Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie nagrania wideo, z którego wynika, że wojskowi Rosji odcięli głowę ukraińskiemu jeńcowi. Nagranie wczoraj pojawiło się w sieci. "Premier Ukrainy Denis Szmyhal stwierdził w wywiadzie, że kontrofensywa może nastąpić już latem" – napisał dziennik „The Hill”. „Wojska Federacji Rosyjskiej zwiększyły wczoraj do dwóch liczbę okrętów z rakietami Kalibr na Morzu Czarnym” – przekazała Natalia Humieniuk, rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego „Południe” ukraińskiej armii. Z dokumentów o wojnie w Ukrainie, które wyciekły wynika, że Serbia zgodziła się na dostarczenie broni Ukrainie - podaje Reuters. Oddziały rosyjskich wojsk powietrznodesantowych, które odniosły pewne sukcesy pod Kreminną w obwodzie ługańskim, są wyposażone w system rakietowy z pociskami termobarycznymi TOS-1A - podał w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Środa 12.04.2023 r. to 413. dzień rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie.

Czołg i żołnierze w pobliżu Bachmutu / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

11:54

"Wojska Federacji Rosyjskiej zwiększyły wczoraj do dwóch liczbę okrętów z rakietami Kalibr na Morzu Czarnym" - przekazała Natalia Humieniuk, rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego "Południe" ukraińskiej armii.

"Wróg z dnia na dzień zwiększył liczbę nośników rakiet. Na Morzu Czarnym są teraz dwa takie okręty" - przekazała.

11:30

W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zlikwidowały 126 żołnierzy wroga, amfibię, stację radarową i 6 magazynów amunicji w rejonie Bachmutu - przekazał rzecznik Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty ukraińskim mediom. Rzecznik dodał, że w rejonie Łymanu Ukraińcy zlikwidowali 50 Rosjan, czołg T-27 i bezzałogowca.

11:21

Serbia nie sprzedawała i nie sprzeda uzbrojenia ani Ukrainie, ani Rosji - powiedział w środę serbski minister obrony Milosz Vuczević. Polityk skomentował w ten sposób bazujące na wycieku tajnych dokumentów Pentagonu doniesienia o rzekomej zgodzie Belgradu na uzbrajanie Kijowa.

11:10

Jest coś, czego nikt na świecie nie może zignorować: jak łatwo te bestie zabijają. Świat powinien zobaczyć to nagranie z egzekucji ukraińskiego więźnia. To jest wideo pokazujące Rosję taką, jaka ona jest. Co to za stworzenia? Nie ma dla nich syna, brata, męża, czyjegoś dziecka. To obraz Rosji, która z niszczenia czyjegoś życia stara się uczynić nową normę - tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował opublikowane na rosyjskich kanałach na Telegramie pokazujące egzekucję ukraińskiego żołnierza.

10:31

"Nie ma wątpliwości, że ukraińskie drony, również te nie najwyższej jakości, są w stanie skutecznie atakować cele w Rosji, w tym w Moskwie i Petersburgu" - ocenił w środę w rozmowie z ukraińską agencją UNIAN izraelski analityk ds. wojskowości David Sharp.

Ekspert odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień, że ukraińskie bezzałogowce mogą zakłócić przebieg uroczystości z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, tradycyjnie planowanych 9 maja na Placu Czerwonym w Moskwie.

10:11

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła śledztwo w sprawie nagrania, na którym rosyjscy okupanci ścinają głowę ukraińskiemu jeńcowi. "Znajdziemy tych nieludzi. W razie potrzeby dopadniemy ich gdziekolwiek się znajdują: w podziemiu lub innym świecie. Ale na pewno poniosą karę za to, co zrobili" - powiedział szef SBU Wasyl Maluk.

10:00

Niższa izba parlamentu Rosji przyjęła ustawę pozwalającą zawierać kontrakt z armią od razu po ukończeniu szkoły średniej. Niedobór żołnierzy kontraktowych w armii wypełnią więc 18-latkowie, którzy jeszcze wczoraj siedzieli w ławie szkolnej - komentuje w środę rosyjska redakcja BBC.

09:50

Od początku wojny na pełną skalę Rosja nielegalnie deportowała z Ukrainy 19 384 dzieci - podało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy.

