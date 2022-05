Wojska rosyjskie próbują umocnić swoje pozycje na Wyspie Węży na Morzu Czarnym i zorganizować dostawy sprzętu; na południu utrzymuje się ryzyko ostrzału rakietowego i wysadzenia wrogiego desantu – powiadomiło ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. Wcześniej pojawiły się informacje o eksplozjach w rejonie Odessy. Moskwa koncentruje swoją ofensywę na wschodnich regionach Ukrainy - Doniecku i Ługańsku. W obwodzie sumskim granicę próbowały przekroczyć rosyjskiej grupy dywersyjne. Ukraińska straż graniczna odparła atak. Ukraińskie armia odniosła też symboliczny sukces w kontrofensywie we wschodnim rejonie Charkowa, zbliżając się do granicy z Rosją. Najważniejsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące 82. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Okolice Charkowa / PAP/EPA/SERGEY KOZLOV /

- Ukraińska armia odniosła symboliczny sukces w kontrofensywie we wschodnim rejonie Charkowa, zbliżając się do granicy z Rosją.

- Wojska rosyjskie próbują umocnić swoje pozycje na Wyspie Węży na Morzu Czarnym i zorganizować dostawy sprzętu; na południu utrzymuje się ryzyko ostrzału rakietowego i wysadzenia wrogiego desantu - powiadomiło ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

- Atak rakietowy na obwód odeski z rosyjskiego bombowca strategicznego. Ranne zostały trzy osoby, w tym - ciężko - małe dziecko.

- Wojska rosyjskie prawdopodobnie zrezygnowały z zamiaru okrążenia na dużą skalę jednostek ukraińskich na terenach od Doniecka do Iziumu i koncentrują się na całkowitym zajęciu obwodu ługańskiego - ocenili w najnowszym komunikacie eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

- Na terytorium Ukrainy w obwodzie sumskim próbowały przedostać się rosyjskie grupy dywersyjne. Przeciwnik otworzył ogień, atakując terytorium przy granicy. Ukraińska straż graniczna odparła atak i Rosjanie wycofali się na swoje terytorium.



13:12

12:57

O komentarz dotyczący wyparcia przez Ukraińców Rosjan aż do granicy był pytany gość radia RMF24 - gen. Bogusław Pacek, były doradca NATO do spraw wyszkolenia armii ukraińskiej.

Przede wszystkim to ma znaczenie symboliczne i psychologiczne w tej bardzo trudnej wojnie dla Ukrainy. Codziennie jesteśmy świadkami różnych bardzo pozytywnych informacji. Medialnie dobrze je odbieramy, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te kolejne sukcesy Ukrainy są opatrzone ogromnym trudem, ilością zabitych, rannych, cierpieniami. To, czego bardzo potrzebują Ukraińcy - poza sprzętem, poza pomocą finansową - to właśnie takiego wsparcia psychologicznego i bardzo wiarygodnych czynów, czyli takich, że jednak można, że się udaje. Ta sytuacja na północy jest w ogóle sytuacją dobrą - z punktu widzenia Ukrainy - ocenia generał.

12:53

Dowództwo operacyjne Południe przekazało więcej szczegółów na temat kolejnego udanego ataku sił ukraińskich na rosyjskie pozycje w okupowanej Czornobajiwce pod Chersoniem.

W jego wyniku zniszczono skład amunicji, zginęło 75 żołnierzy; zniszczono także blisko 20 jednostek sprzętu, w tym cztery haubice holowane i dwie samobieżne Msta-S, cztery zestawy moździerzowe, dwa wozy opancerzone i cztery samochody, dwie stacje remontowe i jeden bezzałogowiec - podano.

12:31

Wojska rosyjskie próbują umocnić swoje pozycje na Wyspie Węży na Morzu Czarnym i zorganizować dostawy sprzętu; na południu utrzymuje się ryzyko ostrzału rakietowego i wysadzenia wrogiego desantu - powiadomiło ukraińskie dowództwo operacyjne Południe, na które powołuje się agencja Interfax-Ukraina.



