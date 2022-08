Ukraina nie bierze odpowiedzialności za wczorajsze eksplozje na Krymie - poinformował doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podoliak. Stwierdził, że za atak mogą być odpowiedzialni "partyzanci". Władze Ługańskiej Republiki Ludowej nie zamierzają odbudowywać miejscowości Popasna - poinformował szef tamtejszych separatystów Leonid Pasicznyk. Rosjanie wystrzelili irańskiego satelitę, który może być wykorzystywany do szpiegowania Ukrainy. Najważniejsze informacje ze 168. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 10.08.2022.

Zniszczenia w Irpieniu

08:22

Zniszczenia po eksplozjach na Krymie.

08:20

Dwie osoby zginęły w rosyjskim ostrzale w Ocheretynie i we wsi Szewczenko w obwodzie donieckim - poinformował gubernator Pawło Kyryłenko. Kolejnych sześć osób zostało rannych.

08:10

Rosyjska rakieta wyniosła we wtorek na orbitę okołoziemską irańskiego satelitę zwiadowczego, który może zostać wykorzystany do zbierania wojskowych danych wywiadowczych na temat Ukrainy - ocenia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Władze Iranu twierdzą, że satelita teledetekcyjny Chajam, wyposażony w kamerę o wysokiej rozdzielczości, będzie używany do celów cywilnych. Amerykańscy urzędnicy i niezależni eksperci sądzą jednak, że podniesie on zdolności Teheranu do monitorowania potencjalnych celów w Izraelu i na całym Bliskim Wschodzie - podał dziennik "New York Times".

Gazeta oceniła wyniesienie irańskiego satelity przez rosyjską rakietę jako kolejną namacalną oznakę zacieśniania współpracy pomiędzy tymi dwoma krajami, które objęte są zachodnimi sankcjami gospodarczymi. Iran twierdzi, że gromadzone przez satelitę dane nie będą przekazywane innym państwom, ale wśród przedstawicieli zachodnich wywiadów pojawiły się obawy, że Rosja będzie miała do nich dostęp - podkreśla ISW.

07:52

Lotnictwo sił zbrojnych Ukrainy wykonało siedem ataków na pozycje Rosjan na południu. Trafiono dwie bazy nieopodal Chersonia - podało Dowództwo Operacyjne "Południe".

07:33

Rosjanie wystrzelili w nocy 80 rakiet w kierunku Nikopola. 11 osób zginęło, a 13 zostało rannych - podał szef dniepropietrowskiej administracji Wałentyn Rezniczenko. Uszkodzonych zostało ponad 20 budynków.

07:25

Nauczyciele z okupowanego przez siły rosyjskie Enerhodaru w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy utworzyli dla dzieci tego miasta szkołę online, prowadzoną z terenów kontrolowanych przez władze ukraińskie - podał w środę mer Enerhodaru Dmytro Orłow. Nasze dzieci będą się uczyć w szkole ukraińskiej - oświadczył.

Kierownictwo nad tym projektem objęły osoby przebywające w Zaporożu. Od 1 września wszyscy uczniowie enerhodarskich placówek oświatowych będą mogli włączyć się do nauki - zapewnił Orłow.

07:20

Siły rosyjskie usiłują wznowić natarcie w kierunku Donieck-Pisky na wschodzie Ukrainy; trwają ostrzały miejscowości na wschodzie i południu kraju - poinformował w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Do czwartku mają trwać rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe. Na kierunku wołyńskim i poleskim utrzymuje się zagrożenie rosyjskich ataków rakietowych i lotniczych z terytorium Białorusi.

W obwodzie donieckim na wschodzie siły rosyjskie atakowały m.in. okolice Marjinki, Awdijiwki i Krasnohoriwki, a także Bachmutu i Wuhłedaru. Wojska ukraińskie odparły natarcie przeciwnika na kierunkach Mineralne-Awdijiwka i Spartak-Awdijiwka.

