukraińskie wojsko informuje o masowej dezercji wśród rosyjskich żołnierzy. Rosjanie mają porzucać służbę nawet już w drodze do Ukrainy - informuje w mediach społecznościowych Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

17:17

Ponad 2 tys. zagranicznych studentów, którzy nie mogą opuścić miasta Sumy na północnym wschodzie Ukrainy ze względu na toczące się walki, są de facto zakładnikami Rosji - oceniła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, cytowana przez portal RBK.

Z informacji wiceszefowej ukraińskiego rządu wynika, że w Sumach przebywa obecnie m.in. 659 studentów z Indii, 160 studentów z Chin, 144 z Turcji, 400 z Nigerii. W sumie 2046 studentów z 27 krajów.

17:07

Rosjanie ostrzelali domy cywilów i szkołę w rejonie miejscowości Sumy - informuje "Ukraińska prawda".

17:03

W położonym na zachodzie Ukrainy Lwowie przebywa ok. 200 tys. uchodźców, którzy uciekli tam ze wschodu kraju przed rosyjską inwazją - poinformował mer Andrij Sadowy. Zaapelował o międzynarodową pomoc w przyjęciu kolejnej fali uciekinierów.

17:00

Sytuacja pod Kijowem jest trudna, panuje kryzys humanitarny - przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy na swoim profilu w komunikatorze Telegram. "Nadzwyczaj trudna" jest sytuacja w Buczy, Irpieniu i Dmytrowce - miejscowościach w obwodzie kijowskim.

16:51

Cytat Ustanowiliśmy system europejski, który pozwala na bezpieczne i szybkie transportowanie pacjentów z Ukrainy wymagających pilnej terapii. W tym celu zabezpieczyliśmy ponad 10 000 łóżek szpitalnych. przekazała komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stella Kyriakides

16:49

W wyniku rosyjskiego ostrzału budynku nieaktywnej już piekarni w Makarowie w obwodzie kijowskim zginęło co najmniej 13 cywilów - poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych Ukrainy. W momencie ataku w budynku znajdowało się 30 osób. Spod gruzów wydobyto dotąd 5 żywych osób.

16:40

Rosja po raz kolejny udaremniła otwarcie korytarzy humanitarnych do ewakuacji ludności cywilnej z okrążonych miast w obwodach kijowskim, charkowskim, donieckim i chersońskim - poinformowało w ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych w komunikacie opublikowanym w serwisie Facebook.

Jednocześnie resort podkreślił, że ewakuacja ludności korytarzami humanitarnymi jest możliwa tylko pod warunkiem przestrzegania zawieszenia broni, do którego strona ukraińska jest gotowa.

16:36

W okolicach miasta Pryłuki w obwodzie czernihowskim Ukrainy w niedzielę i poniedziałek toczyły się walki z oddziałami rosyjskimi - poinformowała lokalna administracja. Dodano, że siły ukraińskie zniszczyły pojazdy wroga i obecnie kontrolują cały region.

16:30

Witalij Kliczko, mer Kijowa jest gościem Krzysztofa Berendy w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM.

Wideo youtube

16:15

Ukraińskie Siły Zbrojne zniszczyły wrogi śmigłowiec w Wyszogrodzie.

16:00

Na Białorusi trwa trzecia runda rozmów ukraińsko-rosyjskich.