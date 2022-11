Rosja chce zamienić Chersoń w "miasto śmierci". Rosyjscy żołnierze minują wszystko, od mieszkań po kanały - napisał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Generał armii Mark Millley oszacował, że rosyjska armia straciła ponad 100 tys. zabitych i rannych żołnierzy w Ukrainie . Ukraińskie siły najprawdopodobniej weszły do strategicznej miejscowości Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - pisze Kyiv Independent. Rosja ogłosiła wycofanie wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. "Jest zbyt wcześnie, by mówić o rosyjskim wycofaniu się z Chersonia" - skomentował Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Śledzimy dla was najnowsze informacje związane z 260. dniem wojny w Ukrainie w naszej relacji z 10.11.2022 r.

Brytyjski rząd poinformował, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zamroził aktywa o łącznej wartości 18 mld funtów należące do rosyjskich oligarchów, innych osób i podmiotów objętych sankcjami. "Nałożyliśmy na Rosję najsurowsze sankcje w historii i to paraliżuje ich machinę wojenną. Nasze przesłanie jest jasne: nie pozwolimy Putinowi na sukces w tej brutalnej wojnie" - powiedział Andrew Griffith, jeden z wiceministrów w ministerstwie finansów. 11:50 Zdjęcia z okupowanego przez Rosjan Mariupola. 11:46 Ewentualny atak na Ukrainę od strony Białorusi spotka się ze zdecydowanym odporem. Odpowiedzią na wkroczenie na nasze terytorium z tego kierunku będzie zmasowany atak ogniowy - oświadczył Sztab Generalny Sił Zbrojnych w Kijowie.



Ukraińskie dowództwo określiło swoje działania wobec możliwego ataku z Białorusi mianem "aktywnej obrony". "Każda droga i ścieżka, lasy i wzgórza będą dla wroga pułapką albo niemiłą niespodzianką. Jego straty będą ogromne" - uprzedzono.



Sztab poinformował, że dla obrony i odparcia ewentualnej ofensywy na odcinku granicy z Białorusią wykorzystane zostaną wszystkie możliwe środki: przeszkody inżynieryjne, miny i inne ładunki wybuchowe. 11:31 Rosja chce zamienić Chersoń w "miasto śmierci". Rosyjscy żołnierze minują wszystko, od mieszkań po kanały - napisał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. "Artyleria rosyjska na lewym brzegu planuje zamienić miasto w zgliszcza" - napisał Podolak. "Tak właśnie wygląda ‘ruski mir’ - przyszli, okradli, poświętowali, zostawili ruiny i poszli" - dodał. 11:10 Administracja prezydenta USA Joe Bidena odmówiła przekazania Ukrainie dronów Grey Eagle, o które Kijów prosił od miesięcy, wspierany przez grupę 17 kongresmenów, aby uniknąć eskalacji konfliktu z Rosją - poinformował amerykański dziennik "Wall Street Journal". Pentagon odmówił Ukrainie, ponieważ zdaniem USA przekazanie dronów Gray Eagle MQ-1C stanowiłoby sygnał dla Moskwy, że Stany Zjednoczone dostarczają uzbrojenie, które mogłoby zostać użyte przeciwko celom wewnątrz Rosji - przekazali anonimowi amerykańscy przedstawiciele władz. Jak dodali, USA są również zaniepokojone możliwością przejęcia broni przez Rosjan na polu bitwy. 10:29 Mieszkańcy Chersonia w południowej Ukrainie nie potwierdzają informacji o wycofaniu się armii Rosji z tego miasta - powiedziała chersońska dziennikarka Oksana Naumowa, która kilka miesięcy temu uciekła przed okupacją do Kijowa.



"Moi znajomi w Chersoniu na razie nie wierzą w odejście Rosjan. Rosjanie nie opuścili go zresztą całkowicie. Jest ich o wiele mniej, niż wcześniej, ale oni nadal tam są. Poprzebierali się w cywilne ubrania i udają miejscowych, choć mieszkańcy z łatwością identyfikują ich po akcencie" - wyjaśniła.