06:37

Szef okupacyjnej administracji obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo odzyskał przytomność, ale nadal jest podłączony do respiratora - podaje kanał Baza. Mężczyzna został przewieziony w ostatnich dniach do Moskwy ze względu na zły stan zdrowia.

Według nieoficjalnych informacji, podejrzewano, że Saldo został otruty nieznaną substancją. Ta adnotacja miała jednak zniknąć z oficjalnej dokumentacji. Lekarze zdiagnozowali u polityka zapalenie tchawicy, zapalenie płuc i encefalopatię.

06:27

Rosja wykorzystuje przywódców organizacji imigranckich i mniejszości etnicznych w celu rekrutacji nowych żołnierzy do jednostek ochotniczych - przekazał Instytut Badań nad Wojną w swoim raporcie.

ISW zwraca uwagę, że szef uzbeckiej organizacji w obwodzie permskim ogłosił, iż obywatele Uzbekistanu mieszkający w okręgu powinni utworzyć batalion w celu wsparcia wojsk rosyjskich w Ukrainie.

Instytut zwraca także uwagę, że Rosja rekrutuje imigrantów z krajów Azji Centralnej do moskiewskiego pułku m.in. w zamian za rosyjskie obywatelstwo.

05:57

Mieszkańcy obwodu wołyńskiego są ostrzegani o minach w lasach przy granicy z Białorusią. Jak przekazała obrona terytorialna, mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności.

05:53

W rejonie Zaporoża system ukraińskiej obrony powietrznej zestrzelił dwa rosyjskie pociski - poinformował gubernator regionu.

05:14

Rosja wysłała prośbę o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ 11 sierpnia - podaje agencja RIA Nowosti.

Według Moskwy, powodem spotkania ma być "ostrzał armii ukraińskiej na terenie elektrowni atomowej w Zaporożu". Ukraińcy z kolei przekonują, że ataków dokonują Rosjanie.

05:13

Jest prawdopodobne, że władze Ługańskiej Republiki Ludowej nie odbudują miasta Popasna w obwodzie ługańskim - powiedział lider tamtejszych separatystów Leonid Pasicznyk. Podkreślił, że miejscowość jest prawie całkowicie zniszczona.

Przed wojną mieszkało tam ponad 20 tys. osób.

05:11

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek wieczorem w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych, w dniu, w którym na rosyjskim lotnisku wojskowym w Nowofedoriwce na zachodnim brzegu Krymu doszło do serii wybuchów, przypomniał, że od zajęcia Krymu zaczęła się rosyjska wojna z Ukrainą i tam też musi się zakończyć. Prezydent powiedział, że wierzy w odzyskanie półwyspu przez Ukrainę.

Zełenski oświadczył, że Rosja zamieniła półwysep, który, jak zaznaczył, zawsze był jednym z najlepszych miejsc w Europie, w jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na kontynencie, a okupant sprowadził na Krym represje, problemy ekologiczne, beznadzieję gospodarczą oraz wojnę.

Według ukraińskiego przywódcy obecność rosyjskich zaborców na półwyspie jest zagrożeniem dla całej Europy oraz globalnej stabilności, a region Morza Czarnego nie może być bezpieczny, dopóki Krym jest okupowany.

05:11

Ukraina nie bierze odpowiedzialności za wtorkowe eksplozje w rosyjskiej bazie lotniczej na Krymie - oświadczył we wtorek doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak i zasugerował, że za atak mogą być odpowiedzialni partyzanci - podała agencja Reutera, cytując wypowiedź Podolaka dla największej rosyjskiej niezależnej telewizji Dożd.

Mychajło Podolak, zapytany, czy Kijów bierze odpowiedzialność za incydent, odpowiedział: "Oczywiście, że nie. Co my mamy z tym wspólnego?"

Na rosyjskim lotnisku wojskowym w Nowofedoriwce na zachodnim brzegu Krymu doszło we wtorek do serii wybuchów.