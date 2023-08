Ukraina uruchomiła tymczasowy korytarz humanitarny przez Morze Czarne, z którego w najbliższych dniach zaczną korzystać statki handlowe. Rosyjskie wojska ostrzelały z artylerii ludzi odbierających pomoc humanitarną w Biłozerce w obwodzie chersońskim - poinformował Ołeksandr Prokudin, szef władz tego regionu na południu Ukrainy. Ukraińska armia powstrzymuje natarcie rosyjskich wojsk w rejonie Kupiańska i Łymanu – przekazał rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Kowaliow. W rejonie (powiecie) kupiańskim ogłoszono obowiązkową ewakuację. Pojawiają się spekulacje, że najemnicy z rosyjskiej Grupy Wagnera wracają z Białorusi do Rosji, ponieważ Alaksandr Łukaszenka odmówił ich finansowania - podaje w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Najważniejsze informacje związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy dla was w relacji z 10.08.2023 roku.

Zniszczona baza paliwowa w Równem (fot. Telegram/Prokuratura Obwodowa w Równem) /

19:27

Zmasowany atak dronów przypuszczony przez siły rosyjskie zniszczył w nocy ze środy na czwartek bazę paliwową w obwodzie rówieńskim na zachodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Witalij Kowal na Telegramie.

Kowal podkreślił, że nie ma ofiar w ludziach. Zdecydowano, że nie będzie ewakuacji.

Telegram

Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy wszczęło w sprawie ataku śledztwo. Na miejscu pracuje 45 ratowników przy wsparciu 14 sztuk sprzętu zmechanizowanego.