Rosyjskie zgrupowanie w północno-zachodniej części Morza Czarnego to dwa okręty wyposażone w rakiety manewrujące oraz sześć dużych okrętów desantowych - poinformowało dowództwo Południe.



W obwodach chersońskim i mikołajowskim, na południu Ukrainy, wojska rosyjskie umacniają się na zajętych rubieżach, nie prowadząc działań ofensywnych.



12:15

W kwestii embarga na rosyjską ropę naftową UE jest "zakładnikiem" jednego kraju - powiedział w Brukseli dziennikarzom litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis.

11:55

Po ćwiczeniach, które wojska białoruskie odbywały w minionych dniach, zapowiedziano rozmieszczenie sił operacji specjalnych Białorusi wzdłuż granicy z Ukrainą - poinformował brytyjski wywiad.

Oprócz rozmieszczenia tych elitarnych wojsk, władze Białorusi zapowiedziały również rozlokowanie jednostek obrony przeciwlotniczej, rakietowych i artylerii na poligonach na zachodzie kraju.

11:43

"Nie ma pewności co do możliwości zawarcia kompromisu już dzisiaj na spotkaniu szefów dyplomacji krajów Unii Europejskiej - w sprawie 6. pakietu sankcji wobec Rosji" - powiedział szef unijnej dyplomacji.

Pakiet obejmuje także embargo na ropę. Węgry blokują porozumienie, a przyjęcie sankcji wymaga jednomyślności państw Wspólnoty.

11:30

Od 9 do 15 maja ukraińska armia cybernetyczna zaatakowała ponad 240 rosyjskich stron internetowych - poinformowała w poniedziałek Ukrainska Prawda powołując się na dane resortu transformacji cyfrowej Ukrainy.

Według ministerstwa, "armia cybernetyczna broni cybernetycznego frontu i zadaje wrogowi ciosy".

Telegram

11:09

300 żołnierzy straciła ostatniej doby Rosja na wojnie w Ukrainie.

Według Sztabu Generalnego ukraińskiej armii - straty armii Putina wzrosły do 27 tysięcy 700 żołnierzy.

Zniszczono 1228 czołgów, 577 systemów artyleryjskich oraz prawie 3 tysiące wozów transportowych.

11:04

Sześć osób zginęło, a 12 zostało rannych w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów z różnych rodzajów uzbrojenia oraz w rezultacie ataków lotniczych - powiadomiła policja tego regionu na wschodzie Ukrainy.

Wcześniej podano, że w ciągu doby Rosjanie ostrzeliwali dziesięć miejscowości w obwodzie donieckim, niszcząc 36 obiektów cywilnych.

Rosjanie atakowali rakietami z powietrza, prowadzili też ostrzał m.in. z czołgów, artylerii ciężkiej i wyrzutni rakietowych Grad i Smiercz.

10:52

Pod osłoną ognia z moździerzy, granatników i karabinów maszynowych na terytorium Ukrainy w obwodzie sumskim próbowały przedostać się rosyjskie grupy dywersyjne - poinformował szef władz obwodu Dmytro Żywycki.

10:37

W obwodzie odeskim, na południu Ukrainy, sztorm wyrzucił na brzeg Morza Czarnego dwie rosyjskie miny morskie - poinformowały władze Odessy, publikując nagranie, na którym widać pracę saperów. Miny już bezpiecznie zdetonowano.



Telegram

10:23

Ponad 108 tys. przedmiotów z materiałem wybuchowym, w tym blisko 2 tys. bomb lotniczych, unieszkodliwili saperzy od początku rosyjskiej inwazji - poinformowało MSW Ukrainy, powołując się na służbę ds. sytuacji nadzwyczajnych.



10:00

Atak rakietowy na obwód odeski został przeprowadzony z rosyjskiego bombowca strategicznego - poinformował portal Suspilne, powołując się na rzeczniczkę ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe. Ranne są trzy osoby, w tym - ciężko - małe dziecko.



09:55

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,4 mln osób - podała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 19,8 tys. osób.



09:35

Nie ma gwarancji, że dziś osiągniemy poróżnienie w sprawie embarga na ropę naftową z Rosji w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę - powiedział w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Dziś w Brukseli odbędzie się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej.

