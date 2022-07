Siły rosyjskie ostrzelały nocą dzielnicę mieszkalną w Mikołajowie na południu Ukrainy, zabijając jedną osobę i raniąc sześć - poinformował w sobotę rano szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. Rosyjska armia ściąga sprzęt wojskowy do obwodu biełgorodzkiego przy granicy z okupowaną częścią ukraińskiego regionu charkowskiego - pisze w sobotę Radio Swoboda. Broń może być wykorzystywana następnie na kierunku iziumskim i słowiańskim - uważają eksperci. Najważniejsze wydarzenia związane z 157. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 30.07.2022 r.

Zniszczony Charków / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

13:22

W Chersoniu Rosjanie biorą ludzi za zakładników, żeby ich zmusić do udziału w inscenizowanych filmach propagandowych - przekazuje Serhij Danilow, wicedyrektor Centrum Studiów Bliskowschodnich.

13:12

12:47

Rosja kradnie z Sudanu tony złota wartego miliardy dolarów, by finansować wojnę na Ukrainie w obliczu zachodnich sankcji; pomaga jej w tym sudańska junta w zamian za wsparcie wojskowe - podała stacja CNN, powołując się na amerykańskich i sudańskich urzędników oraz dokumenty.



12:35

12:12

Pożar rosyjskiego składu broni w Ałczewsku obwodzie ługańskim.

12:08

Rosyjska armia ściąga sprzęt wojskowy do obwodu biełgorodzkiego przy granicy z okupowaną częścią ukraińskiego regionu charkowskiego - pisze w sobotę Radio Swoboda. Broń może być wykorzystywana następnie na kierunku iziumskim i słowiańskim - uważają eksperci.

12:02

Rosyjscy dyplomaci piszący o tym, że ktoś zasługuje na powieszenie, to barbarzyństwo i zdziczenie - oświadczył w sobotę szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, odnosząc się do wpisu na Twitterze ambasady Rosji w Wielkiej Brytanii.



10:08

Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Łotwy - przekazała spółka na swoim Telegramie. Prawdopodobnie jest to związane z żądaniem Rosjan, by europejskie państwa płaciły za ten surowiec w rublach.

09:31

Ukraińska armia podaje, że od początku inwazji na Ukrainę w wojnie zginęło ponad 40 tys. Rosjan.

09:01

Od 24 lutego, gdy Rosja napadła na Ukrainę, Straż Graniczna odprawiła na przejściach z Ukrainy do Polski 5,13 mln osób. W piątek z Ukrainy wjechało do Polski 24,8 tys. osób, a w sobotę do godz. 7.00 - 7,7 tys.

08:32

Zniszczenia w Mikołajowie.

08:27

Rosjanie wypuszczali nas wtedy, gdy nazbierało się tylu chętnych, żeby w kolumnach naszych samochodów ukryć swoje wozy bojowe i ruchy wojsk; byliśmy ich żywymi tarczami - mówi PAP Ihor, uciekinier z okupowanego Chersonia.

08:16

Siły rosyjskie ostrzelały nocą dzielnicę mieszkalną w Mikołajowie na południu Ukrainy, zabijając jedną osobę i raniąc sześć - poinformował w sobotę rano szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

07:47

Na skutek rosyjskiej agresji w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, minionej doby zginęło sześciu cywilów, a 15 zostało rannych - poinformował w sobotę gubernator tego regionu Pawło Kyryłenko.



07:20

Płonący gazociąg w regionie czelabińskim w Rosji.

07:19

Ukraińskie siły odparły ataki armii rosyjskiej na czterech kierunkach: słowiańskim, bachmuckim, awdijewskim i nowopawliwskim - informuje w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojska okupanta kontynuują ofensywę w Donbasie.

07:17

Nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje w sprawie ewentualnej podróży papieża Franciszka na Ukrainę - powiedział szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher w piątek podczas papieskiej podróży po Kanadzie.

07:14

Do Polski pociągiem ewakuacyjnym przyjechało kolejnych 31 rannych ukraińskich żołnierzy; trafili oni do polskich szpitali - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.



07:10

"Mamy wystarczające dowody na to, że była to zaplanowana zbrodnia" - powiedział w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odnosząc się do śmierci kilkudziesięciu ukraińskich jeńców wojennych w tzw. obozie filtracyjnym w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej.



07:01

Ukraińskie struktury siłowe oraz rzecznik praw człowieka wezwali w piątek Narody Zjednoczone oraz Czerwony Krzyż do natychmiastowej reakcji na zabicie ukraińskich jeńców wojennych w tzw. obozie filtracyjnym w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Jeńcy zginęli w precyzyjnym ostrzale przeprowadzonym przez siły rosyjskie - informowała wcześniej ukraińska armia.