Mieszkańcy Chersonia uważają, że celem tych działań może być wciągnięcie armii ukraińskiej w pułapkę - przekazała. 10:13 Kłęby dymu nad Donieckiem. 09:54 Wycofanie sił rosyjskich z zachodniego brzegu Dniepru w Chersoniu prawdopodobnie uniemożliwi Rosji stworzenie mostu lądowego do Odessy, co było jej dalekosiężnym planem strategicznym - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony. "Zdolność Rosji do utrzymania swoich sił na zachodnim brzegu Dniepru była pod presją w związku z ukraińskimi atakami na rosyjskie szlaki zaopatrzeniowe. Wycofując się, siły rosyjskie zniszczyły wiele mostów i prawdopodobnie podłożyły miny, aby spowolnić i opóźnić natarcie sił ukraińskich. Utrata zachodniego brzegu Chersonia prawdopodobnie uniemożliwi Rosji realizację strategicznych aspiracji do stworzenia mostu lądowego do Odessy. Przy ograniczonej liczbie przejść, siły rosyjskie będą narażone przy przekraczaniu Dniepru. Prawdopodobnie odwrót będzie trwał kilka dni z pozycjami obronnymi i ostrzałem artyleryjskim osłaniającym wycofujące się siły" - napisano. 09:47 Rosyjskie wojska rozpoczęły budowę okopów w południowej części anektowanego Półwyspu Krymskiego w pobliżu granicy z obwodem chersońskim - podało Radio Swoboda po analizie zdjęć satelitarnych. Nowe fortyfikacje pojawiły się niedaleko przejścia granicznego Dżankoj. Konstrukcje obronne są również budowane w samym obwodzie chersońskim, np. w pobliżu wsi Nowotrojicke. 09:30 Ukraina oskarżyła Rosję o wwiezienie na okupowane terytoria wielu ton amunicji pod pozorem pomocy humanitarnej - poinformował powiązany z ukraińskim rządem portal Centrum Sprzeciwu Narodowego. Służby ukraińskie twierdzą, że 5 listopada dziesiątki ton pomocy humanitarnej i żywności zostały dostarczone przez rosyjską armię na okupowane przez nią tereny Ukrainy, jednak dużą część tego ładunku stanowiła w rzeczywistości amunicja oraz wojskowe mundury zimowe. Ukraińcy twierdzą, że taktyka ta jest stosowana przez Rosję od czasu inwazji na Ukrainę w 2014 roku. 08:56 08:47 Kijów odbudowuje się po rosyjskich ostrzałach. 08:41 We wtorek na stronie Kijowskiej Rady Miejskiej pojawiła się petycja przeciwko ustawieniu choinki na Placu Sofijskim, która już zebrała ponad 6 tys. podpisów i ma zostać rozpatrzona na posiedzeniu Rady Miasta. Plac Sofijski to jedno z najbardziej znanych miejsc Kijowa, dawniej centrum polityczne i sakralne; ustawianie na nim choinki ma długą tradycję. W tym roku jednak pojawiły się liczne głosy podważające sens stawiania jej ze względu na sytuację polityczną. W ubiegłym tygodniu mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w tegorocznym okresie świątecznym (obejmującym Boże Narodzenie i Nowy Rok) ze względu na obowiązujący w mieście stan wojenny nie będą organizowane tradycyjne jarmarki. Zwykle pojawiały się w kilku centralnych dzielnicach miasta około 19 grudnia i trwały do 15 stycznia. 08:22 Na Morzu Czarnym znajduje się do 12 wrogich statków: lotniskowce są ukryte w bazach, mówi Serhii Bratczuk, przewodniczący administracji wojskowej Pułku Odessa. Również Rosjanie próbują przeprowadzić rozpoznanie lotnicze, ale ich dwa bezzałogowe samoloty zostały zestrzelone. 08:19 Na Białorusi trwa formowanie rosyjsko-białoruskiej grupy wojsk. Kraj ten przyjmuje i rozlokowuje wojskowych rosyjskich i udostępnia Rosji swoje poligony - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym raporcie o sytuacji na froncie. Utrzymuje się groźba ataków rosyjskich z terytorium Białorusi i prowadzenia ataków dronów ofensywnych z terytorium tego kraju i z wykorzystaniem białoruskiej przestrzeni powietrznej - poinformował sztab generalny. 07:45 W ciągu ostatniego dnia rosyjskie wojsko zabiło w obwodzie donieckim trzech cywilów: dwóch w Bachmucie i jednego w Pawliwce. Kolejnych 12 osób zostało rannych - informuje szef Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko. 07:27 Ramzan Kadyrow nagrał nowe wideo, w którym zdementował doniesienia ukraińskich mediów o stratach bojowników czeczeńskich pod Łysyczańskiem. 07:02 Eksplozje w okupowanym Doniecku. 06:48 Analitycy zauważają, że rosyjski odwrót nie jest pułapką mającą na celu zwabienie wojsk ukraińskich do kosztownych bitew pod Chersoniem, jak sugerują niektóre źródła ukraińskie i zachodnie.