09:11

W ciągu doby Rosjanie ostrzelali dziesięć miejscowości w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; są zabici i ranni - powiadomiła ukraińska policja.

Zniszczonych zostało 36 obiektów cywilnych, w tym budynki mieszkalne, meczet, fabryka, obiekty krytycznej infrastruktury.

Telegram

Atakowane były Mariupol, Awdijiwka, Toreck, Łyman, Sołedar, Zalizne, Bachmut, Nju-Jork, Dibrowa, Bachmuckie. Rosjanie atakowali z powietrza, prowadzili ostrzał m.in. z czołgów, artylerii ciężkiej i wyrzutni rakietowych Grad i Smiercz.

09:02

227. batalion charkowskiej brygady Obrony Terytorialnej doszedł do granicy z Rosją i umieścił tam z powrotem ukraiński słup graniczny - potwierdził szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Wcześniej poinformowało o tym ministerstwo obrony Ukrainy.

08:55

O wybuchach w rejonie Odessy informują ukraińskie media. Portal Suspilne powiadomił, powołując się na władze lokalne, że rejonie białogrodzkim widać dym.

Wcześniej dziennikarz Andrij Caplijenko powiadomił na Telegramie, że wybuchy słychać w Odessie. Według portalu Ukraina-24 rosyjskie rakiety zostały wystrzelone z Morza Czarnego.

W wielu obwodach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

08:43

ISW poinformował również, że rosyjskie prywatne firmy wojskowe mają prawdopodobnie tworzyć wspólne pododdziały z żołnierzami jednostek powietrznodesantowych, co wynika ze znacznych strat. Skala udziału najemników w elitarnych jednostkach powietrznodesantowych jest szokująca i jest to kolejny wskaźnik, że rosyjskie siły zdolne do walki są na wyczerpaniu - twierdzi amerykański think tank.



Według analityków ISW Rosjanie prawdopodobnie umacniają się w okupowanych miejscowościach na południu Ukrainy. Rozpoczęto kopanie rowów i budowę betonowych umocnień w obwodach chersońskim i mikołajowskim oraz w pobliżu Melitopola w obwodzie zaporoskim.



08:30

Wojska rosyjskie prawdopodobnie zrezygnowały z zamiaru okrążenia na dużą skalę jednostek ukraińskich na terenach od Doniecka do Iziumu i koncentrują się na całkowitym zajęciu obwodu ługańskiego - ocenili w najnowszym komunikacie eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj jest zdania, że rosyjskie dowództwo prawdopodobnie zrozumiało, że nie będzie w stanie zająć obwodu donieckiego.

Telegram

08:11

Kobieta i mężczyzna zginęli, a jeszcze jedna osoba została ranna w wyniku rosyjskiego ostrzału Siewierodoniecka; 15-latek z Lisiczańska po ostrzale trafił do szpitala - poinformował Serhij Hajdaj, szef władz obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy.

08:00

Siły ukraińskie zniszczyły w ciągu doby jedenaście celów powietrznych przeciwnika, w tym dwa śmigłowce: Ka-52 i Mi-28.

W obwodach donieckim i ługańskim wojska ukraińskie odparły siedemnaście ataków przeciwnika, niszcząc m.in. trzy czołgi, jeden system artyleryjski i sześć wozów opancerzonych.

07:44

Rosjanie wzmocnili kontrolę granicy z Ukrainą w obwodach briańskim i kurskim i prowadzą tam demonstracyjne działania w celu utrzymania sił ukraińskich i uniemożliwienia przerzucenia ich w kierunku frontu we Wschodniej Strefie Operacyjnej.



Na kierunku donieckim wojska rosyjskie prowadziły ostrzał ze wszystkich rodzajów uzbrojenia i z użyciem lotnictwa, atakując pozycje ukraińskie. Rosjanie prowadzą działania ofensywne w okolicach Łymanu, Bachmutu i Kurachowego w obwodzie donieckim. Według strony ukraińskiej w rejonie Awdijiwki Rosjanie byli zmuszeni do odwrotu na wcześniejsze pozycje, zaznali strat.

