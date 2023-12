51 osób zostało poszkodowanych po uderzeniu rakietowym Rosji na ukraińską stolicę, Kijów, do którego doszło w środę nad ranem – poinformowały władze miasta. "Rosyjski atak rakietowy na Kijów w nocy z wtorku na środę pokazuje, że ważny jest każdy dodatkowy system obrony powietrznej; Rosja znowu pokazała, że jest krajem hańby" – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Joe Biden na wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim zapewnił, że będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak tylko może, lecz ponownie ostrzegł, że środki na to się wyczerpują, bez zatwierdzenia przez Kongres kolejnego pakietu funduszy. "Rosja rozpoczęła wystrzeliwanie dronów Shahed z nowej lokalizacji na Krymie, a większa liczba miejsc ich startu ma na celu zarówno obronę przed atakami ukraińskimi, jak i utrudnianie Ukrainie bronienia się" - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony. Środa to 658. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje nt. konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

Miejsce upadku rosyjskiego pocisku rakietowego w dzielnicy mieszkalnej Kijowa / Vladyslav Musiienko / PAP

12:19

"Siły Obronne Ukrainy zniszczyły w ciągu ostatniej doby 28 jednostek sprzętu wroga na kierunku Tawrijsk, ukraińscy obrońcy mocno utrzymują obronę w kierunku Awdijów i Marin" - przekazał gen. Ołeksandr Tarnawski, dowódca operacyjno-strategicznej grupy żołnierzy "Tawria" , na Telegramie.

12:00

Budapeszt jest gotowy wycofać swoje weto w sprawie nowego pakietu pomocy UE dla Ukrainy, jeśli Bruksela zgodzi się odblokować wszystkie fundusze, które zostały zamrożone w obawach o praworządność - oświadczył dyrektor gabinetu politycznego premiera Węgier Balazs Orban, cytowany przez agencję Bloomberg.

Finanse unijne dla Węgier i finansowanie Ukrainy to dwie odrębne kwestie - stwierdził Balazs Orban. Ale jeśli UE nalega, aby finansowanie Ukrainy pochodziło ze zmienionego budżetu UE, to te dwie kwestie stają się powiązane - dodał.

11:17

"Rosja rozpoczęła wystrzeliwanie dronów Shahed z nowej lokalizacji na Krymie, a większa liczba miejsc ich startu ma na celu zarówno obronę przed atakami ukraińskimi, jak i utrudnianie Ukrainie bronienia się" - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że we wtorek Rosja wystrzeliła co najmniej 15 jednokierunkowych dronów Shahed z będącej częścią Sewastopola dzielnicy Bałakława na południu Krymu i jest to obecnie piąte potwierdzone miejsce wystrzeliwania dronów w operacjach przeciwko Ukrainie. Pozostałe to przylądek Czauda, który również znajduje się na okupowanym Krymie, oraz Jejsk, Primorsko i Kursk.

11:13

29 proc. Francuzów chce wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, zaś 35 proc. jest przeciwnych takiej możliwości. Europejczycy, zwłaszcza Francuzi, wydają się podzieleni w sprawie przystąpienia Ukrainy i innych państw do wspólnoty - wynika z sondażu think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR) opublikowanego w dzienniku "Le Figaro".

W Austrii poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE wynosi 28 proc., a przeciwnych jest 52 proc. obywateli. Z kolei Dania i Polska są najbardziej przychylne tej kandydaturze, z poparciem odpowiednio 50 proc. i 47 proc. - wskazuje ECFR.

10:39

Putin nie tylko nie osiąga swoich strategicznych celów, ale także nakłada dramatyczne koszty na swój własny kraj; jednak porażka Putina nie przełoży się automatycznie na zwycięstwo Ukrainy - oświadczyła w środę na sesji Parlamentu Europejskiego przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Kreml pozbawił się zachodnich gospodarek i systemów innowacji oraz uzależnił się od Chin. Putin nie tylko nie osiąga swoich strategicznych celów, ale także nakłada dramatyczne koszty na swój własny kraj - mówiła von der Leyen podczas debaty poświęconej dwudniowemu szczytowi UE, który rozpocznie się w czwartek w Brukseli.

Ale porażka Putina nie przełoży się automatycznie na zwycięstwo Ukrainy. W miarę jak wojna się przeciąga, musimy udowodnić, co oznacza wspieranie Ukrainy "tak długo, jak to konieczne". Ukraina walczy nie tylko z najeźdźcą, ale także o Europę. Dołączenie do naszej rodziny będzie ostatecznym zwycięstwem Ukrainy. I w osiągnięciu tego celu mamy do odegrania decydującą rolę - podkreśliła przewodnicząca KE.

09:31

"Każdy dodatkowy system obrony powietrznej jest ważny. Ważna jest każda partia rakiet do tych systemów obrony powietrznej" - podkreślił Zełenski w oświadczeniu opublikowanym w Telegramie. "To ważne dla ludzi, dla miast, dla Ukrainy. Bo ratuje życie" - zaznaczył.