09:43

Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa, która przebywa z wizytą w Indiach, wezwała władze w Delhi do opowiedzenia się po "właściwej stronie" w wojnie Kijowa z Moskwą, a także "odegrania większej roli" na rzecz rozwiązania tego konfliktu - poinformował w środę portal National News.

09:31

"Rano Rosjanie ostrzelali region Biłopol z moździerzy. 30 salw" - poinformowała na Telegramie Sumska Obwodowa Administracja Wojskowa.

Nikt nie został ranny.

09:24

08:42

W codziennej brytyjskiej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że w ostatnich tygodniach Rosja kontynuowała rozbudowę rozległych liniowych zapór obronnych w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy, za który to obszar z dużym prawdopodobieństwem odpowiada rosyjskie Południowe Zgrupowanie Sił.

Jak dodano, Rosja ukończyła obecnie trzy linie zapór obronnych na długości około 120 km tego sektora; składają się one z pierwszej linii wysuniętych pozycji bojowych, a następnie dwóch stref prawie ciągłej, bardziej rozbudowanej obrony. Każda strefa znajduje się około 10-20 km za poprzednią.

"Rosja prawdopodobnie włożyła znaczny wysiłek w te prace obronne, ponieważ jest przekonana, że Ukraina rozważa atak na miasto Melitopol. Zapory te mają potencjał, by być znaczącymi przeszkodami, ale ich użyteczność niemal całkowicie zależy od tego, czy będą odpowiednio wspierane przez artylerię i personel. Nie wiadomo, czy Południowe Zgrupowanie Sił może obecnie zapewnić te zasoby" - oceniono.

08:15

Korea Południowa uzgodniła w marcu ze Stanami Zjednoczonymi, że wypożyczy im 500 tys. pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, co może dać Waszyngtonowi większą swobodę w przekazywaniu amunicji Ukrainie - podał w środę południowokoreański dziennik "Tonga Ilbo".

Gazeta zacytowała anonimowe źródła rządowe w Seulu, według których Korea Płd. zdecydowała się "wypożyczyć" USA amunicję, ale jej nie sprzedawać, by zmniejszyć prawdopodobieństwo, że pociski zostaną wykorzystane w wojnie na Ukrainie. Mają one głównie służyć uzupełnieniu zapasów USA.

07:54

Oddziały rosyjskich wojsk powietrznodesantowych, które odniosły pewne sukcesy pod Kreminną w obwodzie ługańskim, są wyposażone w system rakietowy z pociskami termobarycznymi TOS-1A - podał w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Jak przekazał ośrodek, Rosjanie poczynili pewne postępy 11 kwietnia w zalesionych obszarach na południe od Kreminnej. Około 4 km na południe od Kreminnej znajdują się oddziały rosyjskiej 76. dywizji powietrznodesantowej uzbrojone w system TOS-1A. "Po raz pierwszy dowództwo rosyjskie skierowało systemy TOS-1A do sił powietrznodesantowych 3 kwietnia" - przypomina ISW i dodaje, że w tym czasie siły powietrznodesantowe Rosji mocno zaangażowały się w walki pod Kreminną. Są to elementy dwóch formacji: 76. i 98. dywizji wojsk powietrznodesantowych.



07:43

Według jednego z dziesiątek amerykańskich dokumentów wywiadowczych, które w ostatnim czasie wyciekły do sieci, wynika, że w Ukrainie działają siły specjalne państw zachodnich - podało BBC. Potwierdziły się tym samym spekulacje, podsycane przez Rosję w zasadzie od początku inwazji.

07:32

Obiecana przez Kanadę amunicja do systemów obrony przeciwlotniczej jest już w drodze na Ukrainę - informuje CBC News.

07:27

"Wróg nadal koncentruje swoje główne wysiłki na prowadzeniu działań ofensywnych na kierunkach Łyman, Bachmut, Awdijiwka i Marjinka. W ostatnim dniu nasi obrońcy odparli 72 ataki wroga we wskazanych kierunkach" - poinformowało ukraińskie wojsko.

07:21

Według ukraińskiej armii od 24 lutego 2022 roku do 12 kwietnia 2023 roku na Ukrainie zginęło 180 050 Rosjan. Tylko w ciągu ostatniej doby na froncie miało zginąć 730 rosyjskich żołnierzy.