"Dowództwo rosyjskie z pewnością będzie próbowało spowolnić postęp sił ukraińskich, aby zapewnić uporządkowane wycofanie oddziałów, a niektóre z nich mogą pozostać, aby powstrzymać siły ukraińskie w samym Chersoniu - ale te starcia będą tylko środkiem do umożliwienia wycofania się przez Dniepr w sposób uporządkowany" - prognozuje ISW. Zobacz również: ISW: Rosyjski odwrót z Chersonia nie jest pułapką 06:37 W ciągu ostatnich miesięcy siły ukraińskie przeprowadziły ukierunkowaną i dobrze zrealizowaną kampanię ataków na rosyjskie zgrupowania wojskowe, obiekty wojskowe i węzły logistyczne w całym obwodzie chersońskim, aby uniemożliwić dalsze utrzymanie rosyjskich pozycji na zachodnim brzegu bez konieczności dużych i kosztownych manewrów naziemnych w celu wyzwolenia terytorium.



Jednocześnie źródła rosyjskie zauważyły, że wycofanie wojsk jest naturalną konsekwencją ukierunkowanych i systematycznych ataków ukraińskich, które doprowadziły do przerwania głównych arterii zaopatrzeniowych oddziałów rosyjskich, co stopniowo zmniejszało ich bojową siłę i możliwości. 06:25 Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) priorytetem dla wojsk rosyjskich w rejonie Chersonia jest teraz zorganizowane wycofanie ich sił przez Dniepr i opóźnienie Sił Zbrojnych Ukrainy, a nie próba całkowitego powstrzymania ukraińskiej kontrofensywy, informuje Ukrinform.



"Od sierpnia kontrofensywa Ukrainy w kierunku Chersonia - skoordynowana kampania przechwytująca, mająca na celu zmuszenie wojsk rosyjskich do wycofania się przez Dniepr bez konieczności przeprowadzania dużych operacji ofensywnych naziemnych ze strony Ukrainy - prawdopodobnie zakończyła się sukcesem",stwierdzają analitycy ISW.

06:14 Na koniec roku Lasy Państwowe będą miały pełną wiedzę, która pozwoli na rozliczenia ze stroną rosyjską za nieruchomość w Skubiance, gdzie funkcjonował ośrodek wypoczynkowy ambasady Rosji - poinformował PAP rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski.



Na terenie nieruchomości w Skubiance nad Zalewem Zegrzyńskim zajmowanej do niedawna przez ambasadę Federacji Rosyjskiej trwa inwentaryzacja.



05:28 Prezydent Rosji Władimir Putin nie weźmie udziału w spotkaniu przywódców z państw Grupy 20 (G20) na Bali w przyszłym tygodniu, powiedział w czwartek Agencji Reuters urzędnik indonezyjskiego rządu. Putin będzie reprezentowany przez rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który ma dołączyć do jednego ze spotkań wirtualnie - powiedział Jodi Mahardi,zastępca ministra ds. zasobów morskich. 05:19 Generał armii Mark Millley oszacował, że rosyjska armia straciła ponad 100 tys. zabitych i rannych żołnierzy w Ukrainie i dodał, że najprawdopodobniej siły zbrojne Kijowa poniosły w wojnie straty na podobnym poziomie. Dodał, że od początku inwazji Rosji w lutym w wojnie prawdopodobnie zginęło również około 40 tys. ukraińskich cywilów. 05:05 Odmówiliśmy Ukrainie przekazania samolotów, bo nie chcemy III wojny światowej - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Dodał też, że USA nie zgodziły się też przekazać Ukraińcom rakiet długiego zasięgu. Biden odniósł się w ten sposób do wcześniejszych słów lidera republikanów w Izbie Reprezentantów Kevina McCarthy'ego, który zapowiadał, że po dojściu do władzy jego partia nie będzie wypisywać dla Ukrainy "czeków in blanco". Zobacz również: ​Z Chersonia znikają rosyjscy wojskowi i flagi. To trwa od tygodni