"Wczoraj z prezydentem (USA Joe) Bidenem ustaliliśmy, że będziemy pracować na rzecz zwiększenia (liczby) systemów obrony powietrznej na Ukrainie. Państwo-terrorysta pokazało, jak ważna jest to decyzja" - wskazał prezydent.

Rosja - oznajmił - znowu potwierdziła, że jest "krajem hańby". "Atakuje rakietami w nocy, uderzając w dzielnice mieszkalne, przedszkola, w obiekty energetyczne w zimie. Odpowiedź na to wszystko nastąpi" - zapewnił.

09:03

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Oslo, gdzie spotka się z przywódcami państw nordyckich; tematem rozmów będzie dalsze wsparcie dla Kijowa - podała w środę kancelaria premiera Norwegii Jonasa Gahra Storego.

Samolot z Zełenskim wylądował rano na lotnisku Gardermoen pod Oslo.

"Norwegia w dalszym ciągu wspiera walkę obronną Ukrainy. Udzielamy silnego i długoterminowego wsparcia w jej walce o wolność i demokrację. Jest to również ważne dla naszej wolności i bezpieczeństwa" - podkreślił Store w komunikacie.

09:00

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała deputowanego do rady miejskiej w Korosteszowie w położonym w północnej części Ukrainy obwodzie żytomierskim; był członkiem gangu, który porywał ludzi i torturami wymuszał od nich pieniądze - poinformowała SBU na swojej stronie internetowej.

SBU nie podaje nazwiska deputowanego, informuje jednak, że wcześniej był zastępcą mera Korosteszowa. Grupa przestępcza, której jest członkiem, była jedną z najgroźniejszych w obwodzie żytomierskim.



08:56

W ataku na Kijów w nocy z wtorku na środę Rosja zastosowała rakiety Iskander oraz S-400 - powiadomił sztab generalny ukraińskiej armii. Do uderzenia na stolicę Ukrainy użyto 10 rakiet, ranne są 53 osoby - wynika z informacji kijowskich władz.

Według sztabu generalnego Rosjanie zastosowali 10 rakiet, w tym S-400 i manewrujących Iskander.

Siły Powietrzne ukraińskiej armii powiadomiły, że wszystkie pociski lecące na Kijów zostały zestrzelone.

08:14

Ukraińska armia pokazała zdjęcia ilustrujące zniszczenia powstałe w wyniku zestrzelenia irańskich dronów, które Rosja wykorzystała do ataku na Kijów.

07:24

Stany Zjednoczone ogłaszają kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wart jest 200 mln dolarów. Zawiera m.in. amunicję do systemów HIMARS, systemy przeciwpancerne i generatory.

07:16

Od 24 lutego 2022 r. do 13 grudnia 2023 r. w Ukrainie zginęło 341 500 rosyjskich żołnierzy, z czego 850 zginęło ostatniego dnia - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:45

"W nocy wojska rosyjskie dwukrotnie ostrzelały Nikopol i okolice. Centrum regionu objął ciężki ogień artyleryjski. Nie było ofiar ani rannych. Obecnie ustalane są szkody powstałe w wyniku ataków" - przekazał Serhij Łysak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego.

05:40

Zarejestrowana w Szwecji firma handluje izotopami od rosyjskiego producenta broni jądrowej przy wsparciu finansowym szwedzkiego państwa - pisze dziennik "Expressen". Właściciel spółki był zamieszany w sprawę podejrzanego o szpiegostwo Rosjanina.

Według gazety sprowadzaniem rzadkich i cennych izotopów od produkującego głowice nuklearne kombinatu Elektrokhimpribor zajmuje się należąca do 44-letniego Petra Vasilieva szwedzka firma Neonest AB, która posiada również filię na Łotwie.



05:30

"To zdumiewające, że doszliśmy do tego punktu (...) Musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak to jest postrzegane na świecie. Jak to jest postrzegane przez Rosję" - powiedział Joe Biden podczas wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim. "Gospodyni kremlowskiego programu telewizyjnego powiedziała ostatnio, cytuję 'dobra robota, Republikanie' (...) Jeśli celebruje cię rosyjska propaganda, to może być czas na przemyślenie swojego podejścia" - dodał.

Ponownie wyraził jednocześnie chęć zmian w systemie imigracyjnym i kompromisu z opozycją. Zaznaczył jednak, że Ukraina nie powinna być "zakładnikiem" rozmów na temat imigracji.

05:20

W Kijowie doszło do drugiego ataku w ciągu ostatnich dwóch dni.

"Tak jak 11 grudnia, wróg zastosował pociski balistyczne. Około godz. 3:00 (2:00 w Polsce) raszyści (Rosjanie) odpalili rakiety, najpewniej z kierunku północnego. Siłami obrony powietrznej wszystkie wrogie cele zostały zniszczone" - przekazała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

Odłamki spadły na trzy dzielnice, położone na lewym brzegu Dniepru w Kijowie. W Darnickiej doszło do pożaru domu prywatnego na powierzchni 400 m. kw. W Dnieprowskiej wybuchł pożar na balkonie ośmiopiętrowego bloku oraz zapaliły się cztery samochody stojące przed budynkiem. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Rannych zostało 51 osób.