06:50

Francja blokuje wymagającą jednomyślności decyzję Unii Europejskiej dotyczącą finansowania dostaw amunicji dla Ukrainy. Chce m.in., aby refundacja możliwa była nie tylko w przypadku amunicji, ale też rakiet, nawet w sytuacji, w której Ukraina o takie rakiety nie prosi - przekazało PAP wysokie źródło unijne. Przeciwko temu protestuje część krajów UE, w tym Polska.

06:37

Z dokumentów o wojnie w Ukrainie, które wyciekły wynika, że Serbia zgodziła się na dostarczenie broni Ukrainie - podaje Reuters.

06:32

Środki od darczyńców wystarczą Ukrainie do końca 2023 roku - przekazała odpowiedzialna za finanse w USA Janet Yellen.

Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jeśli wojna Rosji z Ukrainą zakończy się do połowy 2024 r., Ukraina będzie potrzebowała zewnętrznego finansowania na poziomie 115 mld dol. Jeśli jednak wojna będzie trwała do końca 2025 roku, zapotrzebowanie wzrośnie do 140 miliardów dolarów, powiedział dziennikarzom Gavin Gray, urzędnik MFW.

06:20

W internecie pojawiły się dwa filmy pokazujące egzekucje ukraińskich żołnierzy - podaje CNN. "Nagrania prawdopodobnie przedstawiają dwa różne wydarzenia. Jedno z nich mogło zostać sfilmowane niedawno, a drugie prawdopodobnie latem" - czytamy na portalu CNN.

Na pierwszym nagraniu widać dwa pozbawione głów ciała ukraińskich żołnierzy. Mężczyźni mają też prawdopodobnie odcięte ręce.

Na filmiku, który prawdopodobnie powstał latem, widać jak Rosjanin odcina nożem głowę ukraińskiemu żołnierzowi.

05:46

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział we wtorek, że zatrzymanie przez władze Rosji dziennikarza Evana Gershkovicha i odmowa dostępu konsularnego reporterowi "The Wall Street Journal" jest sygnałem, iż ludzie na całym świecie powinni "wystrzegać się nawet postawienia stopy" w Rosji.

Blinken, który w poniedziałek określił Gershkovicha jako "bezprawnie zatrzymanego", powiedział, że urzędnicy konsularni USA nie mieli dostępu do dziennikarza od czasu jego zatrzymania 29 marca, co stanowi naruszenie zobowiązań wynikających z konwencji konsularnej, podpisanej przez Moskwę z Waszyngtonem.

05:38

Ryzyko wycieku danych dotyczących planów bojowych na Ukrainie jest obecnie minimalne - powiedziała we wtorek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, odnosząc się do wycieku tajnych dokumentów z Pentagonu.

Jeśli chodzi o przeciek, to musimy zrozumieć, że jeśli planowane są operacje wojskowe na Ukrainie, to bardzo wąskie grono ludzi wie o nich - na palcach jednej ręki można ich policzyć. Ryzyko wycieku jest zatem minimalne - powiedziała Malar.

05:21

Sztab Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy w ostatniej chwili podejmie decyzję o rozpoczęciu planowanej kontrofensywy - powiedział we wtorek szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow w niemieckiej telewizji ARD. Jeśli ktoś myśli, że mamy tylko jedną opcję, to nie jest to prawda. Nawet trzy opcje to mało - wyjaśnił Daniłow.

05:10

Miasto Bachmut w obwodzie donieckim wzięło na siebie ciężar rosyjskich ataków na wschodzie, opuszczenie miasta oznaczałoby wpuszczenie wroga w głąb kraju - powiedziała we wtorek w ukraińskiej telewizji wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.



Wróg skoncentrował swoje główne wysiłki na Bachmucie, więc my w zamian musimy skoncentrować tam nasze, aby powstrzymać wroga. W rzeczywistości Bachmut wziął teraz na siebie główny ciężar ataków sił zbrojnych wroga i jego prywatnych armii na wschodzie - powiedziała Malar.

05:03

Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział we wtorek amerykańskiemu dziennikowi "The Hill", że zakrojona na szeroką skalę kontrofensywa sił ukraińskich przeciwko rosyjskim wojskom może rozpocząć się już latem.

W wywiadzie Szmyhal podkreślił, że Kijów nie odczuwa presji ze strony partnerów zagranicznych. Wszyscy nasi przyjaciele i partnerzy wyraźnie rozumieją, że aby rozpocząć kontrofensywę, trzeba być do niej gotowym w 100 proc., a nawet bardziej - powiedział szef ukraińskiego rządu.