07:35

Na północ od Charkowa wojska rosyjskie usiłują powstrzymać ruch wojsk ukraińskich w kierunku granicy z Rosją. Główne działania bojowe toczą się w Donbasie, siły ukraińskie odparły tam 17 ataków - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w podsumowaniu operacyjnym.

Przeciwnik przygotowuje się do działań ofensywnych w rejonie Iziumu na południu obwodu charkowskiego - czytamy w raporcie.

07:18

Jest nowy dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy - został nim generał dywizji Igor Tantsyura.

07:00

Wielu moich klientów zmieniło się na twarzy, ktoś się nagle zestarzał, ktoś przytył, ktoś zaczął tracić włosy - wszystko przez stres; gdy wychodzą z salonu, dziękują i mówią, że czas spędzony na fotelu fryzjerskim odbierają jako dar od losu - mówi w rozmowie z PAP 35-letnia Lana, fryzjerka w jednym z kijowskich salonów fryzjerskich.

Dodaje, że wróciła do pracy dwa tygodnie temu. A niektóre moje koleżanki, które nie wyjeżdżały z Kijowa po 24 lutego (gdy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę - PAP), zaczęły pracować już w połowie kwietnia. Wraz z rodziną przez dwa miesiące wojny przebywałam w Czerniowcach (na zachodzie kraju - PAP). Postanowiliśmy opuścić Kijów 27 lutego, gdy nieopodal naszego bloku spadł rosyjski pocisk. Nasz trzyletni synek bardzo się wystraszył i właśnie wtedy wraz z mężem podjęliśmy decyzję o wyjeździe - opowiada Lana.

06:44

Trwa rosyjskiego ostrzał w Łymanie - mieście w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.

Od rana trwa też ostrzał Mikołajowa na południu Ukrainy.

06:35

Panie Prezydencie, dotarliśmy do granicy Ukrainy z wrogim państwem. Panie prezydencie, udało się! - mówią obrońcy Ukrainy w filmie, nagranym dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Nagranie pojawiło się po tym, jak ukraińscy obrońcy jednego z batalionów w obwodzie charkowskim odepchnęli rosyjskie wojsko i przedostali się na granicę państwową z Rosją.

06:16

Administracja miejska Lwowa stała się celem cyberataku, który prawdopodobnie został przeprowadzony przez rosyjskich hakerów.



W wyniku piątkowego ataku nie można było korzystać z niektórych usług komunalnych - napisał na Facebooku zastępca mera Lwowa Andrij Moskalenko.



Niektóre z nich udało się przywrócić w niedzielę.



Hakerzy przechwycili również wewnętrzne informacje administracji miasta, które następnie były publikowane na "wrogich" kanałach informacyjnych w serwisie Telegram - napisał Moskalenko.

06:11

Operator ukraińskiego systemu tranzytowego gazu poinformował w weekend, że wznowił pracę dwóch stacji dystrybucyjnych w obwodzie charkowskim i przywrócił dostawy gazu do ponad 3 tys. odbiorców.



"Obie stacje zostały wyłączone z powodu uszkodzenia głównego gazociągu w rejonie Charkowa w wyniku działań wojennych" - poinformował operator.

05:59

Rosja wycofała już swoje wojska z północnej Ukrainy, po tym, jak zostały one zatrzymane w pobliżu stolicy kraju, Kijowa.



Moskwa koncentruje obecnie swoją ofensywę na wschodnich regionach Ukrainy - Doniecku i Ługańsku, gdzie prorosyjscy separatyści, z pomocą Rosji, kontrolują niektóre obszary od 2014 roku.

05:50

Ukraińskie armia odniosła symboliczny sukces w kontrofensywie we wschodnim rejonie Charkowa, zbliżając się do granicy z Rosją.



Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało nagranie przedstawiające kilkudziesięciu żołnierzy w narodowych kolorach niebieskim i żółtym stojących przy posterunku granicznym kraju. Według doniesień należą do brygady ochotników z Charkowa.



Ukraińskie wojsko już w ostatnich dniach informowało, że stopniowo wypiera wojska rosyjskie w okolicach Charkowa.