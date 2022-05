Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował we wtorek do wszystkich państw świata, by nie kupowały od Rosji skradzionego przez nią ukraińskiego zboża. Rosja zwiększyła intensywność działań w Donbasie i mimo silnego ukraińskiego oporu osiąga lokalne sukcesy, a zdobycie Siewierodoniecka oznaczałoby, że cały obwód ługański znalazłby się pod rosyjską okupacją - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy, pokazujące kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zbieramy w naszej relacji.

Zniszczone okolice Charkowa / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

12:04

W ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia wojny w Ukrainie 85 tys. Ukraińców przyjechało do Francji i korzysta z zasiłku dla osób ubiegających się o azyl - poinformował we wtorek szef francuskiego Urzędu ds. Imigracji i Integracji (Ofii) Didier Leschi.



11:53

W Charkowie na wschodzie Ukrainy we wtorek częściowo przywrócono kursowanie metra. Ruch kolejki był wstrzymany przez trzy miesiące, od początku rosyjskiej zbrojnej ofensywy. W metrze schronienie znaleźli ludzie ukrywający się przed ostrzałami i bombardowaniami.

11:32

Sankcje Unii Europejskiej niszczą rosyjską gospodarkę, a tym samym rosyjską machinę wojenną uruchomioną przeciwko Ukrainie - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoim wtorkowym przemówieniu na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Von der Leyen powiedziała również, że Rosja wykorzystuje obecnie blokadę eksportu i importu żywności z ukraińskich portów jako broń, co ma globalne reperkusje. Przypomina to rosyjską strategię dotyczącą wykorzystywania przez Rosję w ten sam sposób surowców energetycznych - zaznaczyła przewodnicząca KE.

11:14

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował we wtorek do wszystkich państw świata, by nie kupowały od Rosji skradzionego przez nią ukraińskiego zboża.

"Rosyjscy złodzieje kradną ukraińskie zboże, ładują je na statki, przepływają przez Bosfor i próbują sprzedawać je za granicą" - napisał Kułeba na Twitterze.

10:51

Marynarze 106. brygady Flotylli Kaspijskiej, biorący udział w wojnie z Ukrainą w ramach zgrupowania marynarki wojennej, odmawiają wykonywania misji bojowych ze względu na zły stan okrętów - poinformował w poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy w mediach społecznościowych.

10:47

Prezydent Rosji Władimir Putin podjął ostateczną decyzję o rozpoczęciu pełnowymiarowych działań zbrojnych przeciwko Ukrainie 23 lutego po południu - powiedział szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow, cytowany we wtorek przez portal Ukraińska Prawda.

10:07

Wojska rosyjskie wydają się brać na cel magazyny z żywnością na Ukrainie - czytamy w analizie Komisji Europejskiej dotyczącej ryzyka kryzysu żywnościowego na świecie. Kwestia ta jest jednym z tematów dyskusji unijnych ministrów rolnictwa, którzy obradują we wtorek w Brukseli.



09:54

09:52

W ciągu trzech miesięcy od wybuchu wojny na Ukrainie prezydent Rosji Władimir Putin zdołał w swoim otoczeniu "powołać" do życia zarówno partię wojny, jak i stronnictwo tych, którzy chcą pokoju - pisze portal Meduza. Przekazuje też, że na Kremlu spekuluje się na temat następcy prezydenta Rosji.

09:45

W piwnicy jednego z zawalonych bloków w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy znaleziono ponad 200 zwłok w zaawansowanym stanie rozkładu - poinformował we wtorek doradca mera tego okupowanego przez Rosjan miasta Petro Andriuszczenko.



09:11

W ciągu trzech miesięcy od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 29 350 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - ogłosił we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:05

Rosyjska ofensywa w Donbasie to największa walka w Europie od II wojny światowej - napisał we wtorek na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, apelując do krajów partnerskich o szybsze dostawy broni i amunicji.

"Jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, że Ukraina ma już całe uzbrojenie, którego potrzebuje" - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.

08:50

Kolaboranci w okupowanym przez Rosjan Chersoniu na południu Ukrainy planują zwrócić się do Rosji o utworzenie tam rosyjskiej bazy wojskowej - pisze we wtorek serwis Unian.

08:23

Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni dojdziemy do porozumienia, choć bardzo ważną wartością jest też zachowanie jedności - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany o postępy w dyskusji między państwami UE nad wprowadzeniem szóstego pakietu sankcji wobec Rosji.



08:20

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,57 mln osób - podała we wtorek straż graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 18,5 tys. osób - dodano.

08:11

Cztery osoby zginęły wskutek rosyjskich ostrzałów w Siewierodoniecku na wschodzie Ukrainy - poinformował we wtorek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

08:04

Rosja zwiększyła intensywność działań w Donbasie i mimo silnego ukraińskiego oporu osiąga lokalne sukcesy, a zdobycie Siewierodoniecka oznaczałoby, że cały obwód ługański znalazłby się pod rosyjską okupacją - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

07:56

W centrum Melitopola Rosjanie zawiesili rosyjską flagę.

07:51

Rośnie ryzyko ataków rakietowych i lotniczych z terytorium Białorusi - alarmuje we wtorek rano sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjska armia rozlokowała dywizjon rakiet Iskander-M w obwodzie brzeskim, 50 km od granicy z Ukrainą.

07:34

Ukraińska poczta rozpoczęła sprzedaż drugiego wojennego znaczka. Tym razem również nawiązuje do zatopienia krążownika Moskwa. W pierwszy dzień dystrybucji sprzedano 800 tysięcy egzemplarzy.

07:28

Mijają trzy miesiące od inwazji Rosji na Ukrainę. W tym czasie siły rosyjskie spustoszyły dużą część tego kraju, powodując śmierć tysięcy osób i ucieczkę milionów. Inwazja spowodowała największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej.

07:13

Rosjanie żądają łapówek od cywilów chcących wyjechać z okupowanego przez nich miasta Melitopol na południowym wschodzie Ukrainy - poinformowały w poniedziałek wieczorem władze obwodu zaporoskiego.



06:40

W obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy Rosjanie skierowali kolumnę ewakuacyjną cywilów na zaminowany teren, ocalałych rozstrzelano - podało nocą z poniedziałku na wtorek ukraińskie dowództwo operacyjne "Południe".

Dowództwo napisało w komunikacie, że podczas przemieszczania się ukraińskich sił w obwodzie mikołajowskim w stronę obwodu chersońskiego znaleziono kilka cywilnych samochodów oraz rozstrzelane i okaleczone ciała.

05:46

Okupanci urządzili w Donbasie rzeźnię - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr w swoim codziennym wieczornym wystąpieniu. Przytoczyła je agencja Interfax-Ukraina.

05:21

Najpopularniejszy niemiecki dziennik w poniedziałkowym wydaniu pyta retorycznie, czy Kanclerz Olaf Scholz nie chce, aby Ukraina zwyciężyła w konfrontacji z rosyjskim agresorem.

05:20

Sieć kawiarni Starbucks po 15 latach obecności w Rosji zapowiedziała wycofanie się z tego kraju. Ma tam 130 placówek przynoszących mniej niż 1 proc. rocznych przychodów.

05:19

Grupa kolumbijskich żołnierzy pojedzie do Europy, aby szkolić swoich ukraińskich kolegów w zakresie technik rozminowywania, poinformowała agencja Reutera, cytując kolumbijskiego ministra obrony.

05:12

Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck w wywiadzie udzielonym w poniedziałek wieczorem dla niemieckiej telewizji publicznej stwierdził , że embargo na rosyjską ropę naftową jest "w zasięgu ręki".